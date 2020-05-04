Нарушавшие карантин депутаты должны понести финансовую и политическую ответственность, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что депутаты, нарушившие правила карантина, должны нести ответственность не только финансовую, но и политическую.

"Если есть нарушения закона, несмотря на то, кто является собственником или был собственником, кто был посетителем. Тут закон должен быть одним для всех и если эти факты есть, а мы видим, глаза не обманешь, то я думаю, что надо нести ответственность и моральную, и политическую, и финансовую…, как это предусмотрено законом"- сказал Разумков в понедельник вечером в эфире телеканала "Украина-24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Напомним, в конце апреля журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".