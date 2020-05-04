РУС
Новости Коронавирус и карантин
2 913 24

Нарушавшие карантин депутаты должны понести финансовую и политическую ответственность, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что депутаты, нарушившие правила карантина, должны нести ответственность не только финансовую, но и политическую.

"Если есть нарушения закона, несмотря на то, кто является собственником или был собственником, кто был посетителем. Тут закон должен быть одним для всех и если эти факты есть, а мы видим, глаза не обманешь, то я думаю, что надо нести ответственность и моральную, и политическую, и финансовую…, как это предусмотрено законом"- сказал Разумков в понедельник вечером в эфире телеканала "Украина-24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Напомним, в конце апреля журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

карантин (16729) Разумков Дмитрий (1522) Тищенко Николай (338) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
бла-бла-бла...
04.05.2020 23:42 Ответить
Починайте з Тищенка і його Велюра🐸
04.05.2020 23:48 Ответить
Это вообще людей не интересует,на самом деле,так как никто это не может проконтролировать.Один шлюх снимает,другой гоняет,третий наркоту долбит и все об этом знают,и что хоть одного хотя бы выгнали с позором,может посадили?Дальше разоблачений дело не заходит.
04.05.2020 23:51 Ответить
бла-бла-бла...
04.05.2020 23:42 Ответить
https://twitter.com/Dredd_Director
https://twitter.com/Dredd_Director

Judge Dredd

@Dredd_Director

·https://twitter.com/Dredd_Director/status/1257246172911218689 10 ч

Ослократія - це режим, який встановився в Україні за останній рік. Ослократія - влада іакомислячих. (з FB)
04.05.2020 23:42 Ответить
А что с лицом ?
04.05.2020 23:43 Ответить
Косточку от персика съел, что ли
04.05.2020 23:50 Ответить
Починайте з Тищенка і його Велюра🐸
04.05.2020 23:48 Ответить
Осталось только сказать - что в ломбарды Разумкова он должен отнести...
04.05.2020 23:58 Ответить
Закрой глаза и ты не только ломбарды, но и мой пост не увидишь.
05.05.2020 00:20 Ответить
коля котлета дупутато кормит и поит! а еще кандидат в мэры! он свой, служивый или прислужник, возможно официант, но все равно нужный! казнить нельзя помиловать! знаки препинания на выбор!
05.05.2020 00:06 Ответить
Политическая ответственность - СДАТЬ МАНДАТ
Иначе циркачи доведут народ , шо их выкинут из политики без Розумкова
04.05.2020 23:49 Ответить
Это вообще людей не интересует,на самом деле,так как никто это не может проконтролировать.Один шлюх снимает,другой гоняет,третий наркоту долбит и все об этом знают,и что хоть одного хотя бы выгнали с позором,может посадили?Дальше разоблачений дело не заходит.
04.05.2020 23:51 Ответить
Так ведь Зелемойский ничего не обещал из того, что обещал...
05.05.2020 00:01 Ответить
Чучело! Вы уже за "кнопкодавство" своих балбесов простили, случай со взятками за не голосование по какому-то важному закону - в упор через полиграф не увидели, про доплаты в конвертах помалкиваете, будто их нет вовсе... И на этот раз НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕТЕ - вы только языками болтать мастера.
04.05.2020 23:59 Ответить
неужели коля котлета вместо мэрства Киева получит политическую ответственность?! его что с СН турнут? не верю!!!
05.05.2020 00:00 Ответить
Нет ничего проще: подай и проголосуйте постановление Рады, признающее утратившим силу второй закон мироздания: "никто никому ничего не должен". Это откроет путь к возможности наказания и не только депутатов... в некоторых головах.
05.05.2020 00:07 Ответить
Он просто Регламентом депутатской этики им по голове настучит - вот вся политическая ответственность.
05.05.2020 00:27 Ответить
мюсё ломбардье хочет ещё заработать ?
05.05.2020 00:15 Ответить
Нехай в больнице,месяц полы моют и утки выносят
05.05.2020 00:41 Ответить
Как экзотически Разумков хочет оштрафовать ВЕЛЮР на 28 чашек чая.
СМЕШНО!
Депутати, які порушували карантин, мають фінансово і політично відповідати, - Разумков - Цензор.НЕТ 891
05.05.2020 06:42 Ответить
Вопрос к вонючему *********** тупакову: то есть коля тупозадришинка должен заплатить 5 копеек с наворованного штабеля баксов по налогам в виде финасовой стороны и в виде политической - когда нибудь через лет 200 его не выберут в депутаты ? Зачем же так строго? Вы что нелюди?? Коля обидится и начнёт тормозить ещё сильнее и чаще!
05.05.2020 07:55 Ответить
ще порівняти бабусю з пенсією 2000 грн і штрафом 17000 грн, і депутатів з іхньою зарплатнею і цим штрафом
05.05.2020 08:31 Ответить
Не верим в искренность осуждения, но верим в трусость и беспринципность Разумкова, отсутствие чувства гражданской ответственности, который ждал команды сверху, о том, что нужно делать, так как скандал зашел слишком далеко. А по Эпицентру ничего не хотите сказать, а главное - сделать? Почему никто не пишет заяву в прокуратуру, в полицию и так далее? Держитесь за свои посты? Почему патриотов исключали из партии за гораздо меньшие проступки, заведены дела на патриотов по фейковым обвинениям, а Тищенко и Ермак оказываются неприкасаемыми? Это характеризует всю вашу партию, как партию нарушителей закона, которые пока при власти, уверены в своей вседозволенности и безнаказанности.
05.05.2020 08:39 Ответить
Ох, неприятности!
05.05.2020 09:16 Ответить
 
 