УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8953 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 913 24

Депутати, які порушували карантин, мають фінансово і політично відповідати, - Разумков

Депутати, які порушували карантин, мають фінансово і політично відповідати, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що депутати, які порушили правила карантину, мають відповідати не тільки фінансово, а й політично.

"Якщо є порушення закону, не зважаючи на те, хто є власником чи був власником, хто був відвідувачем. Тут закон має бути одним для всіх і якщо ці факти є, а ми бачимо, очі не обдуриш, то я думаю, що треба відповідати і морально, і політично, і фінансово..., як це передбачено законом"- сказав Разумков у понеділок увечері в ефірі телеканалу "Україна-24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, наприкінці квітня журналісти з’ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

Читайте також: "Велюр" заплатить штраф, якщо порушення було, а я готуватиму обіди для київських лікарів до закінчення карантину, - "слуга народу" Тищенко. ФОТО

Автор: 

карантин (18172) Разумков Дмитро (1528) Тищенко Микола (353) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
бла-бла-бла...
показати весь коментар
04.05.2020 23:42 Відповісти
+3
Починайте з Тищенка і його Велюра🐸
показати весь коментар
04.05.2020 23:48 Відповісти
+3
Это вообще людей не интересует,на самом деле,так как никто это не может проконтролировать.Один шлюх снимает,другой гоняет,третий наркоту долбит и все об этом знают,и что хоть одного хотя бы выгнали с позором,может посадили?Дальше разоблачений дело не заходит.
показати весь коментар
04.05.2020 23:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
бла-бла-бла...
показати весь коментар
04.05.2020 23:42 Відповісти
https://twitter.com/Dredd_Director
https://twitter.com/Dredd_Director

Judge Dredd

@Dredd_Director

·https://twitter.com/Dredd_Director/status/1257246172911218689 10 ч

Ослократія - це режим, який встановився в Україні за останній рік. Ослократія - влада іакомислячих. (з FB)
показати весь коментар
04.05.2020 23:42 Відповісти
А что с лицом ?
показати весь коментар
04.05.2020 23:43 Відповісти
Косточку от персика съел, что ли
показати весь коментар
04.05.2020 23:50 Відповісти
Починайте з Тищенка і його Велюра🐸
показати весь коментар
04.05.2020 23:48 Відповісти
Осталось только сказать - что в ломбарды Разумкова он должен отнести...
показати весь коментар
04.05.2020 23:58 Відповісти
Закрой глаза и ты не только ломбарды, но и мой пост не увидишь.
показати весь коментар
05.05.2020 00:20 Відповісти
коля котлета дупутато кормит и поит! а еще кандидат в мэры! он свой, служивый или прислужник, возможно официант, но все равно нужный! казнить нельзя помиловать! знаки препинания на выбор!
показати весь коментар
05.05.2020 00:06 Відповісти
Политическая ответственность - СДАТЬ МАНДАТ
Иначе циркачи доведут народ , шо их выкинут из политики без Розумкова
показати весь коментар
04.05.2020 23:49 Відповісти
Это вообще людей не интересует,на самом деле,так как никто это не может проконтролировать.Один шлюх снимает,другой гоняет,третий наркоту долбит и все об этом знают,и что хоть одного хотя бы выгнали с позором,может посадили?Дальше разоблачений дело не заходит.
показати весь коментар
04.05.2020 23:51 Відповісти
Так ведь Зелемойский ничего не обещал из того, что обещал...
показати весь коментар
05.05.2020 00:01 Відповісти
Чучело! Вы уже за "кнопкодавство" своих балбесов простили, случай со взятками за не голосование по какому-то важному закону - в упор через полиграф не увидели, про доплаты в конвертах помалкиваете, будто их нет вовсе... И на этот раз НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕТЕ - вы только языками болтать мастера.
показати весь коментар
04.05.2020 23:59 Відповісти
неужели коля котлета вместо мэрства Киева получит политическую ответственность?! его что с СН турнут? не верю!!!
показати весь коментар
05.05.2020 00:00 Відповісти
Нарушавшие карантин депутаты должны понести финансовую и политическую ответственность, - Разумков

Нет ничего проще: подай и проголосуйте постановление Рады, признающее утратившим силу второй закон мироздания: "никто никому ничего не должен". Это откроет путь к возможности наказания и не только депутатов... в некоторых головах.
показати весь коментар
05.05.2020 00:07 Відповісти
Он просто Регламентом депутатской этики им по голове настучит - вот вся политическая ответственность.
показати весь коментар
05.05.2020 00:27 Відповісти
мюсё ломбардье хочет ещё заработать ?
показати весь коментар
05.05.2020 00:15 Відповісти
Нехай в больнице,месяц полы моют и утки выносят
показати весь коментар
05.05.2020 00:41 Відповісти
Как экзотически Разумков хочет оштрафовать ВЕЛЮР на 28 чашек чая.
СМЕШНО!
Депутати, які порушували карантин, мають фінансово і політично відповідати, - Разумков - Цензор.НЕТ 891
показати весь коментар
05.05.2020 06:42 Відповісти
Вопрос к вонючему *********** тупакову: то есть коля тупозадришинка должен заплатить 5 копеек с наворованного штабеля баксов по налогам в виде финасовой стороны и в виде политической - когда нибудь через лет 200 его не выберут в депутаты ? Зачем же так строго? Вы что нелюди?? Коля обидится и начнёт тормозить ещё сильнее и чаще!
показати весь коментар
05.05.2020 07:55 Відповісти
ще порівняти бабусю з пенсією 2000 грн і штрафом 17000 грн, і депутатів з іхньою зарплатнею і цим штрафом
показати весь коментар
05.05.2020 08:31 Відповісти
Не верим в искренность осуждения, но верим в трусость и беспринципность Разумкова, отсутствие чувства гражданской ответственности, который ждал команды сверху, о том, что нужно делать, так как скандал зашел слишком далеко. А по Эпицентру ничего не хотите сказать, а главное - сделать? Почему никто не пишет заяву в прокуратуру, в полицию и так далее? Держитесь за свои посты? Почему патриотов исключали из партии за гораздо меньшие проступки, заведены дела на патриотов по фейковым обвинениям, а Тищенко и Ермак оказываются неприкасаемыми? Это характеризует всю вашу партию, как партию нарушителей закона, которые пока при власти, уверены в своей вседозволенности и безнаказанности.
показати весь коментар
05.05.2020 08:39 Відповісти
Ох, неприятности!
показати весь коментар
05.05.2020 09:16 Відповісти
 
 