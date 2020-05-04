Депутати, які порушували карантин, мають фінансово і політично відповідати, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що депутати, які порушили правила карантину, мають відповідати не тільки фінансово, а й політично.

"Якщо є порушення закону, не зважаючи на те, хто є власником чи був власником, хто був відвідувачем. Тут закон має бути одним для всіх і якщо ці факти є, а ми бачимо, очі не обдуриш, то я думаю, що треба відповідати і морально, і політично, і фінансово..., як це передбачено законом"- сказав Разумков у понеділок увечері в ефірі телеканалу "Україна-24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, наприкінці квітня журналісти з’ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

