Депутати, які порушували карантин, мають фінансово і політично відповідати, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що депутати, які порушили правила карантину, мають відповідати не тільки фінансово, а й політично.
"Якщо є порушення закону, не зважаючи на те, хто є власником чи був власником, хто був відвідувачем. Тут закон має бути одним для всіх і якщо ці факти є, а ми бачимо, очі не обдуриш, то я думаю, що треба відповідати і морально, і політично, і фінансово..., як це передбачено законом"- сказав Разумков у понеділок увечері в ефірі телеканалу "Україна-24", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Нагадаємо, наприкінці квітня журналісти з’ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".
Ослократія - це режим, який встановився в Україні за останній рік. Ослократія - влада іакомислячих. (з FB)
Иначе циркачи доведут народ , шо их выкинут из политики без Розумкова
Нет ничего проще: подай и проголосуйте постановление Рады, признающее утратившим силу второй закон мироздания: "никто никому ничего не должен". Это откроет путь к возможности наказания и не только депутатов... в некоторых головах.
СМЕШНО!