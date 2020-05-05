РУС
ОП неизвестно о каких-либо консультациях по смене руководства Нацбанка, - Ермак

Офису Президента Украины Владимира Зеленского пока неизвестно о каких-либо консультациях по смене руководства Национального банка Украины, сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"На данный момент я могу сказать, что даже о консультациях по этому поводу мы не знали и не слышали. Безусловно, я могу говорить только об Офисе Президента. Есть парламент Украины, знаю, что периодически они приглашают руководство Национального банка, задают им вопросы и проводят какие-то консультации, беседы. Не слышал о том, чтобы они принимали какое-либо решение о неудовлетворительной работе Нацбанка", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник, отвечая на вопрос о том, могут ли быть какие-то перестановки в Нацбанке Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ермак подчеркнул, что Верховная Рада и Кабинет Министров являются отдельными ветвями власти, поэтому он может говорить только об Офисе Президента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Юридических оснований для увольнения Смолия с поста главы НБУ нет, - "слуга народа" Гетманцев

Как сообщалось, народные депутаты инициируют необходимость доклада главы НБУ Якова Смолия в парламенте о деятельности центробанка в условиях карантина.

Зеленский Владимир (22025) НБУ (4848) увольнение (2710) Смолий Яков (138) Ермак Андрей (1314)
+5
А о том что должностями торговать нехорошо и коммерческие рейсы Президенту встречать неприлично ОП известно?!
показать весь комментарий
05.05.2020 11:23 Ответить
+4
Все вам известно, клоуны прокацапские
показать весь комментарий
05.05.2020 11:20 Ответить
+2
Знов свистить зав. канцелярії.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:26 Ответить
Все вам известно, клоуны прокацапские
показать весь комментарий
05.05.2020 11:20 Ответить
ОП неизвестно о каких-либо консультациях по смене руководства Нацбанка, - Ермак - Цензор.НЕТ 8081
показать весь комментарий
05.05.2020 11:31 Ответить
Сейчас у него рожа как эти четыре картинки.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:33 Ответить
почему эта коррупционная рожа не отстранена от работы на период расследования?
показать весь комментарий
05.05.2020 11:31 Ответить
Нарешті Єрмак роздуплився. Аж не віриться:

​Глава Офиса президента Андрей Ермак обратился к партнерам в США и Европейском Союзе и заявил, что санкции против России можно снять только после того, как Москва полностью деоккупирует украинские территории Донбасса и вернет Крым. - "Диалог.UA".
показать весь комментарий
05.05.2020 11:37 Ответить
А о том что должностями торговать нехорошо и коммерческие рейсы Президенту встречать неприлично ОП известно?!
показать весь комментарий
05.05.2020 11:23 Ответить
влада!,зверніть уваґу на Волинь !!! https://www.youtube.com/watch?v=gtVy1otwD_0 Пустеля замість лісу. Наслідки незаконного видобутку бурштину на Волині...
показать весь комментарий
05.05.2020 11:24 Ответить
Знов свистить зав. канцелярії.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:26 Ответить
А что консультироваться? Менять и полный аудит с пристрастием! А потом по результатам расследования деятельности Рожковой, Смолия, Гонтаревой.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:27 Ответить
Ога. И внешние долги органами своих родственников тогда отдавать будешь.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:29 Ответить
Узбагойся, я и мои родственники долгов не брали, кто брал тот пусть и отдаёт. Казначейство США с точностью до цента знает куда и сколько украли и спрятали бывшие и нынешние власти.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:33 Ответить
Так тебя никто и спрашивать не будет. Деньги берет государство и отдает государство. И тем, кто государству эти деньги дал, пофиг лица, которые эти деньги взяли.
Угадай из кого государство эти деньги выжмет?

Нынешнее руководство НБУ более, чем устраивает внешних кредиторов и международные финорганизации. Любая попытка наезда на него будет расценена, как попытка прибрать к рукам независимого финрегулятора с целью мошенничества.

Так что забудь и не плач. ЗЕбанарию руки оторвут за попытку трясти НБУ.
показать весь комментарий
05.05.2020 11:39 Ответить
та уже наделали полных аудитов )))
показать весь комментарий
05.05.2020 11:30 Ответить
Отдельная ветка власти сказал ,дермак.Поверили ?
показать весь комментарий
05.05.2020 11:32 Ответить
Ще братухє не занесли?
показать весь комментарий
05.05.2020 11:35 Ответить
Опа на! Ахметов уже договаривается о смене руководства НБУ без участия ОП?
Шо, все решает уже брат Ермака?
показать весь комментарий
05.05.2020 11:37 Ответить
И тут вновь становится вопрос МВФ и антиколомойского закона.

Когда ЗЕбанарий провалит закон, МВФ прекратит сотрудничество. И тогда уже ублюдкам Коломоя точно терять будет нечего - в условиях дефолта можно будет творить, что угодно.

Вот только после этого Украине никто копейки не даст даже, если она от голода подыхать будет...
показать весь комментарий
05.05.2020 11:44 Ответить
агент фсб при "слуге" ,не в курсе...
показать весь комментарий
05.05.2020 11:54 Ответить
а у нас президент ермак? что он лезет во все дырки?
показать весь комментарий
05.05.2020 12:05 Ответить
Беня не спит!
"о каких-либо консультациях по смене руководства Нацбанка"
показать весь комментарий
05.05.2020 12:40 Ответить
Дарова, посьміховисько всенародне! Геть здурів вилазити з ОПи, чмо кацапське!
показать весь комментарий
05.05.2020 13:13 Ответить
 
 