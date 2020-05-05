ОП неизвестно о каких-либо консультациях по смене руководства Нацбанка, - Ермак

Офису Президента Украины Владимира Зеленского пока неизвестно о каких-либо консультациях по смене руководства Национального банка Украины, сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"На данный момент я могу сказать, что даже о консультациях по этому поводу мы не знали и не слышали. Безусловно, я могу говорить только об Офисе Президента. Есть парламент Украины, знаю, что периодически они приглашают руководство Национального банка, задают им вопросы и проводят какие-то консультации, беседы. Не слышал о том, чтобы они принимали какое-либо решение о неудовлетворительной работе Нацбанка", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник, отвечая на вопрос о том, могут ли быть какие-то перестановки в Нацбанке Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ермак подчеркнул, что Верховная Рада и Кабинет Министров являются отдельными ветвями власти, поэтому он может говорить только об Офисе Президента.

Как сообщалось, народные депутаты инициируют необходимость доклада главы НБУ Якова Смолия в парламенте о деятельности центробанка в условиях карантина.