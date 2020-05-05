ОП неизвестно о каких-либо консультациях по смене руководства Нацбанка, - Ермак
Офису Президента Украины Владимира Зеленского пока неизвестно о каких-либо консультациях по смене руководства Национального банка Украины, сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
"На данный момент я могу сказать, что даже о консультациях по этому поводу мы не знали и не слышали. Безусловно, я могу говорить только об Офисе Президента. Есть парламент Украины, знаю, что периодически они приглашают руководство Национального банка, задают им вопросы и проводят какие-то консультации, беседы. Не слышал о том, чтобы они принимали какое-либо решение о неудовлетворительной работе Нацбанка", - сказал он в ходе онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома", организованной Atlantic Council в понедельник, отвечая на вопрос о том, могут ли быть какие-то перестановки в Нацбанке Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ермак подчеркнул, что Верховная Рада и Кабинет Министров являются отдельными ветвями власти, поэтому он может говорить только об Офисе Президента.
Как сообщалось, народные депутаты инициируют необходимость доклада главы НБУ Якова Смолия в парламенте о деятельности центробанка в условиях карантина.
Глава Офиса президента Андрей Ермак обратился к партнерам в США и Европейском Союзе и заявил, что санкции против России можно снять только после того, как Москва полностью деоккупирует украинские территории Донбасса и вернет Крым. - "Диалог.UA".
Угадай из кого государство эти деньги выжмет?
Нынешнее руководство НБУ более, чем устраивает внешних кредиторов и международные финорганизации. Любая попытка наезда на него будет расценена, как попытка прибрать к рукам независимого финрегулятора с целью мошенничества.
Так что забудь и не плач. ЗЕбанарию руки оторвут за попытку трясти НБУ.
Шо, все решает уже брат Ермака?
Когда ЗЕбанарий провалит закон, МВФ прекратит сотрудничество. И тогда уже ублюдкам Коломоя точно терять будет нечего - в условиях дефолта можно будет творить, что угодно.
Вот только после этого Украине никто копейки не даст даже, если она от голода подыхать будет...
"о каких-либо консультациях по смене руководства Нацбанка"