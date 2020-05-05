ОП невідомо про будь-які консультації щодо зміни керівництва Нацбанку, - Єрмак
Офісу Президента України Володимира Зеленського поки невідомо про будь-які консультації щодо зміни керівництва Національного банку України, повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
"На цей момент я можу сказати, що навіть про консультації з цього приводу ми не знали і не чули. Безумовно, я можу казати тільки про Офіс Президента. Є парламент України, знаю, що періодично вони запрошують керівництво Національного банку, ставлять їм запитання і проводять якісь консультації, розмови. Не чув про те, щоб вони ухвалювали будь-яке рішення про незадовільну роботу Нацбанку", - сказав він під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого дому", організованої Atlantic Council у понеділок, відповідаючи на запитання про те, чи можуть бути якісь перестановки в Нацбанку України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Єрмак підкреслив, що Верховна Рада і Кабінет Міністрів є окремими гілками влади, тому він може говорити лише про Офіс Президента.
Як повідомлялося, народні депутати ініціюють необхідність доповіді глави НБУ Якова Смолія в парламенті про діяльність центрального банку в умовах карантину.
Глава Офиса президента Андрей Ермак обратился к партнерам в США и Европейском Союзе и заявил, что санкции против России можно снять только после того, как Москва полностью деоккупирует украинские территории Донбасса и вернет Крым. - "Диалог.UA".
Угадай из кого государство эти деньги выжмет?
Нынешнее руководство НБУ более, чем устраивает внешних кредиторов и международные финорганизации. Любая попытка наезда на него будет расценена, как попытка прибрать к рукам независимого финрегулятора с целью мошенничества.
Так что забудь и не плач. ЗЕбанарию руки оторвут за попытку трясти НБУ.
Шо, все решает уже брат Ермака?
Когда ЗЕбанарий провалит закон, МВФ прекратит сотрудничество. И тогда уже ублюдкам Коломоя точно терять будет нечего - в условиях дефолта можно будет творить, что угодно.
Вот только после этого Украине никто копейки не даст даже, если она от голода подыхать будет...
"о каких-либо консультациях по смене руководства Нацбанка"