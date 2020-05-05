УКР
ОП невідомо про будь-які консультації щодо зміни керівництва Нацбанку, - Єрмак

ОП невідомо про будь-які консультації щодо зміни керівництва Нацбанку, - Єрмак

Офісу Президента України Володимира Зеленського поки невідомо про будь-які консультації щодо зміни керівництва Національного банку України, повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"На цей момент я можу сказати, що навіть про консультації з цього приводу ми не знали і не чули. Безумовно, я можу казати тільки про Офіс Президента. Є парламент України, знаю, що періодично вони запрошують керівництво Національного банку, ставлять їм запитання і проводять якісь консультації, розмови. Не чув про те, щоб вони ухвалювали будь-яке рішення про незадовільну роботу Нацбанку", - сказав він під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого дому", організованої Atlantic Council у понеділок, відповідаючи на запитання про те, чи можуть бути якісь перестановки в Нацбанку України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Єрмак підкреслив, що Верховна Рада і Кабінет Міністрів є окремими гілками влади, тому він може говорити лише про Офіс Президента.

Як повідомлялося, народні депутати ініціюють необхідність доповіді глави НБУ Якова Смолія в парламенті про діяльність центрального банку в умовах карантину.

+5
А о том что должностями торговать нехорошо и коммерческие рейсы Президенту встречать неприлично ОП известно?!
показати весь коментар
05.05.2020 11:23 Відповісти
+4
Все вам известно, клоуны прокацапские
показати весь коментар
05.05.2020 11:20 Відповісти
+2
Знов свистить зав. канцелярії.
показати весь коментар
05.05.2020 11:26 Відповісти
Все вам известно, клоуны прокацапские
показати весь коментар
05.05.2020 11:20 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2020 11:31 Відповісти
Сейчас у него рожа как эти четыре картинки.
показати весь коментар
05.05.2020 11:33 Відповісти
почему эта коррупционная рожа не отстранена от работы на период расследования?
показати весь коментар
05.05.2020 11:31 Відповісти
Нарешті Єрмак роздуплився. Аж не віриться:

​Глава Офиса президента Андрей Ермак обратился к партнерам в США и Европейском Союзе и заявил, что санкции против России можно снять только после того, как Москва полностью деоккупирует украинские территории Донбасса и вернет Крым. - "Диалог.UA".
показати весь коментар
05.05.2020 11:37 Відповісти
А о том что должностями торговать нехорошо и коммерческие рейсы Президенту встречать неприлично ОП известно?!
показати весь коментар
05.05.2020 11:23 Відповісти
влада!,зверніть уваґу на Волинь !!! https://www.youtube.com/watch?v=gtVy1otwD_0 Пустеля замість лісу. Наслідки незаконного видобутку бурштину на Волині...
показати весь коментар
05.05.2020 11:24 Відповісти
Знов свистить зав. канцелярії.
показати весь коментар
05.05.2020 11:26 Відповісти
А что консультироваться? Менять и полный аудит с пристрастием! А потом по результатам расследования деятельности Рожковой, Смолия, Гонтаревой.
показати весь коментар
05.05.2020 11:27 Відповісти
Ога. И внешние долги органами своих родственников тогда отдавать будешь.
показати весь коментар
05.05.2020 11:29 Відповісти
Узбагойся, я и мои родственники долгов не брали, кто брал тот пусть и отдаёт. Казначейство США с точностью до цента знает куда и сколько украли и спрятали бывшие и нынешние власти.
показати весь коментар
05.05.2020 11:33 Відповісти
Так тебя никто и спрашивать не будет. Деньги берет государство и отдает государство. И тем, кто государству эти деньги дал, пофиг лица, которые эти деньги взяли.
Угадай из кого государство эти деньги выжмет?

Нынешнее руководство НБУ более, чем устраивает внешних кредиторов и международные финорганизации. Любая попытка наезда на него будет расценена, как попытка прибрать к рукам независимого финрегулятора с целью мошенничества.

Так что забудь и не плач. ЗЕбанарию руки оторвут за попытку трясти НБУ.
показати весь коментар
05.05.2020 11:39 Відповісти
та уже наделали полных аудитов )))
показати весь коментар
05.05.2020 11:30 Відповісти
Отдельная ветка власти сказал ,дермак.Поверили ?
показати весь коментар
05.05.2020 11:32 Відповісти
Ще братухє не занесли?
показати весь коментар
05.05.2020 11:35 Відповісти
Опа на! Ахметов уже договаривается о смене руководства НБУ без участия ОП?
Шо, все решает уже брат Ермака?
показати весь коментар
05.05.2020 11:37 Відповісти
И тут вновь становится вопрос МВФ и антиколомойского закона.

Когда ЗЕбанарий провалит закон, МВФ прекратит сотрудничество. И тогда уже ублюдкам Коломоя точно терять будет нечего - в условиях дефолта можно будет творить, что угодно.

Вот только после этого Украине никто копейки не даст даже, если она от голода подыхать будет...
показати весь коментар
05.05.2020 11:44 Відповісти
агент фсб при "слуге" ,не в курсе...
показати весь коментар
05.05.2020 11:54 Відповісти
а у нас президент ермак? что он лезет во все дырки?
показати весь коментар
05.05.2020 12:05 Відповісти
Беня не спит!
"о каких-либо консультациях по смене руководства Нацбанка"
показати весь коментар
05.05.2020 12:40 Відповісти
Дарова, посьміховисько всенародне! Геть здурів вилазити з ОПи, чмо кацапське!
показати весь коментар
05.05.2020 13:13 Відповісти
 
 