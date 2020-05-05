ОП невідомо про будь-які консультації щодо зміни керівництва Нацбанку, - Єрмак

Офісу Президента України Володимира Зеленського поки невідомо про будь-які консультації щодо зміни керівництва Національного банку України, повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"На цей момент я можу сказати, що навіть про консультації з цього приводу ми не знали і не чули. Безумовно, я можу казати тільки про Офіс Президента. Є парламент України, знаю, що періодично вони запрошують керівництво Національного банку, ставлять їм запитання і проводять якісь консультації, розмови. Не чув про те, щоб вони ухвалювали будь-яке рішення про незадовільну роботу Нацбанку", - сказав він під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого дому", організованої Atlantic Council у понеділок, відповідаючи на запитання про те, чи можуть бути якісь перестановки в Нацбанку України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Єрмак підкреслив, що Верховна Рада і Кабінет Міністрів є окремими гілками влади, тому він може говорити лише про Офіс Президента.

Як повідомлялося, народні депутати ініціюють необхідність доповіді глави НБУ Якова Смолія в парламенті про діяльність центрального банку в умовах карантину.