Отмена медреформы вернет принцип "деньги ходят за главврачом", - экс-замминистра Стефанишина

Анонсированные министром здравоохранения Украины Максимом Степановым изменения в реформировании системы здравоохранения фактически означают отмену медицинской реформы и возвращают финансирование по принципу "деньги ходят за гравврачом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сказала член парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, экс-замминистра здравоохранения Ольга Стефанишина.

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с министром Степановым отменяет медицинскую реформу. Отменяется принцип "деньги ходят за пациентом" и страну толкают назад в прошлое, к формуле "деньги ходят за главным врачом", - сказала она агентству.

По мнению Стефанишиной, если правительство поддержит постановление об изменениях в реформе и откат к так называемому "историческому финансированию", то украинцы в ближайшее время не увидят реформу здравоохранения.

"Пациенты и дальше будут платить из своего кармана, а врачи - получать мизерную зарплату, тогда как по всей стране равные: и те, кто успешен и эффективен, и те, кто дерибанит деньги и спускает их в трубу", - подчеркнула депутат.

