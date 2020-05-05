Отмена медреформы вернет принцип "деньги ходят за главврачом", - экс-замминистра Стефанишина
Анонсированные министром здравоохранения Украины Максимом Степановым изменения в реформировании системы здравоохранения фактически означают отмену медицинской реформы и возвращают финансирование по принципу "деньги ходят за гравврачом".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сказала член парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, экс-замминистра здравоохранения Ольга Стефанишина.
"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с министром Степановым отменяет медицинскую реформу. Отменяется принцип "деньги ходят за пациентом" и страну толкают назад в прошлое, к формуле "деньги ходят за главным врачом", - сказала она агентству.
По мнению Стефанишиной, если правительство поддержит постановление об изменениях в реформе и откат к так называемому "историческому финансированию", то украинцы в ближайшее время не увидят реформу здравоохранения.
"Пациенты и дальше будут платить из своего кармана, а врачи - получать мизерную зарплату, тогда как по всей стране равные: и те, кто успешен и эффективен, и те, кто дерибанит деньги и спускает их в трубу", - подчеркнула депутат.
Кто то где то чего то сказал. ОБС.
Украинцев радуют сегодня счета за газ, которые в два раза ниже, чем год назад.
Хотя..."Чим більші комунальні платежі - тим сильніша Україна!"(Гройсман).
ура, товарісчі!
вони вже повернулися у повертання ПДВ, тепер - у медицину!
ви ж за це голосували, зебіли, правда ж?
К счастью, всем из перечисленных понравится этот текст, потому что он будет вообще не о том.
Он будет исключительно о том, как команда Зеленского собирается реформировать медреформу.
И давайте все сейчас понадеемся, что каждому из вас удастся прочитать текст, и прочитать в нём именно то, что я написал.
Издательство LB.ua уже там написало - и тем любезно избавило меня от необходимости писать «согласно моим источникам, но я вам их не назову». И почитав статью, мы освежим некоторые известные нам факты, например:
- что министр Степанов выступает против Супрун и медреформы;
- что президент Зеленский сказал, что «не допустит» медреформы в нынешнем виде;
- и что глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сказал, что Зеленский понимает суть реформы. И отменять её не собирается. Просто не допустит.
Мы также можем узнать и новое для себя. КАК ИМЕННО молодая команда реформаторов собирается исправить положение с медреформой, особенно вторым её этапом.
А собирается она сделать это так. Она собирается взять большой ...уй. И положить его на обязательства, взятые государством ранее. Положить уверенно, осознанно, и с размаху.
Текущий план состоит в том, чтобы ОТМЕНИТЬ КОНТРАКТЫ с 1645 учреждениями, которые были подписаны ранее. И деньги распределить не по принципу, который был предусмотрен реформой (много лечишь - много денег, мало лечишь - закрывайся нах...). А деньги распределить «по историческому принципу». Это значит, как в 2019 году.
А это значит, что все частные клиники, которые подписали контракты, пойдут на хер без денег вообще.
И вот здесь мы можем совершенно пропустить, что вы думаете о медреформе - хорошая она или плохая, лекарства выписывать те, что есть, или те что лечат. Мы можем пропустить стенания по поводу того, как медреформа жестока, она так ударит по врачам, особенно по той овце тупой из Львова, которая не может фурункул от стрептодермии отличить и пыталась меня запихать в инфекционку, и ещё по той тупорылой курице, которая мне выписала гомеопатию, а следом - трициклические антидепрессанты, чтобы я не расстраивался, если гомеопатия не поможет.
Это мы всё можем пропустить.
ПОТОМУ ЧТО СМЫСЛ ВООБЩЕ НЕ В ЭТОМ.
Текущий план укрощения медреформы - это чтобы ГОСУДАРСТВО ОТКАЗАЛОСЬ ОТ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
Это очень важно понимать. Что дело не в том, хорошая медреформа или плохая. Дело в том, что за базар надо отвечать. Надо выполнять обещания. Надо платить долги. Это должно быть )хотя бы в теории) понятно любому приблатнённому мурлокотану - если конечно он не исповедует Коломойский-стайл «кинуть лоха и забыть».
Государство. Отказывается. От. Исполнения. Своих. Обязательств.
Следовательно, государство - недоговороспособно. С ним нельзя иметь дел.
Следовательно, когда в следующий раз государство придёт к частным структурам и скажет: «Ребята, давайте вместе...» - они ответят: «Знаешь, а сходи-ка ты на ....., ок? А то мы тут уже один раз бесплатно поработали, а нам в рожи нассали. Одной таблетки хватит».
Вот именно в этом главное, дорогие читатели. Не в том - хорошая реформа или плохая. А в том, что «исправить» её ЗеКоманда предлагает настолько по-хамски, что в былые времена даже в Кривом Рогу за такое делали бо-бо и а-та-та.
Ну и вишенкой на торте, источник LB.ua сообщает примерно то же, что источники всех остальных:
«Чтобы хватило денег, собираются также отменить некоторые пакеты приоритетные услуги - эндоскопию, роды, неонатологию. То есть, бесплатных обследований и родов не будет».
НЕ РОЖАЙ. ТЕ.
Михаил Радуцкий ранее заявлял, что президент вполне понимает суть реформы и отменять её не собирается.
Жаль, что президент, похоже, не понимает суть выражений «договороспособность», «исполнение обязательств» и «отвечать за базар».
Вот вам и failed state. Несостоявшееся государство, которое не способно исполнять условия договоров даже с собственными гражданами.
Отличненько. Такие результаты - и всего за год.
Дальше будет интересней.
Раздражительный Орк
Гиппократ здесь - ни при чём...
нє зря под ковріком стараюцца
Уляна Супрун різко https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2642701242681093 розкритикувала скасування медичної реформи. За її словами, називати "покращенням реформи" боягузливий крок у минуле - означає брехати та зневажати усіх українців, у тому числі медиків, які заслуговують на гідну та справедливу винагороду за свою роботу.
Справжня трансформація системи охорони здоров'я не може бути втілена, коли влада прагне виключно подобатись. Не можна трансформувати рівень медичної допомоги у лікарнях та поліклініках, коли ти дивишся на медиків як на електорат/потенційний ризик для місцевих виборів восени. Сьогодні і Зеленський, і Радуцький, і https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAXYqXJMPM70R8oKbBUVvcUMhuKf_S1XpnWa4jzXjaKoeD1jaEc-zqPDOMrcEo1XZSp-_n7fIGLTXyDhFuN2mdCqAvi2CQ2sh6kCYKSuA7niEYDSXrV0EHRLnInFXJ6v5U4spjvNSeDEZuFAtvt-BGZQwS9i2HRLLqDFwwXmdxb4Z0PogujKgQk_U5C_r-sZGXQd4K5zeE0-dpIbYIxBQAAGqlk_lUnKJTKuyvZYAMa06iyRqlcvcLPPA011ASCfcot6w_7tD45gcEyaMo2Qa1zuvMW6-3LEJ8c9glLJNVB389RWX2ggZ4cJi5uyYNBnJfNr1PFUt6_W-J5dc5TJMjt&__tn__=K-R Максим Степанов захищають виключно власні політичні інтереси та статус-кво давно діючих в регіонах медичних еліт і фармацевтичної мафії.
Якщо багато слухати маячню Глузмана про ЦРУ і "світову змову", то можна навіть не відчути, як перетвориш усю країну на божевільню. Якщо вважати голосом "бідних лікарів" мільйонера і переховувача вбивць Тодурова, то можна навіть не відчути, як всі притомні медики втечуть. Якщо для протидії пандемії залучати "експертизу" інфекціоніста-расиста Голубовську, то можна за три місяці досі не спромогтись тестувати людей на COVID-19 у достатніх масштабах і не забезпечити медиків елементарними засобами захисту.
Медикам - зрівняйлівку і рабство, пацієнтам - страх, страждання і смерть, Зеленському і ко - закордонні клініки та високі рейтинги. Українцям пора дорослішати, вимикати телевізор і розуміти наслідки власних рішень"
Более низкая стоимость бюджетной системы связана с объединением рисков всего общества, значительно более широким, чем даже при обязательном медицинском страховании, а тем более при добровольном.
Кроме того, по оценке экспертов, до 40% страховых денег уходит на содержание страховых компаний и на транзакционные издержки банков - вместо одного государственного финансового канала появятся тысячи, потому что тысячи страхователей, тысячи учреждений, сотни страховых компаний и т.д. А поскольку все финансовые потоки обслуживает банковская система, где все банковские операции платные, то мы еще за счет социальных денег будем также кормить и посредника в виде банковской системы.
И мировой опыт показал, что применение рыночных критериев к медицинским услугам оказалось не только несправедливым, но и нерациональным в силу особой специфики медицинских услуг, которую многие экономисты характеризуют следующим образом:
- отсутствие у пациента полной информации, необходимой для рационального выбора;
- неопределенность наступления болезни, так как пациенты не знают, когда и сколько медицинских услуг им потребуется, какова вероятность успеха различных видов лечения;
- асимметрия информации, когда на рынке медицинских услуг явное преимущество имеют исключительно врачи, причем как на стороне спроса, так и на стороне предложения;
- неэластичность спроса на медицинские услуги - их потребители обычно слабо реагируют на изменение цен.
Причем наша старая государственная медицина, которую целенаправленно уничтожают - это как раз и есть один из вариантов солидарной страховой медицины, субсидируемой из консолидированных в бюджете налогов всех граждан и предприятий.
И именно в этом смысле система Семашко оказалась более эффективна, чем все прочие, поскольку ориентировала врача на выполнение врачебного долга, а не на получение прибыли, истоки которой в медицине зачастую противоречат общественной морали. И именно поэтому придворная медицина ДУСи (на базе бывшего 4-го управления) не подлежит реформации и продолжает работать на принципах Семашко за счет бюджета. То есть для себя они придворную медицину не «реформируют», а уничтожают только доступную медицину для населения.