В общежитии Житомира зафиксирована вспышка COVID-19, люди изолированы, проверяются контакты заболевших

Все люди изолированы и предупреждены о том, что они могут быть опасными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом во время брифинга заявила заместитель главы Житомирской облгосадминистрации Наталия Остапченко.

По ее словам, в общежитии по адресу проспект Мира, 12 обнаружили троих заболевших коронавирусом.

"Там выявлено 3 случая заболевания COVID-19. Сейчас проверяются контакты заболевших. Все люди изолированы и предупреждены о том, что они могут быть опасными", - сообщила Остапченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Житомире еще у пяти медиков выявили коронавирус