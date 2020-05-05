6 284 23
В общежитии Житомира зафиксирована вспышка COVID-19, люди изолированы, проверяются контакты заболевших
Все люди изолированы и предупреждены о том, что они могут быть опасными.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом во время брифинга заявила заместитель главы Житомирской облгосадминистрации Наталия Остапченко.
По ее словам, в общежитии по адресу проспект Мира, 12 обнаружили троих заболевших коронавирусом.
"Там выявлено 3 случая заболевания COVID-19. Сейчас проверяются контакты заболевших. Все люди изолированы и предупреждены о том, что они могут быть опасными", - сообщила Остапченко.
Судячи по деяким коментам, нашу общагу треба знищити, бо то є осередок зла, корони та нечисті.
Всі три випадки були 1,5-2,5 неділі назад. Карантін общаги, як мертвому припарка. Люди вже здорові. Швидкість реагування просто шокує. Вводьте карантин с вересня.
Останнє. Питання до влади: як вона збирається тримати в карантині тисячу людей? Забезпечити їх. Не всі мають в Житомирі родичів або близьких. Тому, коли щось збираються, то потрібно зразу пояснити всі заходи, методи, постачання необхідного.
А так. Навели кіпішу. Общага, як вулик стала. Вже шукають захворівших.
