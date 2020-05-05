РУС
В общежитии Житомира зафиксирована вспышка COVID-19, люди изолированы, проверяются контакты заболевших

Все люди изолированы и предупреждены о том, что они могут быть опасными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом во время брифинга заявила заместитель главы Житомирской облгосадминистрации Наталия Остапченко.

По ее словам, в общежитии по адресу проспект Мира, 12 обнаружили троих заболевших коронавирусом.

"Там выявлено 3 случая заболевания COVID-19. Сейчас проверяются контакты заболевших. Все люди изолированы и предупреждены о том, что они могут быть опасными", - сообщила Остапченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Житомире еще у пяти медиков выявили коронавирус

Житомир (701) карантин (16729) общежитие (167) ОГА (2398) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+2
ну не повезло...а ведь был шанс шо из бердычева юный разумков застрянет в житомирском общежитии...
05.05.2020 17:57 Ответить
+2
я так розумію вони не хворіють, а просто тест позитивний.
05.05.2020 18:12 Ответить
+2
коронапсихозник йди вбийся швидше.) я бажаю життя без коронапсихозу
05.05.2020 18:13 Ответить
в обчаге это как в муравейнике, попали практически все!
05.05.2020 17:53 Ответить
ну не повезло...а ведь был шанс шо из бердычева юный разумков застрянет в житомирском общежитии...
05.05.2020 17:57 Ответить
вот новая тактика. искать инфицированых по общагах)) не заболевших, а инфицированых )
05.05.2020 18:09 Ответить
.Бажаєш щоб ця *зараза * пішла по всьому місту !?
05.05.2020 18:11 Ответить
коронапсихозник йди вбийся швидше.) я бажаю життя без коронапсихозу
05.05.2020 18:13 Ответить
https://www.zhitomir.info/news_191892.html Житомир.info | ​У Житомирі на карантин закривають гуртожиток на Богунії, де виявили трьох хворих на коронавірус У гуртожитку Житомира зафіксовано спалах COVID-19, людей ізольовано, перевіряються контакти хворих - Цензор.НЕТ 3875
05.05.2020 18:10 Ответить
я так розумію вони не хворіють, а просто тест позитивний.
05.05.2020 18:12 Ответить
читаю там коменти і от що пишуть: https://www.facebook.com/SamchukSM Сергій Самчук

Судячи по деяким коментам, нашу общагу треба знищити, бо то є осередок зла, корони та нечисті.
Всі три випадки були 1,5-2,5 неділі назад. Карантін общаги, як мертвому припарка. Люди вже здорові. Швидкість реагування просто шокує. Вводьте карантин с вересня.
Останнє. Питання до влади: як вона збирається тримати в карантині тисячу людей? Забезпечити їх. Не всі мають в Житомирі родичів або близьких. Тому, коли щось збираються, то потрібно зразу пояснити всі заходи, методи, постачання необхідного.
А так. Навели кіпішу. Общага, як вулик стала. Вже шукають захворівших.

· · 5 · https://www.zhitomir.info/news_191892.html?fb_comment_id=2966812590008732_2966960726660585 6 год
05.05.2020 19:43 Ответить
Заварите им двери.
05.05.2020 18:29 Ответить
Да, надо в компактном месте поэкспериментировать, а не по всей стране и тогда выяснится - правы те, кто читает комментарии на тему безопасности короновируса или те, кто читает статьи учёных о его опасности...
05.05.2020 18:58 Ответить
https://www.facebook.com/SamchukSM Сергій Самчук

Судячи по деяким коментам, нашу общагу треба знищити, бо то є осередок зла, корони та нечисті.
Всі три випадки були 1,5-2,5 неділі назад. Карантін общаги, як мертвому припарка. Люди вже здорові. Швидкість реагування просто шокує. Вводьте карантин с вересня.
Останнє. Питання до влади: як вона збирається тримати в карантині тисячу людей? Забезпечити їх. Не всі мають в Житомирі родичів або близьких. Тому, коли щось збираються, то потрібно зразу пояснити всі заходи, методи, постачання необхідного.
А так. Навели кіпішу. Общага, як вулик стала. Вже шукають захворівших.

· · 5 · https://www.zhitomir.info/news_191892.html?fb_comment_id=2966812590008732_2966960726660585 6 год
05.05.2020 19:45 Ответить
Это - статья учёного?
05.05.2020 19:46 Ответить
это комент человека который там живет. а вы и дальше ведитесь на коронапсихоз в сми
05.05.2020 19:47 Ответить
Коммент 73% процентного или учёного?
От того, что кто-то в Украине живёт не делает его автоматически учёным, а ссылок на "сосредоточение зла" можно найти и на кофе и на хлеб, если задаться этой целью.
Много ты в жизни научных статей прочитал, что выдаёшь себя экспертом?
05.05.2020 20:11 Ответить
Ты дебил или притворяешья? почитай новость под которой ты пишешь свои тупые комменты. Прочитал? теперь прочитай комментарий человек который живет в этой общаге. Шевели мозгами своими придурок чекнутый
05.05.2020 20:18 Ответить
https://www.zhitomir.info/news_191892.html комент взятый здесь. А то ты может так и не поймешь. пока тебе не пережовать все
05.05.2020 20:19 Ответить
Тебе пример попроще,

https://grodnonews.by/news/zdorove-i-krasota/virusologi_nazvali_samyy_veroyatnyy_put_peredachi_koronavirusa.html

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса.

где говорится об исследованиях учёных, взятые из их статьи, а не рассуждения истеричек, эксперт по чтению комментариев, а не статей.
05.05.2020 20:25 Ответить
ну вот ты скинул ученых которые доказывают абсурдность карантинов. И что ты тогда здесь бегаешь и паникуешь?
05.05.2020 20:30 Ответить
Я сказал, что не буду тебя называть, потому ты решил продолжать чушь писать?
05.05.2020 21:15 Ответить
https://swprs.org/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4-19/ ВОТ ЧИТАЙ! Здесь полно ученых! а ты ссылаешься только на политиков
показать весь комментарий
Ты это понимаешь?

Многие всемирно известные эксперты в области вирусологии, иммунологии и эпидемиологии считают принятые меры контрпродуктивными и рекомендуют быструю естественную иммунизацию населения в целом, одновременно защищая группы риска.

Обратись завтра, я сегодня баранами никого не называю.
05.05.2020 20:27 Ответить
статьи учёных о его опасности...

ахаха шутник ты однако?? статьи проплаченых ученых. забываешь уточнять, коронапсихозник, херов
05.05.2020 19:46 Ответить
Простой вопрос: хотел бы ты оказаться на их месте?
05.05.2020 20:31 Ответить
 
 