Зеленский просит ЕБРР поддержать правительство для запуска программы масштабного финансирования малого и среднего бизнеса
Украина рассчитывает на расширение программы Европейского банка реконструкции и развития "Пакет солидарности" по реагированию на кризис до 4 миллиардов евро.
Об этом сказал Владимир Зеленский во время телефонного разговора президента ЕБРР Суме Чакрабарти, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
В частности, обговаривались вопросы поддержки бизнеса в условиях распространения коронавируса.
"Мы понимаем, что малый и микробизнес страдают больше, а это - наша экономика. И Офис президента, и правительство, и парламент - все мы слаженно работаем, чтобы разработать программы поддержки наших предпринимателей. В связи с этим предлагаю ЕБРР рассмотреть пути поддержки действий правительства для запуска программы масштабного финансирования малого и среднего бизнеса, а также предоставление гарантий по таким кредитам", - заявил Зеленский.
Он также приветствовал первый "Пакет солидарности" ЕБРР на 1 млрд евро, утвержденный в марте, и заявил, что надеется на утверждение "Пакета солидарности 2.0" с увеличением до 4 млрд евро и расширение критической инфраструктуры в рамках соответствующей программы ЕБРР.
Кроме того, Зеленский рассчитывает на утверждение Банком в июле кредита для "Укравтодора" в размере 450 млн евро на новый проект, предусматривающий дальнейшую реконструкцию дороги М05 Киев - Одесса в Одессу и строительство северной объездной дороги Львова.
В свою очередь президент ЕБРР Сума Чакрабарти отметил прогресс реформирования в Украине, которое продолжается, несмотря на эпидемию COVID-19, и законы о концессии и об открытии рынка земли.
