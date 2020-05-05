РУС
Зеленский просит ЕБРР поддержать правительство для запуска программы масштабного финансирования малого и среднего бизнеса

Украина рассчитывает на расширение программы Европейского банка реконструкции и развития "Пакет солидарности" по реагированию на кризис до 4 миллиардов евро.

Об этом сказал Владимир Зеленский во время телефонного разговора президента ЕБРР Суме Чакрабарти, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В частности, обговаривались вопросы поддержки бизнеса в условиях распространения коронавируса.

"Мы понимаем, что малый и микробизнес страдают больше, а это - наша экономика. И Офис президента, и правительство, и парламент - все мы слаженно работаем, чтобы разработать программы поддержки наших предпринимателей. В связи с этим предлагаю ЕБРР рассмотреть пути поддержки действий правительства для запуска программы масштабного финансирования малого и среднего бизнеса, а также предоставление гарантий по таким кредитам", - заявил Зеленский.

Он также приветствовал первый "Пакет солидарности" ЕБРР на 1 млрд евро, утвержденный в марте, и заявил, что надеется на утверждение "Пакета солидарности 2.0" с увеличением до 4 млрд евро и расширение критической инфраструктуры в рамках соответствующей программы ЕБРР.

Кроме того, Зеленский рассчитывает на утверждение Банком в июле кредита для "Укравтодора" в размере 450 млн евро на новый проект, предусматривающий дальнейшую реконструкцию дороги М05 Киев - Одесса в Одессу и строительство северной объездной дороги Львова.

В свою очередь президент ЕБРР Сума Чакрабарти отметил прогресс реформирования в Украине, которое продолжается, несмотря на эпидемию COVID-19, и законы о концессии и об открытии рынка земли.

Автор: 

+15
+10
+9
Страна страдает больше от тебя, Шута горохового и от твоего бездарного правления
показать весь комментарий
05.05.2020 22:03 Ответить
Зеленский ничего не решает, решают олигархи которых зебил привел к власти и казне
показать весь комментарий
05.05.2020 22:04 Ответить
Президент в Украине может решить очень многое,если у него есть мужество и воля. Если ничего этого нет, то он не президент, а промокашка.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:29 Ответить
А Епицентр относится к малому или к среднему бизнесу?
показать весь комментарий
05.05.2020 22:03 Ответить
ага. давайте. инвесторы уже прут в страну. теперь банки еще отпугните....
показать весь комментарий
05.05.2020 22:04 Ответить
Не давайте ни копейки, может 73% поймёт ху есть ху.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:04 Ответить
Уже поняли, у зебилов реальный рейтинг уже 10-15%
показать весь комментарий
05.05.2020 22:05 Ответить
«Західна нафтогазова компанія» та «Євростандарт» у кінці квітня відновили імпортні поставки автомобільних бензинів із Росії. Про це https://enkorr.ua/ru/news/ukraina_vozobnovila_import_benzina_iz_rossii/241340 повідомляє галузеве видання enkorr з посиланням на дані дослідження «Консалтингової групи А-95».
«Бензин марки А-92 був доставлений в Україну залізницею з Московського НПЗ компанії «Газпром нефть». В кінці квітня - на початку травня ЗНГК оформила імпорт близько 400 тонн бензину, «Євростандарт» - 115 тонн»
показать весь комментарий
05.05.2020 22:04 Ответить
https://antikor.com.ua/articles/378001-v_ukraine_hotjat_postroitj_hranilishche_dlja_otrabotannyh_v_rf_radioaktivnyh_othodov Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения издало приказ о строительстве хранилища для радиоактивных отходов, которые вернутся из Российской Федерации после переработки ядерного топлива украинских АЭС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу агентства."Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения своим приказом утвердило проект строительства хранилища для промежуточного хранения высокоактивных отходов, которые вернутся из Российской Федерации после переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС", - говорится в сообщении.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:24 Ответить
ой, просит и готов принять с любой стороны - вот как судьба шутит с неуместно высказанными словами.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:05 Ответить
вони не підтримують путєнських сявок, зюзя
показать весь комментарий
05.05.2020 22:06 Ответить
а личный кнессет с монобольшинством попросить поддержать впадлу?
показать весь комментарий
05.05.2020 22:07 Ответить
Такие слова вумные,неужели Дерьмак написал,а Шмаркля зачитала? Повторить без телесуфлера сможет?
показать весь комментарий
05.05.2020 22:08 Ответить
В энергетике порядок наведите,клоуны,циркачи и фокусники!
показать весь комментарий
05.05.2020 22:10 Ответить
Зеленский просит ЕБРР поддержать правительство для запуска программы масштабного финансирования малого и среднего бизнеса - Цензор.НЕТ 6877

...
показать весь комментарий
05.05.2020 22:12 Ответить
Клятые гейропейцы дайте бубочке денег - нечем уже в бюджете дыры затыкать. К тому рейтинг падает -лохи начали что-то подозревать
показать весь комментарий
05.05.2020 22:12 Ответить
ОООО!!! Евреи вспомнили наконец-то за малый и средний бизнес. А до этого всё разворовывали и принимали законы ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в пользу большого(еврейского) бизнеса. Охреневшие маланцы делают вид, что они волнуются за украинцев. Я умру от смеха.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:14 Ответить
Звиздун, слажено они "работают"-с именем Порох ложатся,с именем Порох встают))))))
показать весь комментарий
05.05.2020 22:14 Ответить
Голобородьке денег никто не даст. Особенно после отката всех реформ назад. Все лучшее конечно впереди.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:15 Ответить
а когда был голоборотькай МВФ в сраку посылал...
Давайте, зебилы, давайте, полуопки... у инвестиционных нянь уж климакс близится, а инвестиций всё нет
показать весь комментарий
05.05.2020 22:16 Ответить
Брать в долг нехорошо, а зарабатывать на страну команда Зеленского, как показало время не умеет (или не хочет).
показать весь комментарий
05.05.2020 22:21 Ответить
Вы много на карантине заработали? Или вы хозяин сети аптек?
показать весь комментарий
05.05.2020 22:24 Ответить
проблеми з економікою почалися ще до карантину,за Зе навіть сіквестр бюджету вже робили.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:32 Ответить
Это очередная манипуляция . До карантина был бюджет пэтин. Раздутый бюджет 2019 писала прошлая рада. Бюджет 2020 начался с нового года и выполнялся. При этом выплатили даже задолженности шахтерам, которые всю жизнь не получали деньги в полном объёме и сидели на дотациях от государства.
показать весь комментарий
06.05.2020 07:15 Ответить
- Говоря об украинской экономике, вы бы сказали, что стакан наполовину полон или наполовину пуст?
- Я бы сказал, что стакан уже украли.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:23 Ответить
за минет, зеля...., за минет.....
показать весь комментарий
05.05.2020 22:31 Ответить
"Митниця засекретила всі дані щодо розмитнення вантажу, який був привезений літаком "Мрія" і який зустрічав президент України Володимир Зеленський." Народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв. "Я з приводу того, що відбувалося з постачаннями через "Мрію". Зараз п'ять депутатських звернень зробив щодо надання інформації. Але я вже можу одну сказати дуже цікаву річ. Це мені поки що інсайд такий дали. Митниця засекретила всі дані щодо розмитнення вантажу, який був привезений літаком "Мрія" і який зустрічав президент Зеленський. Вони його перевели в розряд спецвантажу. У мене питання одне: а що ж там такого було секретного і що ховати?

Я зробив зараз депутатські звернення. Треба буде - будемо переходити на депутатські запити. Треба буде - будемо колективні робити. Але я вважаю, що вся країна повинна знати, що відбувалося", - розповів Ар'єв.

Він додав, що "за моєю інформацією, поки не підтвердженою, різниця у тоннажі, який був за китайськими митними документами, і українськими митними документами теж існує. І це теж дуже цікавий момент".

"В тому числі, цікаво, що цей вантаж міг бути оформлений як гуманітарний. До речі, відповідний запит, відповідне звернення щодо надання інформації до Міністерства соціальної політики, яке надає статус гуманітарних вантажів або не надає, щодо розмитнення теж надіслав. І зараз є десять днів. Я вчора відправив їх. Я вважаю, що в середині травня ми зможемо вже цілком нормально подивитися на те, які відповіді щодо цього вантажу в комплексі нададуть", - резюмував нардеп.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:33 Ответить
Какое-то маленькое зеленое зеро насмехалось, что Порох просит помощи в Европе.
Как оно, забылось уже?
показать весь комментарий
05.05.2020 22:34 Ответить
Не нужно финансировать бизнес, тем более масштабно. Нужно просто не мешать, не вставлять палки в колеса..
показать весь комментарий
05.05.2020 22:35 Ответить
Цікаво хто ці гроші побачить крім бені ахметова і єже сним
показать весь комментарий
05.05.2020 22:39 Ответить
Всмысле дать собранные у простого народа деньги на поддержку держиморд? А морда у вас не треснет от палки которой вам дадут по лбу на Майдане? Тоесть Ахметову и Бене выделят денег на поддержку бизнеса, а для народа подымут цены на електроенергию? Ето кроме очередного разворовывания денег и еще большего обеднения народа ничего не даст.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:39 Ответить
**** будет полными лохами если даст этой "владе" хоть одну копейку, учитывая что режим полностью отменил медицинскую реформу Сурпун.
показать весь комментарий
06.05.2020 00:19 Ответить
 
 