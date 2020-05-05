РУС
Состав делегации Украины в ТКГ усилили, иначе его не стали бы обновлять, - Кулеба

Введение в состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе министра Алексея Резникова и действующих депутатов Верховной Рады имеет практическое значение.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Радио НВ, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению министра, обновлять состав делегации не стали бы без его усиления.

"Я всегда положительно отношусь к любому усилению позиций Украины на международной арене. Если бы эти изменения не означали усиление, то они бы просто не проводились", - заявил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД и представительство президента в АРК разрабатывают концепцию деоккупации Крыма, - Кулеба

В частности, руководитель МИД положительно откликнулся о фигуре вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова в составе делегации. По его словам, это создает вертикаль не только "нарабатывания решений", но и их реализации.

Также министр отметил роль нардепов в делегации.

"Вы видите появление представителей парламента, что очень важно, потому что мы понимаем, что парламент должен быть непосредственно вовлечен в те решения, которые нарабатываются в Трехсторонний контактной группе", - сказал Кулеба.

Также читайте: Переговоры в ТКГ по Донбассу теперь будут идти и под парламентским контролем, – "слуга народа" Третьякова

Напомним, 5 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма. В состав делегации также вошли: вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы делегации), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины Александр Мережко (заместитель главы делегации), заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам), заместитель министра обороны Украины Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Украины Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).

Кулеба Дмитрий (2882) Трехсторонняя контактная группа (842)
+3
всьо договорєно, ці їдуть утрясати дєталі
05.05.2020 23:01 Ответить
+2
Введение в состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе министра Алексея Резникова и действующих депутатов Верховной Рады имеет практическое значение. Источник: https://censor.net/n3193595
мета-найшвидша легалізація терористів?
05.05.2020 22:36 Ответить
+1
Состав делегации Украины в ТКГ усилили, иначе его не стали бы обновлять, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1879
05.05.2020 22:34 Ответить
Состав делегации Украины в ТКГ усилили, иначе его не стали бы обновлять, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1879
05.05.2020 22:34 Ответить
Введение в состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе министра Алексея Резникова и действующих депутатов Верховной Рады имеет практическое значение. Источник: https://censor.net/n3193595
мета-найшвидша легалізація терористів?
05.05.2020 22:36 Ответить
Гарні перемовини почав Петро,цей Мінськ буде вічним,бо як казав Барига--Альтернативи Мінську нема.
05.05.2020 22:41 Ответить
Ты бы штаны с утра провероил.Сухие ,порох тебе туда не наложил?
06.05.2020 08:46 Ответить
Кское же это усиление без ермака и сивохо?
05.05.2020 22:44 Ответить
всьо договорєно, ці їдуть утрясати дєталі
05.05.2020 23:01 Ответить
Все домовлено в Парижі, Омані. Лишилось впихнути роздовбаний Донбас, як розграбовані кораблі. Хавайте зелені, будете платіть і за того парня. За то не стрєляют (по них).
показать весь комментарий
05.05.2020 23:13 Ответить
"... заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам)" Ми шо вже починаємо торгувати з сепарнею?

"... председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат, партия "СН", Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам)" Права яких ветеранів вони там збираються обголорювати?

Посилили депутатами. Це ви про трьох "слуг урода". "Гарна групка" підкацапників- капіулянтів зібралась
05.05.2020 23:25 Ответить
Макфлай слухай сюди!Ты должен срочно лететь в Украину в 2020й и предотвратить создание ТГК по Донбассу.Скажешь украинцам,що москали,не уйдут с Домбабве на условиях Украины.Если Украина согласится на мордовские условия,то её ждёт разграбленный,нищий и пустой ландшафтный регион с боевиками в форме полиции.Который москали устали содержать и хотят скинуть,як камень на шею со всеми проблемами Украине.От Украины,требуется,только подпись в документ,которая выводит москалей из позиции стороны конфликта.Эта подпись,лишает Украину,требовать какую бы то ни было компенсацию с Мордора и превращает конфликт с Мордором во внутренний.На все обращения Украины в ООН,москали будут ссылаться на этот документ,который будет освобождать их от ответственности за все те преступления,которые москали совершали в Донбассе.Давай Марти,торопись и удачи тебе.А да!Ще скажи им,що мира они всё равно не получат.А получат,закреплённый плацдарм для москалей.Этот документ, изменит не только судьбу Украины,но и всего Мира по многим вопросам, и отношением к ним.Эта технология гибридной войны,погубит Землю.

Склад делегації України в ТКГ посилили, інакше його не стали б оновлювати, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7554
05.05.2020 23:59 Ответить
Бажано турне в одну сторону на х...
06.05.2020 07:28 Ответить
Жаль Гиви и Моторола преждевременно ушли, а то бы усилили группу.
06.05.2020 08:29 Ответить
 
 