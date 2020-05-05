Состав делегации Украины в ТКГ усилили, иначе его не стали бы обновлять, - Кулеба

Введение в состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе министра Алексея Резникова и действующих депутатов Верховной Рады имеет практическое значение.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью Радио НВ, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению министра, обновлять состав делегации не стали бы без его усиления.

"Я всегда положительно отношусь к любому усилению позиций Украины на международной арене. Если бы эти изменения не означали усиление, то они бы просто не проводились", - заявил Кулеба.

В частности, руководитель МИД положительно откликнулся о фигуре вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова в составе делегации. По его словам, это создает вертикаль не только "нарабатывания решений", но и их реализации.

Также министр отметил роль нардепов в делегации.

"Вы видите появление представителей парламента, что очень важно, потому что мы понимаем, что парламент должен быть непосредственно вовлечен в те решения, которые нарабатываются в Трехсторонний контактной группе", - сказал Кулеба.

Напомним, 5 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма. В состав делегации также вошли: вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы делегации), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины Александр Мережко (заместитель главы делегации), заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам), заместитель министра обороны Украины Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Украины Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).