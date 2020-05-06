РУС
Летом попробуем вернуть внутреннее авиасообщение, международное восстановится не ранее осени, - Кулеба. ВИДЕО

Летом в Украине может восстановиться внутреннее авиасообщение, а международное зависит не только от нас.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" на ТСН сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Летом очень осторожно попробуем начать возвращение внутреннего авиасообщения. С международным сложнее, ибо решение зависит не только от нас", - подчеркнул министр.

По его словам, сейчас много европейских стран, которые являются мощными туристическими направлениями, "ломают головы, как это все урегулировать".

"В течение лета полноценного восстановления международного авиасообщения не будет. Так как было прежде - такого не будет точно", - сказал Кулеба.

По словам министра, сейчас специалисты приходят к тому, что мир начнет оправляться с сентября.

Читайте также: Турция через месяц начнет открывать отели

Как сообщалось, ряд европейских стран уже в текущем месяце планируют постепенное возобновление авиасообщения - начнут с внутренних рейсов. В частности, речь идет об Австрии, Чехии, Греции, Германии, Латвии и Польше.

При этом крупнейшие авиакомпании мира призывают правительства стран ради безопасности принять единые международные стандарты для всех аэропортов.

карантин (16729) туризм (1543) авиасообщение (796) Кулеба Дмитрий (2882) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
внутренее авиасообщение)))) а оно у нас было??... после карантина не все себе такси смогут позволить....
06.05.2020 09:32 Ответить
не от вас зависит Европа летает кому вы втираете?
Нидерландская авиакомпания KLM возобновила рейсы в восемь европейских городов, сообщила газета https://fd.nl/economie-politiek/1343561/klm-heropent-europese-routes-mondmaskers-verplicht Het Financieele Dagblad . К концу мая компания планирует выйти на уровень 15% полетов от общего числа рейсов до пандемии.
KLM возобновила рейсы в Барселону, Мадрид, Рим, Милан, Будапешт, Прагу, Варшаву, Хельсинки.Хотите сделать с Украины Северную Корею?
06.05.2020 09:37 Ответить
Ой, кретины... Украинцы уже сейчас аэропорт Минска штурмуют, к июню Кишинев начнут штурмовать, там и Варшава... А наши идиотики методично убивают отечественные аэропорты, просто по живому режут.
06.05.2020 09:32 Ответить
А нафіга спочатку внутрішні рейси, якщо там і до карантину літаки переважно незаповнені літали???
06.05.2020 09:32 Ответить
Летом попробуем вернуть внутреннее авиасообщение, международное восстановится не ранее осени, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2210
06.05.2020 09:36 Ответить
Ой, кретины... Украинцы уже сейчас аэропорт Минска штурмуют, к июню Кишинев начнут штурмовать, там и Варшава... А наши идиотики методично убивают отечественные аэропорты, просто по живому режут.
06.05.2020 09:32 Ответить
внутренее авиасообщение)))) а оно у нас было??... после карантина не все себе такси смогут позволить....
06.05.2020 09:32 Ответить
вот и не верь теперь в конспирологию и демона дебила гейтса! страну добивают с методичностью маркиза де Сада
06.05.2020 09:33 Ответить
Белорусские автоперевозчики, которые доставляют наших в аэропорт Минска от границы, озолотятся.
06.05.2020 09:36 Ответить
не от вас зависит Европа летает кому вы втираете?
Нидерландская авиакомпания KLM возобновила рейсы в восемь европейских городов, сообщила газета https://fd.nl/economie-politiek/1343561/klm-heropent-europese-routes-mondmaskers-verplicht Het Financieele Dagblad . К концу мая компания планирует выйти на уровень 15% полетов от общего числа рейсов до пандемии.
KLM возобновила рейсы в Барселону, Мадрид, Рим, Милан, Будапешт, Прагу, Варшаву, Хельсинки.Хотите сделать с Украины Северную Корею?
06.05.2020 09:37 Ответить
Кому то мешает авиатранспортная промышленность Украины?
06.05.2020 09:39 Ответить
кому-то мешает вся Украина. как независимое государство. и я даже знаю, что этого "кто-то" зовут "вова"
06.05.2020 09:53 Ответить
Все равно расплывчато ответили?)) Какой из них?)
06.05.2020 15:39 Ответить
так и задумано... я намекал, что оба работают в одной связке...
06.05.2020 15:42 Ответить
Какое Какое сообщение?
06.05.2020 09:43 Ответить
Надо чиповать население ,чтоб отделить зебобиков от людей. Первых в самолеты не пущать (или в клетках в грузовом).
06.05.2020 09:45 Ответить
ЗЄБИДЛО нє способно восстановіть, вони можуть тільки знищувати і красти.
06.05.2020 09:50 Ответить
ну с транспортом все понятно
метро и маршрутки зеленожопые перекрыли
а вот что будет с паровым отоплением?
06.05.2020 09:59 Ответить
Дебилы.
06.05.2020 10:02 Ответить
Билеты на сайтах авиакомпаний уже продаютя на рейсы из Киева начиная с 12 мая. Посмотрел на Приват24.- неплохие скидки... Ничего не понимаю...
06.05.2020 10:04 Ответить
турагенства тоже вы только платите а потом сдвинут и так до осени деньги не вернут притом зная в апреля что в мае не полетят но то что у людей опрелеленное время для отпуск анпример их не волнует но лохи найдутся заплатят https://www.poehalisnami.ua/ Поехали с нами туры
06.05.2020 10:16 Ответить
Так авиакомпании привлекают бесплатное финансирование. Мало того, что не возвращают денег за невыполненные полеты во время дурантина, так и набирают новые бесплатные кредиты от идиотов. Якобы всемогущий ЕС молчит, никак не реагирует, что многие сотни миллионов евро предоплаты за билеты осели в карманах авиакомпаний и застряли там. Акт второй: авиакомпании начали массово шантажировать европейские правительства, дескать, не дадите денег "на поддержку штанов", получите компании-банкроты. Вот она, "европейская правда". Жульё, оно и в Европе жульё.
06.05.2020 11:07 Ответить
Нидерланды намного больше заражений и смертей на меньшее притом население (17млн) зараженных 41087 умерло 5168 общее ,за последние сутки только +86, у нас в сутки от 7-15 а вообще 327 умерло уже как месяц скажете тестов мало соглашусь но по смерти цифры как тоже не правильно? или скажете скрывают и умирают сотнями? в тоже время не закрывали транспорт самолеты между странами летают люди гуляют https://www.youtube.com/watch?v=KGEekP1102g движущая веб камера Амтердама Live
06.05.2020 10:13 Ответить
Вижу в продаже билеты из Тель-Авива во Львов начиная с 24 мая.Так кто мне зря морочит голову?
06.05.2020 10:26 Ответить
Муть какая то . Коломойша что не решит эту проблему ? Греция , Италия, Испания , ОАЭ ….. они живут за счёт туризма ….. Они решат этот вопрос за день, наши козу будут водить до осени , лять ...
06.05.2020 10:38 Ответить
Маршрутки запусти, на работу нечем добиратся. Петух гамбургскай!
06.05.2020 10:47 Ответить
по поводу австрии знаком с ситуацией. прилетаешь в страну, при выходе из зоны прилета есть две опции: сделать тут же тест на короновирус 190 евро и через час получить сертификат, что "нет короновируса" или добровольно пойти на 2-х недельную изоляцию. третего варианта попасть в австрию - нет. поэтому ваши возобновления перелетов - чистой воды дерьмо.
06.05.2020 11:10 Ответить
Так это на время карантина, Если карантина не будет в Австрии - то и тех вариантов в Австрии то же не будет !
показать весь комментарий
Короче говоря, с транспортом в Україні покончено.
Зеленобарыги под предлогом ковида полностью все добили.
Для справки- сообщение между Польшей есть, в обе стороны,но только на личных авто.
В субботу приехал на работу человек,сам, 1550 км в одну сторону.
06.05.2020 11:58 Ответить
Скоти зелені. Туреччина відкриває з червня рейси в Білорусь, Молдову і т.д. Україна сама відмовилася від турецьких авіаліній.
06.05.2020 12:17 Ответить
пипеац турсезону.
06.05.2020 13:33 Ответить
 
 