Зеленский не поедет в Минск на парад 9 мая, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский не собирается воспользоваться приглашением своего белорусского коллеги Александра Лукашенко и посетить парад в Минске 9 мая.
Об этом сообщили в директорате по вопросам информационной политики Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"В Украине - карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов", - рассказали в Офисе президента.
5 мая президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил на парад ко Дню Победы глав других государств. Белорусский лидер призвал приехать лидеров стран "хотя бы из бывшего Советского Союза".
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в очередной раз заявила о серьезных последствиях, которые может повлечь за собой проведение парада в Минске. Специалисты ВОЗ настаивают на введении в Беларуси общенациональных ограничительных мер.
Беларусь остается одной из немногих стран, где из-за распространения коронавирусной инфекции не ввели никаких ограничений. По последним данным, в стране выявлено более 19 000 случаев COVID-19, 112 человек умерли.
И в трамвае без маски не ездит?
Фигассе, это ж какой геморрой нужно иметь?!
Пілять! А якби не карантин, то б поїхав?
БО ВІН БУДЕ ТІКАТИ У РОСТОВ
малый - Пуйло и большой - Лукашенко,
взяли по палке с портретами…Цоя,
долго смеялись диды... под землёю
Там же нет вируса