Зеленский не поедет в Минск на парад 9 мая, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается воспользоваться приглашением своего белорусского коллеги Александра Лукашенко и посетить парад в Минске 9 мая.

Об этом сообщили в директорате по вопросам информационной политики Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"В Украине - карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов", - рассказали в Офисе президента.

5 мая президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил на парад ко Дню Победы глав других государств. Белорусский лидер призвал приехать лидеров стран "хотя бы из бывшего Советского Союза".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в очередной раз заявила о серьезных последствиях, которые может повлечь за собой проведение парада в Минске. Специалисты ВОЗ настаивают на введении в Беларуси общенациональных ограничительных мер.

Беларусь остается одной из немногих стран, где из-за распространения коронавирусной инфекции не ввели никаких ограничений. По последним данным, в стране выявлено более 19 000 случаев COVID-19, 112 человек умерли.

