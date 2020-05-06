РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6218 посетителей онлайн
Новости
5 440 67

Зеленский не поедет в Минск на парад 9 мая, - ОП

Зеленский не поедет в Минск на парад 9 мая, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается воспользоваться приглашением своего белорусского коллеги Александра Лукашенко и посетить парад в Минске 9 мая.

Об этом сообщили в директорате по вопросам информационной политики Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"В Украине - карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов", - рассказали в Офисе президента.

5 мая президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил на парад ко Дню Победы глав других государств. Белорусский лидер призвал приехать лидеров стран "хотя бы из бывшего Советского Союза".

Читайте на Цензор.НЕТ: Массовые мероприятия 8-9 мая проводить не будем, поручено обеспечить индивидуальное чествование ветеранов, - Шмыгаль

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в очередной раз заявила о серьезных последствиях, которые может повлечь за собой проведение парада в Минске. Специалисты ВОЗ настаивают на введении в Беларуси общенациональных ограничительных мер.

Беларусь остается одной из немногих стран, где из-за распространения коронавирусной инфекции не ввели никаких ограничений. По последним данным, в стране выявлено более 19 000 случаев COVID-19, 112 человек умерли.

Также на Цензор.НЕТ: Лукашенко приглашает глав других государств на парад 9 мая в Минске

Автор: 

Беларусь (8025) День Победы (1231) Зеленский Владимир (22060) Лукашенко Александр (3647) парад (658) Минск (1564)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+55
Слетал бы на "Мрие", картохи в АТБ привез бы.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:18 Ответить
+38
Естественно в Минск не поедет, он же едет в москву
показать весь комментарий
06.05.2020 14:17 Ответить
+20
просто у него на 9 мая "Эпицентр"
показать весь комментарий
06.05.2020 14:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Естественно в Минск не поедет, он же едет в москву
показать весь комментарий
06.05.2020 14:17 Ответить
Слетал бы на "Мрие", картохи в АТБ привез бы.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:18 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
06.05.2020 14:34 Ответить
Круто)))
показать весь комментарий
06.05.2020 14:34 Ответить
А пачему ???
показать весь комментарий
06.05.2020 14:18 Ответить
Смету за виступ не погодили. Забагато запросив.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:19 Ответить
Мочить всех коммунистов!МОЛОДЕЦЬ!!!
показать весь комментарий
06.05.2020 14:40 Ответить
Потому что Евглена Зеленая не оплатила эту поездку. И Султан Омана отказался.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:49 Ответить
"В Украине - карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов ", - рассказали в Офисе президента.

И в трамвае без маски не ездит?
показать весь комментарий
06.05.2020 14:18 Ответить
Конечно. Он же ездит на лисапете
показать весь комментарий
06.05.2020 14:23 Ответить
Вовочка, едь, может загнешься скорее.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:18 Ответить
Баіцца вірусу, шолі?
показать весь комментарий
06.05.2020 14:19 Ответить
будет смотреть по телевизору и волноваться
показать весь комментарий
06.05.2020 14:19 Ответить
А в растов?
показать весь комментарий
06.05.2020 14:19 Ответить
Бо не впевнений в перемозі зевіруса над місцевим...

Зеленский не поедет в Минск на парад 9 мая, - ОП - Цензор.НЕТ 7091
показать весь комментарий
06.05.2020 14:20 Ответить
Зеленський не поїде до Мінська на парад 9 травня, - ОП - Цензор.НЕТ 8290
показать весь комментарий
06.05.2020 14:57 Ответить
просто у него на 9 мая "Эпицентр"
показать весь комментарий
06.05.2020 14:20 Ответить
https://www.facebook.com/101113704727279/videos/761137884418643 Ось так?
показать весь комментарий
06.05.2020 14:31 Ответить
Корпоратив.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:58 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:20 Ответить
Стекло 🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
06.05.2020 14:21 Ответить
Хоча міг би експорт налагодити...
Зеленский не поедет в Минск на парад 9 мая, - ОП - Цензор.НЕТ 4648
показать весь комментарий
06.05.2020 14:21 Ответить
Більше про це - тут

https://novosti-n.org/ukraine/read/255713.html В сети смеются над исцеляющими свечами в виде Зеленского. ФОТО
показать весь комментарий
06.05.2020 14:23 Ответить
больше всего понравился коммент Всеволода под статьей ))
показать весь комментарий
06.05.2020 14:30 Ответить
2 кг?
Фигассе, это ж какой геморрой нужно иметь?!
показать весь комментарий
06.05.2020 14:25 Ответить
Это от геморроя?
показать весь комментарий
06.05.2020 14:26 Ответить
я подумал что из янтаря...
показать весь комментарий
06.05.2020 14:35 Ответить
ректальний варіант для зелохів?
показать весь комментарий
06.05.2020 14:48 Ответить
+ вагинальный для зебилок.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:19 Ответить
а от гемора подойдет
показать весь комментарий
06.05.2020 16:59 Ответить
Поїде в Дніпро на парад Руху Опору Капітуляції
показать весь комментарий
06.05.2020 14:23 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2020 16:23 Ответить
Хорошие советники у Президента.Ему не до пиара.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:24 Ответить
Ботня, жиденько....
показать весь комментарий
06.05.2020 14:24 Ответить
А его с кварталом туда выступать пригласили или на сольник ?
показать весь комментарий
06.05.2020 14:25 Ответить
Не хоче гнівити кремлівського карлика.(Лука його трохи потролив,буцім,сидиш ти там в бункері,засцяв свій скрєпний мєгапарад проводити,а ми,бульбаші,щось по-скромному тут зметикуємо,й запросив до себе кремлівських сателітів).
показать весь комментарий
06.05.2020 14:29 Ответить
а шо такое случилось?
показать весь комментарий
06.05.2020 14:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=n_kmRYKJugw Пора платить! Счет выставил Италии Путин за фейковую помощь
показать весь комментарий
06.05.2020 14:32 Ответить
"В Украине - карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов ", - рассказали в Офисе президента. Источник: https://censor.net/n3193752
Пілять! А якби не карантин, то б поїхав?
показать весь комментарий
06.05.2020 14:33 Ответить
До ***** в беньки заглянуть ...
показать весь комментарий
06.05.2020 14:37 Ответить
Т.е не поедет не потому, что там будет президент страны агрессора, а потому что карантин?
показать весь комментарий
06.05.2020 14:34 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский не собирается воспользоваться приглашением своего белорусского коллеги Александра Лукашенко и посетить парад в Минске 9 мая. Источник: https://censor.net/n3193752

БО ВІН БУДЕ ТІКАТИ У РОСТОВ
показать весь комментарий
06.05.2020 14:35 Ответить
два вертухая стояли у стенки
малый - Пуйло и большой - Лукашенко,
взяли по палке с портретами…Цоя,


долго смеялись диды... под землёю
показать весь комментарий
06.05.2020 14:38 Ответить
Сцикунішка!
показать весь комментарий
06.05.2020 14:39 Ответить
Кажуть що він дуже боїться людей у військової форми,щоб не вручили повістку до воєнкома.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:39 Ответить
Это прямое неуважение памяти про дедывоевалов!
показать весь комментарий
06.05.2020 14:43 Ответить
Їдуть тільки до головного. Лука хоче себе відчути в ролі верховода. Цікаво, Пуцін до нього приїде ?
показать весь комментарий
06.05.2020 14:47 Ответить
Странно. Почему бы ему не поехать ?
Там же нет вируса
показать весь комментарий
06.05.2020 14:49 Ответить
О параде в Украине/19 июля 2019 помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир объяснил отмену военного парада на день Независимости: парад хорош для России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:55 Ответить
Нічого йому робити на святкуванні великої Перемоги!
показать весь комментарий
06.05.2020 14:55 Ответить
*******@о не приедет, вот Вовка и не захотел.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:56 Ответить
А жаль. Нужно использовать любую возможность унизить ВВП. Лукашенко осознанно к этому шёл.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:57 Ответить
Зеленський не поїде до Мінська на парад 9 травня, - ОП - Цензор.НЕТ 3513
показать весь комментарий
06.05.2020 15:13 Ответить
Зеленський не поїде до Мінська на парад 9 травня, - ОП - Цензор.НЕТ 524
показать весь комментарий
06.05.2020 15:14 Ответить
очень сильное фото
показать весь комментарий
06.05.2020 17:18 Ответить
Він готувався їхати в москву. А Мінськ це ж такі самі, як і ми, тільки батько іншого окрасу.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:29 Ответить
Дійсно чому, це ж була світова перемога семітизму над антисемітами де українці з білорусами були начисельнішим гарматним мясом.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:33 Ответить
Соєвим знову не догодили )))
показать весь комментарий
06.05.2020 15:35 Ответить
После того, как ФСБ беспрепятственно выкрала украинца Павла Гриба из Гомеля, нет ни малейшего доверия филиалу Московской федерации - БССР. Лукавый Лука - трапло і балбатун (бел.)
показать весь комментарий
06.05.2020 15:37 Ответить
Потом , 10-го Мендель вдруг объявит , что он возвращается из Минска , а Ленка билеты покупала
показать весь комментарий
06.05.2020 15:55 Ответить
малчЫк едет в Тамбов???
показать весь комментарий
06.05.2020 16:02 Ответить
лучше бы в Треблинку, как и положено иудею.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:22 Ответить
Надо коуну ехать.. Вдруг его там похитят.. Или повезет, он там заразится и сдохнет...
показать весь комментарий
06.05.2020 18:19 Ответить
Неужели Лукашенку коронавирусу замало, что ещё прислал приглашение на парад?
показать весь комментарий
06.05.2020 19:03 Ответить
И тут засцал... Сцикло тупое...
показать весь комментарий
06.05.2020 19:12 Ответить
Почитав камменты понял, что нет никакой разницы в поедет - не поедет. Гавно из людей лезет при любых обстоятельствах. Смывайте после себя.
показать весь комментарий
06.05.2020 19:12 Ответить
он не поедет, но в душе он рядом со своими отцами пу и лу))
показать весь комментарий
06.05.2020 19:55 Ответить
 
 