Зеленський не поїде до Мінська на парад 9 травня, - ОП
Президент України Володимир Зеленський не збирається скористатися запрошенням свого білоруського колеги Олександра Лукашенка і відвідати парад у Мінську 9 травня.
Про це повідомили в директораті з питань інформаційної політики Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"В Україні – карантин. Глава держави наразі не здійснює закордонних візитів", – розповіли в Офісі Президента.
5 травня президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив на парад до Дня перемоги голів інших держав. Білоруський лідер закликав приїхати лідерів країн "хоча б із колишнього Радянського Союзу".
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) укотре заявила про серйозні наслідки, які можливі через проведення параду в Мінську. Фахівці ВООЗ наполягають на запровадженні в Білорусі загальнонаціональних обмежувальних заходів.
Білорусь залишається однією з небагатьох країн, де через поширення коронавірусної інфекції не запровадили жодних обмежень. За останніми даними, в країні виявлено понад 19 000 випадків COVID-19, 112 осіб померли.
И в трамвае без маски не ездит?
https://novosti-n.org/ukraine/read/255713.html В сети смеются над исцеляющими свечами в виде Зеленского. ФОТО
Фигассе, это ж какой геморрой нужно иметь?!
Пілять! А якби не карантин, то б поїхав?
БО ВІН БУДЕ ТІКАТИ У РОСТОВ
малый - Пуйло и большой - Лукашенко,
взяли по палке с портретами…Цоя,
долго смеялись диды... под землёю
Там же нет вируса