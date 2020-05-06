Зеленський не поїде до Мінська на парад 9 травня, - ОП

Президент України Володимир Зеленський не збирається скористатися запрошенням свого білоруського колеги Олександра Лукашенка і відвідати парад у Мінську 9 травня.

Про це повідомили в директораті з питань інформаційної політики Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"В Україні – карантин. Глава держави наразі не здійснює закордонних візитів", – розповіли в Офісі Президента.

5 травня президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив на парад до Дня перемоги голів інших держав. Білоруський лідер закликав приїхати лідерів країн "хоча б із колишнього Радянського Союзу".

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) укотре заявила про серйозні наслідки, які можливі через проведення параду в Мінську. Фахівці ВООЗ наполягають на запровадженні в Білорусі загальнонаціональних обмежувальних заходів.

Білорусь залишається однією з небагатьох країн, де через поширення коронавірусної інфекції не запровадили жодних обмежень. За останніми даними, в країні виявлено понад 19 000 випадків COVID-19, 112 осіб померли.

