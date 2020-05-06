УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5564 відвідувача онлайн
Новини
5 440 67

Зеленський не поїде до Мінська на парад 9 травня, - ОП

Зеленський не поїде до Мінська на парад 9 травня, - ОП

Президент України Володимир Зеленський не збирається скористатися запрошенням свого білоруського колеги Олександра Лукашенка і відвідати парад у Мінську 9 травня.

Про це повідомили в директораті з питань інформаційної політики Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"В Україні – карантин. Глава держави наразі не здійснює закордонних візитів", – розповіли в Офісі Президента.

5 травня президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив на парад до Дня перемоги голів інших держав. Білоруський лідер закликав приїхати лідерів країн "хоча б із колишнього Радянського Союзу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масові заходи 8-9 травня в Києві не проводитимуть, - Кличко

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) укотре заявила про серйозні наслідки, які можливі через проведення параду в Мінську. Фахівці ВООЗ наполягають на запровадженні в Білорусі загальнонаціональних обмежувальних заходів.

Білорусь залишається однією з небагатьох країн, де через поширення коронавірусної інфекції не запровадили жодних обмежень. За останніми даними, в країні виявлено понад 19 000 випадків COVID-19, 112 осіб померли.

Також читайте: Лукашенко не збирається скасовувати парад до Дня Перемоги: "Мене дуже хвилює, що люди не схвалять, якщо ми, злякавшись, розбредемося по норах"

Автор: 

Білорусь (8085) День Перемоги (458) Лукашенко Олександр (2695) парад (401) Мінськ (830)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+55
Слетал бы на "Мрие", картохи в АТБ привез бы.
показати весь коментар
06.05.2020 14:18 Відповісти
+38
Естественно в Минск не поедет, он же едет в москву
показати весь коментар
06.05.2020 14:17 Відповісти
+20
просто у него на 9 мая "Эпицентр"
показати весь коментар
06.05.2020 14:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Естественно в Минск не поедет, он же едет в москву
показати весь коментар
06.05.2020 14:17 Відповісти
Слетал бы на "Мрие", картохи в АТБ привез бы.
показати весь коментар
06.05.2020 14:18 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
06.05.2020 14:34 Відповісти
Круто)))
показати весь коментар
06.05.2020 14:34 Відповісти
А пачему ???
показати весь коментар
06.05.2020 14:18 Відповісти
Смету за виступ не погодили. Забагато запросив.
показати весь коментар
06.05.2020 14:19 Відповісти
Мочить всех коммунистов!МОЛОДЕЦЬ!!!
показати весь коментар
06.05.2020 14:40 Відповісти
Потому что Евглена Зеленая не оплатила эту поездку. И Султан Омана отказался.
показати весь коментар
06.05.2020 16:49 Відповісти
"В Украине - карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов ", - рассказали в Офисе президента.

И в трамвае без маски не ездит?
показати весь коментар
06.05.2020 14:18 Відповісти
Конечно. Он же ездит на лисапете
показати весь коментар
06.05.2020 14:23 Відповісти
Вовочка, едь, может загнешься скорее.
показати весь коментар
06.05.2020 14:18 Відповісти
Баіцца вірусу, шолі?
показати весь коментар
06.05.2020 14:19 Відповісти
будет смотреть по телевизору и волноваться
показати весь коментар
06.05.2020 14:19 Відповісти
А в растов?
показати весь коментар
06.05.2020 14:19 Відповісти
Бо не впевнений в перемозі зевіруса над місцевим...

Зеленский не поедет в Минск на парад 9 мая, - ОП - Цензор.НЕТ 7091
показати весь коментар
06.05.2020 14:20 Відповісти
Зеленський не поїде до Мінська на парад 9 травня, - ОП - Цензор.НЕТ 8290
показати весь коментар
06.05.2020 14:57 Відповісти
просто у него на 9 мая "Эпицентр"
показати весь коментар
06.05.2020 14:20 Відповісти
https://www.facebook.com/101113704727279/videos/761137884418643 Ось так?
показати весь коментар
06.05.2020 14:31 Відповісти
Корпоратив.
показати весь коментар
06.05.2020 18:58 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
06.05.2020 14:20 Відповісти
Стекло 🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
06.05.2020 14:21 Відповісти
Хоча міг би експорт налагодити...
Зеленский не поедет в Минск на парад 9 мая, - ОП - Цензор.НЕТ 4648
показати весь коментар
06.05.2020 14:21 Відповісти
Більше про це - тут

https://novosti-n.org/ukraine/read/255713.html В сети смеются над исцеляющими свечами в виде Зеленского. ФОТО
показати весь коментар
06.05.2020 14:23 Відповісти
больше всего понравился коммент Всеволода под статьей ))
показати весь коментар
06.05.2020 14:30 Відповісти
2 кг?
Фигассе, это ж какой геморрой нужно иметь?!
показати весь коментар
06.05.2020 14:25 Відповісти
Это от геморроя?
показати весь коментар
06.05.2020 14:26 Відповісти
я подумал что из янтаря...
показати весь коментар
06.05.2020 14:35 Відповісти
ректальний варіант для зелохів?
показати весь коментар
06.05.2020 14:48 Відповісти
+ вагинальный для зебилок.
показати весь коментар
06.05.2020 17:19 Відповісти
а от гемора подойдет
показати весь коментар
06.05.2020 16:59 Відповісти
Поїде в Дніпро на парад Руху Опору Капітуляції
показати весь коментар
06.05.2020 14:23 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2020 16:23 Відповісти
Хорошие советники у Президента.Ему не до пиара.
показати весь коментар
06.05.2020 14:24 Відповісти
Ботня, жиденько....
показати весь коментар
06.05.2020 14:24 Відповісти
А его с кварталом туда выступать пригласили или на сольник ?
показати весь коментар
06.05.2020 14:25 Відповісти
Не хоче гнівити кремлівського карлика.(Лука його трохи потролив,буцім,сидиш ти там в бункері,засцяв свій скрєпний мєгапарад проводити,а ми,бульбаші,щось по-скромному тут зметикуємо,й запросив до себе кремлівських сателітів).
показати весь коментар
06.05.2020 14:29 Відповісти
а шо такое случилось?
показати весь коментар
06.05.2020 14:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=n_kmRYKJugw Пора платить! Счет выставил Италии Путин за фейковую помощь
показати весь коментар
06.05.2020 14:32 Відповісти
"В Украине - карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов ", - рассказали в Офисе президента. Источник: https://censor.net/n3193752
Пілять! А якби не карантин, то б поїхав?
показати весь коментар
06.05.2020 14:33 Відповісти
До ***** в беньки заглянуть ...
показати весь коментар
06.05.2020 14:37 Відповісти
Т.е не поедет не потому, что там будет президент страны агрессора, а потому что карантин?
показати весь коментар
06.05.2020 14:34 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский не собирается воспользоваться приглашением своего белорусского коллеги Александра Лукашенко и посетить парад в Минске 9 мая. Источник: https://censor.net/n3193752

БО ВІН БУДЕ ТІКАТИ У РОСТОВ
показати весь коментар
06.05.2020 14:35 Відповісти
два вертухая стояли у стенки
малый - Пуйло и большой - Лукашенко,
взяли по палке с портретами…Цоя,


долго смеялись диды... под землёю
показати весь коментар
06.05.2020 14:38 Відповісти
Сцикунішка!
показати весь коментар
06.05.2020 14:39 Відповісти
Кажуть що він дуже боїться людей у військової форми,щоб не вручили повістку до воєнкома.
показати весь коментар
06.05.2020 14:39 Відповісти
Это прямое неуважение памяти про дедывоевалов!
показати весь коментар
06.05.2020 14:43 Відповісти
Їдуть тільки до головного. Лука хоче себе відчути в ролі верховода. Цікаво, Пуцін до нього приїде ?
показати весь коментар
06.05.2020 14:47 Відповісти
Странно. Почему бы ему не поехать ?
Там же нет вируса
показати весь коментар
06.05.2020 14:49 Відповісти
О параде в Украине/19 июля 2019 помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир объяснил отмену военного парада на день Независимости: парад хорош для России, тогда как у нас в армии все нехорошо по отношению к людям.
показати весь коментар
06.05.2020 14:55 Відповісти
Нічого йому робити на святкуванні великої Перемоги!
показати весь коментар
06.05.2020 14:55 Відповісти
*******@о не приедет, вот Вовка и не захотел.
показати весь коментар
06.05.2020 14:56 Відповісти
А жаль. Нужно использовать любую возможность унизить ВВП. Лукашенко осознанно к этому шёл.
показати весь коментар
06.05.2020 14:57 Відповісти
Зеленський не поїде до Мінська на парад 9 травня, - ОП - Цензор.НЕТ 3513
показати весь коментар
06.05.2020 15:13 Відповісти
Зеленський не поїде до Мінська на парад 9 травня, - ОП - Цензор.НЕТ 524
показати весь коментар
06.05.2020 15:14 Відповісти
очень сильное фото
показати весь коментар
06.05.2020 17:18 Відповісти
Він готувався їхати в москву. А Мінськ це ж такі самі, як і ми, тільки батько іншого окрасу.
показати весь коментар
06.05.2020 15:29 Відповісти
Дійсно чому, це ж була світова перемога семітизму над антисемітами де українці з білорусами були начисельнішим гарматним мясом.
показати весь коментар
06.05.2020 15:33 Відповісти
Соєвим знову не догодили )))
показати весь коментар
06.05.2020 15:35 Відповісти
После того, как ФСБ беспрепятственно выкрала украинца Павла Гриба из Гомеля, нет ни малейшего доверия филиалу Московской федерации - БССР. Лукавый Лука - трапло і балбатун (бел.)
показати весь коментар
06.05.2020 15:37 Відповісти
Потом , 10-го Мендель вдруг объявит , что он возвращается из Минска , а Ленка билеты покупала
показати весь коментар
06.05.2020 15:55 Відповісти
малчЫк едет в Тамбов???
показати весь коментар
06.05.2020 16:02 Відповісти
лучше бы в Треблинку, как и положено иудею.
показати весь коментар
06.05.2020 17:22 Відповісти
Надо коуну ехать.. Вдруг его там похитят.. Или повезет, он там заразится и сдохнет...
показати весь коментар
06.05.2020 18:19 Відповісти
Неужели Лукашенку коронавирусу замало, что ещё прислал приглашение на парад?
показати весь коментар
06.05.2020 19:03 Відповісти
И тут засцал... Сцикло тупое...
показати весь коментар
06.05.2020 19:12 Відповісти
Почитав камменты понял, что нет никакой разницы в поедет - не поедет. Гавно из людей лезет при любых обстоятельствах. Смывайте после себя.
показати весь коментар
06.05.2020 19:12 Відповісти
он не поедет, но в душе он рядом со своими отцами пу и лу))
показати весь коментар
06.05.2020 19:55 Відповісти
 
 