Европа переживает беспрецедентный экономический шок из-за пандемии, - Еврокомиссия

Еврокомиссия обнародовала весенний экономический прогноз, обещающий "рецессию исторического размаха". Ожидается, что в этом году экономика ЕС в целом сократится на рекордные 7,4%.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Европа переживает беспрецедентный со времени Великой депрессии экономический шок. Масштабы рецессии и объемы восстановления будут неравномерными, поскольку они зависят от скорости, с которой могут отменяться меры изоляции, от значения таких услуг, как туризм в каждой (национальной) экономике, и финансовых ресурсов каждой страны", - заявил член Еврокомиссии по экономике Паоло Джентилони.

"Совершенно ясно, что ЕС вступил в самый глубокий экономический спад в своей истории", - добавил он.

Ожидается, что экономика ЕС в этом году в целом сократится на рекордные 7,4% и на 7,7% в зоне евро. Это больше, чем в 2009 году, когда сокращение составило около 4,5%.

Также будет расти безработица, отмечает Джентилони.

"Тем не менее, как только пандемия окажется под контролем и меры по сдерживанию могут быть постепенно ослаблены, европейская экономика должна начать восстанавливаться во второй половине этого года", - предположил член Еврокомиссии.

Топ комментарии
+7
А у нас зелёные полудурки снесли экономику еще до ковида!
06.05.2020 16:27 Ответить
+3
З-за ***** так ще не "переживали", блд??
06.05.2020 16:28 Ответить
+3
Из-за дебилизма и популизма, а не из-за пандемии.
Бо пандемия полностью высосана из пальца.
06.05.2020 16:39 Ответить
А у нас зелёные полудурки снесли экономику еще до ковида!
06.05.2020 16:27 Ответить
После дякулы с петякантропами сносить уже нечего было
06.05.2020 21:54 Ответить
З-за ***** так ще не "переживали", блд??
06.05.2020 16:28 Ответить
Из-за дебилизма и популизма, а не из-за пандемии.
Бо пандемия полностью высосана из пальца.
06.05.2020 16:39 Ответить
Вы не сравнивайте ситуацию по COVID19 В Украине и в Италии/ Испании/ Франции !
06.05.2020 17:31 Ответить
По статистике в перечисленных странах среднедневная смертность такая же как в прошлом году.
06.05.2020 17:45 Ответить
https://tg24.sky.it/milano/2020/04/10/morti-lombardia-coronavirus

На, смотри смертность в пров. центрах Ломбардии за 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 с 1.03 по 4.04.
06.05.2020 17:51 Ответить
Читайте:
https://www.facenews.ua/articles/2020/332716/
06.05.2020 18:37 Ответить
1. Дана среднемесячная статистическая смертность. Т.е. за 12 мес.
2. Я тебе даю стат. данные ISTAT оригинальные, итальянские.
Но ты не веришь. Почему? Не хочешь верить! Тогда какой смысл тебе доказывать а мне оппонировать!
Повторяю - в Ломбардии смертность по районам разная. В Бергамо, Брешии и Лоди на > 200% больше прошлогодней. Не успевали кремировать и отправляли гробы для кремации в другие регионы. Т.к. крематорий рассчитан на 25 кремаций в день. А умирали сотни. Видел видео с колоннами фур с гробами? Или показать?
06.05.2020 18:48 Ответить
Переполненные морги и не успевающие сжигать крематории легко организуются одним дебильным распоряжением властей.
Допустим в день умирает 100 чел. 90 хоронят 10 кремируют.в морге они находятся 2 дня.
но тут какой то умник приказывает проводить исследования всех умнрших на ковид, шо занимает скажем неделю. Автоматически моргов надо в три раза больше и через несколько дней наступает коллапс. Также всех с короной приказывают кремировать. Допустим это 20 чел. А крематорий может максимум сжечь 15. Это ещё плюс давление на морги очердь на кремацию. Журналюги начинают вопить шо трупы не
куда девать крематории не успевают сжигать и т д и т п.
Начинают под это задействовать хоккейные площадки, вызывают дополнительные труповозки, задействуют армию, начинается паника...
И заметьте количество умерших так и остаётся 100 чел день.
06.05.2020 21:15 Ответить
Ты мо только сегодня родился? В пик в Италии ежедневно умирали под тысячу!
06.05.2020 21:21 Ответить
Il particolare, si registra un eccesso di mortalità al Nord che varia dal +58% di Bolzano e + 51% di Trento, al +215% di Brescia o il +96% di Milano. Il trend coinvolge anche Aosta (+142%), Torino (+55%), Verona (+33%), Venezia (+16%), Genova (+81%) e Bologna (+40%). Mentre tra le città del centro-sud, dove Covid è arrivato dopo, si osserva un incremento più modesto, nonostante gli incrementi significativi osservati a Roma (+6%), Civitavecchia (+41%), Potenza (+35%), Bari (+43%) e Messina (+22%).

Смотри, на сколько %%% смертность превышает прошлогоднюю за тот же период *март - апрель* по региональным центрам Италии.
06.05.2020 17:57 Ответить
https://www.ilsole24ore.com/art/mortalita-covid-19-il-picco-decessi-triplicati-lombardia-ADv6VNL
06.05.2020 17:57 Ответить
+ надо учесть, что 200% это с учетом карантина и всеобщей мобилизации врачей. Без карантина смертность была бы выше.
06.05.2020 19:39 Ответить
ООООО! Естественно! Но видите, смертность было снизилась в последние дни, уже было и сто с чем-то. А теперь снова повышается. Сегодня +369.
Здесь папики учат народ поклоняться мадонне и святым. Уже и о Боге не вспоминают. Гей парады и ней браки. И это кроме повседневных грехов. В церквах отпевают умерших и хоронят эпископов и пр. Умерших папиков воздвигают в святые. Вот и пожинаем...
Слышала недавно папика. Говорит, что мадонна - спасительница римлян. И просил св. катерину оберечь Европу. При таком компортаменте будут болеть и неск. лет. А промышленность всё стоит... А Бог ждёт покаяния! Чтоб вернулись к Нему и забросили идолов!
06.05.2020 20:54 Ответить
Цікаво чи ці високооплачувані нероби з "єврокомісії" щось втратили особисто в матеріяльному плані? Невже обмежили собі зарплатню?
06.05.2020 16:49 Ответить
какие высокооплачиваемые, они за копейки там сидят
06.05.2020 16:55 Ответить
Я от дізнався, що вони свої гроші витрачають на свою ж діяльність. Ніякої зарплатні не мають
06.05.2020 19:03 Ответить
Как же они смешны со своими детскими "рецессиями".
06.05.2020 16:52 Ответить
Можем прислать вам наших "разогревателей" экономики. Только чур потом не ныть!
06.05.2020 17:00 Ответить
 
 