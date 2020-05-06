Европа переживает беспрецедентный экономический шок из-за пандемии, - Еврокомиссия
Еврокомиссия обнародовала весенний экономический прогноз, обещающий "рецессию исторического размаха". Ожидается, что в этом году экономика ЕС в целом сократится на рекордные 7,4%.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Европа переживает беспрецедентный со времени Великой депрессии экономический шок. Масштабы рецессии и объемы восстановления будут неравномерными, поскольку они зависят от скорости, с которой могут отменяться меры изоляции, от значения таких услуг, как туризм в каждой (национальной) экономике, и финансовых ресурсов каждой страны", - заявил член Еврокомиссии по экономике Паоло Джентилони.
"Совершенно ясно, что ЕС вступил в самый глубокий экономический спад в своей истории", - добавил он.
Читайте на Цензор.НЕТ: Провал бюджета с начала года - 44 миллиарда, потому и не платят медикам, - Уманский
Ожидается, что экономика ЕС в этом году в целом сократится на рекордные 7,4% и на 7,7% в зоне евро. Это больше, чем в 2009 году, когда сокращение составило около 4,5%.
Также будет расти безработица, отмечает Джентилони.
"Тем не менее, как только пандемия окажется под контролем и меры по сдерживанию могут быть постепенно ослаблены, европейская экономика должна начать восстанавливаться во второй половине этого года", - предположил член Еврокомиссии.
Также на Цензор.НЕТ: Количество безработных в Украине в мае 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 48%, - Госцентр занятости
Бо пандемия полностью высосана из пальца.
На, смотри смертность в пров. центрах Ломбардии за 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 с 1.03 по 4.04.
https://www.facenews.ua/articles/2020/332716/
2. Я тебе даю стат. данные ISTAT оригинальные, итальянские.
Но ты не веришь. Почему? Не хочешь верить! Тогда какой смысл тебе доказывать а мне оппонировать!
Повторяю - в Ломбардии смертность по районам разная. В Бергамо, Брешии и Лоди на > 200% больше прошлогодней. Не успевали кремировать и отправляли гробы для кремации в другие регионы. Т.к. крематорий рассчитан на 25 кремаций в день. А умирали сотни. Видел видео с колоннами фур с гробами? Или показать?
Допустим в день умирает 100 чел. 90 хоронят 10 кремируют.в морге они находятся 2 дня.
но тут какой то умник приказывает проводить исследования всех умнрших на ковид, шо занимает скажем неделю. Автоматически моргов надо в три раза больше и через несколько дней наступает коллапс. Также всех с короной приказывают кремировать. Допустим это 20 чел. А крематорий может максимум сжечь 15. Это ещё плюс давление на морги очердь на кремацию. Журналюги начинают вопить шо трупы не
куда девать крематории не успевают сжигать и т д и т п.
Начинают под это задействовать хоккейные площадки, вызывают дополнительные труповозки, задействуют армию, начинается паника...
И заметьте количество умерших так и остаётся 100 чел день.
Смотри, на сколько %%% смертность превышает прошлогоднюю за тот же период *март - апрель* по региональным центрам Италии.
Здесь папики учат народ поклоняться мадонне и святым. Уже и о Боге не вспоминают. Гей парады и ней браки. И это кроме повседневных грехов. В церквах отпевают умерших и хоронят эпископов и пр. Умерших папиков воздвигают в святые. Вот и пожинаем...
Слышала недавно папика. Говорит, что мадонна - спасительница римлян. И просил св. катерину оберечь Европу. При таком компортаменте будут болеть и неск. лет. А промышленность всё стоит... А Бог ждёт покаяния! Чтоб вернулись к Нему и забросили идолов!