Европа переживает беспрецедентный экономический шок из-за пандемии, - Еврокомиссия

Еврокомиссия обнародовала весенний экономический прогноз, обещающий "рецессию исторического размаха". Ожидается, что в этом году экономика ЕС в целом сократится на рекордные 7,4%.

"Европа переживает беспрецедентный со времени Великой депрессии экономический шок. Масштабы рецессии и объемы восстановления будут неравномерными, поскольку они зависят от скорости, с которой могут отменяться меры изоляции, от значения таких услуг, как туризм в каждой (национальной) экономике, и финансовых ресурсов каждой страны", - заявил член Еврокомиссии по экономике Паоло Джентилони.

"Совершенно ясно, что ЕС вступил в самый глубокий экономический спад в своей истории", - добавил он.

Ожидается, что экономика ЕС в этом году в целом сократится на рекордные 7,4% и на 7,7% в зоне евро. Это больше, чем в 2009 году, когда сокращение составило около 4,5%.

Также будет расти безработица, отмечает Джентилони.

"Тем не менее, как только пандемия окажется под контролем и меры по сдерживанию могут быть постепенно ослаблены, европейская экономика должна начать восстанавливаться во второй половине этого года", - предположил член Еврокомиссии.

