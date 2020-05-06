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Новини Коронавірус і карантин
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Європа переживає безпрецедентний економічний шок через пандемію, - Єврокомісія

Європа переживає безпрецедентний економічний шок через пандемію, - Єврокомісія

Єврокомісія оприлюднила весняний економічний прогноз, який обіцяє "рецесію історичного розмаху". Очікується, що цього року економіка ЄС загалом скоротиться на рекордні 7,4%.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Європа переживає безпрецедентний із часу Великої депресії економічний шок. Масштаби рецесії та обсяги відновлення будуть нерівномірними, оскільки вони залежать від швидкості, з якою можуть скасовуватися заходи ізоляції, від значення таких послуг, як туризм у кожній (національній) економіці, і фінансових ресурсів кожної країни", - заявив член Єврокомісії з економіки Паоло Джентілоні.

"Зовсім зрозуміло, що ЄС вступив у найглибший економічний спад у своїй історії", - додав він.

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Очікується, що економіка ЄС загалом скоротиться на рекордні 7,4% цього року, і на 7,7% у зоні євро. Член ЄК уточнив, що це більше, ніж у 2009 році, коли скорочення становило майже 4,5%.

Також зростатиме безробіття, зазначає Паоло Джентілоні.

"Однак, як тільки пандемія опиниться під контролем і заходи щодо стримування можуть бути поступово послаблені, європейська економіка має почати відновлюватися в другій половині цього року", - припустив член Єврокомісії.

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Автор: 

Єврокомісія (2192) карантин (18172) економіка (940) Євросоюз (13779) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
А у нас зелёные полудурки снесли экономику еще до ковида!
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06.05.2020 16:27 Відповісти
+3
З-за ***** так ще не "переживали", блд??
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06.05.2020 16:28 Відповісти
+3
Из-за дебилизма и популизма, а не из-за пандемии.
Бо пандемия полностью высосана из пальца.
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06.05.2020 16:39 Відповісти
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А у нас зелёные полудурки снесли экономику еще до ковида!
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06.05.2020 16:27 Відповісти
После дякулы с петякантропами сносить уже нечего было
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06.05.2020 21:54 Відповісти
З-за ***** так ще не "переживали", блд??
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06.05.2020 16:28 Відповісти
Из-за дебилизма и популизма, а не из-за пандемии.
Бо пандемия полностью высосана из пальца.
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06.05.2020 16:39 Відповісти
Вы не сравнивайте ситуацию по COVID19 В Украине и в Италии/ Испании/ Франции !
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06.05.2020 17:31 Відповісти
По статистике в перечисленных странах среднедневная смертность такая же как в прошлом году.
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06.05.2020 17:45 Відповісти
https://tg24.sky.it/milano/2020/04/10/morti-lombardia-coronavirus

На, смотри смертность в пров. центрах Ломбардии за 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 с 1.03 по 4.04.
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06.05.2020 17:51 Відповісти
Читайте:
https://www.facenews.ua/articles/2020/332716/
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06.05.2020 18:37 Відповісти
1. Дана среднемесячная статистическая смертность. Т.е. за 12 мес.
2. Я тебе даю стат. данные ISTAT оригинальные, итальянские.
Но ты не веришь. Почему? Не хочешь верить! Тогда какой смысл тебе доказывать а мне оппонировать!
Повторяю - в Ломбардии смертность по районам разная. В Бергамо, Брешии и Лоди на > 200% больше прошлогодней. Не успевали кремировать и отправляли гробы для кремации в другие регионы. Т.к. крематорий рассчитан на 25 кремаций в день. А умирали сотни. Видел видео с колоннами фур с гробами? Или показать?
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06.05.2020 18:48 Відповісти
Переполненные морги и не успевающие сжигать крематории легко организуются одним дебильным распоряжением властей.
Допустим в день умирает 100 чел. 90 хоронят 10 кремируют.в морге они находятся 2 дня.
но тут какой то умник приказывает проводить исследования всех умнрших на ковид, шо занимает скажем неделю. Автоматически моргов надо в три раза больше и через несколько дней наступает коллапс. Также всех с короной приказывают кремировать. Допустим это 20 чел. А крематорий может максимум сжечь 15. Это ещё плюс давление на морги очердь на кремацию. Журналюги начинают вопить шо трупы не
куда девать крематории не успевают сжигать и т д и т п.
Начинают под это задействовать хоккейные площадки, вызывают дополнительные труповозки, задействуют армию, начинается паника...
И заметьте количество умерших так и остаётся 100 чел день.
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06.05.2020 21:15 Відповісти
Ты мо только сегодня родился? В пик в Италии ежедневно умирали под тысячу!
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06.05.2020 21:21 Відповісти
Il particolare, si registra un eccesso di mortalità al Nord che varia dal +58% di Bolzano e + 51% di Trento, al +215% di Brescia o il +96% di Milano. Il trend coinvolge anche Aosta (+142%), Torino (+55%), Verona (+33%), Venezia (+16%), Genova (+81%) e Bologna (+40%). Mentre tra le città del centro-sud, dove Covid è arrivato dopo, si osserva un incremento più modesto, nonostante gli incrementi significativi osservati a Roma (+6%), Civitavecchia (+41%), Potenza (+35%), Bari (+43%) e Messina (+22%).

Смотри, на сколько %%% смертность превышает прошлогоднюю за тот же период *март - апрель* по региональным центрам Италии.
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06.05.2020 17:57 Відповісти
https://www.ilsole24ore.com/art/mortalita-covid-19-il-picco-decessi-triplicati-lombardia-ADv6VNL
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06.05.2020 17:57 Відповісти
+ надо учесть, что 200% это с учетом карантина и всеобщей мобилизации врачей. Без карантина смертность была бы выше.
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06.05.2020 19:39 Відповісти
ООООО! Естественно! Но видите, смертность было снизилась в последние дни, уже было и сто с чем-то. А теперь снова повышается. Сегодня +369.
Здесь папики учат народ поклоняться мадонне и святым. Уже и о Боге не вспоминают. Гей парады и ней браки. И это кроме повседневных грехов. В церквах отпевают умерших и хоронят эпископов и пр. Умерших папиков воздвигают в святые. Вот и пожинаем...
Слышала недавно папика. Говорит, что мадонна - спасительница римлян. И просил св. катерину оберечь Европу. При таком компортаменте будут болеть и неск. лет. А промышленность всё стоит... А Бог ждёт покаяния! Чтоб вернулись к Нему и забросили идолов!
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06.05.2020 20:54 Відповісти
Цікаво чи ці високооплачувані нероби з "єврокомісії" щось втратили особисто в матеріяльному плані? Невже обмежили собі зарплатню?
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06.05.2020 16:49 Відповісти
какие высокооплачиваемые, они за копейки там сидят
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06.05.2020 16:55 Відповісти
Я от дізнався, що вони свої гроші витрачають на свою ж діяльність. Ніякої зарплатні не мають
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06.05.2020 19:03 Відповісти
Как же они смешны со своими детскими "рецессиями".
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06.05.2020 16:52 Відповісти
Можем прислать вам наших "разогревателей" экономики. Только чур потом не ныть!
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06.05.2020 17:00 Відповісти
 
 