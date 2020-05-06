Європа переживає безпрецедентний економічний шок через пандемію, - Єврокомісія

Єврокомісія оприлюднила весняний економічний прогноз, який обіцяє "рецесію історичного розмаху". Очікується, що цього року економіка ЄС загалом скоротиться на рекордні 7,4%.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Європа переживає безпрецедентний із часу Великої депресії економічний шок. Масштаби рецесії та обсяги відновлення будуть нерівномірними, оскільки вони залежать від швидкості, з якою можуть скасовуватися заходи ізоляції, від значення таких послуг, як туризм у кожній (національній) економіці, і фінансових ресурсів кожної країни", - заявив член Єврокомісії з економіки Паоло Джентілоні.

"Зовсім зрозуміло, що ЄС вступив у найглибший економічний спад у своїй історії", - додав він.

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Очікується, що економіка ЄС загалом скоротиться на рекордні 7,4% цього року, і на 7,7% у зоні євро. Член ЄК уточнив, що це більше, ніж у 2009 році, коли скорочення становило майже 4,5%.

Також зростатиме безробіття, зазначає Паоло Джентілоні.

"Однак, як тільки пандемія опиниться під контролем і заходи щодо стримування можуть бути поступово послаблені, європейська економіка має почати відновлюватися в другій половині цього року", - припустив член Єврокомісії.

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