Європа переживає безпрецедентний економічний шок через пандемію, - Єврокомісія
Єврокомісія оприлюднила весняний економічний прогноз, який обіцяє "рецесію історичного розмаху". Очікується, що цього року економіка ЄС загалом скоротиться на рекордні 7,4%.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Європа переживає безпрецедентний із часу Великої депресії економічний шок. Масштаби рецесії та обсяги відновлення будуть нерівномірними, оскільки вони залежать від швидкості, з якою можуть скасовуватися заходи ізоляції, від значення таких послуг, як туризм у кожній (національній) економіці, і фінансових ресурсів кожної країни", - заявив член Єврокомісії з економіки Паоло Джентілоні.
"Зовсім зрозуміло, що ЄС вступив у найглибший економічний спад у своїй історії", - додав він.
Очікується, що економіка ЄС загалом скоротиться на рекордні 7,4% цього року, і на 7,7% у зоні євро. Член ЄК уточнив, що це більше, ніж у 2009 році, коли скорочення становило майже 4,5%.
Також зростатиме безробіття, зазначає Паоло Джентілоні.
"Однак, як тільки пандемія опиниться під контролем і заходи щодо стримування можуть бути поступово послаблені, європейська економіка має почати відновлюватися в другій половині цього року", - припустив член Єврокомісії.
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Бо пандемия полностью высосана из пальца.
На, смотри смертность в пров. центрах Ломбардии за 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 с 1.03 по 4.04.
https://www.facenews.ua/articles/2020/332716/
2. Я тебе даю стат. данные ISTAT оригинальные, итальянские.
Но ты не веришь. Почему? Не хочешь верить! Тогда какой смысл тебе доказывать а мне оппонировать!
Повторяю - в Ломбардии смертность по районам разная. В Бергамо, Брешии и Лоди на > 200% больше прошлогодней. Не успевали кремировать и отправляли гробы для кремации в другие регионы. Т.к. крематорий рассчитан на 25 кремаций в день. А умирали сотни. Видел видео с колоннами фур с гробами? Или показать?
Допустим в день умирает 100 чел. 90 хоронят 10 кремируют.в морге они находятся 2 дня.
но тут какой то умник приказывает проводить исследования всех умнрших на ковид, шо занимает скажем неделю. Автоматически моргов надо в три раза больше и через несколько дней наступает коллапс. Также всех с короной приказывают кремировать. Допустим это 20 чел. А крематорий может максимум сжечь 15. Это ещё плюс давление на морги очердь на кремацию. Журналюги начинают вопить шо трупы не
куда девать крематории не успевают сжигать и т д и т п.
Начинают под это задействовать хоккейные площадки, вызывают дополнительные труповозки, задействуют армию, начинается паника...
И заметьте количество умерших так и остаётся 100 чел день.
Смотри, на сколько %%% смертность превышает прошлогоднюю за тот же период *март - апрель* по региональным центрам Италии.
Здесь папики учат народ поклоняться мадонне и святым. Уже и о Боге не вспоминают. Гей парады и ней браки. И это кроме повседневных грехов. В церквах отпевают умерших и хоронят эпископов и пр. Умерших папиков воздвигают в святые. Вот и пожинаем...
Слышала недавно папика. Говорит, что мадонна - спасительница римлян. И просил св. катерину оберечь Европу. При таком компортаменте будут болеть и неск. лет. А промышленность всё стоит... А Бог ждёт покаяния! Чтоб вернулись к Нему и забросили идолов!