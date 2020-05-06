Верховный Суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в "Приватбанке" 15 июня

Большая палата Верховного Суда 15 июня продолжит рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка Украины (НБУ), Кабинета министров и "Приватбанка" на решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Заседание состоится 15 июня 2020 в 10:30 в помещении Верховного Суда по адресу: ул. Пилипа Орлика, 8", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 апреля, Большая палата Верховного суда сняла с рассмотрения дело о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за обращения судей в Офис генерального прокурора и Высший совет правосудия с заявлением о давлении на суд.

В соответствующей жалобе судьи отметили, что считают заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой по этому делу "вмешательством в деятельность суда, способом влияния и давления с целью утверждения им решения в пользу одной из сторон".

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Как известно, члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что являются не связанными с экс-владельцами "Приватбанка" лицами. Также они хотят отменить процедуру bail-in. В рамках этой процедуры, деньги на их счетах в "Приватбанке" были взысканы в пользу государства при национализации банка.

Последствия рассмотрения этого процесса масштабнее, чем кажется на первый взгляд. От этого будет зависеть ход трехлетней судебной войны между Игорем Коломойским и государством за законность национализации "Приватбанка". Ведь судебные процессы по искам экс-владельца о незаконности национализации приостановлены до рассмотрения "дела семьи Суркисов".