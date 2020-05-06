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Новости Приватбанк
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Верховный Суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в "Приватбанке" 15 июня

Верховный Суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в

Большая палата Верховного Суда 15 июня продолжит рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка Украины (НБУ), Кабинета министров и "Приватбанка" на решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Заседание состоится 15 июня 2020 в 10:30 в помещении Верховного Суда по адресу: ул. Пилипа Орлика, 8", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 апреля, Большая палата Верховного суда сняла с рассмотрения дело о вкладах Суркисов в "Приватбанке" из-за обращения судей в Офис генерального прокурора и Высший совет правосудия с заявлением о давлении на суд.

В соответствующей жалобе судьи отметили, что считают заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой по этому делу "вмешательством в деятельность суда, способом влияния и давления с целью утверждения им решения в пользу одной из сторон".

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Как известно, члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что являются не связанными с экс-владельцами "Приватбанка" лицами. Также они хотят отменить процедуру bail-in. В рамках этой процедуры, деньги на их счетах в "Приватбанке" были взысканы в пользу государства при национализации банка.

Последствия рассмотрения этого процесса масштабнее, чем кажется на первый взгляд. От этого будет зависеть ход трехлетней судебной войны между Игорем Коломойским и государством за законность национализации "Приватбанка". Ведь судебные процессы по искам экс-владельца о незаконности национализации приостановлены до рассмотрения "дела семьи Суркисов".

Боголюбов Геннадий (110) Верховный Суд (1100) Коломойский Игорь (1793) национализация (238) НБУ (4836) Порошенко Петр (19628) Суркис (338) Гонтарева Валерия (816) Дубилет (60) Приватбанк (833)


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От этого министра юстиции я не жду ничего хорошего. Совсем.

Верховный Суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в "Приватбанке" 15 июня - Цензор.НЕТ 6237
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06.05.2020 17:49 Ответить
А это вообще государство или воровская малина? Как можно отказаться отдавать деньги вкладчика под придуманным предлогом только потому, что вклад не маленький и очень хочется положит эти деньги в свой карман (конечно даже не государственный)?
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06.05.2020 18:04 Ответить
Ви впевнені, що під вигаданим? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%C2%BB#%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2 . З приходом зеленої влади, судді приймають антиукраїнські рішення. Цікаво чому
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06.05.2020 18:13 Ответить
Пусть сначала эта "братва" покажет откуда эти деньги.
А если заработаны??? то сколько налогов уплачено.
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06.05.2020 19:52 Ответить
 
 