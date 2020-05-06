Верховний Суд розгляне справу про вклади Суркісів у "Приватбанку" 15 червня

Велика палата Верховного Суду 15 червня продовжить розгляд касаційної скарги Нацбанку України (НБУ), Кабінету міністрів і "Приватбанку" на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень НБУ про визнання їх пов'язаними з "Приватбанком" особами і визнання недійсними договорів обміну їхніх коштів у банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (bail-in), пізніше викуплені державою за 1 грн.

Про це повідомила пресслужба Верховного Суду в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Засідання відбудеться 15 червня 2020 о 10:30 в приміщенні Верховного Суду за адресою: вул. Пилипа Орлика, 8", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 27 квітня, Велика палата Верховного суду зняла з розгляду справу про вклади Суркісів у "Приватбанку" через звернення суддів до Офісу генерального прокурора і Вищої ради правосуддя із заявою про тиск на суд.

У відповідній скарзі судді зазначили, що вважають заяву генерального прокурора Ірини Венедіктової у цій справі "втручанням у діяльність суду, способом впливу і тиску з метою затвердження ним рішення на користь однієї зі сторін".

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Як відомо, члени сім'ї Суркісів намагаються в суді довести, що є не пов'язаними з ексвласниками "Приватбанку" особами. Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in. У рамках цієї процедури, гроші на їхніх рахунках у "Приватбанку" були стягнуті на користь держави при націоналізації банку.

Наслідки розгляду цього процесу масштабніші, ніж здається на перший погляд. Від цього буде залежати хід трирічної судової війни між Ігорем Коломойським і державою за законність націоналізації "Приватбанку". Адже судові процеси за позовами ексвласника про незаконність націоналізації припинені до розгляду "справи сім'ї Суркісів".