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Новини Приватбанк
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Верховний Суд розгляне справу про вклади Суркісів у "Приватбанку" 15 червня

Верховний Суд розгляне справу про вклади Суркісів у

Велика палата Верховного Суду 15 червня продовжить розгляд касаційної скарги Нацбанку України (НБУ), Кабінету міністрів і "Приватбанку" на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів про скасування рішень НБУ про визнання їх пов'язаними з "Приватбанком" особами і визнання недійсними договорів обміну їхніх коштів у банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (bail-in), пізніше викуплені державою за 1 грн.

Про це повідомила пресслужба Верховного Суду в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Засідання відбудеться 15 червня 2020 о 10:30 в приміщенні Верховного Суду за адресою: вул. Пилипа Орлика, 8", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 27 квітня, Велика палата Верховного суду зняла з розгляду справу про вклади Суркісів у "Приватбанку" через звернення суддів до Офісу генерального прокурора і Вищої ради правосуддя із заявою про тиск на суд.

У відповідній скарзі судді зазначили, що вважають заяву генерального прокурора Ірини Венедіктової у цій справі "втручанням у діяльність суду, способом впливу і тиску з метою затвердження ним рішення на користь однієї зі сторін".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приватбанк не повертатиме $250 млн Суркісам незважаючи на рішення суду, - Малюська

Як відомо, члени сім'ї Суркісів намагаються в суді довести, що є не пов'язаними з ексвласниками "Приватбанку" особами. Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in. У рамках цієї процедури, гроші на їхніх рахунках у "Приватбанку" були стягнуті на користь держави при націоналізації банку.

Наслідки розгляду цього процесу масштабніші, ніж здається на перший погляд. Від цього буде залежати хід трирічної судової війни між Ігорем Коломойським і державою за законність націоналізації "Приватбанку". Адже судові процеси за позовами ексвласника про незаконність націоналізації припинені до розгляду "справи сім'ї Суркісів".

Автор: 

Боголюбов Геннадій (302) Верховний Суд (1195) Коломойський Ігор (3127) націоналізація (387) НБУ (10503) Порошенко Петро (15203) Суркіс (321) Гонтарева Валерія (873) Дубілет Олександр (115) Приватбанк (2439)


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От этого министра юстиции я не жду ничего хорошего. Совсем.

Верховный Суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в "Приватбанке" 15 июня - Цензор.НЕТ 6237
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06.05.2020 17:49 Відповісти
А это вообще государство или воровская малина? Как можно отказаться отдавать деньги вкладчика под придуманным предлогом только потому, что вклад не маленький и очень хочется положит эти деньги в свой карман (конечно даже не государственный)?
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06.05.2020 18:04 Відповісти
Ви впевнені, що під вигаданим? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%C2%BB#%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2 . З приходом зеленої влади, судді приймають антиукраїнські рішення. Цікаво чому
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06.05.2020 18:13 Відповісти
Пусть сначала эта "братва" покажет откуда эти деньги.
А если заработаны??? то сколько налогов уплачено.
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06.05.2020 19:52 Відповісти
 
 