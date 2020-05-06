Путин подписал указ, запрещающий российским военными пользоваться смартфонами на службе
Военнослужащие армии РФ не должны иметь при себе электронные изделия, которые могут передавать аудио и фотоматериалы и отслеживать геолокацию, при исполнении обязанностей военной службы.
Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Согласно изменениям в Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ, нарушение запрета иметь при себе при исполнении электронные изделия (приборы, технические средства), которые могут хранить и передавать аудио-, фото-, видео-материалы и данные геолокации, будет являться грубым дисциплинарным проступком.
Согласно документу, эти меры действуют, если военнослужащий принимает участие в боевых действиях, вооруженных конфликтах, в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации.
Кроме того, запрещается иметь при себе такие приборы при несении боевого дежурства, боевой службы, нахождении в нарядах, участии в учениях или походах кораблей; нахождении на территории воинской части.
Использование гаджетов также запрещено при прохождении военных сборов.
Ранее, в феврале 2019 года Госдума РФ приняла закон о запрете военнослужащим и призывникам иметь при себе телефоны, планшеты и другие устройства с функцией хранения информации и подключением к интернету при исполнении отдельных обязанностей военной службы.
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теперь такие фотки станут редкими....
😀
- я не вмію ними користуватись, то нехай і вони не користуються! дімону можно
Чи чимомь іншим, співзвучним з бурятським чи мокшанським...😀
"в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации.
Источник: https://censor.net/n3193874"
а на каком-то параде сказал: "...военнослужащие защищающие интересы России..."
В Крыму и Лугандоне, получается, тоже защищают интересы и вдохновляются этим...
Россияне через портал «Госуслуги» получают письма с призывом спеть песню «День Победы» на балконах квартир 9 мая
Акция пройдет при поддержке властей, в том числе президента Владимира Путина.
Подготовка акции под названием «ЭтотДеньПобеды» приобретает все больший размах - на сей раз новых участников решили призвать через «Госуслуги». Пользователи портала получили письма с инструкциями выйти на балконы или встать у окон 9 мая в 19:01 и исполнить песню «День Победы». При этом в руках нужно держать изображения своих родственников - участников Великой Отечественной войны.
Телеканал "1+1" повторил фейк российской пропаганды, показав в своем эфире материал о якобы работе "американских биолабораторий" в Украине, заявил Джордж Кент, чиновник Госдепа США, ответственный за отношения с Украиной, во время онлайн-дискуссии "Укрепление отношений США с Восточной Европой во время пандемии" 6 мая, передает "Европейская правда".
По его словам, эту историю в Украине "в игру ввел" народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук, которого Кент назвал "любимым украинцем Путина".
По его словам, когда частный телеканал повторяет ложь, это свидетельствует о нехватке журналистской целостности.
"Я думаю, каждый должен спросить у них (об ответственности - Ред.), но это не тот вопрос, который США будут поднимать на правительственном уровне, это частное медиа. И это подчеркивает важность иметь активное независимое расследовательское медиа - в каждой стране", - резюмировал Кент.
27 апреля телеканал "1+1" в своем проекте "Секретные материалы" рассказал, что в Украине "секретно" работают биологические лаборатории США, которые якобы могут быть причастны к разработке бактериологического оружия и вспышек подозрительных болезней.
15 апреля на сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" появилось обращение Виктора Медведчука к президенту и руководителям Минздрава, СБУ и премьер-министра, в котором утверждалось, что в "Украине действуют 15 военных биолабораторий".
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Значит, ***** не собирается нас отпускать и планирует что-то более серьезное...
смартфон отнял гэбэшный "спец",
и дарагая не узнаеть
какой танкиста был канец!