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Путин подписал указ, запрещающий российским военными пользоваться смартфонами на службе

Путин подписал указ, запрещающий российским военными пользоваться смартфонами на службе

Военнослужащие армии РФ не должны иметь при себе электронные изделия, которые могут передавать аудио и фотоматериалы и отслеживать геолокацию, при исполнении обязанностей военной службы.

Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Согласно изменениям в Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ, нарушение запрета иметь при себе при исполнении электронные изделия (приборы, технические средства), которые могут хранить и передавать аудио-, фото-, видео-материалы и данные геолокации, будет являться грубым дисциплинарным проступком.

Согласно документу, эти меры действуют, если военнослужащий принимает участие в боевых действиях, вооруженных конфликтах, в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации.

Кроме того, запрещается иметь при себе такие приборы при несении боевого дежурства, боевой службы, нахождении в нарядах, участии в учениях или походах кораблей; нахождении на территории воинской части.

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Использование гаджетов также запрещено при прохождении военных сборов.

Ранее, в феврале 2019 года Госдума РФ приняла закон о запрете военнослужащим и призывникам иметь при себе телефоны, планшеты и другие устройства с функцией хранения информации и подключением к интернету при исполнении отдельных обязанностей военной службы.

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Автор: 

армия РФ (19892) путин владимир (31647) россия (96442)


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Топ комментарии
+34
жаль...
теперь такие фотки станут редкими....

Путин подписал указ, запрещающий российским военными пользоваться гаджетами на службе - Цензор.НЕТ 2275
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06.05.2020 20:15 Ответить
+26
Путин подписал указ, запрещающий российским военными пользоваться гаджетами на службе - Цензор.НЕТ 9862
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06.05.2020 20:25 Ответить
+17
Путин подписал указ, запрещающий российским военными пользоваться гаджетами на службе - Цензор.НЕТ 6748
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06.05.2020 20:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Мы не рабы, рабы не .....
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06.05.2020 20:13 Ответить
Рабы немы.
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06.05.2020 20:20 Ответить
Путин подписал указ, запрещающий российским военными пользоваться гаджетами на службе - Цензор.НЕТ 9862
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06.05.2020 20:25 Ответить
https://ria.ru/20200504/1570962435.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусной инфекцией, рассказал журналистам в понедельник региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.
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06.05.2020 20:35 Ответить
"Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. Ему было 52 года. Смерть господина Босова подтвердили источники ТАСС и «Эхо Москвы»".
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06.05.2020 20:38 Ответить
Навіть не чув про такого, москалі наплодили тих крадіїв.
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06.05.2020 20:43 Ответить
был совладельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» Компания «Сибантрацит» - генеральный спонсор «Ночной хоккейной лиги», которая была создана для хоккеистов-любителей по инициативе Владимира Путина.
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06.05.2020 21:01 Ответить
...был совладельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» и президентом группы «Аллтек», а также инвестором компании Genius Fund Group (GFG), которая работает на рынке легальной марихуаны США Об этом сообщает "Рамблер".
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06.05.2020 20:50 Ответить
Бутылки надежнее
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06.05.2020 20:13 Ответить
Логично. Надеюсь у нас такой закон давно принят?
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06.05.2020 20:13 Ответить
Давно. На передке до сих пор команды через киевстар передают
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06.05.2020 20:15 Ответить
смьісле через киестар? єто ж не модель телефона, а оператор.
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06.05.2020 20:33 Ответить
Сашко з іншого боку був на передку.
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06.05.2020 20:37 Ответить
Не на службе, а на передке. И запрет геолокации.
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06.05.2020 20:27 Ответить
жаль...
теперь такие фотки станут редкими....

Путин подписал указ, запрещающий российским военными пользоваться гаджетами на службе - Цензор.НЕТ 2275
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06.05.2020 20:15 Ответить
жидкими..
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06.05.2020 20:19 Ответить
Та написано ж - ІНГУШ! До чого тут "жидкими", що за анти7ітізьм?
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06.05.2020 20:45 Ответить
Не хотів Вас зобідиииити..Нехай Вам буде КРУТИМ ЗАКРЕПОМ!!
😀
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06.05.2020 20:49 Ответить
Не станут...ложили член и будут ложить...и на набитый член вся надежда
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06.05.2020 20:53 Ответить
Сомневаюсь, тупые ихтамнеты будут постить всякую муть на службе как и раньше
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06.05.2020 22:02 Ответить
Не станут. Читайте внимательно - эти меры касаются только военнослужащих РФ, действующих ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ, то есть - у нас и в Сирии.
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06.05.2020 22:28 Ответить
***** так і сказало:
- я не вмію ними користуватись, то нехай і вони не користуються! дімону можно
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06.05.2020 20:16 Ответить
Гаджети з гандонами переплутають...
Чи чимомь іншим, співзвучним з бурятським чи мокшанським...😀
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06.05.2020 20:18 Ответить
беллингкет добавил ума
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06.05.2020 20:21 Ответить
Кацапскі вояки за це зненавидять Пу
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06.05.2020 20:21 Ответить
Они станут ещё тупее выполнять приказы, будучи отрезанными от всякой информации...
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06.05.2020 20:24 Ответить
та шото им те гаджетьі не помогли на правильное место бук приволочь.
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06.05.2020 20:35 Ответить
Не все армии отъявленные негодяи, на такие задания подбирают особую касту...
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06.05.2020 20:38 Ответить
точно
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06.05.2020 20:59 Ответить
Умеет говорить

"в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации.
Источник: https://censor.net/n3193874"

а на каком-то параде сказал: "...военнослужащие защищающие интересы России..."

В Крыму и Лугандоне, получается, тоже защищают интересы и вдохновляются этим...
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06.05.2020 20:23 Ответить
Здохни плешивый!!
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06.05.2020 20:25 Ответить
Путин подписал указ, запрещающий российским военными пользоваться гаджетами на службе - Цензор.НЕТ 6748
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06.05.2020 20:27 Ответить

Россияне через портал «Госуслуги» получают письма с призывом спеть песню «День Победы» на балконах квартир 9 мая
Акция пройдет при поддержке властей, в том числе президента Владимира Путина.
Подготовка акции под названием «ЭтотДеньПобеды» приобретает все больший размах - на сей раз новых участников решили призвать через «Госуслуги». Пользователи портала получили письма с инструкциями выйти на балконы или встать у окон 9 мая в 19:01 и исполнить песню «День Победы». При этом в руках нужно держать изображения своих родственников - участников Великой Отечественной войны.
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06.05.2020 21:22 Ответить
а тут далеко ходить не нужно.... посмотрите что будет в Харькове..... )
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06.05.2020 21:32 Ответить
Это почему плохо?
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07.05.2020 23:04 Ответить
Путин подписал указ, запрещающий российским военными пользоваться гаджетами на службе - Цензор.НЕТ 4084
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06.05.2020 20:29 Ответить
боится плешивый..что свинорусы его многоходовочки раскроют..
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06.05.2020 20:32 Ответить
нее, вьіложат доказательства многоходовочек. слово "раскроют" несет в себе оттенок "перед вьіполнением" или "во время вьіполнения" слить инфу. а тут больше предоставоения уже по факту сбьівшегося.
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06.05.2020 20:38 Ответить
Пора забривать в рекруты на 25 лет, как при царе-батюшке. А телефоны эти запретить вообще всем. Жили мы без этих мобилов сорок лет назад, и хорошо жили. В самой великой стране. А мобилы придумали - и катастрофа, не стало страны. Однозначно запретить!
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06.05.2020 20:32 Ответить
все правильно, пускай лишнехромосомные вспоминают азбуку морзе и педают команды флажками, как диды.
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06.05.2020 20:33 Ответить
Путін підписав указ, що забороняє російським військовим користуватися гаджетами на службі - Цензор.НЕТ 7666
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06.05.2020 20:34 Ответить
Путін підписав указ, що забороняє російським військовим користуватися гаджетами на службі - Цензор.НЕТ 9877
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06.05.2020 20:34 Ответить
Правильно, хай дивляться "Служу рашкі" по зомбоящіку і усьо!
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06.05.2020 20:35 Ответить
Путин, гад-же-ты!
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06.05.2020 20:36 Ответить
ихтамнет сказал и усе!!..от дыбил...
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06.05.2020 20:37 Ответить
Готується до наступу сатан!
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06.05.2020 20:38 Ответить
А с чего ему заходить-то, козырей уже нет - вся козырная карта у саудитов!
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06.05.2020 22:33 Ответить
Значить і в нас таке буде.
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06.05.2020 20:39 Ответить
И правильно! Им привычнее монтировкой по столбу передавать информацию.....
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06.05.2020 20:40 Ответить
Главный гаджет в армии это зомбоящик: после ужина просмотр программы Время, а также познавательного шоу ***********, секелева и соловьиного помета.
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06.05.2020 20:42 Ответить
Путін підписав указ, що забороняє російським військовим користуватися гаджетами на службі - Цензор.НЕТ 2251
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06.05.2020 20:43 Ответить
Мясодеды вавевали,можем повторить..
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06.05.2020 20:49 Ответить
что не спалится.подонки кацапо-фашисткие!за все ответите !отловим даже через 20 лет!
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06.05.2020 20:55 Ответить
Главный лозунг РАБссии паБЕДАбессие 75 летнй давности дохлого СССра над Германии.Там побежденным немцам дают матпомощь в несколько тысяч евро каждому немцу,на РАБссии дадут кило комбикорма и 100 грамм водяры для храбрости сожрать этот КОМБИКОРМ...,Парадоксы истории...
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06.05.2020 20:56 Ответить
Главное батя унитазы не запретил, а то бы пришлось всем в дырку в земле ходить.
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06.05.2020 21:00 Ответить
""1+1" и Медведчук распространили фейк "о лабораториях" в Украине - Госдепартамент"

Телеканал "1+1" повторил фейк российской пропаганды, показав в своем эфире материал о якобы работе "американских биолабораторий" в Украине, заявил Джордж Кент, чиновник Госдепа США, ответственный за отношения с Украиной, во время онлайн-дискуссии "Укрепление отношений США с Восточной Европой во время пандемии" 6 мая, передает "Европейская правда".

По его словам, эту историю в Украине "в игру ввел" народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук, которого Кент назвал "любимым украинцем Путина".

По его словам, когда частный телеканал повторяет ложь, это свидетельствует о нехватке журналистской целостности.

"Я думаю, каждый должен спросить у них (об ответственности - Ред.), но это не тот вопрос, который США будут поднимать на правительственном уровне, это частное медиа. И это подчеркивает важность иметь активное независимое расследовательское медиа - в каждой стране", - резюмировал Кент.

27 апреля телеканал "1+1" в своем проекте "Секретные материалы" рассказал, что в Украине "секретно" работают биологические лаборатории США, которые якобы могут быть причастны к разработке бактериологического оружия и вспышек подозрительных болезней.

15 апреля на сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" появилось обращение Виктора Медведчука к президенту и руководителям Минздрава, СБУ и премьер-министра, в котором утверждалось, что в "Украине действуют 15 военных биолабораторий".
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06.05.2020 21:00 Ответить
да хоть 30 .. лишь бы эту падаль Мертвечука с его прокацапской партией выгнали в шею...
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06.05.2020 21:10 Ответить
Путін підписав указ, що забороняє російським військовим користуватися гаджетами на службі - Цензор.НЕТ 9383
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06.05.2020 21:02 Ответить
И даже этото!?

Путін підписав указ, що забороняє російським військовим користуватися гаджетами на службі - Цензор.НЕТ 8784
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06.05.2020 21:08 Ответить
теперь, наверное, только так:

Путін підписав указ, що забороняє російським військовим користуватися гаджетами на службі - Цензор.НЕТ 5321 Путін підписав указ, що забороняє російським військовим користуватися гаджетами на службі - Цензор.НЕТ 1925
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06.05.2020 21:22 Ответить
Зачетная игрушка была
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06.05.2020 21:28 Ответить
У японцев (Нинтендо). Потом ссср скоммуниздило с опазданием
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07.05.2020 01:03 Ответить
Бравооооо
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06.05.2020 21:27 Ответить
..Пральна ...Хай дивляться програму *Время * ...
...
.Путін підписав указ, що забороняє російським військовим користуватися гаджетами на службі - Цензор.НЕТ 7387....
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06.05.2020 21:37 Ответить
Знов сканворди повернуть до вояк у рашкостані!
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06.05.2020 21:44 Ответить
І це, як би я не навидів Пукіна, мудро. Пам'ятаєте, як під Зеленопіллям кацапи накрили наш табір із СЗВ? Наводились по великому скупченю сигналів мобільних телефонів.
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06.05.2020 21:46 Ответить
ТоКА тайгаХВонами можнА
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06.05.2020 21:48 Ответить
Сцарь издал Указ. Холопы выполняйте.
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06.05.2020 21:48 Ответить
"эти меры действуют, если военнослужащий принимает участие в боевых действиях, вооруженных конфликтах, в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации."

Значит, ***** не собирается нас отпускать и планирует что-то более серьезное...
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06.05.2020 22:27 Ответить
в расее - правда не канаеть,
смартфон отнял гэбэшный "спец",
и дарагая не узнаеть
какой танкиста был канец!
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06.05.2020 23:08 Ответить
палево...
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06.05.2020 23:39 Ответить
Зачем вам гаджеты, если вы уже украинский чернозем?
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07.05.2020 00:44 Ответить
Тю, Верховна Рада ще в липні 2015 року ухвалила http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2531&skl=9 зміни до статуту Збройних сил , якими передбачено заборону користуватися особистими мобільними телефонами військовослужбовці у зоні АТО. А до Пуйла тільки зараз дійшло?
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07.05.2020 02:17 Ответить
Ну да, а то ***** воет "нас там нет", а они в айфонах фото постят с геолокацей. Жаль.
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07.05.2020 03:51 Ответить
Овцам смарфон не нужен
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07.05.2020 09:54 Ответить
 
 