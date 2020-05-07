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Суд остановил решение Черкасского горисполкома об ослаблении карантина, - ОГА. ДОКУМЕНТ

Суд остановил решение Черкасского горисполкома об ослаблении карантина, - ОГА. ДОКУМЕНТ

Суд удовлетворил заявление Черкасской областной государственной администрации и остановил решение горисполкома Черкасс об ослаблении карантина.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Черкасской ОГА.

"Черкасский окружной административный суд рассмотрел и удовлетворил заявление об обеспечении иска Черкасской областной государственной администрации по поводу отмены решения Черкасского горисполкома об ослаблении карантина. Поэтому решение Черкасского горисполкома от 30 апреля 2020г об ослаблении карантинных мероприятий остановлено", - сказано в сообщении.

Пресс-служба опубликовала решение суда, принятое 6 мая и вступившее в законную силу 7 мая.

Суд остановил решение Черкасского горисполкома об ослаблении карантина, - ОГА 01
Суд остановил решение Черкасского горисполкома об ослаблении карантина, - ОГА 02
Суд остановил решение Черкасского горисполкома об ослаблении карантина, - ОГА 03
Суд остановил решение Черкасского горисполкома об ослаблении карантина, - ОГА 04
Суд остановил решение Черкасского горисполкома об ослаблении карантина, - ОГА 05
Суд остановил решение Черкасского горисполкома об ослаблении карантина, - ОГА 06

Читайте на Цензор.НЕТ: Мэр Черкасс Бондаренко: "Мы не хотим, чтобы нами правили дилетанты"

30 апреля власти Черкасс заявили, что в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Также на Цензор.НЕТ: Степанов: Мэры городов не могут отменять карантин. Это прерогатива исключительно Кабмина. ВИДЕО

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП заявили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.

4 мая мэр Черкасс Бондаренко рассказал, что пришел в полицию, но допрос отменили.

Автор: 

карантин (16729) ОГА (2394) Черкассы (854) Бондаренко Анатолий (58) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Черниговская область (1187)


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Топ комментарии
+21
"Эпицентр" также остановили судом в Черкасах или ему можна а мелким строймагазинчикам нельзя для их карантин?
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07.05.2020 19:57 Ответить
+18
С формальной стороны - Зеленский нарушил Конституцию, ограничив права граждан, и должен отправиться в тюрьму. Хотя любителям садо-мазо вполне могут нравиться свободные импровизации творческой личности.))
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07.05.2020 20:09 Ответить
+15
Смотрю я и думаю, наши суды - что дышло...
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07.05.2020 20:02 Ответить
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И дальше что? Указать им направление движения?
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07.05.2020 19:54 Ответить
А дальше 11 мая послабление карантина и это решение чисто формальное, утрачивает силу.
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07.05.2020 21:03 Ответить
Под суд отдавать надо, а потом сажать.
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07.05.2020 19:55 Ответить
Зеленский - гетеросексуальный гомосапиенс
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07.05.2020 19:57 Ответить
С формальной стороны - Зеленский нарушил Конституцию, ограничив права граждан, и должен отправиться в тюрьму. Хотя любителям садо-мазо вполне могут нравиться свободные импровизации творческой личности.))
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07.05.2020 20:09 Ответить
С формальной стороны - Зеленский нарушил Конституцию,

Та да, продажа земли тоже нарушение Конституции.
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07.05.2020 20:22 Ответить
Как раз наоборот - граждане, согласно Конституции, имеют право распоряжаться своей частной собственностью. Почему бабуля не может законно продать свой пай с/х назначения?
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07.05.2020 20:28 Ответить
Чому "землю" не дали ВСІМ громадянам України .. - у відповідності норм прямої дії -Конституціїї
НЕ всі іменовані "міські" жителі отримали приватизаційні майнові паї на....
Багато питань виникае...
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07.05.2020 21:10 Ответить
Ну то хай ВСЮ державну землю і ділять на ВСІХ,

а колгоспна земля тут до чого ?

колгоспна земля НІКОЛИ не була державною власністю.
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07.05.2020 22:07 Ответить
сомневаюсь
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07.05.2020 20:06 Ответить
.... муха Зезе . Есть такая тварь .
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07.05.2020 20:13 Ответить
https://censor.net/user/82781
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07.05.2020 22:25 Ответить
"Эпицентр" также остановили судом в Черкасах или ему можна а мелким строймагазинчикам нельзя для их карантин?
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07.05.2020 19:57 Ответить
Суды слабо разбираются в велюровых сортах тканей.)
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07.05.2020 20:10 Ответить
Смотрю я и думаю, наши суды - что дышло...
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07.05.2020 20:02 Ответить
Ну так пусть подает апелляцию .В Одессе та же самая ситуация.Пусть попробует кто-то одесситов погнать с пляжа увидит что будет
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07.05.2020 20:15 Ответить
сраною лопатою тих хуцпатих одеситів ЖЕНУТЬ з пляжів і ще й з ПІДСРАЧНИКАМИ. А осубливо-хуцпатим ще й перця на дупи брискають
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08.05.2020 07:22 Ответить
Суд удовлетворил заявление Черкасской областной государственной администрации и остановил решение горисполкома Черкасс об ослаблении карантина.Источник: https://censor.net/n3194131

Та да, когда у нас суд нарушал закон? Йуля подтвердит.
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07.05.2020 20:19 Ответить
мразь высралась...
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07.05.2020 20:53 Ответить
такі да.. піар на протедії ЗАРАЖЕННЮ по замовленню з фєдєрастії ПРОВАЛИВСЯ
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08.05.2020 07:24 Ответить
то есть, ты тупенький зепил. Знакомые буквы нашел, но сложить в слова не смог. Лишняя хромосома, мать ее, да?
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07.05.2020 21:03 Ответить
Українці хрен ложили на той суд.
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07.05.2020 20:34 Ответить
Еще один гвоздь в эту преступную групировку.Народ мае право на поастання с такой владой.
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07.05.2020 20:38 Ответить
Наступну пастонову хай видае рада. Нарушений не буде.
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07.05.2020 20:42 Ответить
А суд у нас врачи-инфекционисты?
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07.05.2020 20:42 Ответить
виходячи з логіки того всього що там викладено в тій ухвалі,дії статей Конституції можна обмежити постановами уряду.
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07.05.2020 20:42 Ответить
Прекрасно! Черкащани - отримайте те, за що голосували...
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07.05.2020 20:50 Ответить
Это по типу - мы сами ослабим с 11 числа и заберем политические дивиденды. Альтернативный подход зеленых недоумков.
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07.05.2020 21:42 Ответить
в каком законе написано, что шмыгаль своим постановлением может отменять действие отдельных статей Конституции? - кто ток знает такой закон? Я знаю закон - что шмыгаль свои постановления должен в соответствии с законом издавать, и никак не наоборот.
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07.05.2020 22:09 Ответить
У нас суди - за викликом...
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07.05.2020 22:25 Ответить
Суд удовлетворил заявление Черкасской областной государственной администрации и остановил решение горисполкома Черкасс об ослаблении карантина. Источник: https://censor.net/n3194131

От сміх - увесь карантин в Україні АНТИКОНСТИТУЦІЙНИЙ бо введений по рекомендації Міністерства, а не Конституційним судом
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07.05.2020 22:39 Ответить
Вы имеете право, реализовать которое не имеете право, согласно закона. Иметь право и право иметь - две большие разницы. Присудили украинцам клоунаду и имеют всех. Судья - это диагноз.
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07.05.2020 23:10 Ответить
уряд своїми діями порушив конституцію,а суд підтвердив що конституція при цій "владі" нікчемний папірець і порушити її може будь-яка зелена шмаркля
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07.05.2020 23:41 Ответить
Велюровый карантин...
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07.05.2020 23:48 Ответить
судья подписал себе смертный приговор
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08.05.2020 01:26 Ответить
А больше страниц напечатать не могли?
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08.05.2020 04:10 Ответить
чергова пропукінська провакація по сценарію лахтинських ґебельсів ПРОВАЛИЛАСЬ
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08.05.2020 07:27 Ответить
Так эпицентр закрыт или нет😁
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08.05.2020 11:53 Ответить
И когда все это кончится
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29.05.2020 16:24 Ответить
 
 