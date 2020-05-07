Суд зупинив рішення Черкаського міськвиконкому про ослаблення карантину, - ОДА. ДОКУМЕНТ

Суд задовольнив заяву Черкаської обласної державної адміністрації і зупинив рішення міськвиконкому Черкас про ослаблення карантину.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Черкаської ОДА.

"Черкаський окружний адміністративний суд розглянув і задовольнив заяву про забезпечення позову Черкаської обласної державної адміністрації з приводу скасування рішення Черкаського міськвиконкому про ослаблення карантину. Тому рішення Черкаського міськвиконкому від 30 квітня 2020р про ослаблення карантинних заходів зупинено", - сказано в повідомленні.

Пресслужба опублікувала рішення суду, прийняте 6 травня, яке набрало законної сили 7 травня.













Читайте також: Мер Черкас Бондаренко: "Ми не хочемо, щоб нами правили дилетанти"

Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Згодом Бондаренко опублікував загрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП заявили, що мер Черкас став жертвою пранка.

4 травня мер Черкас Бондаренко розповів, що прийшов у поліцію, але допит скасували.