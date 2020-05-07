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Новини Коронавірус і карантин
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Суд зупинив рішення Черкаського міськвиконкому про ослаблення карантину, - ОДА. ДОКУМЕНТ

Суд зупинив рішення Черкаського міськвиконкому про ослаблення карантину, - ОДА. ДОКУМЕНТ

Суд задовольнив заяву Черкаської обласної державної адміністрації і зупинив рішення міськвиконкому Черкас про ослаблення карантину.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Черкаської ОДА.

"Черкаський окружний адміністративний суд розглянув і задовольнив заяву про забезпечення позову Черкаської обласної державної адміністрації з приводу скасування рішення Черкаського міськвиконкому про ослаблення карантину. Тому рішення Черкаського міськвиконкому від 30 квітня 2020р про ослаблення карантинних заходів зупинено", - сказано в повідомленні.

Пресслужба опублікувала рішення суду, прийняте 6 травня, яке набрало законної сили 7 травня.

Суд зупинив рішення Черкаського міськвиконкому про ослаблення карантину, - ОДА 01
Суд зупинив рішення Черкаського міськвиконкому про ослаблення карантину, - ОДА 02
Суд зупинив рішення Черкаського міськвиконкому про ослаблення карантину, - ОДА 03
Суд зупинив рішення Черкаського міськвиконкому про ослаблення карантину, - ОДА 04
Суд зупинив рішення Черкаського міськвиконкому про ослаблення карантину, - ОДА 05
Суд зупинив рішення Черкаського міськвиконкому про ослаблення карантину, - ОДА 06

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Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Згодом Бондаренко опублікував загрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП заявили, що мер Черкас став жертвою пранка.

4 травня мер Черкас Бондаренко розповів, що прийшов у поліцію, але допит скасували.

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1631) Черкаси (568) Бондаренко Анатолій (58) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Чернігівська область (963)


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Топ коментарі
+21
"Эпицентр" также остановили судом в Черкасах или ему можна а мелким строймагазинчикам нельзя для их карантин?
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07.05.2020 19:57 Відповісти
+18
С формальной стороны - Зеленский нарушил Конституцию, ограничив права граждан, и должен отправиться в тюрьму. Хотя любителям садо-мазо вполне могут нравиться свободные импровизации творческой личности.))
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07.05.2020 20:09 Відповісти
+15
Смотрю я и думаю, наши суды - что дышло...
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07.05.2020 20:02 Відповісти
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И дальше что? Указать им направление движения?
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07.05.2020 19:54 Відповісти
А дальше 11 мая послабление карантина и это решение чисто формальное, утрачивает силу.
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07.05.2020 21:03 Відповісти
Под суд отдавать надо, а потом сажать.
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07.05.2020 19:55 Відповісти
Зеленский - гетеросексуальный гомосапиенс
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07.05.2020 19:57 Відповісти
С формальной стороны - Зеленский нарушил Конституцию, ограничив права граждан, и должен отправиться в тюрьму. Хотя любителям садо-мазо вполне могут нравиться свободные импровизации творческой личности.))
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07.05.2020 20:09 Відповісти
С формальной стороны - Зеленский нарушил Конституцию,

Та да, продажа земли тоже нарушение Конституции.
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07.05.2020 20:22 Відповісти
Как раз наоборот - граждане, согласно Конституции, имеют право распоряжаться своей частной собственностью. Почему бабуля не может законно продать свой пай с/х назначения?
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07.05.2020 20:28 Відповісти
Чому "землю" не дали ВСІМ громадянам України .. - у відповідності норм прямої дії -Конституціїї
НЕ всі іменовані "міські" жителі отримали приватизаційні майнові паї на....
Багато питань виникае...
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07.05.2020 21:10 Відповісти
Ну то хай ВСЮ державну землю і ділять на ВСІХ,

а колгоспна земля тут до чого ?

колгоспна земля НІКОЛИ не була державною власністю.
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07.05.2020 22:07 Відповісти
сомневаюсь
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07.05.2020 20:06 Відповісти
.... муха Зезе . Есть такая тварь .
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07.05.2020 20:13 Відповісти
https://censor.net/user/82781
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07.05.2020 22:25 Відповісти
"Эпицентр" также остановили судом в Черкасах или ему можна а мелким строймагазинчикам нельзя для их карантин?
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07.05.2020 19:57 Відповісти
Суды слабо разбираются в велюровых сортах тканей.)
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07.05.2020 20:10 Відповісти
Смотрю я и думаю, наши суды - что дышло...
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07.05.2020 20:02 Відповісти
Ну так пусть подает апелляцию .В Одессе та же самая ситуация.Пусть попробует кто-то одесситов погнать с пляжа увидит что будет
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07.05.2020 20:15 Відповісти
сраною лопатою тих хуцпатих одеситів ЖЕНУТЬ з пляжів і ще й з ПІДСРАЧНИКАМИ. А осубливо-хуцпатим ще й перця на дупи брискають
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08.05.2020 07:22 Відповісти
Суд удовлетворил заявление Черкасской областной государственной администрации и остановил решение горисполкома Черкасс об ослаблении карантина.Источник: https://censor.net/n3194131

Та да, когда у нас суд нарушал закон? Йуля подтвердит.
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07.05.2020 20:19 Відповісти
мразь высралась...
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07.05.2020 20:53 Відповісти
такі да.. піар на протедії ЗАРАЖЕННЮ по замовленню з фєдєрастії ПРОВАЛИВСЯ
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08.05.2020 07:24 Відповісти
то есть, ты тупенький зепил. Знакомые буквы нашел, но сложить в слова не смог. Лишняя хромосома, мать ее, да?
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07.05.2020 21:03 Відповісти
Українці хрен ложили на той суд.
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07.05.2020 20:34 Відповісти
Еще один гвоздь в эту преступную групировку.Народ мае право на поастання с такой владой.
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07.05.2020 20:38 Відповісти
Наступну пастонову хай видае рада. Нарушений не буде.
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07.05.2020 20:42 Відповісти
А суд у нас врачи-инфекционисты?
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07.05.2020 20:42 Відповісти
виходячи з логіки того всього що там викладено в тій ухвалі,дії статей Конституції можна обмежити постановами уряду.
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07.05.2020 20:42 Відповісти
Прекрасно! Черкащани - отримайте те, за що голосували...
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07.05.2020 20:50 Відповісти
Это по типу - мы сами ослабим с 11 числа и заберем политические дивиденды. Альтернативный подход зеленых недоумков.
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07.05.2020 21:42 Відповісти
в каком законе написано, что шмыгаль своим постановлением может отменять действие отдельных статей Конституции? - кто ток знает такой закон? Я знаю закон - что шмыгаль свои постановления должен в соответствии с законом издавать, и никак не наоборот.
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07.05.2020 22:09 Відповісти
У нас суди - за викликом...
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07.05.2020 22:25 Відповісти
Суд удовлетворил заявление Черкасской областной государственной администрации и остановил решение горисполкома Черкасс об ослаблении карантина. Источник: https://censor.net/n3194131

От сміх - увесь карантин в Україні АНТИКОНСТИТУЦІЙНИЙ бо введений по рекомендації Міністерства, а не Конституційним судом
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07.05.2020 22:39 Відповісти
Вы имеете право, реализовать которое не имеете право, согласно закона. Иметь право и право иметь - две большие разницы. Присудили украинцам клоунаду и имеют всех. Судья - это диагноз.
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07.05.2020 23:10 Відповісти
уряд своїми діями порушив конституцію,а суд підтвердив що конституція при цій "владі" нікчемний папірець і порушити її може будь-яка зелена шмаркля
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07.05.2020 23:41 Відповісти
Велюровый карантин...
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07.05.2020 23:48 Відповісти
судья подписал себе смертный приговор
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08.05.2020 01:26 Відповісти
А больше страниц напечатать не могли?
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08.05.2020 04:10 Відповісти
чергова пропукінська провакація по сценарію лахтинських ґебельсів ПРОВАЛИЛАСЬ
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08.05.2020 07:27 Відповісти
Так эпицентр закрыт или нет😁
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08.05.2020 11:53 Відповісти
И когда все это кончится
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29.05.2020 16:24 Відповісти
 
 