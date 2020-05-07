Федерация бокса России предложила предоставить Усику и Ломаченко гражданство РФ
Федерация бокса России выступила с инициативой предоставить российское гражданство украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 7 мая написало российское издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на генерального секретаря федерации Умара Кремлева.
Комментируя включение Усика и Ломаченко в базу данных сайта "Миротворец", Кремлев заявил: "Есть в Украине десятки ублюдков, которые за доллары бегают и выполняют поручения. Вот они могут быть недовольны. Но на 40 миллионов в Украине это максимум несколько тысяч человек".
Боксеров он назвал "достойными людьми", которые отстаивают свою позицию.
"В базу "Миротворца" включают не предателей Украины, а наоборот – предатели включают людей в эту вымышленную базу. Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки ублюдков на Украине будут сеять негатив вокруг этих великолепных спортсменов. Мы такими спортсменами гордимся", – подытожил генсек федерации.
Волонтеры, ведущие сайт "Миротворец", назвали чемпионов мира по боксу Ломаченко и Усика "слабыми существами, которые легко стали инструментом российской пропаганды". Их включили в раздел "Чистилище".
Усик и Ломаченко снялись в фильме "Здравствуй, брат, Христос воскресе!", размещенном 5 мая на YouTube-канале российского монастыря "Корсунская пустынь". В фильме Усик, среди прочего, заявил, что продолжит поддерживать контакты со своими друзьями из РФ, несмотря на хейт в его адрес. А Ломаченко отметил, что для него Украина, Россия и Беларусь – это "единый народ".
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1. Київ має прийняти власні правила русинсько-російської мови шляхом відхилення тих змін в неї які були внесені за радянських часів і спрощенні за русинським принципом "як чується так і пишеться".
2. Київ має навчати росіян українського громадянства тому що таке бути росіянином-русином. Має видавати підручники справжньої російської історії справжньою російською мовою.
3. Київ має домогтися того, щоб кожен росіянин-русин українського громадянства відчував любов до Києва, щиру ворожість до усього радянського.
Ми не маємо права втручатися в їх внутрішню боротьбу за контроль над своєю країною.
Ми можемо просто висловлювати їм підтримку, співчувати їм і надавати їм прихисток якщо вони будуть змушені шукати його в нас, допомагати їм якщо їх імперія розвалиться.
Нам важливо щоб русин не залежно від громадянства чітко усвідомив межі своєї неприязні - це радянська культура, це пострадянська корупційна влада і це ватники. Не залежно від їх громадянства.
У справи РФ втручатися не мож, бо для цього треба бути як мінімум рівними за військовою міццю. Наша міць меньша ворога більш ніж вдвічі. Цього достатньо для захисту, але недостатньо для втручання. Союзники також не підтримують втручання в справи російські.
Щодо Бацька - то білих русин справа. Щодо влади в свої руки - влада має бути в руках кращого. Поки що кращий - це Порох. Сподіваюся, що за ці 4 роки у боротьбі проти Зє вигартується щось цікавіше старого корумпованого професіонала.
Радянський досвід нам не може знадобитися. Тому що в нас мета і напрямок руху інші. Ми рухаємося в ЄС та НАТО, а не до Північної Кореї. Щодо відновлення кількості русин в країні - без вправляння мізків ваті, якої в нас 70% населення цього не досягнути. Однак, вправити мізки можливо лише тим хто цього бажає. Тому до вправляння мізків треба підходити холоднокровно, без відчуття вини. Треба створити такі умови, щоб вата відчувала дискомфорт і робила один з трьох виборів: просила навчити її бути русином; віддавала дітей на навчання бути русином, або виїздила до РФ. Неадеквати накшталт Усика які виїдуть за кордон будуть замінюватися на адекватів накшталт Бабченко які приїдуть з-за кордону. І все. Отже, не варто шкодувати не залежно від їх вибору. І не варто їх утримувати. Бо залишитися мають ті, хто прагнуть відбудовувати країну самостійно не зважаючи на складнощі, а не шукають халяви.
Відносно твоєї бабки. Я цивілізована людина, тому на відміну від "побєдобєсів" не вдаюся до абстрактних звинувачень. Крім цього, я не бачу ніякої відмінності між арійцями та совками. Взаємодія з німцями - нічим не гірше взаємодії з сталінськими комуняками. А з кимось з них вона все одно 100% взаємодіяла. Якщо не під час війни, так пізніше. Інакше б не вижила.
Щодо іншого... Бе-е-е-е-е-столочь, на відміну від тебе я сам з родом з окупованих територій. Тому я прекрасно знаю, що вибір Усика - це вибір між країною та баблом. При цьому, він плює на країну і обирає російське бабло.
Украина превыше всего!
в таких случаях принято говорить:
"катись к чертовой бабушке !"
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А це, дивлячись, про якого бога йдеться.
Наприклад, можна написати "Бог один", а можна, - "бог О́дин".
Смисл буде зовсім різний. )))
Якщо не повні виродки, то візьмуть російське громадянство та чухнуть до Крємля.
Тому що Україна для козаків, а місце москалів у московії.
Але чомусь мало хто звертає увагу на тих , хто напудрив мізги хлопцям , тай затіяв цю пропагандиську штуку.
https://censor.net/news/3193801/pravoslavie_bokserskogo_mozga_kak_usik_i_lomachenko_zanimayutsya_rossiyiskoyi_propagandoyi_video
Спочатку треба всю агенцію московського патріархату , по сумісницьтву агентів ФСБ , відправити в московію
Ото пиzтолюйте туди відавжні боксери Малоросії
Віталька мабуть всі фотки повидаяє з малоросами зі своїх мерських соцсєтеєй
общество о мрази или выродке.... А общество (мы с Вами) должны наказать эту мразь доступными способами и средствами. К сожалению, правоохранительная система не на нашей , не на патриотической, не на проукраинской стороне....Сейчас они служат портнову - путину...
!!!
(James Bond)
Як правило це погано закінчується для самих спортсменів.