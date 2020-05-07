Федерация бокса России предложила предоставить Усику и Ломаченко гражданство РФ

Федерация бокса России выступила с инициативой предоставить российское гражданство украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 7 мая написало российское издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на генерального секретаря федерации Умара Кремлева.



Комментируя включение Усика и Ломаченко в базу данных сайта "Миротворец", Кремлев заявил: "Есть в Украине десятки ублюдков, которые за доллары бегают и выполняют поручения. Вот они могут быть недовольны. Но на 40 миллионов в Украине это максимум несколько тысяч человек".



Боксеров он назвал "достойными людьми", которые отстаивают свою позицию.

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"В базу "Миротворца" включают не предателей Украины, а наоборот – предатели включают людей в эту вымышленную базу. Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки ублюдков на Украине будут сеять негатив вокруг этих великолепных спортсменов. Мы такими спортсменами гордимся", – подытожил генсек федерации.



Волонтеры, ведущие сайт "Миротворец", назвали чемпионов мира по боксу Ломаченко и Усика "слабыми существами, которые легко стали инструментом российской пропаганды". Их включили в раздел "Чистилище".



Усик и Ломаченко снялись в фильме "Здравствуй, брат, Христос воскресе!", размещенном 5 мая на YouTube-канале российского монастыря "Корсунская пустынь". В фильме Усик, среди прочего, заявил, что продолжит поддерживать контакты со своими друзьями из РФ, несмотря на хейт в его адрес. А Ломаченко отметил, что для него Украина, Россия и Беларусь – это "единый народ".

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