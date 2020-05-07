Федерація боксу Росії запропонувала надати Усику і Ломаченку громадянство РФ
Федерація боксу Росії виступила з ініціативою надати російське громадянство українським боксерам Олександру Усику та Василю Ломаченку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це 7 травня написало російське видання "Спорт-Експрес" із посиланням на генерального секретаря федерації Умара Кремльова.
Коментуючи включення Усика і Ломаченка в базу даних сайту "Миротворець", Кремльов заявив: "Є в Україні десятки виродків, які за долари бігають і виконують доручення. От вони можуть бути незадоволені. Але на 40 мільйонів в Україні це максимум кілька тисяч осіб".
Боксерів він назвав "гідними людьми", які відстоюють свою позицію.
"У базу "Миротворця" включають не зрадників України, а навпаки - зрадники включають людей у цю вигадану базу. Ми готові надати Усику і Ломаченку російське громадянство, якщо ці десятки виродків в Україні сіятимуть негатив навколо цих чудових спортсменів. Ми такими спортсменами пишаємося", - підсумував генсек федерації.
Волонтери, які ведуть сайт "Миротворець", назвали чемпіонів світу з боксу Ломаченка та Усика "слабкими істотами, які легко стали інструментом російської пропаганди". Їх включили в розділ "Чистилище".
Усик і Ломаченко знялися у фільмі "Здрастуй, брате, Христос воскрес!", розміщеному 5 травня на YouTube-каналі російського монастиря "Корсунська пустинь". У фільмі Усик, серед іншого, заявив, що і далі підтримуватиме контакти зі своїми друзями з РФ, незважаючи на хейт на його адресу. А Ломаченко зазначив, що для нього Україна, Росія і Білорусь - це "єдиний народ".
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1. Київ має прийняти власні правила русинсько-російської мови шляхом відхилення тих змін в неї які були внесені за радянських часів і спрощенні за русинським принципом "як чується так і пишеться".
2. Київ має навчати росіян українського громадянства тому що таке бути росіянином-русином. Має видавати підручники справжньої російської історії справжньою російською мовою.
3. Київ має домогтися того, щоб кожен росіянин-русин українського громадянства відчував любов до Києва, щиру ворожість до усього радянського.
Ми не маємо права втручатися в їх внутрішню боротьбу за контроль над своєю країною.
Ми можемо просто висловлювати їм підтримку, співчувати їм і надавати їм прихисток якщо вони будуть змушені шукати його в нас, допомагати їм якщо їх імперія розвалиться.
Нам важливо щоб русин не залежно від громадянства чітко усвідомив межі своєї неприязні - це радянська культура, це пострадянська корупційна влада і це ватники. Не залежно від їх громадянства.
У справи РФ втручатися не мож, бо для цього треба бути як мінімум рівними за військовою міццю. Наша міць меньша ворога більш ніж вдвічі. Цього достатньо для захисту, але недостатньо для втручання. Союзники також не підтримують втручання в справи російські.
Щодо Бацька - то білих русин справа. Щодо влади в свої руки - влада має бути в руках кращого. Поки що кращий - це Порох. Сподіваюся, що за ці 4 роки у боротьбі проти Зє вигартується щось цікавіше старого корумпованого професіонала.
Радянський досвід нам не може знадобитися. Тому що в нас мета і напрямок руху інші. Ми рухаємося в ЄС та НАТО, а не до Північної Кореї. Щодо відновлення кількості русин в країні - без вправляння мізків ваті, якої в нас 70% населення цього не досягнути. Однак, вправити мізки можливо лише тим хто цього бажає. Тому до вправляння мізків треба підходити холоднокровно, без відчуття вини. Треба створити такі умови, щоб вата відчувала дискомфорт і робила один з трьох виборів: просила навчити її бути русином; віддавала дітей на навчання бути русином, або виїздила до РФ. Неадеквати накшталт Усика які виїдуть за кордон будуть замінюватися на адекватів накшталт Бабченко які приїдуть з-за кордону. І все. Отже, не варто шкодувати не залежно від їх вибору. І не варто їх утримувати. Бо залишитися мають ті, хто прагнуть відбудовувати країну самостійно не зважаючи на складнощі, а не шукають халяви.
Відносно твоєї бабки. Я цивілізована людина, тому на відміну від "побєдобєсів" не вдаюся до абстрактних звинувачень. Крім цього, я не бачу ніякої відмінності між арійцями та совками. Взаємодія з німцями - нічим не гірше взаємодії з сталінськими комуняками. А з кимось з них вона все одно 100% взаємодіяла. Якщо не під час війни, так пізніше. Інакше б не вижила.
Щодо іншого... Бе-е-е-е-е-столочь, на відміну від тебе я сам з родом з окупованих територій. Тому я прекрасно знаю, що вибір Усика - це вибір між країною та баблом. При цьому, він плює на країну і обирає російське бабло.
Украина превыше всего!
в таких случаях принято говорить:
"катись к чертовой бабушке !"
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А це, дивлячись, про якого бога йдеться.
Наприклад, можна написати "Бог один", а можна, - "бог О́дин".
Смисл буде зовсім різний. )))
Якщо не повні виродки, то візьмуть російське громадянство та чухнуть до Крємля.
Тому що Україна для козаків, а місце москалів у московії.
Але чомусь мало хто звертає увагу на тих , хто напудрив мізги хлопцям , тай затіяв цю пропагандиську штуку.
https://censor.net/news/3193801/pravoslavie_bokserskogo_mozga_kak_usik_i_lomachenko_zanimayutsya_rossiyiskoyi_propagandoyi_video
Спочатку треба всю агенцію московського патріархату , по сумісницьтву агентів ФСБ , відправити в московію
Ото пиzтолюйте туди відавжні боксери Малоросії
Віталька мабуть всі фотки повидаяє з малоросами зі своїх мерських соцсєтеєй
общество о мрази или выродке.... А общество (мы с Вами) должны наказать эту мразь доступными способами и средствами. К сожалению, правоохранительная система не на нашей , не на патриотической, не на проукраинской стороне....Сейчас они служат портнову - путину...
!!!
(James Bond)
Як правило це погано закінчується для самих спортсменів.