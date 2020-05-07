Федерація боксу Росії запропонувала надати Усику і Ломаченку громадянство РФ

Федерація боксу Росії виступила з ініціативою надати російське громадянство українським боксерам Олександру Усику та Василю Ломаченку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 7 травня написало російське видання "Спорт-Експрес" із посиланням на генерального секретаря федерації Умара Кремльова.

Коментуючи включення Усика і Ломаченка в базу даних сайту "Миротворець", Кремльов заявив: "Є в Україні десятки виродків, які за долари бігають і виконують доручення. От вони можуть бути незадоволені. Але на 40 мільйонів в Україні це максимум кілька тисяч осіб".

Боксерів він назвав "гідними людьми", які відстоюють свою позицію.

"У базу "Миротворця" включають не зрадників України, а навпаки - зрадники включають людей у цю вигадану базу. Ми готові надати Усику і Ломаченку російське громадянство, якщо ці десятки виродків в Україні сіятимуть негатив навколо цих чудових спортсменів. Ми такими спортсменами пишаємося", - підсумував генсек федерації.

Волонтери, які ведуть сайт "Миротворець", назвали чемпіонів світу з боксу Ломаченка та Усика "слабкими істотами, які легко стали інструментом російської пропаганди". Їх включили в розділ "Чистилище".

Усик і Ломаченко знялися у фільмі "Здрастуй, брате, Христос воскрес!", розміщеному 5 травня на YouTube-каналі російського монастиря "Корсунська пустинь". У фільмі Усик, серед іншого, заявив, що і далі підтримуватиме контакти зі своїми друзями з РФ, незважаючи на хейт на його адресу. А Ломаченко зазначив, що для нього Україна, Росія і Білорусь - це "єдиний народ".

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