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Федерація боксу Росії запропонувала надати Усику і Ломаченку громадянство РФ

Федерація боксу Росії запропонувала надати Усику і Ломаченку громадянство РФ

Федерація боксу Росії виступила з ініціативою надати російське громадянство українським боксерам Олександру Усику та Василю Ломаченку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 7 травня написало російське видання "Спорт-Експрес" із посиланням на генерального секретаря федерації Умара Кремльова.

Коментуючи включення Усика і Ломаченка в базу даних сайту "Миротворець", Кремльов заявив: "Є в Україні десятки виродків, які за долари бігають і виконують доручення. От вони можуть бути незадоволені. Але на 40 мільйонів в Україні це максимум кілька тисяч осіб".

Боксерів він назвав "гідними людьми", які відстоюють свою позицію.

"У базу "Миротворця" включають не зрадників України, а навпаки - зрадники включають людей у цю вигадану базу. Ми готові надати Усику і Ломаченку російське громадянство, якщо ці десятки виродків в Україні сіятимуть негатив навколо цих чудових спортсменів. Ми такими спортсменами пишаємося", - підсумував генсек федерації.

Волонтери, які ведуть сайт "Миротворець", назвали чемпіонів світу з боксу Ломаченка та Усика "слабкими істотами, які легко стали інструментом російської пропаганди". Їх включили в розділ "Чистилище".

Усик і Ломаченко знялися у фільмі "Здрастуй, брате, Христос воскрес!", розміщеному 5 травня на YouTube-каналі російського монастиря "Корсунська пустинь". У фільмі Усик, серед іншого, заявив, що і далі підтримуватиме контакти зі своїми друзями з РФ, незважаючи на хейт на його адресу. А Ломаченко зазначив, що для нього Україна, Росія і Білорусь - це "єдиний народ".

Дивіться також: "Православіє" боксерського мозку. Як Усик і Ломаченко займаються російською пропагандою. ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2830) росія (66417) Усик Олександр (77) Ломаченко Василь (18)


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Топ коментарі
+177
Федерация бокса России предложила предоставить Усику и Ломаченко гражданство РФ - Цензор.НЕТ 1922
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07.05.2020 21:29 Відповісти
+156
Федерация бокса России предложила предоставить Усику и Ломаченко гражданство РФ - Цензор.НЕТ 1697
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07.05.2020 21:32 Відповісти
+155
хай пистуют на рашку безвозвратно
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07.05.2020 21:29 Відповісти
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Сторінка 4 з 4
Зараз, в цій боротьбі Київ має протягнути руку всім росіянам які усвідомлено бажають залишатися на теренах русинського народу і боротися з радянською навалою:
1. Київ має прийняти власні правила русинсько-російської мови шляхом відхилення тих змін в неї які були внесені за радянських часів і спрощенні за русинським принципом "як чується так і пишеться".
2. Київ має навчати росіян українського громадянства тому що таке бути росіянином-русином. Має видавати підручники справжньої російської історії справжньою російською мовою.
3. Київ має домогтися того, щоб кожен росіянин-русин українського громадянства відчував любов до Києва, щиру ворожість до усього радянського.
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08.05.2020 12:13 Відповісти
А от щодо русин російського громадянства...
Ми не маємо права втручатися в їх внутрішню боротьбу за контроль над своєю країною.
Ми можемо просто висловлювати їм підтримку, співчувати їм і надавати їм прихисток якщо вони будуть змушені шукати його в нас, допомагати їм якщо їх імперія розвалиться.
Нам важливо щоб русин не залежно від громадянства чітко усвідомив межі своєї неприязні - це радянська культура, це пострадянська корупційна влада і це ватники. Не залежно від їх громадянства.
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08.05.2020 12:33 Відповісти
Много написал. Со многим я согласен, но с чем-то нет. Напримр я уверен нам пора втручаться в дела российские, ибо ты только декларивал как надо, но выполнить хоть что-то из всего нужно лет 20-ть. А ещё для этого не надо ждать и надеяться на Бацька, а нужно брать власть в Украине и вершить. Зе показал, что это возможно. Всё остальное детали и суета. Кстати и радянский опыт нам бы пригодился, ибо если мы будем прямолинейными, мы ничего не добъёмся. Да и направление у тебя... собрать остатки русин. А почему бы вату обратно в русин и не обратить? Много не пиши, будь лаконичным
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08.05.2020 21:31 Відповісти
Тут все просто. Методи обмежуються часом та можливостями.
У справи РФ втручатися не мож, бо для цього треба бути як мінімум рівними за військовою міццю. Наша міць меньша ворога більш ніж вдвічі. Цього достатньо для захисту, але недостатньо для втручання. Союзники також не підтримують втручання в справи російські.
Щодо Бацька - то білих русин справа. Щодо влади в свої руки - влада має бути в руках кращого. Поки що кращий - це Порох. Сподіваюся, що за ці 4 роки у боротьбі проти Зє вигартується щось цікавіше старого корумпованого професіонала.
Радянський досвід нам не може знадобитися. Тому що в нас мета і напрямок руху інші. Ми рухаємося в ЄС та НАТО, а не до Північної Кореї. Щодо відновлення кількості русин в країні - без вправляння мізків ваті, якої в нас 70% населення цього не досягнути. Однак, вправити мізки можливо лише тим хто цього бажає. Тому до вправляння мізків треба підходити холоднокровно, без відчуття вини. Треба створити такі умови, щоб вата відчувала дискомфорт і робила один з трьох виборів: просила навчити її бути русином; віддавала дітей на навчання бути русином, або виїздила до РФ. Неадеквати накшталт Усика які виїдуть за кордон будуть замінюватися на адекватів накшталт Бабченко які приїдуть з-за кордону. І все. Отже, не варто шкодувати не залежно від їх вибору. І не варто їх утримувати. Бо залишитися мають ті, хто прагнуть відбудовувати країну самостійно не зважаючи на складнощі, а не шукають халяви.
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09.05.2020 11:23 Відповісти
Як бачиш, єдиний спосіб який є у Усика для того щоб не стати чужим в своїй країні - це дати яскраву відповідь держорганам кремля накшталт "козаки пишуть лист турецькому султану" в якому раз і на завжди відокремити своє відношення до російського народу від відношення до російської влади. Якщо він так зробить, його будуть поважати співгромядяни не залежно від того вірить він у триєдиний нарід чи ні.
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09.05.2020 11:28 Відповісти
Усику трудно и он просто обязан сидеть на двух стульях как сидела Украина при кучме. Придёт время и он всё скажет и мы всей Украиной быдем славать его!
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09.05.2020 11:57 Відповісти
"труднощі" всіх багатого боксера полягають у слабкості мізків. Усику нічого не заважає тут і зараз встати і сказати. Він сидить на двох стільцях з тих самих причин як і кучма. Тобто, заради звичайної майнової наживи. Якби-с захотів, то і батьків з Криму до Київу перевіз за 1 день, і висловитися всиг би. Але ж нащо це робити коли можна сидіти на двох стільцях прикриваючись за нагоди спідницею мамки. Не те що слави... уваги він зараз не заслуговує.
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10.05.2020 01:24 Відповісти
Хорошо об этом говорить живя где ни будь в горах в Карпах и поучать людей бросать всё уезжать из Крыма или лугандона. Моя бабушка во время ВОВ не убежала в эвакуацию, а осталась с малолетними детьми под оккупацией, а потом такие как ты называли таких как моя бабушка предателями. На себя посмотри сначало, турок, а потом других суди.
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16.05.2020 11:53 Відповісти
ВОВ? Осі і виявилося в тебе "побєдобєсіє"!... Турок? В мене немає російського шовінізму, для мене турки - це гарний нарід, тому дякую за комплімент!... А що ще з "російського світу" є в твоєму москальському світогляді?....
Відносно твоєї бабки. Я цивілізована людина, тому на відміну від "побєдобєсів" не вдаюся до абстрактних звинувачень. Крім цього, я не бачу ніякої відмінності між арійцями та совками. Взаємодія з німцями - нічим не гірше взаємодії з сталінськими комуняками. А з кимось з них вона все одно 100% взаємодіяла. Якщо не під час війни, так пізніше. Інакше б не вижила.
Щодо іншого... Бе-е-е-е-е-столочь, на відміну від тебе я сам з родом з окупованих територій. Тому я прекрасно знаю, що вибір Усика - це вибір між країною та баблом. При цьому, він плює на країну і обирає російське бабло.
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17.05.2020 10:24 Відповісти
Турок, турками украинцы называют тупых примерно как немец это немой тот же тупой. Ты от куда если этого не знаешь, турок? И засунь своё победобесие себе в дупу, кугут дурной, я им не страдаю. А, что касается Усика, то когда ты станешь Чемпионом Мира и прославишь украинский прапор на весь мыр, вот тогда и сможешь свой рот на него открывать и судить где бабло, а где Слава Украине. Для прославления Украины один Усик делает больше чем сто тысяч таких ватоголовых как ты. Усик всё правильно делает, ибо только на диалоге мы сможем вернуть сознание пророссистов в своё украинское русло, а не срачём. Я хочу, чтоб ты понял - ты срач, а когда поймёшь - станешь умнее. Поверь.
Украина превыше всего!
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17.05.2020 11:08 Відповісти
Сила есть УМА не надо!!
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08.05.2020 08:46 Відповісти
И когда мозг уже заражен, появляется кремлевская сатана чтобы забрать душу и тело.
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08.05.2020 08:49 Відповісти
С богом!
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08.05.2020 08:49 Відповісти
Бог пишется с большой буквы и здесь он ни при чем.
в таких случаях принято говорить:
"катись к чертовой бабушке !"
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08.05.2020 14:59 Відповісти
Бог пишется с большой буквы
**********
А це, дивлячись, про якого бога йдеться.
Наприклад, можна написати "Бог один", а можна, - "бог О́дин".
Смисл буде зовсім різний. )))
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08.05.2020 21:00 Відповісти
Насправді не різний. Слово "один" в нашій мові від вікінгів залишилося. При підрахунку на першому місці йшло ім'я першого Бога - Одина.
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17.05.2020 10:31 Відповісти
Пусть валят, парашенские ублюдки!
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08.05.2020 09:19 Відповісти
В се трудишся, бот?
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08.05.2020 20:55 Відповісти
рузькэ, водки НЕТ! У Клоунов опохмеляют!
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12.05.2020 17:04 Відповісти
Ну ось хай і обирають самі.
Якщо не повні виродки, то візьмуть російське громадянство та чухнуть до Крємля.
Тому що Україна для козаків, а місце москалів у московії.
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08.05.2020 09:22 Відповісти
Нехай дають, але відразу забрати українське громадянство!
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08.05.2020 09:38 Відповісти
Кацапи з України - українцям легше!
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08.05.2020 09:41 Відповісти
Из резолюции, принятой на митинге колхозников Красносельского колхоза. Колхозники сами испытали результаты гнусных преступлений мерзавцев, представших перед Военной Коллегией Верховного Суда СССР. По заданию фашистских наймитов в нашем колхозе в прошлом году была уничтожена свиноферма, в которой было 195 свиней. Пособники фашистских разведок запутали севооборот наших полей и пытались сократить кормовые культуры в посевных планах. Смерть изменникам родины! "Правда", 5 марта 1938г./Но реальный злодей до сих пор авторитет для миллионов:В оккупированном Севастополе к 9 мая вывесили портрет Сталина. И не только в Севастополе.
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08.05.2020 09:56 Відповісти
Давно пора!
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08.05.2020 10:18 Відповісти
Надо депортировать на расию всех, кто хоть раз проголосовал против Пэтра.
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08.05.2020 10:25 Відповісти
Особенно троллей *****.
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08.05.2020 10:41 Відповісти
сподіваюсь ці два перевертня скористаються прпозицією.
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08.05.2020 10:38 Відповісти
все ж таки гарно що усцик прибрав Трезуб зі свого гнилого тіла..
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08.05.2020 10:41 Відповісти
Очікувано - срач ...

Але чомусь мало хто звертає увагу на тих , хто напудрив мізги хлопцям , тай затіяв цю пропагандиську штуку.
https://censor.net/news/3193801/pravoslavie_bokserskogo_mozga_kak_usik_i_lomachenko_zanimayutsya_rossiyiskoyi_propagandoyi_video

Спочатку треба всю агенцію московського патріархату , по сумісницьтву агентів ФСБ , відправити в московію
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08.05.2020 11:43 Відповісти
Эти два глобоковерующих, набожных, воцерковлённых существа, которые в паузах между посещениями гундяевской секты за большие деньги калечат других людей, за деньги способны на любую гнусность...Это их сознательный выбор. Поэтому место им на паРаше, среди таких же ватных путиноидов.... Очень рад, что они покинут Украину навсегда. Бог им судья. Для меня они не существуют....Опарыши....
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08.05.2020 15:05 Відповісти
Скорее всего они не покинут Украину ,а будут усиленно выполнять новую кремлевскую стратегию по замирению с кацапами под чутким руководстом всем нам известных фсбешнорпцешных духовных натавников
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09.05.2020 02:27 Відповісти
Есть мнение, что люди несут персональную ответственность за свои слова и поступки.
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08.05.2020 21:52 Відповісти
Чем больше они воняют своим ртом, тем хуже всем, так что пусть берут и скатертью дорожка.
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08.05.2020 12:26 Відповісти
Федерація боксу Росії запропонувала надати Усику і Ломаченку громадянство РФ - Цензор.НЕТ 5285
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08.05.2020 12:26 Відповісти
Федерація боксу Росії запропонувала надати Усику і Ломаченку громадянство РФ - Цензор.НЕТ 614
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08.05.2020 12:34 Відповісти
Тот случай,когда ни грамма не расстроюсь, а заодно и посмотрю насколько они патриоты,и как легко будут себя на ринге в российский флаг обматывать.
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08.05.2020 13:18 Відповісти
Чисоре удачи нокаутировать этого мерзкого предателя усика
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08.05.2020 14:01 Відповісти
На цьому перемоги у хлопців і закінчились...бо ті хто немає БАТЬКІВЩИНИ,забув про свою землю вже не мають підтримки своєї сили...це вже факт...буде забуття і тупість,ницість.
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08.05.2020 14:08 Відповісти
пусть эти утырки 3,14...дуют на *********, двумя идиотами в Украине станет меньше!
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08.05.2020 14:23 Відповісти
Федерация бокса России выступила с инициативой предоставить российское гражданство украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко Источник: https://censor.net/n3194147

Ото пиzтолюйте туди відавжні боксери Малоросії
Віталька мабуть всі фотки повидаяє з малоросами зі своїх мерських соцсєтеєй
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08.05.2020 14:28 Відповісти
Вже не козаки а витязи в овечьих шкурах .
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08.05.2020 15:01 Відповісти
Так реально, народ, толку от этого миротворца, если база есть, а больше ничего? Враги только смеются. Что дает то что их туда записали? Нет исполнительной власти, тупо нет.
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08.05.2020 15:01 Відповісти
"Миротворец" - архив, картотека подонков, предателей, врагов, вредителей, мразей и выродков, о которых человечество будет помнить вечно. Дети, внуки, правнуки предателя и врага Украины будут жить под гнётом позора своих предков....Спасибо "Миротворцу", его деятельность бесценна!
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08.05.2020 15:14 Відповісти
Да кто будет помнить? Что это за бред вообще? Именно по этому мы и просрем все на свете, именно по этому у нас и выбираются клоны. Потому что помнить мало, нужно наказывать, а это не наказывается, это наоборот как видим поощряется. Это база данных без исполнительной власти и без нее она вообще ничего не стоит, как и исполнительная власть без этой базы.
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08.05.2020 15:19 Відповісти
Это как мудака какого-то вписать себе в книжечку чтобы не забыть. Ничего не напоминает? Как в мультиках ####. Самому не смешно? Толку от этого, если ничего не произойдет? Одна база бесполезна, смысл в ней, если ее не применять на практике.
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08.05.2020 15:23 Відповісти
Согласен с Вами полностью.... Врага надо запеленговать и устранить. "Миротворец" информирует

общество о мрази или выродке.... А общество (мы с Вами) должны наказать эту мразь доступными способами и средствами. К сожалению, правоохранительная система не на нашей , не на патриотической, не на проукраинской стороне....Сейчас они служат портнову - путину...
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08.05.2020 15:36 Відповісти
Мацква до сих пор и держится на таких гражданах. На собственных кадрах это болото осталось бы болотом.
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08.05.2020 15:26 Відповісти
Человек с меркантильными интересами, купит себе любую "родину" , но у него никогда не будет настоящей Родины, пред которой он мог бы склонить голову.А человек без Родины это манкурт.Украине не нужны манкурты.
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08.05.2020 15:30 Відповісти
Ломаченко и Усик гордость украинского спорта. Я рассматриваю нападки на них как провокацию, чтоб заставить перейти в Россию. Ничего глупее придумать было нельзя. Путин с Песковым спасибо скажут! Хлопцы выступают под украинским флагом. И этого достаточно.
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08.05.2020 15:33 Відповісти
Под украинским флагом работают на путина....
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08.05.2020 15:38 Відповісти
В тому то й біда, що під прикриттям українського прапора сруть на Україну
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08.05.2020 19:45 Відповісти
Если перейдут в Россию и будут выступать под российским флагом это будет большой ущерб для дипломатии и престижа Украины. И наоборот достижение Москвы! Неужели этого понять нельзя.
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08.05.2020 15:36 Відповісти
Вы к ОПЗЖ , случайно, отношения не имеете?
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08.05.2020 15:40 Відповісти
Да НЕУЖЕЛИ? А я считаю, что это будет изгнание кацапских бесов. Затравка для остальных.
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08.05.2020 20:28 Відповісти
Федерація боксу Росії запропонувала надати Усику і Ломаченку громадянство РФ - Цензор.НЕТ 5772
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08.05.2020 15:37 Відповісти
Кацапи вирішили підставити Вусиків, а далі Брянськ , Тамбов, Кострома, і дупа фуйла.
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08.05.2020 17:30 Відповісти
А ******** ***** !!! обидва!!! І того у рясі з собою *****
!!!
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08.05.2020 19:30 Відповісти
предложила предоставить Усику и Ломаченко гражданство РФ/ Комменты забугорных флажков. Нутро предателя, гнида живущая на Украинской земле/ Зрадникам на вихід!/Скатертью -дорога ватаны./ Таке гумно в Украине не нужно/Еволіця презерватива дійшла до фінішу/гниды крепостные проститутки без мозгов, совести, памяти и достоинства./ Украине предатели не нужны./Это какими подонками с..ка нужно быть... вас Украина взростила, отсюда начали путь в профессиональный спорт, в США зарабатывают деньги, и подмахивают свинарнику в то же время лишить обоих гражданства и пусть пи$дую/ Проститутами, Алексе./Ксіва з куркою мутантом для виродків,Це буде логічно, попутного прутня їм в горбату спину/Не потрібні Україні такі спортсмени без голови, без гонору і без поглядів. Ходячі шлунки./що тепер ці дебіли-запроданці будуть бекати ./Одни забугорные гражданства уже имеют, другие о них мечтают.
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08.05.2020 19:35 Відповісти
Так забирайте нах ці дві протухлі бєсославієм консерви
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08.05.2020 19:44 Відповісти
валите нах, чтобы вашим духом в Украине не пахло!
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08.05.2020 20:23 Відповісти
расея, это не расея, если она какое ни будь дерьмо на дороге не подберет...., когда спиз*ть нечего......
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08.05.2020 20:24 Відповісти
Вот-вот! И по хлебальнику натолочь напоследок не мешало бы.
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08.05.2020 20:26 Відповісти
Этим ИДИОТАМ из МИРОТВОРЦА, тоже надо ДУМАТЬ ГОЛОВОЙ, а не ЖОПОЙ,
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08.05.2020 21:06 Відповісти
сказал тот, кто головой как раз и не думает
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08.05.2020 21:26 Відповісти
«Усик ...- самая дешевая политическая проститутка и он всегда там, где деньги, там, где хайп. При этом делает он это не со зла. Просто такова его внутренняя структура. Он безусловно нарцисс, но при этом он очень любит продаваться (как и каждая проститутка). Пока он продается, пока на него есть спрос, пока он востребован в СМИ - он счастлив, он спокоен...Запомните: Усик там где можно заработать! Усик тонко чувствует тренды и продает себя там где можно больше заработать. Так было когда была востребована украинская тема, и стало сейчас, когда голову подняла рать "русскага міра".

(James Bond)
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08.05.2020 21:13 Відповісти
вот прям вижу как усик, ломаченко и поклонская стоят перед гундяем на масковии и поют "божэ царя храни..." а жирик им чуть позади стоит и подпевает своим педиковским голосом: "... сильный державный...."
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08.05.2020 21:25 Відповісти
поклонская притащила мироточащий бюст царя и плачет от щастья. усик и ломаченко лобызают руку гундяя...
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08.05.2020 21:33 Відповісти
Российская агрессия против Украины уже длится дольше, чем Вторая мировая война.
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08.05.2020 21:47 Відповісти
ПРЕДАТЕЛИ !!!
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08.05.2020 21:47 Відповісти
запроданці!
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08.05.2020 22:01 Відповісти
Сегодня они предали Украину, завтра предадут Россию, пример, француз Депардье.
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09.05.2020 08:34 Відповісти
Жертва російського громадянства...
Федерація боксу Росії запропонувала надати Усику і Ломаченку громадянство РФ - Цензор.НЕТ 7677
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09.05.2020 19:53 Відповісти
Москалі не можуть підготувати власних чемпіонів і тому роблять усе щоби їх купити.
Як правило це погано закінчується для самих спортсменів.
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09.05.2020 19:58 Відповісти
Бокс конечно хороший вид спорт, но существуют боевые искусства поярче. В центре Киева возле метро Театральная расположена школа Кунг-фу https://www.lao.in.ua/ LAO. Также в мастерской ЛАО есть курсы тайского бокса, йоги и тд. Рекомендую!
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23.07.2020 00:04 Відповісти
Обозреваем Украинский и мировой бокс. Результаты матчей, интервью с боксёрами, видео и фото репортажи. Новости бокса только на https://www.ks.co.ua/boks-v-ukraine/ для всех любителей.
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05.11.2020 16:46 Відповісти
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