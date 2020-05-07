Суд взял на себя функции эпидемиологов, - мэр Черкасс Бондаренко

Черкасский городской глава Анатолий Бондаренко критикует решение суда, остановившего ослабление карантина в городе.

Об этом Бондаренко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня суд остановил решение исполкома об ослаблении карантинных мероприятий в Черкассах только на основании того предположения, что ослабление карантинных мер может привести к значительному количеству заболеваний коронавирус в нашем городе. То есть, теперь уже суд принимает на себя функции эпидемиологов?", – написал Бондаренко.

Мэр отметил, что его не пригласили на заседание суда, а о его решении официально не сообщили.

"Более того, решение даже не разместили в реестре судебных решений. Она просто удивительным образом оказалась сразу в областной государственной администрации", – утверждает Бондаренко.

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30 апреля власти Черкасс заявили, что в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

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Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП заявили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.

4 мая мэр Черкасс Бондаренко рассказал, что пришел в полицию, но допрос отменили.

7 мая пресс-служба Черкасской ОГА опубликовала решение суда, останавливающее решение горисполкома об ослаблении карантина.