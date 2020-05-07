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Новости Коронавирус и карантин
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Суд взял на себя функции эпидемиологов, - мэр Черкасс Бондаренко

Суд взял на себя функции эпидемиологов, - мэр Черкасс Бондаренко

Черкасский городской глава Анатолий Бондаренко критикует решение суда, остановившего ослабление карантина в городе.

Об этом Бондаренко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня суд остановил решение исполкома об ослаблении карантинных мероприятий в Черкассах только на основании того предположения, что ослабление карантинных мер может привести к значительному количеству заболеваний коронавирус в нашем городе. То есть, теперь уже суд принимает на себя функции эпидемиологов?", – написал Бондаренко.

Мэр отметил, что его не пригласили на заседание суда, а о его решении официально не сообщили.

"Более того, решение даже не разместили в реестре судебных решений. Она просто удивительным образом оказалась сразу в областной государственной администрации", – утверждает Бондаренко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд остановил решение Черкасского горисполкома об ослаблении карантина, - ОГА. ДОКУМЕНТ

30 апреля власти Черкасс заявили, что в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Также на Цензор.НЕТ: Степанов: Мэры городов не могут отменять карантин. Это прерогатива исключительно Кабмина. ВИДЕО

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП заявили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.

4 мая мэр Черкасс Бондаренко рассказал, что пришел в полицию, но допрос отменили.

7 мая пресс-служба Черкасской ОГА опубликовала решение суда, останавливающее решение горисполкома об ослаблении карантина.

Суд взял на себя функции эпидемиологов, - мэр Черкасс Бондаренко 01Суд взял на себя функции эпидемиологов, - мэр Черкасс Бондаренко 02

Автор: 

карантин (16729) суд (25153) Черкассы (854) Бондаренко Анатолий (58) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Свою фотку выложи, а мы сравним.
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07.05.2020 23:06 Ответить
+8
Нехай суд сам і виконує своє рішення.
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07.05.2020 23:04 Ответить
+7
А клоун - президента.
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07.05.2020 22:57 Ответить
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А клоун - президента.
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07.05.2020 22:57 Ответить
Суди у нас, за невеликими виключеннями, давно і надійно проституйовані. Це гарно оплачується.
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07.05.2020 23:04 Ответить
Да, это факт.
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07.05.2020 23:05 Ответить
У нас и президент эпидемиолог. Хорошо, что это не вирус триппера мутировал из Китая. Боюсь представить, как бы нас оберегал бубочка, как бы рассказывал о путях заражения, и как всю медицину превратили бы в один сплошной вендиспансер. И эти люди еще закрывают психушки ?
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07.05.2020 23:20 Ответить
Держись Бондаренко, не позорь фамилию, она ведь казацкая, настоящая.
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07.05.2020 23:01 Ответить
Народ вже давно хрен ложив на владу та на суд.
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07.05.2020 23:01 Ответить
Живу неподалеку от мерии. Рядом - частная парикмахерская. Без вывески. Работает. ( окна большие , видно). Туда не скрываясь, бегают бабенки из мерии, укладочки , стрижечки , маникюрчики, массажики ручек делают, холеные и всем довольные. А вы карантиньте дальше.
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07.05.2020 23:03 Ответить
не одна видно она такая. та же инфа, шо и простый нарід, тоже во время карантина не испытывает проблем со стрижками,......
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07.05.2020 23:12 Ответить
Звонил в Черкассы. 70% работают. Многие за закрытыми дверьми. Менты бегают, дёргают за ручки дверей и идут...далеко
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07.05.2020 23:36 Ответить
Нехай суд сам і виконує своє рішення.
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07.05.2020 23:04 Ответить
Цей мер схожий на ху@ла! Сподіваюсь лише зовнішньо!
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07.05.2020 23:04 Ответить
Свою фотку выложи, а мы сравним.
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07.05.2020 23:06 Ответить
Пусть теперь черкасские предприниматели, продавцы, работники кафе, ресторанов, парикмахерских, итд.. и их семьи идут и протестуют перед судом и ОГА, которая подала иск...
Но это конечно ничего не даст.
Нужны активнее действия, как например фермеры и базарники, перекрывали дороги по всей Украине. И тогда власть пошла на попятную и открыла базары...
Самый действенные методы - это спалить дома судей, пргинимавших решение о запрете. А так же попутно, дома главы ОГА, чиновников ОГА.
И так же перекрывать им блокировать движение по всей области.
И ещё перегородить вход в Черкасский Эпицентр.
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07.05.2020 23:04 Ответить
Правильно и снять финансирование со всей медицины Черкасской области ,таких,ату их.
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08.05.2020 09:51 Ответить
Если что, я из другой области .
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07.05.2020 23:04 Ответить
А мэр Черкасс возомнил себя Дунканом Маклаудом.
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07.05.2020 23:04 Ответить
Берия тоже думал, что он Дункан Маклауд)))
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07.05.2020 23:10 Ответить
А Зеля как был сцыкуном так и остался им.
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07.05.2020 23:10 Ответить
Зеля победил эпоху бедности.победит и личную Корону Путлера виРУСа
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07.05.2020 23:17 Ответить
для нашої країни це норма,ну подзвонили з ода та заказали потрібне рішення,вуаля і воно вже на столі.
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07.05.2020 23:22 Ответить
Суд взял на себя функции эпидемиологов, - мэр Черкасс Бондаренко... за 120 тысяч будущей пенсии они смогут и танец Лебедей станцевать,если сверху попросють
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07.05.2020 23:25 Ответить
Цікаво, а скільки мер від місцевого бізнесу хабарів отримує за лобіювання?
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07.05.2020 23:32 Ответить
Тобто, мер міста може бути епідеміологом, а суддя ні? Насправді, суд якраз, заслухавши експертів, виносить рішення в усіх сферах життя. А от мери таких можливостей і повноважень не мають.
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07.05.2020 23:30 Ответить
МЕРІЯ ЧЕРКАС ХОЧЕ КУПИТИ ДЕЗІНФІКУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ УТРИДОРОГА, - ОПОЗИЦІЯ В МІСЬКІЙ РАДІ ЧЕРКАС. ВІДЕО http://vikka.ua/news/40165-meriya-hoche-kupiti-dezinfikuvalnij-zasib-utridoroga-opozitsiya-video.htm
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07.05.2020 23:30 Ответить
Ага , вы закупки респираторов для ведомства Авакова зацените. 4000 гривен штука.
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07.05.2020 23:34 Ответить
Какое отношение имеют преступления Авакова к преступлениям Бондаренко?
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07.05.2020 23:45 Ответить
Речь о закупках , а не преступлениях.
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08.05.2020 00:59 Ответить
Что такое анизебиловские ?
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07.05.2020 23:35 Ответить
так спочатку цю функцію ти перебрав сам на себе...епідімолог...
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08.05.2020 00:29 Ответить
Это тебе нанесло душевную травму ?
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08.05.2020 01:01 Ответить
Самтакой???
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08.05.2020 11:43 Ответить
Пане мер посилайте їх на епіцентр.
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08.05.2020 01:37 Ответить
Так і мер Черкас теж не епідеміолог
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08.05.2020 01:51 Ответить
Суды и дальше карманные. А так обещал.
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08.05.2020 04:14 Ответить
Суд в Україні взагалі є поняття віртуальне.Суд може за добрий хабар відмазати чи посадити будь-кого. Суд може заборонити мову, Конституцію, і обьявити Шрека царем, як завгара Йолку, тому нічого дивного тут не має. Де підписи вірусологів під документами, що вони пропонували для захисту країни від коронавірусу, і де ці академіки взагалі? Коли не відомо що коїться в країні. Є якісь цідулки відтупого РНБО цього колективного зібрання олігофренів без підписів і посад, є порушення Конституції Каббалітом міністрів і повна дупа в економіці. Де статистика загальної смертності по місяцям за 2020 рік в Україні. Тому це все є порушенням Конституції. Якщо всі на карантин то чому ВР продала землю в час коли всі повинні були виконувати ЗАКОН. Ан ні , одні повинні зубожіти, а інші ситно їсти і добре пити по ресторанам Слуг Мамони.
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08.05.2020 09:44 Ответить
То есть, теперь уже суд принимает на себя функции эпидемиологов?", - написал Бондаренко.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Этот дурдела может,а суд нет?
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08.05.2020 09:48 Ответить
 
 