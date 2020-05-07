Суд взял на себя функции эпидемиологов, - мэр Черкасс Бондаренко
Черкасский городской глава Анатолий Бондаренко критикует решение суда, остановившего ослабление карантина в городе.
Об этом Бондаренко написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня суд остановил решение исполкома об ослаблении карантинных мероприятий в Черкассах только на основании того предположения, что ослабление карантинных мер может привести к значительному количеству заболеваний коронавирус в нашем городе. То есть, теперь уже суд принимает на себя функции эпидемиологов?", – написал Бондаренко.
Мэр отметил, что его не пригласили на заседание суда, а о его решении официально не сообщили.
"Более того, решение даже не разместили в реестре судебных решений. Она просто удивительным образом оказалась сразу в областной государственной администрации", – утверждает Бондаренко.
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30 апреля власти Черкасс заявили, что в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.
Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.
Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.
Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.
Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.
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Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.
Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".
Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП заявили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.
4 мая мэр Черкасс Бондаренко рассказал, что пришел в полицию, но допрос отменили.
7 мая пресс-служба Черкасской ОГА опубликовала решение суда, останавливающее решение горисполкома об ослаблении карантина.
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Но это конечно ничего не даст.
Нужны активнее действия, как например фермеры и базарники, перекрывали дороги по всей Украине. И тогда власть пошла на попятную и открыла базары...
Самый действенные методы - это спалить дома судей, пргинимавших решение о запрете. А так же попутно, дома главы ОГА, чиновников ОГА.
И так же перекрывать им блокировать движение по всей области.
И ещё перегородить вход в Черкасский Эпицентр.
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Этот дурдела может,а суд нет?