Суд взяв на себе функції епідеміологів, - мер Черкас Бондаренко

Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко критикує рішення суду, який зупинив ослаблення карантину в місті.

Про це Бондаренко написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні суд зупинив рішення виконкому про послаблення карантинних заходів в Черкасах лише на підставі того припущення, що послаблення карантинних заходів може призвести до значної кількості захворювань на коронавірус у нашому місті. Тобто тепер уже суд перебирає на себе функції епідеміологів?", – написав Бондаренко.

Мер зазначив, що його не запросили на засідання суду, а про його рішення офіційно не повідомили.

"Більше того, ухвалу навіть не розмістили в реєстрі судових рішень. Вона просто дивним чином опинилася відразу в обласній державній адміністрації", – стверджує Бондаренко.

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Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Згодом Бондаренко опублікував загрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП заявили, що мер Черкас став жертвою пранка.

4 травня мер Черкас Бондаренко розповів, що прийшов у поліцію, але допит скасували.

7 травня пресслужба Черкаської ОДА опублікувала рішення суду, що зупиняє рішення міськвиконкому про ослаблення карантину.