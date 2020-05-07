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Новини Коронавірус і карантин
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Суд взяв на себе функції епідеміологів, - мер Черкас Бондаренко

Суд взяв на себе функції епідеміологів, - мер Черкас Бондаренко

Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко критикує рішення суду, який зупинив ослаблення карантину в місті.

Про це Бондаренко написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні суд зупинив рішення виконкому про послаблення карантинних заходів в Черкасах лише на підставі того припущення, що послаблення карантинних заходів може призвести до значної кількості захворювань на коронавірус у нашому місті. Тобто тепер уже суд перебирає на себе функції епідеміологів?", – написав Бондаренко.

Мер зазначив, що його не запросили на засідання суду, а про його рішення офіційно не повідомили.

"Більше того, ухвалу навіть не розмістили в реєстрі судових рішень. Вона просто дивним чином опинилася відразу в обласній державній адміністрації", – стверджує Бондаренко.

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Як повідомлялося, влада Черкас у зв'язку з численними зверненнями бізнесменів із 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста. У місті дозволять працювати непродовольчим магазинам, ремонтним майстерням, перукарням, ринкам і літнім майданчикам ресторанів.

Рішення місцевої влади Бондаренко пояснив відновленням соціальної справедливості шляхом розвантаження великих магазинів.

Міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що рішення міськради Черкас може призвести до катастрофи.

Міністр внутрішніх справ Аваков закликав Бондаренка "припинити ризикувати життям і здоров'ям людей заради політичних ігор" і пообіцяв, що реакція буде жорсткою.

Нацполіція відкрила кримінальне провадження через ослаблення карантину в Черкасах. Членам виконкому міськради вручили повістки до слідчого.

Мер Анатолій Бондаренко записав відеозвернення, в якому заявив, що не боїться поліції.

Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців передав меру Черкас "полум'яний привіт" від себе особисто, МВС і СБУ, і попередив його про "відповідні юридичні наслідки".

Згодом Бондаренко опублікував загрози, отримані нібито від першого заступника глави Офісу Президента Сергія Трофімова. В ОП заявили, що мер Черкас став жертвою пранка.

4 травня мер Черкас Бондаренко розповів, що прийшов у поліцію, але допит скасували.

7 травня пресслужба Черкаської ОДА опублікувала рішення суду, що зупиняє рішення міськвиконкому про ослаблення карантину.

Суд взяв на себе функції епідеміологів, - мер Черкас Бондаренко 01Суд взяв на себе функції епідеміологів, - мер Черкас Бондаренко 02

Автор: 

карантин (18172) суд (11757) Черкаси (568) Бондаренко Анатолій (58) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Свою фотку выложи, а мы сравним.
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07.05.2020 23:06 Відповісти
+8
Нехай суд сам і виконує своє рішення.
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07.05.2020 23:04 Відповісти
+7
А клоун - президента.
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07.05.2020 22:57 Відповісти
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А клоун - президента.
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07.05.2020 22:57 Відповісти
Суди у нас, за невеликими виключеннями, давно і надійно проституйовані. Це гарно оплачується.
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07.05.2020 23:04 Відповісти
Да, это факт.
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07.05.2020 23:05 Відповісти
У нас и президент эпидемиолог. Хорошо, что это не вирус триппера мутировал из Китая. Боюсь представить, как бы нас оберегал бубочка, как бы рассказывал о путях заражения, и как всю медицину превратили бы в один сплошной вендиспансер. И эти люди еще закрывают психушки ?
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07.05.2020 23:20 Відповісти
Держись Бондаренко, не позорь фамилию, она ведь казацкая, настоящая.
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07.05.2020 23:01 Відповісти
Народ вже давно хрен ложив на владу та на суд.
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07.05.2020 23:01 Відповісти
Живу неподалеку от мерии. Рядом - частная парикмахерская. Без вывески. Работает. ( окна большие , видно). Туда не скрываясь, бегают бабенки из мерии, укладочки , стрижечки , маникюрчики, массажики ручек делают, холеные и всем довольные. А вы карантиньте дальше.
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07.05.2020 23:03 Відповісти
не одна видно она такая. та же инфа, шо и простый нарід, тоже во время карантина не испытывает проблем со стрижками,......
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07.05.2020 23:12 Відповісти
Звонил в Черкассы. 70% работают. Многие за закрытыми дверьми. Менты бегают, дёргают за ручки дверей и идут...далеко
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07.05.2020 23:36 Відповісти
Нехай суд сам і виконує своє рішення.
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07.05.2020 23:04 Відповісти
Цей мер схожий на ху@ла! Сподіваюсь лише зовнішньо!
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07.05.2020 23:04 Відповісти
Свою фотку выложи, а мы сравним.
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07.05.2020 23:06 Відповісти
Пусть теперь черкасские предприниматели, продавцы, работники кафе, ресторанов, парикмахерских, итд.. и их семьи идут и протестуют перед судом и ОГА, которая подала иск...
Но это конечно ничего не даст.
Нужны активнее действия, как например фермеры и базарники, перекрывали дороги по всей Украине. И тогда власть пошла на попятную и открыла базары...
Самый действенные методы - это спалить дома судей, пргинимавших решение о запрете. А так же попутно, дома главы ОГА, чиновников ОГА.
И так же перекрывать им блокировать движение по всей области.
И ещё перегородить вход в Черкасский Эпицентр.
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07.05.2020 23:04 Відповісти
Правильно и снять финансирование со всей медицины Черкасской области ,таких,ату их.
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08.05.2020 09:51 Відповісти
Если что, я из другой области .
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07.05.2020 23:04 Відповісти
А мэр Черкасс возомнил себя Дунканом Маклаудом.
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07.05.2020 23:04 Відповісти
Берия тоже думал, что он Дункан Маклауд)))
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07.05.2020 23:10 Відповісти
А Зеля как был сцыкуном так и остался им.
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07.05.2020 23:10 Відповісти
Зеля победил эпоху бедности.победит и личную Корону Путлера виРУСа
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07.05.2020 23:17 Відповісти
для нашої країни це норма,ну подзвонили з ода та заказали потрібне рішення,вуаля і воно вже на столі.
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07.05.2020 23:22 Відповісти
Суд взял на себя функции эпидемиологов, - мэр Черкасс Бондаренко... за 120 тысяч будущей пенсии они смогут и танец Лебедей станцевать,если сверху попросють
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07.05.2020 23:25 Відповісти
Цікаво, а скільки мер від місцевого бізнесу хабарів отримує за лобіювання?
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07.05.2020 23:32 Відповісти
Тобто, мер міста може бути епідеміологом, а суддя ні? Насправді, суд якраз, заслухавши експертів, виносить рішення в усіх сферах життя. А от мери таких можливостей і повноважень не мають.
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07.05.2020 23:30 Відповісти
МЕРІЯ ЧЕРКАС ХОЧЕ КУПИТИ ДЕЗІНФІКУВАЛЬНИЙ ЗАСІБ УТРИДОРОГА, - ОПОЗИЦІЯ В МІСЬКІЙ РАДІ ЧЕРКАС. ВІДЕО http://vikka.ua/news/40165-meriya-hoche-kupiti-dezinfikuvalnij-zasib-utridoroga-opozitsiya-video.htm
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07.05.2020 23:30 Відповісти
Ага , вы закупки респираторов для ведомства Авакова зацените. 4000 гривен штука.
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07.05.2020 23:34 Відповісти
Какое отношение имеют преступления Авакова к преступлениям Бондаренко?
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07.05.2020 23:45 Відповісти
Речь о закупках , а не преступлениях.
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08.05.2020 00:59 Відповісти
Что такое анизебиловские ?
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07.05.2020 23:35 Відповісти
так спочатку цю функцію ти перебрав сам на себе...епідімолог...
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08.05.2020 00:29 Відповісти
Это тебе нанесло душевную травму ?
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08.05.2020 01:01 Відповісти
Самтакой???
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08.05.2020 11:43 Відповісти
Пане мер посилайте їх на епіцентр.
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08.05.2020 01:37 Відповісти
Так і мер Черкас теж не епідеміолог
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08.05.2020 01:51 Відповісти
Суды и дальше карманные. А так обещал.
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08.05.2020 04:14 Відповісти
Суд в Україні взагалі є поняття віртуальне.Суд може за добрий хабар відмазати чи посадити будь-кого. Суд може заборонити мову, Конституцію, і обьявити Шрека царем, як завгара Йолку, тому нічого дивного тут не має. Де підписи вірусологів під документами, що вони пропонували для захисту країни від коронавірусу, і де ці академіки взагалі? Коли не відомо що коїться в країні. Є якісь цідулки відтупого РНБО цього колективного зібрання олігофренів без підписів і посад, є порушення Конституції Каббалітом міністрів і повна дупа в економіці. Де статистика загальної смертності по місяцям за 2020 рік в Україні. Тому це все є порушенням Конституції. Якщо всі на карантин то чому ВР продала землю в час коли всі повинні були виконувати ЗАКОН. Ан ні , одні повинні зубожіти, а інші ситно їсти і добре пити по ресторанам Слуг Мамони.
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08.05.2020 09:44 Відповісти
То есть, теперь уже суд принимает на себя функции эпидемиологов?", - написал Бондаренко.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Этот дурдела может,а суд нет?
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08.05.2020 09:48 Відповісти
 
 