"Украину нужно вытаскивать из болота", - Саакашвили

Глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили рассказал о "продолжительной и интересной" встрече с президентом Зеленским.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня у меня была продолжительная и интересная встреча с президентом Зеленским. Я думаю, он прекрасно понимает, что у страны нет альтернативы быстрым изменениям и без того, чтобы не стоять на месте и двигаться вперед, плохой груз прошлого нас быстро догонит и переедет. Поэтому президент очень решительно настроен на радикальные реформы и изменения", — написал Саакашвили.

Политик считает, что Зеленского пытались отговорить от назначения его на должность те, кто хочет, чтобы в Украине сохранялся статус-кво.

"Статус кво — это болото. Украину надо вытаскивать из болота, а это может сделать только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет (я уверен, что президент Зеленским таковым и является), и у которого есть амбиция остаться в истории Украины человеком, который смог что-то то сделать для своего народа и для каждого украинца", — написал Саакашвили.

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Глава Исполнительного комитета реформ заверил, что готов максимально помогать президенту с учетом всего своего опыта успехов и неудач.

"Без хорошего сотрудничества с Верховной Радой, с правительством, с гражданским обществом и бизнесом у нас ничего не получится, а у нас обязательно должно получиться!" — подытожил он.

В четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

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