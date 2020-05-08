"Україну треба витягувати з болота", - Саакашвілі

Глава Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі розповів про "тривалу і цікаву" зустріч із президентом Зеленським.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я мав тривалу і цікаву зустріч із президентом Зеленським. Я думаю, він прекрасно розуміє, що у країни немає альтернативи швидким змінам і що без того, щоб не стояти на місці і рухатися вперед, поганий вантаж минулого нас швидко наздожене і переїде. Тому президент дуже рішуче налаштований на радикальні реформи і зміни", - написав Саакашвілі.

Політик вважає, що Зеленського намагалися відрадити від призначення його на посаду ті, хто хоче, щоб в Україні зберігався статус-кво.

"Статус-кво - це болото. Україну треба витягувати з болота, а це може зробити тільки президент, який ніколи не був злодієм і ніколи ним не стане (я впевнений, що президент Зеленським таким і є), і у якого є амбіція залишитися в історії України людиною, яка змогла щось зробити для свого народу і для кожного українця", - написав Саакашвілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету реформ, - указ Зеленського

Глава Виконавчого комітету реформ запевнив, що готовий максимально допомагати президенту з урахуванням усього свого досвіду успіхів та невдач.

"Без хорошої співпраці з Верховною Радою, з урядом, з громадянським суспільством і бізнесом у нас нічого не вийде, а у нас обов'язково має вийти!" - підсумував він.

У четвер, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

Читайте також: Призначення Саакашвілі головою виконкому реформ свідчить про нехтування України міжнародними зобов'язаннями, - депутат "ЄС" Климпуш-Цинцадзе