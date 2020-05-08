УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10299 відвідувачів онлайн
Новини
19 642 271

"Україну треба витягувати з болота", - Саакашвілі

Глава Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі розповів про "тривалу і цікаву" зустріч із президентом Зеленським.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я мав тривалу і цікаву зустріч із президентом Зеленським. Я думаю, він прекрасно розуміє, що у країни немає альтернативи швидким змінам і що без того, щоб не стояти на місці і рухатися вперед, поганий вантаж минулого нас швидко наздожене і переїде. Тому президент дуже рішуче налаштований на радикальні реформи і зміни", - написав Саакашвілі.

Політик вважає, що Зеленського намагалися відрадити від призначення його на посаду ті, хто хоче, щоб в Україні зберігався статус-кво.

"Статус-кво - це болото. Україну треба витягувати з болота, а це може зробити тільки президент, який ніколи не був злодієм і ніколи ним не стане (я впевнений, що президент Зеленським таким і є), і у якого є амбіція залишитися в історії України людиною, яка змогла щось зробити для свого народу і для кожного українця", - написав Саакашвілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету реформ, - указ Зеленського

Глава Виконавчого комітету реформ запевнив, що готовий максимально допомагати президенту з урахуванням усього свого досвіду успіхів та невдач.

"Без хорошої співпраці з Верховною Радою, з урядом, з громадянським суспільством і бізнесом у нас нічого не вийде, а у нас обов'язково має вийти!" - підсумував він.

У четвер, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.

Читайте також: Призначення Саакашвілі головою виконкому реформ свідчить про нехтування України міжнародними зобов'язаннями, - депутат "ЄС" Климпуш-Цинцадзе

Україну треба витягувати з болота, - Саакашвілі 01Україну треба витягувати з болота, - Саакашвілі 02

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) Саакашвілі Міхеіл (2155) реформи (3214)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+50
"Украину нужно вытаскивать из болота", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 5780
показати весь коментар
08.05.2020 00:35 Відповісти
+26
Вторая часть марлезонского балета
показати весь коментар
08.05.2020 00:30 Відповісти
+23
это он что, Зелю тролит в первый же день...?
показати весь коментар
08.05.2020 00:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Вот в назначенгии Зеленсский не ошибся! Саакашвили наш, революционный человек.Хотелось бы, чтобы они ввели расстрел или повешение и казнили ряд говнюков и преступников. В тч Мэдвэдчука и его пособников. Нужен красный террор. Тогда мы быстро выйдем из состояния протрузии и золотухи. Хватит воровать!
Мы обязаны уничтожить Путина и его приспешников, вступить в НАТО. Стать лучшими друзьями американского народа, канадцев и англичан. И совместно, начать лечить Европу!
показати весь коментар
08.05.2020 06:08 Відповісти
А що таке, Зеленський мріє правити всією Європою?
показати весь коментар
08.05.2020 06:18 Відповісти
зеленский ето маленький украинский фюрер....
у нас свой - рыжый...
показати весь коментар
08.05.2020 06:59 Відповісти
А че, смешно получилось, респект. А Европа согласна, чтобы ее лечили, она что малое дитя? И от чего ее надо лечить? Все бы так болели, как в ЕС - вылечись сначала сам, а уж потом давай советы, кому с кем и как жить.
показати весь коментар
08.05.2020 06:36 Відповісти
Не знаю, не знаю. Зеля не вор, но есть яйца, за которые его кто-то держит. Такие доходы, как у него (а если приплюсовать еще и доходы остальных квартальцев), одними выступлениями и фильмами не насобираешь. Так, что нос у него явно в пушку.
показати весь коментар
08.05.2020 06:14 Відповісти
может он и не вор
но он беспринципная скотина
У него родина там,где больше за корпоратив заплатят
показати весь коментар
08.05.2020 15:46 Відповісти
😠"Росія - не ворог! Війна - братовбивча!" Парламентська партія договорилася до держзради"

Очільник Харківської міської організації "Опозиційної платформи - За життя" Андрій Лесик вдруге договорився до держзради.

В ефірі ток-шоу "Говорить Великий Львів" скандально відомий соратник Медведчука та ексдепутат Харківської міської ради назвав російську агресію на Донбасі "братовбивчою війною".

"Росія для мене - не ворог. Це перше. По-друге: Росія - це наш сусід. Із Харкова до кордону з Росією - 40 км, і там ворогів у нас нема. Я не вважаю Російську Федерацію ворогом. Я вважаю, що у нас є проблеми, які треба вирішувати. Впродовж останніх шести років у нас намагалися створити країну - "Антиросію". І дуже шкода, що в нас на Сході йдуть події, на яких хтось просто впродовж шести років заробляє гроші, а гинуть наші молоді найкращі кадри. Замість створювати робочі місця, вони їх посилають воювати. Я вже казав і ще раз повторюю: у нас зараз на Сході йде братовбивча війна! Росія і Україна - це дві братні країни!" - заявив Лесик.
показати весь коментар
08.05.2020 06:21 Відповісти
Из зеленого болота! Все должны заниматься своим делом. Клоунов обратно в цирк, преступников в тюрьму, а нормальным людям дать возможность работать.
показати весь коментар
08.05.2020 06:39 Відповісти
Кто-нибудь разъяснит что это за структура Исполнительный комитет реформ, её штат и источник финансирования?
показати весь коментар
08.05.2020 06:44 Відповісти
―Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал, Шпака - не брал.
показати весь коментар
08.05.2020 06:51 Відповісти
Шапка брал

"Украину нужно вытаскивать из болота", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 701
показати весь коментар
08.05.2020 07:04 Відповісти
Ох же і прьот порохоботов від Міхо
Мабуть шаленої бджілки об'їлися
показати весь коментар
08.05.2020 06:54 Відповісти
це вони косять під порошкових ботів, а насправді- чисті ольгінці
тут 24/7 розпалюють конфлікт в суспільстві
показати весь коментар
08.05.2020 10:51 Відповісти
Здається ви праві. Тут не обмінюються думками, тут розпалюють ворожнечу. Гадаю редакція могла б навести лад в цій справі, але вона чомусь цього не робить.
показати весь коментар
08.05.2020 17:15 Відповісти
у редакції є власні інтереси, відмінні від суспільних. як і етика, відмінна від журналістської.

це давно помітно.
показати весь коментар
08.05.2020 17:29 Відповісти
все правильно сказал
у нас счас первый президент не вор
показати весь коментар
08.05.2020 07:00 Відповісти
А у нас зараз є "президент"? Ми, як я й писав ще більше року тому, отримали китайського "богдихана", чи японського імператора... Ті сиділи у палаці, жерли, пили, трахали наложниць, не показуючись народу, а державою управляли інші - в Японії - "сьогун", а в Китаї - теж знать... У нас та "фізична особа", що називається "президентом, теж сидить у палаці, жере, п"є, (не знаю, як там питання з "наложницями"), "бігає, регулярно, по "білій доріжці", часом знімає відосики, і теж народу не показується... А державою керують "попки" жадібні...
показати весь коментар
08.05.2020 09:15 Відповісти
Так а кто же тогда ворует деньги из бюджета, которые раньше воровал порошенко?
А кто украл доплаты медикам?
показати весь коментар
08.05.2020 09:36 Відповісти
"Украину нужно вытаскивать из болота", - Саакашвили - Цензор.НЕТ 3079
показати весь коментар
08.05.2020 07:10 Відповісти
Випросив.
=соґласєн на всьо, буду служить вєрой і правдой, сколько платитє= ?
показати весь коментар
08.05.2020 07:47 Відповісти
"плохой груз прошлого нас быстро догонит и переедет " (с) - это он на кого намекает?
показати весь коментар
08.05.2020 07:12 Відповісти
Всех кто активно оббрехивал и боролся с прошлой проукраинской властью, клоун устривает на халяву за государственный счёт(наш счёт). Лещенко в Укрзализныцю, ***** в Укроборонпром, теперь дошла очередь и до **********. Зелёноухим должно быть интересно, а во сколько им обойдётся откат за выполненную для клоуна работу. И что там с плёнками и баблом от Курченко для ********** ? А вообще поздравляю население два клоуна э власти это уже круто.
показати весь коментар
08.05.2020 07:18 Відповісти
Спочатку витягни себе з наркоманства.
показати весь коментар
08.05.2020 07:22 Відповісти
Лучше гроб красивый подготовьте.
показати весь коментар
08.05.2020 07:37 Відповісти
Шрек, болото і його говорливий віслюк.
показати весь коментар
08.05.2020 07:46 Відповісти
карлсон примеряет шляпу мюнхаузена ))
показати весь коментар
08.05.2020 07:54 Відповісти
Если Михо такой нехороший человек, почему вы так ссыте?
показати весь коментар
08.05.2020 08:00 Відповісти
ДумайТЕ...если есть чем...хотя судя по выборам презЕдента вам зебилам это делать нечем...
показати весь коментар
08.05.2020 08:03 Відповісти
Порохоотсосы,самая умная прослойка прокладка.
показати весь коментар
08.05.2020 09:26 Відповісти
Миллионы баксов в офшорах с которых не уплачены налоги это не вор?? Деньги из Привата выведенные через офшоры осла это не вор?
Карлсон проснись...это не голобородько в презЕдентах...там осел оманский сидит...
показати весь коментар
08.05.2020 08:01 Відповісти
Тут самое интересное...это когда зебилы начнут карлсона обвинять во всем выгораживая бубочку...через полгода или ранее...а все остальное пустяки...
показати весь коментар
08.05.2020 08:06 Відповісти
Если Саакашвили вскроет какие-то гнойники Зеленского, адекватные украинцы ему только спасибо скажут. Ибо зебилы существуют только в больном воображении порохобота. Такого зомбированного фанклуба с нездоровой любовью как у Порошенко, Зеленский не имеет. И получит по полной от своего же электората, если будет за что.
показати весь коментар
08.05.2020 08:35 Відповісти
А зебилы все мечтают...все мессию ищут... идиоты...
показати весь коментар
08.05.2020 08:39 Відповісти
Вот и посмотри на кашу в своей бошке!)) Если зебилы ещё только ищут Мессию, то какие же они зебилы? .
Сознание порохобота взломали армовирой Петины хакеры.)) И теперь оно работает с перебоями, противореча элементарной логике и здравому смыслу.
показати весь коментар
08.05.2020 08:52 Відповісти
"Если Саакашвили вскроет гнойники Зеленского"-да ничего народ не поддержит.Народ глуп до неприличия,в основной массе.Когда Михо стал интенсивно копать в Одессе и обвинил Пороха в покровительстве этой мафии,что произошло?правильно,Порох пошел против Михо и народ подгавкивал.Не в чем было Михо обвинить-вспоминали галстук.Теперь Карлсон,крыши...Но не осудили,что коварно отняли гражданство,выгнали из страны.Смеялись,как его винтили.Когда вас тоже будут винтить ни за что,никто не вступиться,а будут фоткать и смеяться,Тупое быдло поддерживало Пороха, тупое быдло поддерживает Зе.И за ОПЗЖ голосует 15,8 %,это на 6м году войны,Как уважать такой народ? Любой,кто станет бороться за перемены-телевизор скажет,что это сволочь,и народ тут же схватит каменья и помчиться на него.Со времен Христа ничего не изменилось,хоть и прошло более 20веков.Как тогда-в Вербное воскресенье -встречали пальмовыми ветвями и стлали одежду на дорогу,а в четверг-распни,потому что их науськали,забыли про толпы исцеленных им больных,так и сейчас-толпа это толпа.Во все века.Ничего не меняеться.И в Грузии-забыли про реформы,поверили пророссийским популистам,принимают на отдых 90%кацапов и угождают им.Тупая масса.
показати весь коментар
08.05.2020 09:14 Відповісти
Подгавкивал Петин фанклуб.
показати весь коментар
08.05.2020 09:56 Відповісти
Судя по твоему профилю, ты и есть электорат писюниста.
У тебя к нему претензий нет?
На сегодня экономика загнана в задницу дилетантами, все реформы остановлены, войска отводятсяКоломойский вертит страну и закон, друзья Зе открыто продают места на госслужбе, а у тебя "пока" нет претензий?
показати весь коментар
08.05.2020 11:46 Відповісти
Давай по порядку:
- Не голосовал за Зе в первом туре, соответственно и за СН не голосовал. Во втором голосовал против Порошенко и сегодня сделал бы это снова.
- У меня есть к Зеленскому претензии. И скепсис, который был до выборов, только растёт. Но в отличии от предыдущего президента, саботаж которого был умышленным, у нынешнего просматривается скорее некомпетентность. Поэтому откровенного негатива к нынешнему ПОКА не испытываю.
- Экономика Украины из задницы никогда не выходила. Благодаря реструктуризации долгов и новым кредитам она лишь понемногу начала очухиваться после краха 2014г. И на сегодняшний день состояние больной всё так же стабильно-тяжёлое.
- Реальных реформ в достаточном количестве не было и при Порошенко. Была лишь их имитация. Отсутствие и сегодня серьёзного прорыва в этом вопросе,одна из претензий к ЗЕ.
- Войска отводятся шестой год. Начиная с подписания "Минска". Но сейчас отводят хотя бы не такой ценой, как отводили из Дебальцево и Илловайска.
- Если бы Зеленский продавал места закрыто, как Порошенко, тебе было бы от этого легче? Да и продавал не Зе, а какой-то родственник одного из его чиновников, не имеющий никаких полномочий. Именно поэтому так и не смог ничего продать.

Надеюсь разлого ответил на твой интерес.
показати весь коментар
08.05.2020 12:53 Відповісти
Зря потратил время на "разлогий" ответ.
Это был риторический вопрос.
Твой профиль гораздо красноречивее.
Именно для таких, как ты, клоун играет причинным местом на рояле.
показати весь коментар
08.05.2020 15:36 Відповісти
"Украинцы проголосовали за политическую оккупацию Россией Украины." "В сети показали истинные итоги работы "новых лиц" в политике"

Год назад Украина выбрала президентом бывшего артиста комического жанра из студии «Квартал 95» Владимира Зеленского. Ему приписывали различные связи с олигархами и пророчили провал. Однако ситуация обернулась, куда хуже.

Кроме невыполненных предвыборных обещаний, смены состава Кабмина и руководителей ведущих ведомств страны, у нас появились экономические трудности, дефицит бюджета, пандемия коронавируса. Невидимыми тенями из прошлого вынырнули такие одиозные личности, как Андрей Портнов, Валерий Хорошковский, подняли головы беглые экс-чиновники и все громче заявляют о себе в соцсетях, а также вышли на свет бывшие регионалы, от которых кровью избавлялись украинцы во время Революции достоинства. Об этом написала на своей странице в Facebook журналистка Лариса Волошина.

Она считает, что граждане нашей страны, выбравшие Зеленского президентом, стали пособниками попрания достижения Революции достоинства и согласились с политической оккупацией Украины. Волошина пишет, что украинцы, судя по рейтингам, не разочаровались появлением в стране скандальных личностей.

Кроме того, Волошина пишет, что многих, наверное, устраивает преследование правоохранительными органами за посты в социальных сетях. Их устраивает дискредитация добровольцев, которые взяли на себя все тяготы защиты Украины и независимости нашей страны, а также героев Майдана, переписывание истории в соответствии с методичками Кремля. Журналистка считает, что многие избиратели не заметили в рядах «Слуги народа» Максима Бужанского, который уже светился в партии регионов и также легко закрыли глаза на предложение «вынести за скобки» язык и историю нашей страны.

В конце своего поста Волошина пишет, что украинцы проголосовали за политическую оккупацию Россией Украины. Они согласились на возвращение во власть подельников Януковича. Они решили унизить защитников Украины своим голосованием, за преследование активистов и за посадки участников Майдана.
показати весь коментар
08.05.2020 08:08 Відповісти
Ну и шо?
показати весь коментар
08.05.2020 11:56 Відповісти
В Міші статус скво ))
Що він зможе, окрім шкандалів...
показати весь коментар
08.05.2020 08:08 Відповісти
ви ще напишіть, що вам скандали не потрібні
показати весь коментар
08.05.2020 17:39 Відповісти
На Сивоху смахивает своим идиотизмом. Тот тоже , с папочкой шустро бегал, пока по горбу не дали.
показати весь коментар
08.05.2020 08:21 Відповісти
Москали с колен никак не встанут, а у нас "покращення вже сьогодні" и болото тоже никак не закончатся. Иногда кажется, что это навсегда.
показати весь коментар
08.05.2020 08:18 Відповісти
Так и есть, это болото в Украине - навсегда. Поєтому, адекватные люди уезжают из єтой помойки, переполненной быдлом.
показати весь коментар
08.05.2020 09:30 Відповісти
Барона Мюнхаузен заговорил. У тебя недостаточно волос на голове, а останется еще меньше. За что же ты будешь тянуть?
показати весь коментар
08.05.2020 08:23 Відповісти
та шо б вам тока нравилось то шо вы понавыбирали!
мне ваш выбор в никуда не стучит.
здоровенькими будьте!
показати весь коментар
08.05.2020 08:23 Відповісти
Самый главный этап - наказать от тех, кто создал болото и избавиться от его поддерживаюших.
Для этого на год ввести смертную казнь.
показати весь коментар
08.05.2020 08:28 Відповісти
Очередная мразота "спаситель" Украины. Если политик орёт, что он спасает Украину, значит он её грабит. Проверено за 28 лет.
показати весь коментар
08.05.2020 08:34 Відповісти
"Україну треба витягувати з болота", - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3038
показати весь коментар
08.05.2020 08:46 Відповісти
Прекрасно!
Пачка грузинских дрожжей все таки брошена в зелёный унитаз.
Нужно просто подождать!
показати весь коментар
08.05.2020 08:46 Відповісти
самий класний і правдивий комент. спасибі .сміялась від душі
показати весь коментар
08.05.2020 10:19 Відповісти
Зєля казав рік тому, що він з командою нових ліц "милованових-гончаруков" зробить майже українське економічне диво. Диво сталось. Але диво небаченого розкрадання - 300 млрд. гр. діра в бюджеті за пів року і падіння економіки, замість зростання. Тепер той самий Зєля приводить "новоє ліцо" Міхо і знову обіцяє? А може досить експерементувати з українцями? Бо замість процвітання України через півроку діяльності "реформаторів" її виявляється треба витягувати з болота? Може нехай Зєля забирає всю свою зелену шоблу єрмаків і кіздує з ними на йух? А нам треба повне перезавантаження влади? І уряд національного порятунку?
показати весь коментар
08.05.2020 08:49 Відповісти
Один Клоун назначил другого.....

Боже, храни Украину!!!!
показати весь коментар
08.05.2020 09:13 Відповісти
А хитрий ти, Міхо, як красиво висловився: "тільки президент, який ніколи не був злодієм...(я впевнений, що президент Зеленським таким і є)..." - кожен може трактувати це по своєму. Я тоже впевнений, що Клоун таким (злодієм) і є - він украв у українців (за допомогою хохлів) державу і віддав її малоросам.
показати весь коментар
08.05.2020 09:38 Відповісти
Рехворми від сцакашвілі закінчаться переіменуванням цієї установи в офіс, як і увсієї зе-команди
показати весь коментар
08.05.2020 09:44 Відповісти
Він пропонує скинути Зеленського?
показати весь коментар
08.05.2020 10:05 Відповісти
Искренне поздравляю Иванишвили и Порошенко, а также их начальника Путина с назначением Саакашвили!
показати весь коментар
08.05.2020 10:14 Відповісти
Итак, Зеленский - человек Коломойского, Шмыгаль - человек Ахметова. На лицо = сговор олигархов. Поскольку они проводят сдачу национальных интересов Украины и сдачу земель, собрались вести переговоры с ОРДЛО, то есть делают всё, что хочет Путин - отсюда следует выврд, что Коломой и Ахметов сговорились с Путиным. Саакашвили будет использован ими как громоотвод - когда они доведут страну до полного краха, то спихнут всю ответственность на Саакашвили. Ну ещё телепропаганда каналов, которые принадлежат этим олигархам сделает своё дело.
показати весь коментар
08.05.2020 10:41 Відповісти
Сегодня у меня была продолжительная и интересная встреча с президентом Зеленским. Я думаю, он прекрасно понимает...

Ох, нелегкая это работа -
Идиоту тащить идиота!
показати весь коментар
08.05.2020 15:48 Відповісти
Історія про грузинські досягнення Саакашвілі

Саакашвілі прийшов до влади в Грузії з фантастичним результатом, який не мав аналогів в демократичних країнах. На першому терміні його президентства за нього в ПЕРШОМУ турі проголосували 96% виборців при явці 83%. Тобто, за нього проголосували 1,7 мільйона виборців з 1,8 мільйона зареєстрованих виборців. Найближчий конкурент отримав 1,5%.
Це вам не 73% в другому турі, тому що Нотердам+ і конкурент "вбив брата".
Це була реальна підтримка всієї країни. Але крім того, це свідченням того очевидного факту, що Саакашвілі ще той майстер-розповідач казкових історій.

На другому терміні його президентства, закривши опозиційні ЗМІ і отримавши звинувачення в фальсифікаціях, Саакашвілі набрав 53% голосів при явці близькій до 50%, або 1 мільйон голосів з 3,5 мільйонів зареєстрованих виборців.
Так, я не помилився. Кількість виборців в Грузії між першими і другими виборами Саакашвілі суттєво зросло за рахунок того, що на перших виборах Саакашвілі не голосувала бунтівна Аджарія. І приборкував Аджарію не Саакашвілі, а Путін. Тобто, завдяки Путіну Саакашвілі повернув Аджарію без війни в 2004 році, вже після свого обрання.
Але якщо ти виступаєш проти цього клоуна, то путінська маріонетка - ти, а не він.

На наступних виборах кандидат від його партії набрав 22% (350 тисяч виборців), а його конкурент від правлячої нині партії 63%.
Обидва президентські терміни Саакашвілі пройшли при ПОВНІЙ підтримці парламенту. Обидва рази він мав КОНСТИТУЦІЙНУ БІЛЬШІСТЬ. Роби реформи скільки хочеш, як хочеш, які хочеш.

Нині його партія в парламенті Грузії має 27 з 150 мандатів. В попередньому парламенті мала 65 з 150.

Крім побудованої прозорої будівлі поліції і кількох піар-хмарочосів в Батумі, Саакашвілі після свого президентства залишив по собі:
- Грузію, в якій в 2013 році залишались неелектризовані райони. Електроенергія в Грузію імпортувалась, до речі, з Абхазії і Саакашвілі платив за неї сепаратистам.
- Грузію з шаленим рівнем безробіття, найбільшим в Європі. І це офіційно. Неофіційне безробіття сягало до 50%, оскільки сезонні робітники безробітними не вважались. Розумієте в чому "фокус" цього "економічного дива"? Тобто, фактично, в нетуристичний і неаграрний сезон в Грузії працювали тільки бюджетники.
- Грузію, в якій мало що вироблялося, яка шалено залежить від імпорту продукції, зокрема з Росії, яка була ГОЛОВНИМ імпортером після війни. Обсяги імпорту російської продукції в Грузію часів Саакашвілі в 10 РАЗІВ перевищували обсяги експорту грузинської продукції в росію.
- Величезну проблему з біженцями, яка є актуальною і досі, через 10+ років після війни. Десятки тисяч біженців живуть в бараках. Існують.

Про відверто кримінальні дії цього таваріща я розповідати не буду, бо це окрема історія.

На жаль, нам важко оцінити життя в середньовічній Грузії часів Саакашвілі, де не було роботи, продуктів і навіть електрики (в багатьох населених пунктах), але ми вже точно можемо оцінити "головну перемогу" Саакашвілі. Це підписаний НИМ ОСОБИСТО РАЗОМ З СЕПАРАТИСТАМИ план МЕДВЄДЄВА-Саркозі (план Медведева, не Саакашвілі), згідно якого Саакашвілі узаконив російську армію на окупованих територіях Абхазії і Пд.Осетії.
А під кінець свого правління в Грузії Саакашвілі скасував візи для свнсбк, які ввів ще його попередник.
Ну а потім ви знаєте і без мене.

Чому ж багато людей мають абсолютно протилежну думку про діяння Саакашвілі і вважають його "реформатором" і навіть "антикорупціонером"? - А тому, що всю інформацію по Грузії ці люди отримували від Саакашвілі.
Тому так виходить, що "путінська маріонетка Іванішвілі" (так називає саакашвілі свого конкурента) "зливає Грузію" ото вже 8-й рік (навіть Порошенко зливав менше), отримавши безвіз, угоду про асоціацію з ЄС, суттєво зменшивши імпорт російських товарів, розвиваючи співпрацю з НАТО ітд.

Але ідіоти продовжують вірити словам цього хронічного писідуна.
До речі, він не тільки хронічний писідун, а ще й ходяче нещастя. Все, за що він брався закінчувалося повним провалом, починаючи від шаленої довіри грузин з підтримкою 96%, втечею і арештом на Батьківщині....і закінчуючи його ділішками в Україні, де він або кидав людей, або робив все так похабно, що воно замість проплаченої зміни влади виливалося в штурми палацу Жовтневий під час дитячого концерту.

https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/1095398857513734 Mason Lemberg , - https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/1095398857513734
показати весь коментар
08.05.2020 19:45 Відповісти
Мишко,а ты сам из болота уже вылез? Походу вся твоя жизнь это-болото.
показати весь коментар
08.05.2020 20:38 Відповісти
Зеленський продовжує ігнорувати корупцію свого найближчого оточення.
показати весь коментар
08.05.2020 22:16 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 