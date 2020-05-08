"Україну треба витягувати з болота", - Саакашвілі
Глава Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі розповів про "тривалу і цікаву" зустріч із президентом Зеленським.
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я мав тривалу і цікаву зустріч із президентом Зеленським. Я думаю, він прекрасно розуміє, що у країни немає альтернативи швидким змінам і що без того, щоб не стояти на місці і рухатися вперед, поганий вантаж минулого нас швидко наздожене і переїде. Тому президент дуже рішуче налаштований на радикальні реформи і зміни", - написав Саакашвілі.
Політик вважає, що Зеленського намагалися відрадити від призначення його на посаду ті, хто хоче, щоб в Україні зберігався статус-кво.
"Статус-кво - це болото. Україну треба витягувати з болота, а це може зробити тільки президент, який ніколи не був злодієм і ніколи ним не стане (я впевнений, що президент Зеленським таким і є), і у якого є амбіція залишитися в історії України людиною, яка змогла щось зробити для свого народу і для кожного українця", - написав Саакашвілі.
Глава Виконавчого комітету реформ запевнив, що готовий максимально допомагати президенту з урахуванням усього свого досвіду успіхів та невдач.
"Без хорошої співпраці з Верховною Радою, з урядом, з громадянським суспільством і бізнесом у нас нічого не вийде, а у нас обов'язково має вийти!" - підсумував він.
У четвер, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі главою Виконавчого комітету реформ.
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Мы обязаны уничтожить Путина и его приспешников, вступить в НАТО. Стать лучшими друзьями американского народа, канадцев и англичан. И совместно, начать лечить Европу!
у нас свой - рыжый...
но он беспринципная скотина
У него родина там,где больше за корпоратив заплатят
Очільник Харківської міської організації "Опозиційної платформи - За життя" Андрій Лесик вдруге договорився до держзради.
В ефірі ток-шоу "Говорить Великий Львів" скандально відомий соратник Медведчука та ексдепутат Харківської міської ради назвав російську агресію на Донбасі "братовбивчою війною".
"Росія для мене - не ворог. Це перше. По-друге: Росія - це наш сусід. Із Харкова до кордону з Росією - 40 км, і там ворогів у нас нема. Я не вважаю Російську Федерацію ворогом. Я вважаю, що у нас є проблеми, які треба вирішувати. Впродовж останніх шести років у нас намагалися створити країну - "Антиросію". І дуже шкода, що в нас на Сході йдуть події, на яких хтось просто впродовж шести років заробляє гроші, а гинуть наші молоді найкращі кадри. Замість створювати робочі місця, вони їх посилають воювати. Я вже казав і ще раз повторюю: у нас зараз на Сході йде братовбивча війна! Росія і Україна - це дві братні країни!" - заявив Лесик.
Мабуть шаленої бджілки об'їлися
тут 24/7 розпалюють конфлікт в суспільстві
це давно помітно.
у нас счас первый президент не вор
А кто украл доплаты медикам?
=соґласєн на всьо, буду служить вєрой і правдой, сколько платитє= ?
прослойкапрокладка.
Карлсон проснись...это не голобородько в презЕдентах...там осел оманский сидит...
Сознание порохобота взломали армовирой Петины хакеры.)) И теперь оно работает с перебоями, противореча элементарной логике и здравому смыслу.
У тебя к нему претензий нет?
На сегодня экономика загнана в задницу дилетантами, все реформы остановлены, войска отводятсяКоломойский вертит страну и закон, друзья Зе открыто продают места на госслужбе, а у тебя "пока" нет претензий?
- Не голосовал за Зе в первом туре, соответственно и за СН не голосовал. Во втором голосовал против Порошенко и сегодня сделал бы это снова.
- У меня есть к Зеленскому претензии. И скепсис, который был до выборов, только растёт. Но в отличии от предыдущего президента, саботаж которого был умышленным, у нынешнего просматривается скорее некомпетентность. Поэтому откровенного негатива к нынешнему ПОКА не испытываю.
- Экономика Украины из задницы никогда не выходила. Благодаря реструктуризации долгов и новым кредитам она лишь понемногу начала очухиваться после краха 2014г. И на сегодняшний день состояние больной всё так же стабильно-тяжёлое.
- Реальных реформ в достаточном количестве не было и при Порошенко. Была лишь их имитация. Отсутствие и сегодня серьёзного прорыва в этом вопросе,одна из претензий к ЗЕ.
- Войска отводятся шестой год. Начиная с подписания "Минска". Но сейчас отводят хотя бы не такой ценой, как отводили из Дебальцево и Илловайска.
- Если бы Зеленский продавал места закрыто, как Порошенко, тебе было бы от этого легче? Да и продавал не Зе, а какой-то родственник одного из его чиновников, не имеющий никаких полномочий. Именно поэтому так и не смог ничего продать.
Надеюсь разлого ответил на твой интерес.
Это был риторический вопрос.
Твой профиль гораздо красноречивее.
Именно для таких, как ты, клоун играет причинным местом на рояле.
Год назад Украина выбрала президентом бывшего артиста комического жанра из студии «Квартал 95» Владимира Зеленского. Ему приписывали различные связи с олигархами и пророчили провал. Однако ситуация обернулась, куда хуже.
Кроме невыполненных предвыборных обещаний, смены состава Кабмина и руководителей ведущих ведомств страны, у нас появились экономические трудности, дефицит бюджета, пандемия коронавируса. Невидимыми тенями из прошлого вынырнули такие одиозные личности, как Андрей Портнов, Валерий Хорошковский, подняли головы беглые экс-чиновники и все громче заявляют о себе в соцсетях, а также вышли на свет бывшие регионалы, от которых кровью избавлялись украинцы во время Революции достоинства. Об этом написала на своей странице в Facebook журналистка Лариса Волошина.
Она считает, что граждане нашей страны, выбравшие Зеленского президентом, стали пособниками попрания достижения Революции достоинства и согласились с политической оккупацией Украины. Волошина пишет, что украинцы, судя по рейтингам, не разочаровались появлением в стране скандальных личностей.
Кроме того, Волошина пишет, что многих, наверное, устраивает преследование правоохранительными органами за посты в социальных сетях. Их устраивает дискредитация добровольцев, которые взяли на себя все тяготы защиты Украины и независимости нашей страны, а также героев Майдана, переписывание истории в соответствии с методичками Кремля. Журналистка считает, что многие избиратели не заметили в рядах «Слуги народа» Максима Бужанского, который уже светился в партии регионов и также легко закрыли глаза на предложение «вынести за скобки» язык и историю нашей страны.
В конце своего поста Волошина пишет, что украинцы проголосовали за политическую оккупацию Россией Украины. Они согласились на возвращение во власть подельников Януковича. Они решили унизить защитников Украины своим голосованием, за преследование активистов и за посадки участников Майдана.
Що він зможе, окрім шкандалів...
мне ваш выбор в никуда не стучит.
здоровенькими будьте!
Для этого на год ввести смертную казнь.
Пачка грузинских дрожжей все таки брошена в зелёный унитаз.
Нужно просто подождать!
Боже, храни Украину!!!!
Ох, нелегкая это работа -
Идиоту тащить идиота!
Саакашвілі прийшов до влади в Грузії з фантастичним результатом, який не мав аналогів в демократичних країнах. На першому терміні його президентства за нього в ПЕРШОМУ турі проголосували 96% виборців при явці 83%. Тобто, за нього проголосували 1,7 мільйона виборців з 1,8 мільйона зареєстрованих виборців. Найближчий конкурент отримав 1,5%.
Це вам не 73% в другому турі, тому що Нотердам+ і конкурент "вбив брата".
Це була реальна підтримка всієї країни. Але крім того, це свідченням того очевидного факту, що Саакашвілі ще той майстер-розповідач казкових історій.
На другому терміні його президентства, закривши опозиційні ЗМІ і отримавши звинувачення в фальсифікаціях, Саакашвілі набрав 53% голосів при явці близькій до 50%, або 1 мільйон голосів з 3,5 мільйонів зареєстрованих виборців.
Так, я не помилився. Кількість виборців в Грузії між першими і другими виборами Саакашвілі суттєво зросло за рахунок того, що на перших виборах Саакашвілі не голосувала бунтівна Аджарія. І приборкував Аджарію не Саакашвілі, а Путін. Тобто, завдяки Путіну Саакашвілі повернув Аджарію без війни в 2004 році, вже після свого обрання.
Але якщо ти виступаєш проти цього клоуна, то путінська маріонетка - ти, а не він.
На наступних виборах кандидат від його партії набрав 22% (350 тисяч виборців), а його конкурент від правлячої нині партії 63%.
Обидва президентські терміни Саакашвілі пройшли при ПОВНІЙ підтримці парламенту. Обидва рази він мав КОНСТИТУЦІЙНУ БІЛЬШІСТЬ. Роби реформи скільки хочеш, як хочеш, які хочеш.
Нині його партія в парламенті Грузії має 27 з 150 мандатів. В попередньому парламенті мала 65 з 150.
Крім побудованої прозорої будівлі поліції і кількох піар-хмарочосів в Батумі, Саакашвілі після свого президентства залишив по собі:
- Грузію, в якій в 2013 році залишались неелектризовані райони. Електроенергія в Грузію імпортувалась, до речі, з Абхазії і Саакашвілі платив за неї сепаратистам.
- Грузію з шаленим рівнем безробіття, найбільшим в Європі. І це офіційно. Неофіційне безробіття сягало до 50%, оскільки сезонні робітники безробітними не вважались. Розумієте в чому "фокус" цього "економічного дива"? Тобто, фактично, в нетуристичний і неаграрний сезон в Грузії працювали тільки бюджетники.
- Грузію, в якій мало що вироблялося, яка шалено залежить від імпорту продукції, зокрема з Росії, яка була ГОЛОВНИМ імпортером після війни. Обсяги імпорту російської продукції в Грузію часів Саакашвілі в 10 РАЗІВ перевищували обсяги експорту грузинської продукції в росію.
- Величезну проблему з біженцями, яка є актуальною і досі, через 10+ років після війни. Десятки тисяч біженців живуть в бараках. Існують.
Про відверто кримінальні дії цього таваріща я розповідати не буду, бо це окрема історія.
На жаль, нам важко оцінити життя в середньовічній Грузії часів Саакашвілі, де не було роботи, продуктів і навіть електрики (в багатьох населених пунктах), але ми вже точно можемо оцінити "головну перемогу" Саакашвілі. Це підписаний НИМ ОСОБИСТО РАЗОМ З СЕПАРАТИСТАМИ план МЕДВЄДЄВА-Саркозі (план Медведева, не Саакашвілі), згідно якого Саакашвілі узаконив російську армію на окупованих територіях Абхазії і Пд.Осетії.
А під кінець свого правління в Грузії Саакашвілі скасував візи для свнсбк, які ввів ще його попередник.
Ну а потім ви знаєте і без мене.
Чому ж багато людей мають абсолютно протилежну думку про діяння Саакашвілі і вважають його "реформатором" і навіть "антикорупціонером"? - А тому, що всю інформацію по Грузії ці люди отримували від Саакашвілі.
Тому так виходить, що "путінська маріонетка Іванішвілі" (так називає саакашвілі свого конкурента) "зливає Грузію" ото вже 8-й рік (навіть Порошенко зливав менше), отримавши безвіз, угоду про асоціацію з ЄС, суттєво зменшивши імпорт російських товарів, розвиваючи співпрацю з НАТО ітд.
Але ідіоти продовжують вірити словам цього хронічного писідуна.
До речі, він не тільки хронічний писідун, а ще й ходяче нещастя. Все, за що він брався закінчувалося повним провалом, починаючи від шаленої довіри грузин з підтримкою 96%, втечею і арештом на Батьківщині....і закінчуючи його ділішками в Україні, де він або кидав людей, або робив все так похабно, що воно замість проплаченої зміни влади виливалося в штурми палацу Жовтневий під час дитячого концерту.
https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/1095398857513734 Mason Lemberg , - https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/1095398857513734