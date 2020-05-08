Тариф на электроэнергию для населения остается без изменений, - Буславец
И.о. главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец в ходе пятничного селекторного совещания заявила, что цена электрической энергии для населения будет оставаться неизменной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Тариф для населения у нас остается в этом году, как и в предыдущем году, неизменным, и не нужно беспокоить население. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене", - отметила Буславец.
Напомним, ранее министр развития экономики Петрашко заявил, что информация о высоких ценах на электроэнергию для промышленности не соответствует действительности.
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+5 Странник Виртуальный #450460
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ахмєтка зубожів, а йому рік тому пообіцяли, що ера зубожіння скінчилася
тариф це ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ ЦІНИ, а правила лише ЗМІНЮЮТЬ а не піднімають
Мы же в Европу идем, а не в рабство Ахметову?