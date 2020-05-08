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Тариф на электроэнергию для населения остается без изменений, - Буславец

Тариф на электроэнергию для населения остается без изменений, - Буславец

И.о. главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец в ходе пятничного селекторного совещания заявила, что цена электрической энергии для населения будет оставаться неизменной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Тариф для населения у нас остается в этом году, как и в предыдущем году, неизменным, и не нужно беспокоить население. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене", - отметила Буславец.

Напомним, ранее министр развития экономики Петрашко заявил, что информация о высоких ценах на электроэнергию для промышленности не соответствует действительности.

Также читайте: Новый энергобаланс обеспечит резервы энергосистемы и ее операционную безопасность, – глава "Укрэнерго" Кудрицкий

Автор: 

тарифы (1892) электроэнергия (772) Буславец Ольга (71)


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Топ комментарии
+5
А для промышленности? Ведь ни для кого не секрет, что весь праздник жизни всегда оплачивает конечный потребитель.
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08.05.2020 11:54 Ответить
+4
Бедный Ахметов, не удалось окончательно обобрать и так уже нищих людей. Как же он свой дворец достроит?

Тариф на электроэнергию для населения остается без изменений, - Буславец - Цензор.НЕТ 4996
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08.05.2020 12:04 Ответить
+3
та ладна..
ахмєтка зубожів, а йому рік тому пообіцяли, що ера зубожіння скінчилася
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08.05.2020 11:52 Ответить
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да канешна ...
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08.05.2020 11:51 Ответить
та ладна..
ахмєтка зубожів, а йому рік тому пообіцяли, що ера зубожіння скінчилася
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08.05.2020 11:52 Ответить
а на зелёную энергетику по 15 евро центов для Азметова, и с бюджета миллиард долларов в год выкинуть, или то что по 2 центы на АЭС вы остановите, чтобы покупать у Ахметова. Слуги дьявола вы, а не народа
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08.05.2020 11:53 Ответить
А для промышленности? Ведь ни для кого не секрет, что весь праздник жизни всегда оплачивает конечный потребитель.
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08.05.2020 11:54 Ответить
А для сои тарифы будут подняты и скоро мы это прочтём в комментах на Цензоре.
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08.05.2020 12:01 Ответить
так ти дурко та ще й язикате
тариф це ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ ЦІНИ, а правила лише ЗМІНЮЮТЬ а не піднімають
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08.05.2020 13:07 Ответить
Поучи свою жену борщ варить, тупоголовое. https://lb.ua/economics/2020/05/05/456843_nkreku_oprovergla_povishenie_tarifov.html НКРЭКУ опровергла повышение тарифов на электроэнергию из-за переизбытка "зеленой" энергии
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08.05.2020 13:12 Ответить
Если власть заявляет, что повышения тарифа не будет, то надо готовиться к повышению.
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08.05.2020 12:01 Ответить
Бедный Ахметов, не удалось окончательно обобрать и так уже нищих людей. Как же он свой дворец достроит?

Тариф на электроэнергию для населения остается без изменений, - Буславец - Цензор.НЕТ 4996
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08.05.2020 12:04 Ответить
А как же Зилёная Иныргетика?
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08.05.2020 12:05 Ответить
Если есть переизбыток электроэнергии, то может надо снизить тарифы для населения, как это делается в аналогичных случаях в странах Европы?
Мы же в Европу идем, а не в рабство Ахметову?
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08.05.2020 12:10 Ответить
Тариф на електроенергію для населення залишається без змін, - Буславець - Цензор.НЕТ 7487
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08.05.2020 12:15 Ответить
Більше пекла, треба кріпаків нагнути тарифами. Не нагинати ж друзів бариг-монополістів. Тому не соромтесь, вперед, нові тарифи, нові ціни на все і транспорт. Чи вибори на носі у Шрека і його зеленого болота?
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08.05.2020 12:18 Ответить
Иногда бывают и хорошие новости.
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08.05.2020 13:55 Ответить
 
 