Тариф на электроэнергию для населения остается без изменений, - Буславец

И.о. главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец в ходе пятничного селекторного совещания заявила, что цена электрической энергии для населения будет оставаться неизменной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Тариф для населения у нас остается в этом году, как и в предыдущем году, неизменным, и не нужно беспокоить население. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене", - отметила Буславец.

Напомним, ранее министр развития экономики Петрашко заявил, что информация о высоких ценах на электроэнергию для промышленности не соответствует действительности.

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