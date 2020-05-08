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Тариф на електроенергію для населення залишається без змін, - Буславець

Тариф на електроенергію для населення залишається без змін, - Буславець

В.о. глави Міністерства енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець під час п'ятничної селекторної наради заявила, що ціна електричної енергії для населення буде залишатися незмінною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тариф для населення у нас залишається цього року, як і попереднього року, незмінним, і не потрібно хвилювати населення. Є різні заяви, але ми маємо сказати, що населення отримує електричну енергію за незмінною ціною", - зазначила Буславець.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку економіки Петрашко заявив, що інформація про високі ціни на електроенергію для промисловості не відповідає дійсності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР розпочало розслідування обмеження вироблення електроенергії на АЕС

Автор: 

тарифи (2071) Електрика (2042) Буславець Ольга (146)


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Топ коментарі
+5
А для промышленности? Ведь ни для кого не секрет, что весь праздник жизни всегда оплачивает конечный потребитель.
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08.05.2020 11:54 Відповісти
+4
Бедный Ахметов, не удалось окончательно обобрать и так уже нищих людей. Как же он свой дворец достроит?

Тариф на электроэнергию для населения остается без изменений, - Буславец - Цензор.НЕТ 4996
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08.05.2020 12:04 Відповісти
+3
та ладна..
ахмєтка зубожів, а йому рік тому пообіцяли, що ера зубожіння скінчилася
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08.05.2020 11:52 Відповісти
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да канешна ...
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08.05.2020 11:51 Відповісти
та ладна..
ахмєтка зубожів, а йому рік тому пообіцяли, що ера зубожіння скінчилася
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08.05.2020 11:52 Відповісти
а на зелёную энергетику по 15 евро центов для Азметова, и с бюджета миллиард долларов в год выкинуть, или то что по 2 центы на АЭС вы остановите, чтобы покупать у Ахметова. Слуги дьявола вы, а не народа
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08.05.2020 11:53 Відповісти
А для промышленности? Ведь ни для кого не секрет, что весь праздник жизни всегда оплачивает конечный потребитель.
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08.05.2020 11:54 Відповісти
А для сои тарифы будут подняты и скоро мы это прочтём в комментах на Цензоре.
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08.05.2020 12:01 Відповісти
так ти дурко та ще й язикате
тариф це ПРАВИЛА СКЛАДАННЯ ЦІНИ, а правила лише ЗМІНЮЮТЬ а не піднімають
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08.05.2020 13:07 Відповісти
Поучи свою жену борщ варить, тупоголовое. https://lb.ua/economics/2020/05/05/456843_nkreku_oprovergla_povishenie_tarifov.html НКРЭКУ опровергла повышение тарифов на электроэнергию из-за переизбытка "зеленой" энергии
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08.05.2020 13:12 Відповісти
Если власть заявляет, что повышения тарифа не будет, то надо готовиться к повышению.
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08.05.2020 12:01 Відповісти
Бедный Ахметов, не удалось окончательно обобрать и так уже нищих людей. Как же он свой дворец достроит?

Тариф на электроэнергию для населения остается без изменений, - Буславец - Цензор.НЕТ 4996
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08.05.2020 12:04 Відповісти
А как же Зилёная Иныргетика?
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08.05.2020 12:05 Відповісти
Если есть переизбыток электроэнергии, то может надо снизить тарифы для населения, как это делается в аналогичных случаях в странах Европы?
Мы же в Европу идем, а не в рабство Ахметову?
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08.05.2020 12:10 Відповісти
Тариф на електроенергію для населення залишається без змін, - Буславець - Цензор.НЕТ 7487
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08.05.2020 12:15 Відповісти
Більше пекла, треба кріпаків нагнути тарифами. Не нагинати ж друзів бариг-монополістів. Тому не соромтесь, вперед, нові тарифи, нові ціни на все і транспорт. Чи вибори на носі у Шрека і його зеленого болота?
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08.05.2020 12:18 Відповісти
Иногда бывают и хорошие новости.
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08.05.2020 13:55 Відповісти
 
 