Тариф на електроенергію для населення залишається без змін, - Буславець

В.о. глави Міністерства енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець під час п'ятничної селекторної наради заявила, що ціна електричної енергії для населення буде залишатися незмінною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Тариф для населення у нас залишається цього року, як і попереднього року, незмінним, і не потрібно хвилювати населення. Є різні заяви, але ми маємо сказати, що населення отримує електричну енергію за незмінною ціною", - зазначила Буславець.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку економіки Петрашко заявив, що інформація про високі ціни на електроенергію для промисловості не відповідає дійсності.

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