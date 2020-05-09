Пандемия COVID-19: число зараженных достигло 4 млн, умерло 276 тысяч. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 9 мая в мире зарегистрировали 3 939 119 (3 846 949 вчера) случаев инфицирования COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 274 917 (269 584 вчера) смертей от коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 77 180, заболевших - 1 283 929.
Испания сообщает о 222 857 случаях COVID-19, 26 299 человек умерли.
В Италии зафиксировано 217 185 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 30 201 летальные.
Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Великобритании, Италии, Испании и Франции.
В Великобритании умерли 31 316 человека, во Франции - 26 233, в Германии - 7 510, в Иране - 6 541, в Турции - 3 689, в Бельгии - 8 521, в Нидерландах - 5 377, Канаде - 4 697.
В РФ число зараженных достигло 187 859 человек, из которых 1 723 умер, в Беларуси - 21 101, умерли - 121; в Польше - 15 366, умерли - 776; в Молдове - 4 728, умерли - 150; в Венгрии - 3 213, умерли - 405; в Румынии - 14 811, умерли - 923; в Словакии - 1 455, умерли - 26.
В то же время, ресурс Worldometer, специализирующийся на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, сообщил, что всего в мире насчитывается 4 млн 012 тыс. 857 заразившихся CОVID-19 и 276 тыс. 216 жертв инфекции.
Напомним, в Украине на утро 8 мая зафиксировано 504 новых случая COVID-19: всего - 14 195, летальных - 361, выздоровели 2 706 человек.
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Якось так.
ви вже заперечуєте офіційну статистику Білорусі ?
аще білорусь обійшла Австрію,Ізраїль ,Румунію,Катар і ОАЕ...
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Число заболевших для болезни, когда 80% процентов случаев проходить бессимптомно, некорректный показатель для доказательства противоэпидемической эффективности садистских противоэпидемических мер.
Корректно сравнивать смертность (не путать с летальностью).
ибо ВСЕМ ДОЛЖНО БИТЬ НАСРАТЬ на тебя -если ти пробуешь игнорировать каратин и ставишь других под возможность заражения..
В Китае для таких есть статья с смертной казнью..
так шо не пи..ди тут о гуманизме относительно ВОЗМОЖНО ЗАРАЖЕННИХ..
(перепрошую за помилки і відсутність російських букв -у мене не "виставлена" російська розкладка клавіатури)
ЩУролов..
ВЖЕ померлих від ковід більше,як від сезонного грипу.
https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine?WT.mc_id=20200430165003_COVID-19-vaccine_BG-TW&WT.tsrc=BGTW&linkId=87665522
Гейтс:
- всех вакцинирую, а для контроля поставлю чипы, без которых нельзя будет выйти на улицу
олигофрены и аваковские шавки:
- эта фсё руцкай фейк!
не знав..
буду знати..))))))))))
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.servustv.com%2Fvideos%2Faa-23ud73pbh1w12%2F https://www.servustv.com/videos/aa-23ud73pbh1w12/
В новом интервью швейцарский главный врач по инфекционным заболеваниям доктор Пьетро Вернацца объясняет, что болезнь Covid19 «легкая для подавляющего большинства людей». «Подсчет зараженных людей и призыв к дополнительным тестам» мало чем помогут. Кроме того, большинство людей, перечисленных в статистике короны, умерли не только от Covid-19. По словам доктора Вернаццы, нет никаких доказательств пользы масок для лица у людей, которые сами не проявляют симптомов.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.saldo.ch%2Fartikel%2Fartikeldetail%2Ffuer-die-allermeisten-menschen-verlaeuft-die-erkrankung-mild%2F https://www.saldo.ch/artikel/artikeldetail/fuer-die-allermeisten-menschen-verlaeuft-die-erkrankung-mild/
Профессор биологии и лауреат Нобелевской премии Михаэль Левитт считает текущий карантин в виде полной остановки мировой экономики ('локдаун') огромной ошибкой и считает более разумными точечные меры, наиболее важна защита людей в группе риска
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dbl-sZdfLcEk https://www.youtube.com/watch?v=bl-sZdfLcEk
ты утверждаешь, что эти ученые из рашки? олигофрен)))
В связи с распространением инфекции погибших от нее хоронят (по рекомендации Минздрава) в закрытых гробах и с минимальным присутствием провожающих в последний путь. Роспотребнадзор не исключает, что коронавирус в течение нескольких дней после смерти может сохраняться в тканях тела, однако обязательное предписание кремации умерших от COVID-19 в России вряд ли появится.
Эксперты отрасли отмечают, что это требование было бы невыполнимо - крематориев в стране не хватает, поэтому РФ не сможет пойти по пути Италии, где в разгар эпидемии без участия родственников хоронили прах.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.servustv.com%2Fvideos%2Faa-23ud73pbh1w12%2F https://www.servustv.com/videos/aa-23ud73pbh1w12/
В новом интервью швейцарский главный врач по инфекционным заболеваниям доктор Пьетро Вернацца объясняет, что болезнь Covid19 «легкая для подавляющего большинства людей». «Подсчет зараженных людей и призыв к дополнительным тестам» мало чем помогут. Кроме того, большинство людей, перечисленных в статистике короны, умерли не только от Covid-19. По словам доктора Вернаццы, нет никаких доказательств пользы масок для лица у людей, которые сами не проявляют симптомов.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.saldo.ch%2Fartikel%2Fartikeldetail%2Ffuer-die-allermeisten-menschen-verlaeuft-die-erkrankung-mild%2F https://www.saldo.ch/artikel/artikeldetail/fuer-die-allermeisten-menschen-verlaeuft-die-erkrankung-mild/
Профессор биологии и лауреат Нобелевской премии Михаэль Левитт считает текущий карантин в виде полной остановки мировой экономики ('локдаун') огромной ошибкой и считает более разумными точечные меры, наиболее важна защита людей в группе риска
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dbl-sZdfLcEk https://www.youtube.com/watch?v=bl-sZdfLcEk
у індійців підвищений імунітет,і їх настільки багато,що карантин ввести майже неможливо.Тому Індія -виключення...
АЛЕ Світу До вакцинації прийдеться від індії ізолюватись,як і від Білорусії..
як величезних розсадників інфекції...
почти грипп.ну немного више смертность.. в 6-10 раз...
ну да.
а Вакцинация вооще вредна...
где-то я ето уже слишал
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [09.05.20 09:19]
Коронавирус в России. Главное к утру:
- всего в стране выявлено 187 859 случаев коронавируса, 1723 человека скончались, 26 608 выздоровели;
- власти столицы намерены пресекать попытки заболевших коронавирусной инфекцией москвичей получить пропуск для передвижения по городу;
- глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что со следующей недели в Грозном возобновят работу малые предприятия в сфере услуг. «Послабление ограничительных мер коснётся небольших СТО, хозяйственных магазинов и других небольших торговых заведений», - пишет Кадыров;
- в Приморском крае за сутки выявили 45 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщает правительство региона. Всего в крае заболели 808 человек;
- в Хакасии за сутки - 36 новых случаев, всего заболевших - 403;
- в Новосибирской области за последние сутки выявлено 76 новых случаев, всего в регионе коронавирус - у 1025 пациентов, сообщает региональный оперштаб;
- Минобрнауки приняло решение провести выпускные экзамены в вузах онлайн
а еще в каждом сообщение приплетание кацапстана, наверное, он тебе очень близкий и родной, раз без него не можешь жить