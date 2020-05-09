Пандемия COVID-19: число зараженных достигло 4 млн, умерло 276 тысяч. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 9 мая в мире зарегистрировали 3 939 119 (3 846 949 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 274 917 (269 584 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 77 180, заболевших - 1 283 929.

Испания сообщает о 222 857 случаях COVID-19, 26 299 человек умерли.

В Италии зафиксировано 217 185 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 30 201 летальные.

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Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Великобритании, Италии, Испании и Франции.

В Великобритании умерли 31 316 человека, во Франции - 26 233, в Германии - 7 510, в Иране - 6 541, в Турции - 3 689, в Бельгии - 8 521, в Нидерландах - 5 377, Канаде - 4 697.

В РФ число зараженных достигло 187 859 человек, из которых 1 723 умер, в Беларуси - 21 101, умерли - 121; в Польше - 15 366, умерли - 776; в Молдове - 4 728, умерли - 150; в Венгрии - 3 213, умерли - 405; в Румынии - 14 811, умерли - 923; в Словакии - 1 455, умерли - 26.

В то же время, ресурс Worldometer, специализирующийся на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, сообщил, что всего в мире насчитывается 4 млн 012 тыс. 857 заразившихся CОVID-19 и 276 тыс. 216 жертв инфекции.

Напомним, в Украине на утро 8 мая зафиксировано 504 новых случая COVID-19: всего - 14 195, летальных - 361, выздоровели 2 706 человек.