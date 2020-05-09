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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19: число зараженных достигло 4 млн, умерло 276 тысяч. ИНФОГРАФИКА

Пандемия COVID-19: число зараженных достигло 4 млн, умерло 276 тысяч. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 9 мая в мире зарегистрировали 3 939 119 (3 846 949 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 274 917 (269 584 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 77 180, заболевших - 1 283 929.

Испания сообщает о 222 857 случаях COVID-19, 26 299 человек умерли.

В Италии зафиксировано 217 185 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 30 201 летальные.

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Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Великобритании, Италии, Испании и Франции.

В Великобритании умерли 31 316 человека, во Франции - 26 233, в Германии - 7 510, в Иране - 6 541, в Турции - 3 689, в Бельгии - 8 521, в Нидерландах - 5 377, Канаде - 4 697.

В РФ число зараженных достигло 187 859 человек, из которых 1 723 умер, в Беларуси - 21 101, умерли - 121; в Польше - 15 366, умерли - 776; в Молдове - 4 728, умерли - 150; в Венгрии - 3 213, умерли - 405; в Румынии - 14 811, умерли - 923; в Словакии - 1 455, умерли - 26.

Пандемия COVID-19: число зараженных достигло 4 млн, умерло 276 тысяч 01

В то же время, ресурс Worldometer, специализирующийся на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, сообщил, что всего в мире насчитывается 4 млн 012 тыс. 857 заразившихся CОVID-19 и 276 тыс. 216 жертв инфекции.

Напомним, в Украине на утро 8 мая зафиксировано 504 новых случая COVID-19: всего - 14 195, летальных - 361, выздоровели 2 706 человек.

карантин (16729) пандемия (113) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Пандемия COVID-19: число зараженных достигло 4 млн, умерло 276 тысяч - Цензор.НЕТ 5316
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09.05.2020 08:56 Ответить
+9
Так знущатись над 9 травня як кацапи, жоден бандерівець не зможе.
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09.05.2020 08:59 Ответить
+7
Кацапи вже розповідають що вірус придумав Білл Гейтс, щоб через вакцину інфікувати всіх православних росіян вірусом гомосексуалізму.
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09.05.2020 08:53 Ответить
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Кацапи вже розповідають що вірус придумав Білл Гейтс, щоб через вакцину інфікувати всіх православних росіян вірусом гомосексуалізму.
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09.05.2020 08:53 Ответить
Вакцина хіба що вилікує їх від гомосексуалізму, вони і так гомосеки через одного.
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09.05.2020 08:57 Ответить
противоречия требуют объяснений. или ты не видишь ничего странного?
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09.05.2020 09:12 Ответить
Пандемия COVID-19: число зараженных достигло 4 млн, умерло 276 тысяч - Цензор.НЕТ 5316
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09.05.2020 08:56 Ответить
Так знущатись над 9 травня як кацапи, жоден бандерівець не зможе.
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09.05.2020 08:59 Ответить
У москалів це - нав'язлива ідея в чистому вигляді. Що характерно, вона тривалий час старанно підживлюється їхньою владою в черепах... насєлєнія. Тяжкий клінічний випадок. Тому коментувати цю штуку мусять фахівці-психіатри.
Якось так.
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09.05.2020 12:41 Ответить
Белорусь уже и Польшу перегнала по числу заболевших.😕
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09.05.2020 08:58 Ответить
Сказочник,ты не смотришь телеканал БелСАТ? Там Бацька кажен день шото говорит о рюсских Мудаках..
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09.05.2020 09:01 Ответить
ольгінським *****...
ви вже заперечуєте офіційну статистику Білорусі ?

аще білорусь обійшла Австрію,Ізраїль ,Румунію,Катар і ОАЕ...
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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09.05.2020 09:39 Ответить
БелАрусь. Рекомендую писать так.
Число заболевших для болезни, когда 80% процентов случаев проходить бессимптомно, некорректный показатель для доказательства противоэпидемической эффективности садистских противоэпидемических мер.
Корректно сравнивать смертность (не путать с летальностью).
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09.05.2020 09:05 Ответить
************************* мери всегда садистские..

ибо ВСЕМ ДОЛЖНО БИТЬ НАСРАТЬ на тебя -если ти пробуешь игнорировать каратин и ставишь других под возможность заражения..
В Китае для таких есть статья с смертной казнью..

так шо не пи..ди тут о гуманизме относительно ВОЗМОЖНО ЗАРАЖЕННИХ..

(перепрошую за помилки і відсутність російських букв -у мене не "виставлена" російська розкладка клавіатури)
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09.05.2020 11:20 Ответить
ты только что громогласно объявил права человека дерьмом, пашенька. не заметил?
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09.05.2020 11:33 Ответить
От инфарктов инсультов,напркоманиии и алкоголизма сдохло раз 5 больше...,но то не Пандемия,то другое...
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09.05.2020 09:00 Ответить
Кацапский фэйкомет лети в спам
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09.05.2020 09:21 Ответить
правда - это фейк? ай молодца! кстати, как на украинский "опыт" переведёшь?
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09.05.2020 09:27 Ответить
ще один ольгінський... ((

ЩУролов..
ВЖЕ померлих від ковід більше,як від сезонного грипу.
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09.05.2020 09:48 Ответить
а ты как переведёшь, патриот непонятно чего?
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09.05.2020 09:50 Ответить
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606
https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine?WT.mc_id=20200430165003_COVID-19-vaccine_BG-TW&WT.tsrc=BGTW&linkId=87665522

Гейтс:
- всех вакцинирую, а для контроля поставлю чипы, без которых нельзя будет выйти на улицу
олигофрены и аваковские шавки:
- эта фсё руцкай фейк!
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09.05.2020 09:03 Ответить
Короновирус был предсказан в фильме
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09.05.2020 09:04 Ответить
Пандемия COVID-19: число зараженных достигло 4 млн, умерло 276 тысяч - Цензор.НЕТ 1183
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09.05.2020 09:05 Ответить
Билл Гейтс занимается благотворительностью в основном,в Африке только 17 миллиардов долларов на жратву для детей,Сорос 23 миллиарда и тоже для детей Африки.фошЫзды проклятые...
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09.05.2020 09:07 Ответить
Каждая третья смерть ребенка в Мире от голода...а вы о какой то сраной Пандемии....
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09.05.2020 09:12 Ответить
на эпидемии голода политикам никак не заработать) а вот на вирусах запросто
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09.05.2020 09:13 Ответить
И только в огромном Баку(Бахы-Смотрящий) никто не умер от вируса,Ведь там пылающая сокральным огном ЯнЭрДаг(Гори муж гора) В Кавказской индийской мифологии ЯнЭр=ЯнАга(Гори Господин)=Патала(ра)-место рождения Св.Николая(Янаг Улу-Горящий древний).ЭТОТ ОГОНЬ ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ СТРАН!
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09.05.2020 09:18 Ответить
В Кавказской индийской мифологии ЯнЭр=ЯнАга(Гори Господин)=Патала(ра)-место рождения Св.Николая(Янаг Улу-Горящий древний)

не знав..
буду знати..))))))))))
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09.05.2020 09:43 Ответить
Патала=БэйАтаУлу((Бек Отец Древний имеется ввиду Пенаты(Беки горящие отцы-Боги Рима(Анара)).Поэтому в нач.20в.в Баку были 7 улиц АлаАТаВа(отсюда Латвия,Литва,Аталия) и 7 улиц ПэриУлу=Парки древние(Паралельные).Большевики -массоны все разворотили и спрятали.
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09.05.2020 10:54 Ответить
Кацапы, порохоботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны, соблюдайте карантин, носите Маску в общественных местах (!)
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09.05.2020 09:22 Ответить
Заслуженный профессор микробиологии Сухарит Бхакди объясняет в новом немецком интервью, что политика и средства массовой информации проводят «недопустимое нагнетание страха» и «кампанию безответственной дезинформации». По словам профессора Бхакди, маски для лица в целом не нужны и могут фактически быть вредными «ловцами микробов». Нынешний кризис был вызван самими политиками и имеет мало общего с вирусом, утверждает он, в то время как вакцина против коронавируса является «ненужной и опасной», как уже было в случае со свиным гриппом. Профессор Бхакди добавил, что ВОЗ «никогда не брала на себя ответственность за свои неправильные решения за эти годы».

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.servustv.com%2Fvideos%2Faa-23ud73pbh1w12%2F https://www.servustv.com/videos/aa-23ud73pbh1w12/

В новом интервью швейцарский главный врач по инфекционным заболеваниям доктор Пьетро Вернацца объясняет, что болезнь Covid19 «легкая для подавляющего большинства людей». «Подсчет зараженных людей и призыв к дополнительным тестам» мало чем помогут. Кроме того, большинство людей, перечисленных в статистике короны, умерли не только от Covid-19. По словам доктора Вернаццы, нет никаких доказательств пользы масок для лица у людей, которые сами не проявляют симптомов.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.saldo.ch%2Fartikel%2Fartikeldetail%2Ffuer-die-allermeisten-menschen-verlaeuft-die-erkrankung-mild%2F https://www.saldo.ch/artikel/artikeldetail/fuer-die-allermeisten-menschen-verlaeuft-die-erkrankung-mild/

Профессор биологии и лауреат Нобелевской премии Михаэль Левитт считает текущий карантин в виде полной остановки мировой экономики ('локдаун') огромной ошибкой и считает более разумными точечные меры, наиболее важна защита людей в группе риска

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dbl-sZdfLcEk https://www.youtube.com/watch?v=bl-sZdfLcEk

ты утверждаешь, что эти ученые из рашки? олигофрен)))
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09.05.2020 09:31 Ответить
Нет никакой Короны с вирусом,я вам тут еще 11 марта говорил,туфта это все...
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09.05.2020 09:22 Ответить
❗️На COVID ты нас покинул: как проходят похороны зараженных ⚰️

В связи с распространением инфекции погибших от нее хоронят (по рекомендации Минздрава) в закрытых гробах и с минимальным присутствием провожающих в последний путь. Роспотребнадзор не исключает, что коронавирус в течение нескольких дней после смерти может сохраняться в тканях тела, однако обязательное предписание кремации умерших от COVID-19 в России вряд ли появится.


Эксперты отрасли отмечают, что это требование было бы невыполнимо - крематориев в стране не хватает, поэтому РФ не сможет пойти по пути Италии, где в разгар эпидемии без участия родственников хоронили прах.
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09.05.2020 11:13 Ответить
Крылья рубить всем подряд способен только тот,кто сам не умеет летать...Это про Путлера СТЕРХолета
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09.05.2020 09:30 Ответить
Заслуженный профессор микробиологии Сухарит Бхакди объясняет в новом немецком интервью, что политика и средства массовой информации проводят «недопустимое нагнетание страха» и «кампанию безответственной дезинформации». По словам профессора Бхакди, маски для лица в целом не нужны и могут фактически быть вредными «ловцами микробов». Нынешний кризис был вызван самими политиками и имеет мало общего с вирусом, утверждает он, в то время как вакцина против коронавируса является «ненужной и опасной», как уже было в случае со свиным гриппом. Профессор Бхакди добавил, что ВОЗ «никогда не брала на себя ответственность за свои неправильные решения за эти годы».

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.servustv.com%2Fvideos%2Faa-23ud73pbh1w12%2F https://www.servustv.com/videos/aa-23ud73pbh1w12/

В новом интервью швейцарский главный врач по инфекционным заболеваниям доктор Пьетро Вернацца объясняет, что болезнь Covid19 «легкая для подавляющего большинства людей». «Подсчет зараженных людей и призыв к дополнительным тестам» мало чем помогут. Кроме того, большинство людей, перечисленных в статистике короны, умерли не только от Covid-19. По словам доктора Вернаццы, нет никаких доказательств пользы масок для лица у людей, которые сами не проявляют симптомов.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.saldo.ch%2Fartikel%2Fartikeldetail%2Ffuer-die-allermeisten-menschen-verlaeuft-die-erkrankung-mild%2F https://www.saldo.ch/artikel/artikeldetail/fuer-die-allermeisten-menschen-verlaeuft-die-erkrankung-mild/

Профессор биологии и лауреат Нобелевской премии Михаэль Левитт считает текущий карантин в виде полной остановки мировой экономики ('локдаун') огромной ошибкой и считает более разумными точечные меры, наиболее важна защита людей в группе риска

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dbl-sZdfLcEk https://www.youtube.com/watch?v=bl-sZdfLcEk
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09.05.2020 09:31 Ответить
З індійцем погоджусь..Як би це не було цинічно.
у індійців підвищений імунітет,і їх настільки багато,що карантин ввести майже неможливо.Тому Індія -виключення...

АЛЕ Світу До вакцинації прийдеться від індії ізолюватись,як і від Білорусії..
як величезних розсадників інфекції...
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09.05.2020 09:42 Ответить
В новом интервью швейцарский главный врач по инфекционным заболеваниям доктор Пьетро Вернацца объясняет, что болезнь Covid19 «легкая для подавляющего большинства людей».

почти грипп.ну немного више смертность.. в 6-10 раз...

ну да.
а Вакцинация вооще вредна...
где-то я ето уже слишал
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09.05.2020 09:46 Ответить
павлик дурда, конечно, разбирается лучше, чем профессор вирусологии запомните этого шута и игнорьте его сообщения
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09.05.2020 10:32 Ответить
Короновируса нет!! Игнорьте всю другую информацию !!/(ЛАХТИ)

Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [09.05.20 09:19]
Коронавирус в России. Главное к утру:

- всего в стране выявлено 187 859 случаев коронавируса, 1723 человека скончались, 26 608 выздоровели;
- власти столицы намерены пресекать попытки заболевших коронавирусной инфекцией москвичей получить пропуск для передвижения по городу;
- глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что со следующей недели в Грозном возобновят работу малые предприятия в сфере услуг. «Послабление ограничительных мер коснётся небольших СТО, хозяйственных магазинов и других небольших торговых заведений», - пишет Кадыров;
- в Приморском крае за сутки выявили 45 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщает правительство региона. Всего в крае заболели 808 человек;
- в Хакасии за сутки - 36 новых случаев, всего заболевших - 403;
- в Новосибирской области за последние сутки выявлено 76 новых случаев, всего в регионе коронавирус - у 1025 пациентов, сообщает региональный оперштаб;
- Минобрнауки приняло решение провести выпускные экзамены в вузах онлайн
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09.05.2020 11:15 Ответить
я нигде не писал, что вируса нет, этот бред исходит от таких дурачков, как ты
а еще в каждом сообщение приплетание кацапстана, наверное, он тебе очень близкий и родной, раз без него не можешь жить
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09.05.2020 11:29 Ответить
маня графики в феврале рисовали миллиард больных к лету
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09.05.2020 10:58 Ответить
 
 