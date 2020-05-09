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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19: кількість інфікованих сягнула 4 млн, померло 276 тисяч. ІНФОГРАФІКА

Пандемія COVID-19: кількість інфікованих сягнула 4 млн, померло 276 тисяч. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 9 травня у світі зареєстрували 3 939 119 (3 846 949 учора) випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 274 917 (269 584 вчора) смертей від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків інфікувань залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих сягнула 77 180, хворих - 1 283 929.

Іспанія повідомляє про 222 857 випадків COVID-19, 26 299 осіб померли.

В Італії зафіксовано 217 185 випадків інфікування коронавірусною інфекцією (30 201 летальний випадок).

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Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували у США, Великій Британії, Італії, Іспанії та Франції.

У Великій Британії померли 31 316 людей, у Франції - 26 233, в Німеччині - 7 510, в Ірані - 6 541, у Туреччині - 3 689, у Бельгії - 8 521, в Нідерландах - 5 377, у Канаді - 4 697.

У РФ кількість інфікованих досягла 187 859 осіб, із яких 1 723 померли, в Білорусі - 21 101, померла 121 людина; в Польщі - 15 366, померло 776; у Молдові - 4 728, померло 150; в Угорщині - 3 213, померло 405; у Румунії - 14 811, померли 923 особи; в Словаччині - 1 455, померло 26.

Пандемія COVID-19: кількість інфікованих сягнула 4 млн, померло 276 тисяч 01

Водночас ресурс Worldometer, що спеціалізується на статистиці, пов'язаній із найважливішими світовими подіями, повідомив, що загалом у світі налічується 4 млн 012 тис. 857 тих, хто інфікувався CОVID-19, і 276 тис. 216 жертв інфекції.

Нагадаємо, в Україні на ранок 8 травня зафіксовано 504 нові випадки COVID-19: загалом - 14 195, летальних - 361, одужали 2 706 осіб.

Автор: 

карантин (18172) пандемія (126) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
Пандемия COVID-19: число зараженных достигло 4 млн, умерло 276 тысяч - Цензор.НЕТ 5316
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09.05.2020 08:56 Відповісти
+9
Так знущатись над 9 травня як кацапи, жоден бандерівець не зможе.
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09.05.2020 08:59 Відповісти
+7
Кацапи вже розповідають що вірус придумав Білл Гейтс, щоб через вакцину інфікувати всіх православних росіян вірусом гомосексуалізму.
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09.05.2020 08:53 Відповісти
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Кацапи вже розповідають що вірус придумав Білл Гейтс, щоб через вакцину інфікувати всіх православних росіян вірусом гомосексуалізму.
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09.05.2020 08:53 Відповісти
Вакцина хіба що вилікує їх від гомосексуалізму, вони і так гомосеки через одного.
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09.05.2020 08:57 Відповісти
противоречия требуют объяснений. или ты не видишь ничего странного?
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09.05.2020 09:12 Відповісти
Пандемия COVID-19: число зараженных достигло 4 млн, умерло 276 тысяч - Цензор.НЕТ 5316
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09.05.2020 08:56 Відповісти
Так знущатись над 9 травня як кацапи, жоден бандерівець не зможе.
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09.05.2020 08:59 Відповісти
У москалів це - нав'язлива ідея в чистому вигляді. Що характерно, вона тривалий час старанно підживлюється їхньою владою в черепах... насєлєнія. Тяжкий клінічний випадок. Тому коментувати цю штуку мусять фахівці-психіатри.
Якось так.
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09.05.2020 12:41 Відповісти
Белорусь уже и Польшу перегнала по числу заболевших.😕
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09.05.2020 08:58 Відповісти
Сказочник,ты не смотришь телеканал БелСАТ? Там Бацька кажен день шото говорит о рюсских Мудаках..
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09.05.2020 09:01 Відповісти
ольгінським *****...
ви вже заперечуєте офіційну статистику Білорусі ?

аще білорусь обійшла Австрію,Ізраїль ,Румунію,Катар і ОАЕ...
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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09.05.2020 09:39 Відповісти
БелАрусь. Рекомендую писать так.
Число заболевших для болезни, когда 80% процентов случаев проходить бессимптомно, некорректный показатель для доказательства противоэпидемической эффективности садистских противоэпидемических мер.
Корректно сравнивать смертность (не путать с летальностью).
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09.05.2020 09:05 Відповісти
************************* мери всегда садистские..

ибо ВСЕМ ДОЛЖНО БИТЬ НАСРАТЬ на тебя -если ти пробуешь игнорировать каратин и ставишь других под возможность заражения..
В Китае для таких есть статья с смертной казнью..

так шо не пи..ди тут о гуманизме относительно ВОЗМОЖНО ЗАРАЖЕННИХ..

(перепрошую за помилки і відсутність російських букв -у мене не "виставлена" російська розкладка клавіатури)
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09.05.2020 11:20 Відповісти
ты только что громогласно объявил права человека дерьмом, пашенька. не заметил?
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09.05.2020 11:33 Відповісти
От инфарктов инсультов,напркоманиии и алкоголизма сдохло раз 5 больше...,но то не Пандемия,то другое...
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09.05.2020 09:00 Відповісти
Кацапский фэйкомет лети в спам
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09.05.2020 09:21 Відповісти
правда - это фейк? ай молодца! кстати, как на украинский "опыт" переведёшь?
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09.05.2020 09:27 Відповісти
ще один ольгінський... ((

ЩУролов..
ВЖЕ померлих від ковід більше,як від сезонного грипу.
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09.05.2020 09:48 Відповісти
а ты как переведёшь, патриот непонятно чего?
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09.05.2020 09:50 Відповісти
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606
https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine?WT.mc_id=20200430165003_COVID-19-vaccine_BG-TW&WT.tsrc=BGTW&linkId=87665522

Гейтс:
- всех вакцинирую, а для контроля поставлю чипы, без которых нельзя будет выйти на улицу
олигофрены и аваковские шавки:
- эта фсё руцкай фейк!
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09.05.2020 09:03 Відповісти
Короновирус был предсказан в фильме
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09.05.2020 09:04 Відповісти
Пандемия COVID-19: число зараженных достигло 4 млн, умерло 276 тысяч - Цензор.НЕТ 1183
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09.05.2020 09:05 Відповісти
Билл Гейтс занимается благотворительностью в основном,в Африке только 17 миллиардов долларов на жратву для детей,Сорос 23 миллиарда и тоже для детей Африки.фошЫзды проклятые...
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09.05.2020 09:07 Відповісти
Каждая третья смерть ребенка в Мире от голода...а вы о какой то сраной Пандемии....
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09.05.2020 09:12 Відповісти
на эпидемии голода политикам никак не заработать) а вот на вирусах запросто
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09.05.2020 09:13 Відповісти
И только в огромном Баку(Бахы-Смотрящий) никто не умер от вируса,Ведь там пылающая сокральным огном ЯнЭрДаг(Гори муж гора) В Кавказской индийской мифологии ЯнЭр=ЯнАга(Гори Господин)=Патала(ра)-место рождения Св.Николая(Янаг Улу-Горящий древний).ЭТОТ ОГОНЬ ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ СТРАН!
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09.05.2020 09:18 Відповісти
В Кавказской индийской мифологии ЯнЭр=ЯнАга(Гори Господин)=Патала(ра)-место рождения Св.Николая(Янаг Улу-Горящий древний)

не знав..
буду знати..))))))))))
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09.05.2020 09:43 Відповісти
Патала=БэйАтаУлу((Бек Отец Древний имеется ввиду Пенаты(Беки горящие отцы-Боги Рима(Анара)).Поэтому в нач.20в.в Баку были 7 улиц АлаАТаВа(отсюда Латвия,Литва,Аталия) и 7 улиц ПэриУлу=Парки древние(Паралельные).Большевики -массоны все разворотили и спрятали.
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09.05.2020 10:54 Відповісти
Кацапы, порохоботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны, соблюдайте карантин, носите Маску в общественных местах (!)
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09.05.2020 09:22 Відповісти
Заслуженный профессор микробиологии Сухарит Бхакди объясняет в новом немецком интервью, что политика и средства массовой информации проводят «недопустимое нагнетание страха» и «кампанию безответственной дезинформации». По словам профессора Бхакди, маски для лица в целом не нужны и могут фактически быть вредными «ловцами микробов». Нынешний кризис был вызван самими политиками и имеет мало общего с вирусом, утверждает он, в то время как вакцина против коронавируса является «ненужной и опасной», как уже было в случае со свиным гриппом. Профессор Бхакди добавил, что ВОЗ «никогда не брала на себя ответственность за свои неправильные решения за эти годы».

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.servustv.com%2Fvideos%2Faa-23ud73pbh1w12%2F https://www.servustv.com/videos/aa-23ud73pbh1w12/

В новом интервью швейцарский главный врач по инфекционным заболеваниям доктор Пьетро Вернацца объясняет, что болезнь Covid19 «легкая для подавляющего большинства людей». «Подсчет зараженных людей и призыв к дополнительным тестам» мало чем помогут. Кроме того, большинство людей, перечисленных в статистике короны, умерли не только от Covid-19. По словам доктора Вернаццы, нет никаких доказательств пользы масок для лица у людей, которые сами не проявляют симптомов.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.saldo.ch%2Fartikel%2Fartikeldetail%2Ffuer-die-allermeisten-menschen-verlaeuft-die-erkrankung-mild%2F https://www.saldo.ch/artikel/artikeldetail/fuer-die-allermeisten-menschen-verlaeuft-die-erkrankung-mild/

Профессор биологии и лауреат Нобелевской премии Михаэль Левитт считает текущий карантин в виде полной остановки мировой экономики ('локдаун') огромной ошибкой и считает более разумными точечные меры, наиболее важна защита людей в группе риска

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dbl-sZdfLcEk https://www.youtube.com/watch?v=bl-sZdfLcEk

ты утверждаешь, что эти ученые из рашки? олигофрен)))
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09.05.2020 09:31 Відповісти
Нет никакой Короны с вирусом,я вам тут еще 11 марта говорил,туфта это все...
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09.05.2020 09:22 Відповісти
❗️На COVID ты нас покинул: как проходят похороны зараженных ⚰️

В связи с распространением инфекции погибших от нее хоронят (по рекомендации Минздрава) в закрытых гробах и с минимальным присутствием провожающих в последний путь. Роспотребнадзор не исключает, что коронавирус в течение нескольких дней после смерти может сохраняться в тканях тела, однако обязательное предписание кремации умерших от COVID-19 в России вряд ли появится.


Эксперты отрасли отмечают, что это требование было бы невыполнимо - крематориев в стране не хватает, поэтому РФ не сможет пойти по пути Италии, где в разгар эпидемии без участия родственников хоронили прах.
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09.05.2020 11:13 Відповісти
Крылья рубить всем подряд способен только тот,кто сам не умеет летать...Это про Путлера СТЕРХолета
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09.05.2020 09:30 Відповісти
Заслуженный профессор микробиологии Сухарит Бхакди объясняет в новом немецком интервью, что политика и средства массовой информации проводят «недопустимое нагнетание страха» и «кампанию безответственной дезинформации». По словам профессора Бхакди, маски для лица в целом не нужны и могут фактически быть вредными «ловцами микробов». Нынешний кризис был вызван самими политиками и имеет мало общего с вирусом, утверждает он, в то время как вакцина против коронавируса является «ненужной и опасной», как уже было в случае со свиным гриппом. Профессор Бхакди добавил, что ВОЗ «никогда не брала на себя ответственность за свои неправильные решения за эти годы».

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.servustv.com%2Fvideos%2Faa-23ud73pbh1w12%2F https://www.servustv.com/videos/aa-23ud73pbh1w12/

В новом интервью швейцарский главный врач по инфекционным заболеваниям доктор Пьетро Вернацца объясняет, что болезнь Covid19 «легкая для подавляющего большинства людей». «Подсчет зараженных людей и призыв к дополнительным тестам» мало чем помогут. Кроме того, большинство людей, перечисленных в статистике короны, умерли не только от Covid-19. По словам доктора Вернаццы, нет никаких доказательств пользы масок для лица у людей, которые сами не проявляют симптомов.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.saldo.ch%2Fartikel%2Fartikeldetail%2Ffuer-die-allermeisten-menschen-verlaeuft-die-erkrankung-mild%2F https://www.saldo.ch/artikel/artikeldetail/fuer-die-allermeisten-menschen-verlaeuft-die-erkrankung-mild/

Профессор биологии и лауреат Нобелевской премии Михаэль Левитт считает текущий карантин в виде полной остановки мировой экономики ('локдаун') огромной ошибкой и считает более разумными точечные меры, наиболее важна защита людей в группе риска

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dbl-sZdfLcEk https://www.youtube.com/watch?v=bl-sZdfLcEk
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09.05.2020 09:31 Відповісти
З індійцем погоджусь..Як би це не було цинічно.
у індійців підвищений імунітет,і їх настільки багато,що карантин ввести майже неможливо.Тому Індія -виключення...

АЛЕ Світу До вакцинації прийдеться від індії ізолюватись,як і від Білорусії..
як величезних розсадників інфекції...
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09.05.2020 09:42 Відповісти
В новом интервью швейцарский главный врач по инфекционным заболеваниям доктор Пьетро Вернацца объясняет, что болезнь Covid19 «легкая для подавляющего большинства людей».

почти грипп.ну немного више смертность.. в 6-10 раз...

ну да.
а Вакцинация вооще вредна...
где-то я ето уже слишал
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09.05.2020 09:46 Відповісти
павлик дурда, конечно, разбирается лучше, чем профессор вирусологии запомните этого шута и игнорьте его сообщения
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09.05.2020 10:32 Відповісти
Короновируса нет!! Игнорьте всю другую информацию !!/(ЛАХТИ)

Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [09.05.20 09:19]
Коронавирус в России. Главное к утру:

- всего в стране выявлено 187 859 случаев коронавируса, 1723 человека скончались, 26 608 выздоровели;
- власти столицы намерены пресекать попытки заболевших коронавирусной инфекцией москвичей получить пропуск для передвижения по городу;
- глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что со следующей недели в Грозном возобновят работу малые предприятия в сфере услуг. «Послабление ограничительных мер коснётся небольших СТО, хозяйственных магазинов и других небольших торговых заведений», - пишет Кадыров;
- в Приморском крае за сутки выявили 45 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщает правительство региона. Всего в крае заболели 808 человек;
- в Хакасии за сутки - 36 новых случаев, всего заболевших - 403;
- в Новосибирской области за последние сутки выявлено 76 новых случаев, всего в регионе коронавирус - у 1025 пациентов, сообщает региональный оперштаб;
- Минобрнауки приняло решение провести выпускные экзамены в вузах онлайн
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09.05.2020 11:15 Відповісти
я нигде не писал, что вируса нет, этот бред исходит от таких дурачков, как ты
а еще в каждом сообщение приплетание кацапстана, наверное, он тебе очень близкий и родной, раз без него не можешь жить
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09.05.2020 11:29 Відповісти
маня графики в феврале рисовали миллиард больных к лету
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09.05.2020 10:58 Відповісти
 
 