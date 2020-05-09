Пандемія COVID-19: кількість інфікованих сягнула 4 млн, померло 276 тисяч. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 9 травня у світі зареєстрували 3 939 119 (3 846 949 учора) випадків інфікування COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 274 917 (269 584 вчора) смертей від коронавірусу.
Лідером за кількістю випадків інфікувань залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих сягнула 77 180, хворих - 1 283 929.
Іспанія повідомляє про 222 857 випадків COVID-19, 26 299 осіб померли.
В Італії зафіксовано 217 185 випадків інфікування коронавірусною інфекцією (30 201 летальний випадок).
Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували у США, Великій Британії, Італії, Іспанії та Франції.
У Великій Британії померли 31 316 людей, у Франції - 26 233, в Німеччині - 7 510, в Ірані - 6 541, у Туреччині - 3 689, у Бельгії - 8 521, в Нідерландах - 5 377, у Канаді - 4 697.
У РФ кількість інфікованих досягла 187 859 осіб, із яких 1 723 померли, в Білорусі - 21 101, померла 121 людина; в Польщі - 15 366, померло 776; у Молдові - 4 728, померло 150; в Угорщині - 3 213, померло 405; у Румунії - 14 811, померли 923 особи; в Словаччині - 1 455, померло 26.
Водночас ресурс Worldometer, що спеціалізується на статистиці, пов'язаній із найважливішими світовими подіями, повідомив, що загалом у світі налічується 4 млн 012 тис. 857 тих, хто інфікувався CОVID-19, і 276 тис. 216 жертв інфекції.
Нагадаємо, в Україні на ранок 8 травня зафіксовано 504 нові випадки COVID-19: загалом - 14 195, летальних - 361, одужали 2 706 осіб.
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Якось так.
ви вже заперечуєте офіційну статистику Білорусі ?
аще білорусь обійшла Австрію,Ізраїль ,Румунію,Катар і ОАЕ...
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Число заболевших для болезни, когда 80% процентов случаев проходить бессимптомно, некорректный показатель для доказательства противоэпидемической эффективности садистских противоэпидемических мер.
Корректно сравнивать смертность (не путать с летальностью).
ибо ВСЕМ ДОЛЖНО БИТЬ НАСРАТЬ на тебя -если ти пробуешь игнорировать каратин и ставишь других под возможность заражения..
В Китае для таких есть статья с смертной казнью..
так шо не пи..ди тут о гуманизме относительно ВОЗМОЖНО ЗАРАЖЕННИХ..
(перепрошую за помилки і відсутність російських букв -у мене не "виставлена" російська розкладка клавіатури)
ЩУролов..
ВЖЕ померлих від ковід більше,як від сезонного грипу.
https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine?WT.mc_id=20200430165003_COVID-19-vaccine_BG-TW&WT.tsrc=BGTW&linkId=87665522
Гейтс:
- всех вакцинирую, а для контроля поставлю чипы, без которых нельзя будет выйти на улицу
олигофрены и аваковские шавки:
- эта фсё руцкай фейк!
не знав..
буду знати..))))))))))
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.servustv.com%2Fvideos%2Faa-23ud73pbh1w12%2F https://www.servustv.com/videos/aa-23ud73pbh1w12/
В новом интервью швейцарский главный врач по инфекционным заболеваниям доктор Пьетро Вернацца объясняет, что болезнь Covid19 «легкая для подавляющего большинства людей». «Подсчет зараженных людей и призыв к дополнительным тестам» мало чем помогут. Кроме того, большинство людей, перечисленных в статистике короны, умерли не только от Covid-19. По словам доктора Вернаццы, нет никаких доказательств пользы масок для лица у людей, которые сами не проявляют симптомов.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.saldo.ch%2Fartikel%2Fartikeldetail%2Ffuer-die-allermeisten-menschen-verlaeuft-die-erkrankung-mild%2F https://www.saldo.ch/artikel/artikeldetail/fuer-die-allermeisten-menschen-verlaeuft-die-erkrankung-mild/
Профессор биологии и лауреат Нобелевской премии Михаэль Левитт считает текущий карантин в виде полной остановки мировой экономики ('локдаун') огромной ошибкой и считает более разумными точечные меры, наиболее важна защита людей в группе риска
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dbl-sZdfLcEk https://www.youtube.com/watch?v=bl-sZdfLcEk
ты утверждаешь, что эти ученые из рашки? олигофрен)))
В связи с распространением инфекции погибших от нее хоронят (по рекомендации Минздрава) в закрытых гробах и с минимальным присутствием провожающих в последний путь. Роспотребнадзор не исключает, что коронавирус в течение нескольких дней после смерти может сохраняться в тканях тела, однако обязательное предписание кремации умерших от COVID-19 в России вряд ли появится.
Эксперты отрасли отмечают, что это требование было бы невыполнимо - крематориев в стране не хватает, поэтому РФ не сможет пойти по пути Италии, где в разгар эпидемии без участия родственников хоронили прах.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.servustv.com%2Fvideos%2Faa-23ud73pbh1w12%2F https://www.servustv.com/videos/aa-23ud73pbh1w12/
В новом интервью швейцарский главный врач по инфекционным заболеваниям доктор Пьетро Вернацца объясняет, что болезнь Covid19 «легкая для подавляющего большинства людей». «Подсчет зараженных людей и призыв к дополнительным тестам» мало чем помогут. Кроме того, большинство людей, перечисленных в статистике короны, умерли не только от Covid-19. По словам доктора Вернаццы, нет никаких доказательств пользы масок для лица у людей, которые сами не проявляют симптомов.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.saldo.ch%2Fartikel%2Fartikeldetail%2Ffuer-die-allermeisten-menschen-verlaeuft-die-erkrankung-mild%2F https://www.saldo.ch/artikel/artikeldetail/fuer-die-allermeisten-menschen-verlaeuft-die-erkrankung-mild/
Профессор биологии и лауреат Нобелевской премии Михаэль Левитт считает текущий карантин в виде полной остановки мировой экономики ('локдаун') огромной ошибкой и считает более разумными точечные меры, наиболее важна защита людей в группе риска
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dbl-sZdfLcEk https://www.youtube.com/watch?v=bl-sZdfLcEk
у індійців підвищений імунітет,і їх настільки багато,що карантин ввести майже неможливо.Тому Індія -виключення...
АЛЕ Світу До вакцинації прийдеться від індії ізолюватись,як і від Білорусії..
як величезних розсадників інфекції...
почти грипп.ну немного више смертность.. в 6-10 раз...
ну да.
а Вакцинация вооще вредна...
где-то я ето уже слишал
Коронавирус/2019-nCoV/Covid-2019, [09.05.20 09:19]
Коронавирус в России. Главное к утру:
- всего в стране выявлено 187 859 случаев коронавируса, 1723 человека скончались, 26 608 выздоровели;
- власти столицы намерены пресекать попытки заболевших коронавирусной инфекцией москвичей получить пропуск для передвижения по городу;
- глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что со следующей недели в Грозном возобновят работу малые предприятия в сфере услуг. «Послабление ограничительных мер коснётся небольших СТО, хозяйственных магазинов и других небольших торговых заведений», - пишет Кадыров;
- в Приморском крае за сутки выявили 45 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщает правительство региона. Всего в крае заболели 808 человек;
- в Хакасии за сутки - 36 новых случаев, всего заболевших - 403;
- в Новосибирской области за последние сутки выявлено 76 новых случаев, всего в регионе коронавирус - у 1025 пациентов, сообщает региональный оперштаб;
- Минобрнауки приняло решение провести выпускные экзамены в вузах онлайн
а еще в каждом сообщение приплетание кацапстана, наверное, он тебе очень близкий и родной, раз без него не можешь жить