Пандемія COVID-19: кількість інфікованих сягнула 4 млн, померло 276 тисяч. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 9 травня у світі зареєстрували 3 939 119 (3 846 949 учора) випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 274 917 (269 584 вчора) смертей від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків інфікувань залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих сягнула 77 180, хворих - 1 283 929.

Іспанія повідомляє про 222 857 випадків COVID-19, 26 299 осіб померли.

В Італії зафіксовано 217 185 випадків інфікування коронавірусною інфекцією (30 201 летальний випадок).

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Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували у США, Великій Британії, Італії, Іспанії та Франції.

У Великій Британії померли 31 316 людей, у Франції - 26 233, в Німеччині - 7 510, в Ірані - 6 541, у Туреччині - 3 689, у Бельгії - 8 521, в Нідерландах - 5 377, у Канаді - 4 697.

У РФ кількість інфікованих досягла 187 859 осіб, із яких 1 723 померли, в Білорусі - 21 101, померла 121 людина; в Польщі - 15 366, померло 776; у Молдові - 4 728, померло 150; в Угорщині - 3 213, померло 405; у Румунії - 14 811, померли 923 особи; в Словаччині - 1 455, померло 26.

Водночас ресурс Worldometer, що спеціалізується на статистиці, пов'язаній із найважливішими світовими подіями, повідомив, що загалом у світі налічується 4 млн 012 тис. 857 тих, хто інфікувався CОVID-19, і 276 тис. 216 жертв інфекції.

Нагадаємо, в Україні на ранок 8 травня зафіксовано 504 нові випадки COVID-19: загалом - 14 195, летальних - 361, одужали 2 706 осіб.