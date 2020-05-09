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В Украине введут отечественные протоколы лечения всех болезней, - Степанов

В Украине введут отечественные протоколы лечения всех болезней, - Степанов

Лечение от всех болезней в Украине будет проводиться по отечественным протоколам - Минздрав уже разрабатывает соответствующие стандарты. Всего разработали 120 протоколов, осталось 2,5 тысячи.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет ТСН, передает Цензор.НЕТ.

"У нас будут украинские стандарты оказания медицинской помощи, и у нас будут украинские клинические рекомендации, протоколы, название уже не важно. Это именно то, по чем мы будем лечиться, и которые будут использовать украинские врачи. Каким образом составляются эти протоколы? Берутся протоколы разных стран, лучших стран в той или иной области, в каждой отрасли, направлении медицины есть страны, которые более продвинутые. И потом они адаптируются уже для украинских реалий. Что такое протокол? Это стандарт лечения, то, каким образом лечить болезнь в зависимости от ее состояния, течения. Это то, что нужно врачу для того, чтобы он мог нормально, квалифицированно лечить. Эти протоколы - типа нашего стандарта лечения коронавирусной болезни COVID-19, о котором уже все знают, он есть у нас на сайте", - пояснил Степанов.

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По его словам, такие протоколы будут для каждой болезни.

"На сегодня у нас есть 120 таких обновленных, актуализированных протоколов украинских. Нет - двух с половиной тысяч. Чтобы мы с вами представляли, что у нас происходит. Потому что они были просто отменены. Некоторые стандарты были, например, финские протоколы. Мне не понятно, почему финские... Почему мы должны по ним лечиться, как они адаптированы под украинские реалии? Дело в том, что этими протоколами занимались не врачи. Этим занимались люди, которые почему-то решили, что они много читали Google и теперь они могут это делать", - подчеркнул глава Минздрава.

Автор: 

здравоохранение (332) медицина (2529) Минздрав (4906) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+10
Пока зеленая гнида у власти - опасно лечиться.
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09.05.2020 22:37 Ответить
+8
Это угроза? У наших врачей есть доступ к международным протоколам, совки драные.
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09.05.2020 22:36 Ответить
+8
https://www.vz.kiev.ua/myhajlo-radutskyj-nasha-meta-strahova-medytsyna-vzhe-za-2-roky/?fbclid=IwAR0sAwNlhsYk6uKVI7BW8Ksbi_r5va76A8cIxZjGNYaMZrqQpBSMryzbCjA Михайло Радуцький і https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2400617816889438?__tn__=K-R Ульяна Супрун публічно обмінялися "люб'язностями".
Зокрема, вони сперечалися через протоколи лікування - інструкції, за якими лікарі мають нас лікувати.
Радуцький https://www.vz.kiev.ua/myhajlo-radutskyj-nasha-meta-strahova-medytsyna-vzhe-za-2-roky/?fbclid=IwAR0sAwNlhsYk6uKVI7BW8Ksbi_r5va76A8cIxZjGNYaMZrqQpBSMryzbCjA вважає , що міжнародні протоколи лікування треба адаптувати під українські реалії, зокрема, через "генетичні відмінності в перебігу тих чи інших хвороб у представників різних рас".
Cупрун же https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2400617816889438?__tn__=K-R пояснює , що "анатомія для українців, американців чи поляків - однакова. Процес перебігу тих чи інших захворювань теж".

Ще у 2017 році МОЗ видало наказ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0530-17 1422 . Він дозволяє лікарям легально використовувати ******* міжнародні медичні протоколи.
Раніше лікар міг юридично відповідати за те, що використав ******* протоколи замість затверджених в Україні, але застарілих.
Цей наказ є дозвільним. Тобто не скасовує існуючих затверджених протоколів і не забороняє їх.

В українських протоколах, які були обов'язковими до виконання, досі є брендові назви медичних препаратів.
"Велика фарма" зацікавлена у тому, щоб їхні препарати були у протоколах лікування. Тобто коли лікар має обов'язково виписати пацієнту саме цей препарат саме цього виробника.
Це зручний спосіб в межах 40-мільйонної країни збільшити продажі своїх препаратів.
До слова, впровадження застосування нових (міжнародних) клінічних протоколів без процедури адаптації свого часу не погоджувала Академія медичних наук.

Таки дорвалась мафія до протоколів. Тепер чекайте відповідальності лікарів за лікування без фуфломіцинів потрібних виробників.
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09.05.2020 22:57 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Мафія добиває реформу Супрун! Знову в нас буде окрема українська медицина яка буде лікувати по окремим українським протоколам окремими ліками які використовує тільки Україна! Все проти чого боролась команда Супрун - повертається! Виходить що для того щоб реформувати медицину в Україні її потрібно випалити вогнеметом до тла, а вже потім з чистого місця починати будувати нову медичну систему! Не може мафія працювати чесно, вона хоче заробляти надприбутки на фуфломіцінах, які увійдуть в українські протоколи лікування!
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09.05.2020 22:50 Ответить
родичка лежала з інсультом----кожен день купляли масу ліків.Коли прийшла в міністерство Супрун,вона казала,що для лікування таких як родичка,потрібно було на день ліків на 100 гр.Я тоді взяла у жінки,яка лежала з родичкою в одній палаті рецепт з 10 ліками і подивилася їх дію-----в списку було багато ліків з подібною дією.Замість 10 потрібно було прописати тільки 5,а можливо й менше.
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10.05.2020 08:21 Ответить
Это угроза? У наших врачей есть доступ к международным протоколам, совки драные.
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09.05.2020 22:36 Ответить
Это чтобы средний чек за медикаментозное лечение слишком дешево клиенту не обходился.
Будете возмущаться, что лишних лекарств навыписывали, всегда можно сослаться на протокол от Минздрава.
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09.05.2020 23:33 Ответить
Пока зеленая гнида у власти - опасно лечиться.
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09.05.2020 22:37 Ответить
Отут нам і гаплик...
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09.05.2020 22:37 Ответить
в українців своє , квадратне колесо ...
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09.05.2020 22:39 Ответить
" опись, прОтокол, сдал, принял, отпечатки пальцев, были ли вы или ваши родственники за границей на заработках и если да то собираетесь(ются) ли снова?"
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09.05.2020 22:39 Ответить
Анальгін, анальгін, зеленка, анальгін..дзвінок у поховальну контору..
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09.05.2020 22:41 Ответить
ну чо. є ще цитрамон, парацетамол, ацетилсаліцилова кислота ну і канєшно ібупрофен куди ж без нього )))
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10.05.2020 13:43 Ответить
Подорожник?
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09.05.2020 22:44 Ответить
Подключайтесь к петиции:
https://www.youtube.com/watch?v=GRQj9CqtONQ
В Чому Загроза диктаторського 3316?
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09.05.2020 22:48 Ответить
отечественные протоколы ето славно, а с больными и болячками как - все также?
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09.05.2020 22:48 Ответить
Может, где-то с нормальным правительством - и славно, а у нас это смертельно опасно, судя по их протоколу лечения ковида.
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09.05.2020 22:52 Ответить
И дорого - само собой.
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09.05.2020 22:54 Ответить
про дорого даже не хочу говорить - но здоровье дороже,
если мы еще на етом свете кому то нужны....
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09.05.2020 22:58 Ответить
Читай пост про Супрун нижче.
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09.05.2020 23:03 Ответить
Це щось з САЛОМ зв'язане??
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09.05.2020 22:50 Ответить
скажи чеху 68 - он тебя загрызет и будет прав!
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09.05.2020 22:52 Ответить
Новые Зе-протоколы лечения будут просты и доступны
В Украине введут отечественные протоколы лечения всех болезней, - Степанов - Цензор.НЕТ 7978
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09.05.2020 22:56 Ответить
https://www.vz.kiev.ua/myhajlo-radutskyj-nasha-meta-strahova-medytsyna-vzhe-za-2-roky/?fbclid=IwAR0sAwNlhsYk6uKVI7BW8Ksbi_r5va76A8cIxZjGNYaMZrqQpBSMryzbCjA Михайло Радуцький і https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2400617816889438?__tn__=K-R Ульяна Супрун публічно обмінялися "люб'язностями".
Зокрема, вони сперечалися через протоколи лікування - інструкції, за якими лікарі мають нас лікувати.
Радуцький https://www.vz.kiev.ua/myhajlo-radutskyj-nasha-meta-strahova-medytsyna-vzhe-za-2-roky/?fbclid=IwAR0sAwNlhsYk6uKVI7BW8Ksbi_r5va76A8cIxZjGNYaMZrqQpBSMryzbCjA вважає , що міжнародні протоколи лікування треба адаптувати під українські реалії, зокрема, через "генетичні відмінності в перебігу тих чи інших хвороб у представників різних рас".
Cупрун же https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2400617816889438?__tn__=K-R пояснює , що "анатомія для українців, американців чи поляків - однакова. Процес перебігу тих чи інших захворювань теж".

Ще у 2017 році МОЗ видало наказ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0530-17 1422 . Він дозволяє лікарям легально використовувати ******* міжнародні медичні протоколи.
Раніше лікар міг юридично відповідати за те, що використав ******* протоколи замість затверджених в Україні, але застарілих.
Цей наказ є дозвільним. Тобто не скасовує існуючих затверджених протоколів і не забороняє їх.

В українських протоколах, які були обов'язковими до виконання, досі є брендові назви медичних препаратів.
"Велика фарма" зацікавлена у тому, щоб їхні препарати були у протоколах лікування. Тобто коли лікар має обов'язково виписати пацієнту саме цей препарат саме цього виробника.
Це зручний спосіб в межах 40-мільйонної країни збільшити продажі своїх препаратів.
До слова, впровадження застосування нових (міжнародних) клінічних протоколів без процедури адаптації свого часу не погоджувала Академія медичних наук.

Таки дорвалась мафія до протоколів. Тепер чекайте відповідальності лікарів за лікування без фуфломіцинів потрібних виробників.
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09.05.2020 22:57 Ответить
Лучший протокол- от зебилизма. Но зебилам он не по их мозгам.
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09.05.2020 22:58 Ответить
от зебелизма - єто к образованию.
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10.05.2020 00:02 Ответить
Доктор из Донецка выпишет всем больным протоколы лечения - это будет веселое выздоровление.
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09.05.2020 22:59 Ответить
А для лікування зебілізму будуть протоколи?
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09.05.2020 22:59 Ответить
всё, нам капец...
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09.05.2020 23:01 Ответить
А ты у врачей лечишься ?
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10.05.2020 00:22 Ответить
Да, я сам грамотный, и куча знакомых докторов. Профессура и доценты.
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10.05.2020 00:29 Ответить
Вот здесь адвокат рассказывает, что не надо вакцинироваться. принудительно, а только по своей воле. Так и про чипизацию.
https://www.youtube.com/watch?v=GRQj9CqtONQ
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09.05.2020 23:02 Ответить
Да, шо вы волнуетесь?
У нас уже давно один протокол от всех болезней в рамках отделения.
Всем одни уколы, капельницы, таблетки.
Разве что у человека нет денег - для него другой протокол и лекарства, которые в больнице залежались со времён Хрущева.
Разница только в том, что теперь все бабло будет наваривают семейка Степанова, а не Богомолец.
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09.05.2020 23:04 Ответить
Представляю как отечественные протоколы будут учитывать индивидуальные особенности каждого организма. Всех вылечат зеленые прахвесианалы.
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09.05.2020 23:04 Ответить
Протоколи будуть, але Степанов ніколи і нікого не лікував, тому до кінця не розуміє суті таких протоколів. Не завжди лікування можливе по-протоколу, бо є алергія на протокольні ліки та інші проблеми.
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09.05.2020 23:06 Ответить
Али, вы ето сейчас кому говорите, ослам?
у них уши хоть и большие, но они не слышат,
про думать тема закрыта, вони мають право на ашипку!
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09.05.2020 23:15 Ответить
Человек имеет право на ошибку,когда понимает,что что-то делает НЕ ТАК,в силу каких-то форс-мажорных обстоятельств... И планирует все изменить, когда появится такая возможность. Но. Есть Законы,которые нарушать нельзя ни в коем случае.
Конституция Украины,например.
И,есть "законноизбранные" депутаты,которые об этом не знают, не слышали,...типа...не в теме....
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09.05.2020 23:26 Ответить
вы когда нибудь видели бровистку или там массажистку, клована наконец
которые хоть раз и мельком читали Конституцию Украины?
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09.05.2020 23:33 Ответить
....нннну....свечку не держал...
Но,помните это,надеюсь,-
Contra spem spero!
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09.05.2020 23:52 Ответить
та помню хоть и не очень на турецком
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09.05.2020 23:57 Ответить
Вислів утворено за аналогією до виразу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD Цицерона : «https://uk.wikipedia.org/wiki/Dum_spiro_spero Dum spiro spero » (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Поки дихаю, сподіваюся).

Та я тоже в турецком не оч силен.)))
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10.05.2020 00:03 Ответить
я бы прекратил дискуссию, бо смысла нет....
вы же подкожник, а я сегодня не в настроении ругаться..
приходите в мандей
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10.05.2020 00:08 Ответить
Я надеялся и верил,что вы при памяти.Но нет.Предлагаю прекратить дискурс навечно.
Вы не коментите мои посты,я-ваши.
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10.05.2020 00:24 Ответить
я тоже думал, шо ты вменяемый. но нет...

та да - шоб ты тока соблюдал
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10.05.2020 00:42 Ответить
Ключевое предложение,если кто не заметил,-
И потом они адаптируются уже для украинских реалий.

р.s.- кому не понятно,спросите,я объясню....
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09.05.2020 23:18 Ответить
Да давай уже, может это не то, шо я думаю.
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09.05.2020 23:22 Ответить
Судя по всему, вы не имеете представления о наших провинциальных клиниках.
Там не только "костюмов" нет,там нет элементарных средств защиты,типа "намордников" и перчаток.
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09.05.2020 23:31 Ответить
Новое - хорошо забытое старое, только еще лучше, бо дороже.
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09.05.2020 23:36 Ответить
Признавайтесь, вы тут ,типа, мимо проходили ? )
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10.05.2020 00:09 Ответить
Я тут поинтересовался об эпидемии в Киеве и области. Так вот.
пси.Кому населенные пункты покажутся неизвестными,обратитесь к Гуглу.
Короче. Рассказываю.
Больницы пригородов Киева,- Ирпеня и Бучи,закрыли для приема граждан с сомнительными "вирусными параметрами". Их везут дальше. В больнички сельских населенных пунктов, типа Бородянки /это районный центр Киевской области/.
Короч, в "деревню к тетке,в глушь,в саратов.."
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09.05.2020 23:43 Ответить
Ого... прямо лепрозории на выселках.
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09.05.2020 23:46 Ответить
А вы,типа белый и пушистый , и с китайской хренью в сладких, да ?
Остается только позавидовать................
Когда ,хрен знает сколько украинцев, загибается от этой китайской *****.
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09.05.2020 23:58 Ответить
Это надо было с января выяснять, а, может, и еще раньше.
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10.05.2020 06:14 Ответить
протокол - это как рекомендация (как ГОСТ) в случае если помогло.. и как отмазка (а я по протоколу...какие претензии??) врачу - в случае если похоронили пациента...
для страховой медицины ( у нас пока ее нет) это счастье (там каждую таблетку посчитают и каждое назначение перепроверят), для медицины нашей - это тотальная бюрократия...
как лечить по протоколу, если нет в больничке ни аппаратуры ни лекарств тех, которые есть в протоколе? а самодеятельность в летальном случае будет приравнена к непрофессионализму и караться законом... ...и опять о больных... только между строк ...
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09.05.2020 23:19 Ответить
Переробимо те що вже зробили при Супрун? Робити нічого?
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09.05.2020 23:24 Ответить
А навар?
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09.05.2020 23:26 Ответить
А, не подумав.
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09.05.2020 23:33 Ответить
лохторат будет лечится протоколами комаровского - проветриванием , уриной от бубочьки и фуфломицином от богатырёвой. А сами они лечится будут в Германии,США,Израиле по совсем другим протоколам
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09.05.2020 23:30 Ответить
А слишком умные будут Супрун к больным местам прикладывать.
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10.05.2020 01:01 Ответить
Ну да, как же еще фуфломицины впаривать, надо отечественные протоколы, как на рассии
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10.05.2020 01:46 Ответить
Любая болезнь, как и любая проблема всегда имеет более одного варианта решения. Чаще всего множество. Юридическое цементирование мед.протоколов это не очень хорошая идея. Я сталкивалась с этим не раз в США.
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10.05.2020 07:32 Ответить
все будет, когда-нибудь потом, может быть
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10.05.2020 22:39 Ответить
 
 