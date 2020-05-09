В Украине введут отечественные протоколы лечения всех болезней, - Степанов
Лечение от всех болезней в Украине будет проводиться по отечественным протоколам - Минздрав уже разрабатывает соответствующие стандарты. Всего разработали 120 протоколов, осталось 2,5 тысячи.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет ТСН, передает Цензор.НЕТ.
"У нас будут украинские стандарты оказания медицинской помощи, и у нас будут украинские клинические рекомендации, протоколы, название уже не важно. Это именно то, по чем мы будем лечиться, и которые будут использовать украинские врачи. Каким образом составляются эти протоколы? Берутся протоколы разных стран, лучших стран в той или иной области, в каждой отрасли, направлении медицины есть страны, которые более продвинутые. И потом они адаптируются уже для украинских реалий. Что такое протокол? Это стандарт лечения, то, каким образом лечить болезнь в зависимости от ее состояния, течения. Это то, что нужно врачу для того, чтобы он мог нормально, квалифицированно лечить. Эти протоколы - типа нашего стандарта лечения коронавирусной болезни COVID-19, о котором уже все знают, он есть у нас на сайте", - пояснил Степанов.
По его словам, такие протоколы будут для каждой болезни.
"На сегодня у нас есть 120 таких обновленных, актуализированных протоколов украинских. Нет - двух с половиной тысяч. Чтобы мы с вами представляли, что у нас происходит. Потому что они были просто отменены. Некоторые стандарты были, например, финские протоколы. Мне не понятно, почему финские... Почему мы должны по ним лечиться, как они адаптированы под украинские реалии? Дело в том, что этими протоколами занимались не врачи. Этим занимались люди, которые почему-то решили, что они много читали Google и теперь они могут это делать", - подчеркнул глава Минздрава.
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Будете возмущаться, что лишних лекарств навыписывали, всегда можно сослаться на протокол от Минздрава.
https://www.youtube.com/watch?v=GRQj9CqtONQ
В Чому Загроза диктаторського 3316?
если мы еще на етом свете кому то нужны....
Зокрема, вони сперечалися через протоколи лікування - інструкції, за якими лікарі мають нас лікувати.
Радуцький https://www.vz.kiev.ua/myhajlo-radutskyj-nasha-meta-strahova-medytsyna-vzhe-za-2-roky/?fbclid=IwAR0sAwNlhsYk6uKVI7BW8Ksbi_r5va76A8cIxZjGNYaMZrqQpBSMryzbCjA вважає , що міжнародні протоколи лікування треба адаптувати під українські реалії, зокрема, через "генетичні відмінності в перебігу тих чи інших хвороб у представників різних рас".
Cупрун же https://www.facebook.com/ulanasuprun/posts/2400617816889438?__tn__=K-R пояснює , що "анатомія для українців, американців чи поляків - однакова. Процес перебігу тих чи інших захворювань теж".
Ще у 2017 році МОЗ видало наказ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0530-17 1422 . Він дозволяє лікарям легально використовувати ******* міжнародні медичні протоколи.
Раніше лікар міг юридично відповідати за те, що використав ******* протоколи замість затверджених в Україні, але застарілих.
Цей наказ є дозвільним. Тобто не скасовує існуючих затверджених протоколів і не забороняє їх.
В українських протоколах, які були обов'язковими до виконання, досі є брендові назви медичних препаратів.
"Велика фарма" зацікавлена у тому, щоб їхні препарати були у протоколах лікування. Тобто коли лікар має обов'язково виписати пацієнту саме цей препарат саме цього виробника.
Це зручний спосіб в межах 40-мільйонної країни збільшити продажі своїх препаратів.
До слова, впровадження застосування нових (міжнародних) клінічних протоколів без процедури адаптації свого часу не погоджувала Академія медичних наук.
Таки дорвалась мафія до протоколів. Тепер чекайте відповідальності лікарів за лікування без фуфломіцинів потрібних виробників.
https://www.youtube.com/watch?v=GRQj9CqtONQ
У нас уже давно один протокол от всех болезней в рамках отделения.
Всем одни уколы, капельницы, таблетки.
Разве что у человека нет денег - для него другой протокол и лекарства, которые в больнице залежались со времён Хрущева.
Разница только в том, что теперь все бабло будет наваривают семейка Степанова, а не Богомолец.
у них уши хоть и большие, но они не слышат,
про думать тема закрыта, вони мають право на ашипку!
Конституция Украины,например.
И,есть "законноизбранные" депутаты,которые об этом не знают, не слышали,...типа...не в теме....
которые хоть раз и мельком читали Конституцию Украины?
Но,помните это,надеюсь,-
Contra spem spero!
Та я тоже в турецком не оч силен.)))
вы же подкожник, а я сегодня не в настроении ругаться..
приходите в мандей
Вы не коментите мои посты,я-ваши.
та да - шоб ты тока соблюдал
И потом они адаптируются уже для украинских реалий.
р.s.- кому не понятно,спросите,я объясню....
Там не только "костюмов" нет,там нет элементарных средств защиты,типа "намордников" и перчаток.
пси.Кому населенные пункты покажутся неизвестными,обратитесь к Гуглу.
Короче. Рассказываю.
Больницы пригородов Киева,- Ирпеня и Бучи,закрыли для приема граждан с сомнительными "вирусными параметрами". Их везут дальше. В больнички сельских населенных пунктов, типа Бородянки /это районный центр Киевской области/.
Короч, в "деревню к тетке,в глушь,в саратов.."
Остается только позавидовать................
Когда ,хрен знает сколько украинцев, загибается от этой китайской *****.
для страховой медицины ( у нас пока ее нет) это счастье (там каждую таблетку посчитают и каждое назначение перепроверят), для медицины нашей - это тотальная бюрократия...
как лечить по протоколу, если нет в больничке ни аппаратуры ни лекарств тех, которые есть в протоколе? а самодеятельность в летальном случае будет приравнена к непрофессионализму и караться законом... ...и опять о больных... только между строк ...