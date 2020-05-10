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Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД, - посольство Великобритании

Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД, - посольство Великобритании

Чтобы выехать из Украины в Великобританию, граждане Украины должны получить разрешение своего министерства иностранных дел.

Об этом посольство Великобритании сообщает на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские власти сообщили нам, что только украинцы, которые постоянно проживают в зарубежных странах, смогут покинуть Украину", — сказано в сообщении.

В посольстве просят украинцев, которые имеют вид на жительство в Великобритании, но сейчас находятся в Украине, сообщить в дипмиссию о планах отправиться в Соединенное Королевство не позднее чем за 72 часа до начала путешествия. Это нужно, чтобы посольство передало МИД Украины информацию о желании этих граждан уехать.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский о выезде заробитчан: Рабства в Украине нет. Германия, Италия, Финляндия и Польша прислали заказ на рейсы для рабочих

"МИД Украины может разрешать выезд Украинским гражданам, имеющим вид на жительство в Великобритании. Посольство Великобритании поддерживает этот процесс, информируя МИД о вашей запланированной поездке и направляя к ним информацию о вашем статусе резидента Соединенного королевства", — сообщили в дипмиссии.

Этот новый порядок касается прямых перелетов в Великобританию, перелетов в другие страны, откуда открыто сообщение с Великобританией и выездов через наземную границу.

Также на Цензор.НЕТ: МИД не принимал решений о запрете выезда заробитчан: когда карантинные ограничения будут сняты, эта проблема исчезнет, - Кулеба

Напомним, 28 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать заробитчанам возвращаться на работу в другие страны. "В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.

Вечером того же дня в пресс-службе МИД заявили, что не принимали решение о запрете украинцам выезжать за границу.

Также читайте: Финляндия рассчитывает привлечь 15 тысяч работников из Украины, - Кабмин

29 апреля стало известно, что переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Автор: 

Великобритания (5046) МИД (7033) посольство (1087)


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Топ комментарии
+99
от кто врет - британцы или моника - это даже не вопрос))))) крепостные граждане Украины при зеленском - кошмар
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10.05.2020 13:42 Ответить
+84
Это абсолютно незаконно и за это Зеленский и его банда должны ответить!
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10.05.2020 13:42 Ответить
+71
Порох дав українцям безвіз, а Нелох "візи" на виїзд
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10.05.2020 13:43 Ответить
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Страница 3 из 3
Петр, соль не в тексте, а в фактах:
- во множестве humps (обозначенные дорожными знаками, округлые выпуклости на дорогах Запада, вынуждающие вас снизить скорость) на пути Украины, возникших с приходом 73-х процентного;
- в тенденции, к которой ведет нас власть Зе со стратегией реваншизма и слива Украины в совок.
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10.05.2020 21:12 Ответить
За Порошенка було рабство з ''безвізом'', а за зеленського - свобода з ''безвиїздом''. Молодці українці, правильний вибір зробили.
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10.05.2020 18:36 Ответить
Император Александр II: Манифест об отмене крепостного права 3 марта 1961.
Порошенко: Армия, ассоциация с ЕС, безвиз, децентрализация и Томос.
Зеленский: Теряет все.
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10.05.2020 18:57 Ответить
Ссср железный занавес 2.0? Что за насмешка
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10.05.2020 19:05 Ответить
Україна забороняє виїзд своїх громадян без дозволу МЗС, - посольство Великої Британії - Цензор.НЕТ 4798
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10.05.2020 19:41 Ответить
Ура! Привет совок.
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10.05.2020 19:50 Ответить
Ну, що, манкурти ? Я впевнена, що ви щасливі.
Ви ж не українці, які для яких важлива свобода, воля, гідність.
Продали себе ж**ві - тіштеся.
Так вам і треба.
=хуже нє будєт= і =сдєлалі сєбя вмєстє=.
Вас попереджали.
І просили ДУМАТИ !
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10.05.2020 20:15 Ответить
Может еще в СБУ разрешение брать?При союзе без КГБ выехать нельзя было!
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10.05.2020 20:56 Ответить
ты в кгб за разрешением ходил? Проверяли каждого, также как и сейчас при выдаче паспорта, ещё и отпечатки берут
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11.05.2020 07:54 Ответить
Как раз довелось общаться. У меня родители были несколько лет в командировке за границей. В 1987 году я пришел из армии , а они в 1988 должны были домой ехать и сделали мне вызов ,что бы я съездил посмотрел и с ними назад приехал. Сдал в Москве документы на загранпаспорт и т.д. Через какое то время звонок . Надо встретиться. Встречались как в фильмах про шпионов , на улице . Разговор на темы моральной устойчивости и т.д. Инструктаж как себя вести и на что смотреть. После поездки опять звонок, встреча и разговор что видел и т.д. В общем совок! Да и ,кстати, был кгбист!
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11.05.2020 10:49 Ответить
с 86 года езжу, в собеседовании ничего страшного не вижу. Может и правильно, что рассказывают как вести себя. Русиш швайн видно из далека
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11.05.2020 12:42 Ответить
Собеседования эти организации пусть засунут себе в задницу , я достаточно взрослый человек ,что бы отчитываться за свои действия перед всяким ворьем,которое сливает государство соседу и само разоряет его. И на эти организации у меня аллергия , особенно на ту ситуацию ,что сейчас в рашке , я считаю Путина- ****** , а наших правителей - близкими к нему , просто еще не успели дойти до этого, но очень стараются , народ не дает ,время от времени бунтует. Я свободный человек и им останусь!Чего желаю и всем землякам украинцам!
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11.05.2020 14:55 Ответить
зелене лайно думає про Ростов??? Скотиняяка
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10.05.2020 21:17 Ответить
Всех впускать никого не выпускать. А потом всех кого впустили в сибирь.
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10.05.2020 21:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HJLg4eUh2OA вот вам и Лукашенко
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11.05.2020 00:51 Ответить
Вы шо не понимаете что страной 30 лет управляют Начальники базара!!!!!!
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11.05.2020 02:23 Ответить
В следующий раз будете думать, как к этим кретинам обратно возвращаться. И налоги им не платите, пусть сначала мозги пробуханные прочистят и посадят всех Коломойских и Порошенок
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11.05.2020 07:37 Ответить
ось і дупа настала...
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11.05.2020 08:44 Ответить
Какой бред! Границы для автотранспорта не закрыты! Выезжаешь к батьке и из Минска вперед! Точно так же прилетел в Минск и граница настолько условная,что и через переход можно не идти. Через лес или реку вплавь
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11.05.2020 09:07 Ответить
А там вплавь через Ла-манш и ты в Англии, всего то делов!
Эпоха счастья от ZE
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11.05.2020 09:40 Ответить
Соседи говорят, что и с бутылкой в жопе жить можно.
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11.05.2020 09:57 Ответить
Зелохи зробили це разом!
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11.05.2020 09:18 Ответить
А нефиг пользоваться безвизом, которого добился проклятый барыга. Эпоха безвиза закончилась, идите кланяться зеленый мид.
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11.05.2020 09:37 Ответить
Великобритания вышла из ЕС, какой безвиз?
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11.05.2020 10:39 Ответить
Крепостное право?
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11.05.2020 11:22 Ответить
"Безвиз на хлеб не намажешь..."(с) Теперь кушайТЕ, не обляпайТЕсь
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11.05.2020 11:39 Ответить
- За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Молчааать!!!!
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11.05.2020 12:14 Ответить
А интересно, на выезд в Орду тоже требуется разрешение МИД? Если нет, то это дискриминация!
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11.05.2020 12:17 Ответить
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