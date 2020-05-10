Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД, - посольство Великобритании

Чтобы выехать из Украины в Великобританию, граждане Украины должны получить разрешение своего министерства иностранных дел.

Об этом посольство Великобритании сообщает на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские власти сообщили нам, что только украинцы, которые постоянно проживают в зарубежных странах, смогут покинуть Украину", — сказано в сообщении.

В посольстве просят украинцев, которые имеют вид на жительство в Великобритании, но сейчас находятся в Украине, сообщить в дипмиссию о планах отправиться в Соединенное Королевство не позднее чем за 72 часа до начала путешествия. Это нужно, чтобы посольство передало МИД Украины информацию о желании этих граждан уехать.

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"МИД Украины может разрешать выезд Украинским гражданам, имеющим вид на жительство в Великобритании. Посольство Великобритании поддерживает этот процесс, информируя МИД о вашей запланированной поездке и направляя к ним информацию о вашем статусе резидента Соединенного королевства", — сообщили в дипмиссии.

Этот новый порядок касается прямых перелетов в Великобританию, перелетов в другие страны, откуда открыто сообщение с Великобританией и выездов через наземную границу.

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Напомним, 28 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать заробитчанам возвращаться на работу в другие страны. "В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.

Вечером того же дня в пресс-службе МИД заявили, что не принимали решение о запрете украинцам выезжать за границу.

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29 апреля стало известно, что переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.