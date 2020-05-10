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Зеленский под прикрытием коронавируса устроил "безвыезд", - Ирина Геращенко

Зеленский под прикрытием коронавируса устроил

Пятый президент Петр Порошенко получил для Украины безвизовый режим, несмотря на вооруженную агрессию России на Донбассе. А президент Зеленский, прикрываясь пандемией COVID-19, ограничивает право на свободное передвижение украинцев.

Об этом пишет сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Мы гордились, что завоевали безвиз. Я тогда выиграла множество пари, даже некоторые близкие друзья не верили, что ЕС предоставит Украине безвиз в шенгенской зоне в период агрессии на Донбассе. В Риге, на саммите Восточного партнерства, Порошенко сделал невероятное и добился изъятия политического пункта из безвизового соглашения - о привязке открытия границ до окончания войны в Донбассе", - отметила она.

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Геращенко пишет, что у Зеленского усиливают контроль за украинцами и выстраивают авторитарное государство, ограничивая права и свободы.

"Зеленский и Ко строят безвыезд, новую стену и занавес. И карантин здесь ни при чем. Под предлогом борьбы с COVID эти ребята уничтожают демократию и гражданские свободы. Это их идеология - взять под контроль все: ваше общение, ваши передвижения по миру, вашу жизнь, все. Так строятся тоталитарные государства. Мы готовим соответствующие запросы в правительство и требуем немедленных разъяснений от МИД: что вообще происходит", - сообщила Геращенко.

Читайте также: МИД не запрещал выезд украинцев за границу, ограничения связаны с закрытием части пограничных пунктов, - министерство

Геращенко Ирина (1630) Зеленский Владимир (21096) МИД (7033) безвизовый режим (1557)


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Топ комментарии
+75
Железний занавес под надуманым предлогом
Даже не заметили как оказались в совке
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10.05.2020 14:34 Ответить
+61
Дякую другу президента Євгену Кошовому за універсальну оцінку діяльності Зеленського: "Горжусь своим президентом потому что потому".
Вичерпно та дуже талановито.
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10.05.2020 14:36 Ответить
+61
Зеленський під прикриттям коронавірусу влаштував "безвиїзд", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6706
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10.05.2020 15:10 Ответить
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Страница 6 из 6
много заведений было закрыто, нет работы - нет денег, на что им было там жить?
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10.05.2020 17:15 Ответить
У нас на днях запланирован рейс . Курва . А без вас , людина може виїхати ?? Отож бо .
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10.05.2020 17:09 Ответить
без кого "без нас"? у нас в Черногории
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10.05.2020 17:14 Ответить
Мова про те , що з України не випускають . В Україну впускають .
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10.05.2020 17:15 Ответить
Ну может некоторые действительно потеряли работу, скорее всего постоянную, так как сезон то еще не начался. А так - о важности чуйки
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10.05.2020 17:03 Ответить
Папа и мама, скажут зе как было лучше. Вернет все в зад. Я и не думал, что зе такой комуняка. А на счет ограничений, просто нужно изредка брать коституцию в руки и учиться защищаться. Иначе так можно было бы любого под любым предлогом зять.
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10.05.2020 16:58 Ответить
не Конституцию надо брать в руки, а вилы
и не в суд продажный идти, а на Майдан !

эти кроме как "в пятак" не понимают
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10.05.2020 18:17 Ответить
Но сперва все же конституцию, они то тебя будет именно ею в автозак совать)
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10.05.2020 19:07 Ответить
Дайте ей селедки !!!
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10.05.2020 17:04 Ответить
Це не Зеленський влаштував - це ви всі разом собі влаштували. Ану бігом, марш на роботу за пайку до Бені і Рінатки. Дивись надумали собі заробляти великі гроші у піндосів. А не буде роботи у дяді Ігоря і дяді Ріната - то бігом до "братанів" у засрашку.
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10.05.2020 17:04 Ответить
Маніпулює на гірше скабєєвой!
Це все, що нам потрібно знати про неї і партію!
Адже вона зі сталася на неї...
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10.05.2020 17:09 Ответить
*зі сталася - зіслалася
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10.05.2020 17:10 Ответить
Масони, не?
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10.05.2020 17:29 Ответить
Президента Володимира Зеленського досі оточують непрофесіонали, які не здатні протистояти Кремлю. Також не можна виключати впливу на нього з боку російського істеблішменту, з яким він не один рік співпрацював як шоумен та кінопродюсер
Про це московський правозахисник та опозиціонер Марк Фейгін заявив в етері програми "Студія Захід" з Антоном Борковським, яка 9 травня 2020 року вийшла на https://espreso.tv/ Еспресо.TV .
"Я не ставлю під сумнів прагнення Зеленського відстоювати український суверенітет. Але я бачу, що він не вміє і не знає, як це робити. Ось це я бачу. Тому що рік потому Зеленський оточений непрофесіоналами. Ті, хто займається питаннями перемовин, війни, миру тощо, ці люди часто дуже є випадковими. Наприклад, Сивохо", - пояснив він.
За словами Фейгіна, в умовах війни з таким противником як Росія рівень професіоналізму помічників українського президента має бути дуже високим.
"Це не політика з Америкою або зі Швейцарією, це політика з Кремлем. Ось з тим Кремлем, який ми знаємо, з бункером Путіна і з його вічною політикою брехонь. Щоб з брехунами працювати потрібно мати інші здібності, інші знання і інший background", - підкреслив експерт.
Тоді як background глави держави щодо Росії досить суперечливий, зазначив Фейгін, і такий що породжує серйозні сумніви.
"З приводу зв'язків Зеленського з російським істеблішментом, а вони у нього є. Адже він дуже довго був пов'язаний і бізнесом і особистими, дружніми відносинами з російською владою, з російським шоубізнесом, з російським бізнесом. Він кінобізнесом займався", - нагадав оппозіцонер.
https://espreso.tv/news/2020/05/10/*************************************************************************
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10.05.2020 17:37 Ответить
Зеля обещал путлеру Украину сдать к 7 ноября,на День РАБссиянской Мировой рывалюции чЛЕНИНА-Сралина...
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10.05.2020 17:45 Ответить
Как при совке:
-Я права имею?
-Имеете!
-А могу я...?
-Нет не можете!
-Я права имею!
-Имеете!
-А могу я...?
-Нет не можете...
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10.05.2020 17:48 Ответить
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10.05.2020 17:55 Ответить
Вопрос не в количестве твоих тупых вопросов, а в вопросе страны ! ? ! в которой ты
"безхатькуешь", это явно не Украина, если бы ты там жил, то не писал этот зеленый бред
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10.05.2020 18:25 Ответить
Сколько пафосной ненависти и ни одной мысли. Вы точно живёте в своей стране!
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10.05.2020 18:51 Ответить
Зеленський під прикриттям коронавірусу влаштував "безвиїзд", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9604
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10.05.2020 17:59 Ответить
хотела с прыщавым ющом свалить на канары???на ушко нежно пошептать???или вор-барыга он же ваш босс свалить не может????
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10.05.2020 18:12 Ответить
Так сколько зелени хапанул? Из ушей еще не лезет?
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10.05.2020 18:28 Ответить
Ruzge! Go home!
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10.05.2020 18:26 Ответить
Зеленский - ***** и сволочь.
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10.05.2020 18:33 Ответить
хочешь Парашистов взад?
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10.05.2020 18:39 Ответить
Может быть, нормальную страну, с нормальным руководством? Такой вариант не рассматривается?
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10.05.2020 23:36 Ответить
Именно Зеленским и рассматривается, в меру дееспособности украинской элиты,
в отличии от Барыги и его поросятника, что тут из кожи вон лезет, загаживая форум и мешая
дискуссиям, которым Украина - лишь объект коррупционного дерибана и паразитического
самопиара на трудностях и ценностях страны.
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14.05.2020 15:23 Ответить
Ты как-то странно представляешь себе форумное комментаторское сообщество. Для тебя тут многие из поросятника (?? что это?), и почему-то их цель - коррупционный дерибан страны и паразитический самопиар на трудностях.
Какое-то очень странное представление?Ты адекватно представляешь, что тут происходит?
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16.05.2020 14:31 Ответить
побывайТЕ в порохоботских банах и под порохоботскими оскорблениями с моё, тогда и поговорим, кто падаль видит адекватно, а кто в тумане порохоботских пуков.
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16.05.2020 16:05 Ответить
Зеленский под прикрытием коронавируса устроил "безвыезд", - Ирина Геращенко



давай гоните на выезд украрбайтеров,

шоб потом с польш
возить самалетами на укркарантин обратно
под визг геращенки, шо мол бросили укрграмадян


от сучье ента геращенка

при ющенке оная сопровождала падписание универсала ющ-янукович со сливом всех памаранчевых ревалюцыанеров в унитаз

счас оная вместе с соевым гетьманом слила ревалюцыанеров вместе с 100 ней и тыщами убиенных в унитаз 2-й раз

ганяет в раду на своем Lexus 350
и никаких прамблем уже 15 лет как
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10.05.2020 18:36 Ответить
Тут не хватает с ее стороны заявления: Гарантирую, если бы я была президентом, сегодня (да какой сегодня, еще месяц назад... всегда) граница была бы открыта, карантин не ввели бы, рестораны, кинотеатры, школы бы работали и так далее.
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10.05.2020 18:39 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html Зеленский призвал украинцев вернуться в Украину . По призыву Зеленского, https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/shmygal-v-ukrainu-vernulos-2-mln-zarobitchan-my-hotim-ih-ostavit за период карантина в Украину вернулись около 2 млн граждан, которые находились на заработках .

Сначала заманил в Украину, а сейчас не выпускает и рабочие места не создал. Это и есть продолжение завуалированного геноцида украинцев.
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10.05.2020 18:45 Ответить
Он их продаст вместе с землёй)
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10.05.2020 23:10 Ответить
Зеленський під прикриттям коронавірусу влаштував "безвиїзд", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9751

...
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10.05.2020 19:10 Ответить
Буря в стакане воды.
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10.05.2020 19:45 Ответить
Переживает за своих избирателей, молодец 😊
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10.05.2020 19:47 Ответить
Просто никто уже не хочет ехать за кордон, Владимир Александрович уже создал 1 миллион рабочих мести и любой украинец может заработать как учитель 4 тыс долларов в месяц, пацан сказал - пацан сделал!!!
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10.05.2020 19:53 Ответить
При комуняках ніззя було їхати бо комунізму будували...Тепер будуємо зебелізм.Усі на укладку бруківки за три тищі гривасів на місяць!
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11.05.2020 11:25 Ответить
Херащенко ира не может попасть на острова прогреть свой целюлит???
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10.05.2020 20:04 Ответить
У ірки загорілось? Чи її мальдівська простітутка натравлює? Зеленський під прикриттям коронавірусу влаштував "безвиїзд", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3203Буде їм безвиїзд на зоні!!!
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10.05.2020 20:05 Ответить
Анекдот про Осла Оманского : Приезжает Осел в глухое украинское село , подходит к нему дед . Осел : Ну что дедуля какие вопросы есть .
Дед: Да два вопроса , первый дорог в селе нет , одни ямы , не скорая приехать не может не пожарная .
Осел берет мобильный и кому то звонит : Значит так , завтра что бы пришла техника и все дороги в этом селе за неделю сделали .
Осел : Ну что дед первый вопрос решили , а какой второй ?
Дед : А второй , у нас в селе нет мобильной связи вообще.
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10.05.2020 20:23 Ответить
Зеленський під прикриттям коронавірусу влаштував "безвиїзд", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 795
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10.05.2020 22:02 Ответить
Ушльопок, який винен захищати Конституцію, тишком її порушив...
Воно казало, якщо закон нарушить то піде у відставку сам...
Чекаємо...
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10.05.2020 22:36 Ответить
все одно народ ненавидить ІркуГ і її соєвого господаря !
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11.05.2020 00:13 Ответить
Зеля то сделал, влада се зробила. А мы сами на шо способны? Полаять на луну тай годи.
Обсуждаем новый Суспильный договор,на больбшее пока хисту нема. Замаячит цель тогда может что то и сдвинется. На данный момент по социальному развитию мы стадо человеческое но стадо жлобов и ждунов с пастухами. Демократия это вооруженый гражданин. И пока у него есть оружие с ним будут договариваиться. Если нет ни оружия ни сплочености погонят палками пастухи в стойло. И томму нема рады. Такова селявуха.
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11.05.2020 06:05 Ответить
Зеленський під прикриттям коронавірусу влаштував "безвиїзд", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 1771
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11.05.2020 09:51 Ответить
Всё повторяется!
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11.05.2020 12:41 Ответить
Это как теперь порох до вилл добираться будет?
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11.05.2020 12:34 Ответить
Правильно, Нех шастать! Они сначала выедут, а потом начнут вопеть пришлите за нами президентский борт!
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11.05.2020 12:39 Ответить
Хотел было возмутиться: "Да кто вам дал право распоряжаться нашей жизнью?", но вдруг вспомнил о выборах прошлого года.....
И возмущение тут уже просто не поможет
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11.05.2020 13:35 Ответить
Іноді краще жувати, ніж говорити.
Іринко, сходіть підкріпитися. І так щоразу замість того, щоб щось коментувати...
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11.05.2020 15:21 Ответить
Смотрю на фото и жду, как Ирина Геращенко сквозь зубы процедит - Пива нет!...и захлопнет окошко.
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11.05.2020 19:36 Ответить
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