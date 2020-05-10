Зеленский под прикрытием коронавируса устроил "безвыезд", - Ирина Геращенко

Пятый президент Петр Порошенко получил для Украины безвизовый режим, несмотря на вооруженную агрессию России на Донбассе. А президент Зеленский, прикрываясь пандемией COVID-19, ограничивает право на свободное передвижение украинцев.

Об этом пишет сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Мы гордились, что завоевали безвиз. Я тогда выиграла множество пари, даже некоторые близкие друзья не верили, что ЕС предоставит Украине безвиз в шенгенской зоне в период агрессии на Донбассе. В Риге, на саммите Восточного партнерства, Порошенко сделал невероятное и добился изъятия политического пункта из безвизового соглашения - о привязке открытия границ до окончания войны в Донбассе", - отметила она.

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Геращенко пишет, что у Зеленского усиливают контроль за украинцами и выстраивают авторитарное государство, ограничивая права и свободы.

"Зеленский и Ко строят безвыезд, новую стену и занавес. И карантин здесь ни при чем. Под предлогом борьбы с COVID эти ребята уничтожают демократию и гражданские свободы. Это их идеология - взять под контроль все: ваше общение, ваши передвижения по миру, вашу жизнь, все. Так строятся тоталитарные государства. Мы готовим соответствующие запросы в правительство и требуем немедленных разъяснений от МИД: что вообще происходит", - сообщила Геращенко.

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