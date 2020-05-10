Зеленский под прикрытием коронавируса устроил "безвыезд", - Ирина Геращенко
Пятый президент Петр Порошенко получил для Украины безвизовый режим, несмотря на вооруженную агрессию России на Донбассе. А президент Зеленский, прикрываясь пандемией COVID-19, ограничивает право на свободное передвижение украинцев.
Об этом пишет сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Мы гордились, что завоевали безвиз. Я тогда выиграла множество пари, даже некоторые близкие друзья не верили, что ЕС предоставит Украине безвиз в шенгенской зоне в период агрессии на Донбассе. В Риге, на саммите Восточного партнерства, Порошенко сделал невероятное и добился изъятия политического пункта из безвизового соглашения - о привязке открытия границ до окончания войны в Донбассе", - отметила она.
Геращенко пишет, что у Зеленского усиливают контроль за украинцами и выстраивают авторитарное государство, ограничивая права и свободы.
"Зеленский и Ко строят безвыезд, новую стену и занавес. И карантин здесь ни при чем. Под предлогом борьбы с COVID эти ребята уничтожают демократию и гражданские свободы. Это их идеология - взять под контроль все: ваше общение, ваши передвижения по миру, вашу жизнь, все. Так строятся тоталитарные государства. Мы готовим соответствующие запросы в правительство и требуем немедленных разъяснений от МИД: что вообще происходит", - сообщила Геращенко.
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и не в суд продажный идти, а на Майдан !
эти кроме как "в пятак" не понимают
Це все, що нам потрібно знати про неї і партію!
Адже вона зі сталася на неї...
Про це московський правозахисник та опозиціонер Марк Фейгін заявив в етері програми "Студія Захід" з Антоном Борковським, яка 9 травня 2020 року вийшла на https://espreso.tv/ Еспресо.TV .
"Я не ставлю під сумнів прагнення Зеленського відстоювати український суверенітет. Але я бачу, що він не вміє і не знає, як це робити. Ось це я бачу. Тому що рік потому Зеленський оточений непрофесіоналами. Ті, хто займається питаннями перемовин, війни, миру тощо, ці люди часто дуже є випадковими. Наприклад, Сивохо", - пояснив він.
За словами Фейгіна, в умовах війни з таким противником як Росія рівень професіоналізму помічників українського президента має бути дуже високим.
"Це не політика з Америкою або зі Швейцарією, це політика з Кремлем. Ось з тим Кремлем, який ми знаємо, з бункером Путіна і з його вічною політикою брехонь. Щоб з брехунами працювати потрібно мати інші здібності, інші знання і інший background", - підкреслив експерт.
Тоді як background глави держави щодо Росії досить суперечливий, зазначив Фейгін, і такий що породжує серйозні сумніви.
"З приводу зв'язків Зеленського з російським істеблішментом, а вони у нього є. Адже він дуже довго був пов'язаний і бізнесом і особистими, дружніми відносинами з російською владою, з російським шоубізнесом, з російським бізнесом. Він кінобізнесом займався", - нагадав оппозіцонер.
https://espreso.tv/news/2020/05/10/*************************************************************************
-Я права имею?
-Имеете!
-А могу я...?
-Нет не можете!
-Я права имею!
-Имеете!
-А могу я...?
-Нет не можете...
"безхатькуешь", это явно не Украина, если бы ты там жил, то не писал этот зеленый бред
в отличии от Барыги и его поросятника, что тут из кожи вон лезет, загаживая форум и мешая
дискуссиям, которым Украина - лишь объект коррупционного дерибана и паразитического
самопиара на трудностях и ценностях страны.
Какое-то очень странное представление?Ты адекватно представляешь, что тут происходит?
давай гоните на выезд украрбайтеров,
шоб потом с польш
возить самалетами на укркарантин обратно
под визг геращенки, шо мол бросили укрграмадян
от сучье ента геращенка
при ющенке оная сопровождала падписание универсала ющ-янукович со сливом всех памаранчевых ревалюцыанеров в унитаз
счас оная вместе с соевым гетьманом слила ревалюцыанеров вместе с 100 ней и тыщами убиенных в унитаз 2-й раз
ганяет в раду на своем Lexus 350
и никаких прамблем уже 15 лет как
Сначала заманил в Украину, а сейчас не выпускает и рабочие места не создал. Это и есть продолжение завуалированного геноцида украинцев.
...
Дед: Да два вопроса , первый дорог в селе нет , одни ямы , не скорая приехать не может не пожарная .
Осел берет мобильный и кому то звонит : Значит так , завтра что бы пришла техника и все дороги в этом селе за неделю сделали .
Осел : Ну что дед первый вопрос решили , а какой второй ?
Дед : А второй , у нас в селе нет мобильной связи вообще.
Воно казало, якщо закон нарушить то піде у відставку сам...
Чекаємо...
Обсуждаем новый Суспильный договор,на больбшее пока хисту нема. Замаячит цель тогда может что то и сдвинется. На данный момент по социальному развитию мы стадо человеческое но стадо жлобов и ждунов с пастухами. Демократия это вооруженый гражданин. И пока у него есть оружие с ним будут договариваиться. Если нет ни оружия ни сплочености погонят палками пастухи в стойло. И томму нема рады. Такова селявуха.
И возмущение тут уже просто не поможет
Іринко, сходіть підкріпитися. І так щоразу замість того, щоб щось коментувати...