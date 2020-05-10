Зеленський під прикриттям коронавірусу влаштував "безвиїзд", - Ірина Геращенко
П'ятий президент Петро Порошенко отримав для України безвізовий режим попри збройну агресію Росії на Донбасі. А президент Зеленський, прикриваючись пандемією COVID-19, обмежує право українців на вільне пересування.
Про це пише співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Ми пишалися, що вибороли безвіз. Я тоді виграла безліч парі, навіть деякі найближчі друзі не вірили, що ЄС надасть Україні безвіз у шенгенській зоні в період агресії на Донбасі. В Ризі, на саміті "Східного партнерства" Порошенко зробив неймовірне і домігся вилучення політичного пункту з безвізової угоди (про прив’язку відкриття кордонів до закінчення війни на Донбасі)", - наголосила вона.
Геращенко пише, що у Зеленського посилюють контроль за україцями і вибудовують авторитарну державу, обмежуючи права і свободи.
"Зеленський і Ко будують безвиїзд, нову стіну і завісу. Й карантин тут ні до чого. Під приводом боротьби з COVID ці хлопці знищують демократію і громадянські свободи. Це їхня ідеологія - взяти під контроль все: ваше спілкування, ваше пересування світом, ваше життя, все. Так будуються тоталітарні держави. Ми готуємо відповідні запити до уряду і вимагаємо негайних роз‘яснень від МЗС: що взагалі відбувається?" – повідомила Ірина Геращенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
и не в суд продажный идти, а на Майдан !
эти кроме как "в пятак" не понимают
Це все, що нам потрібно знати про неї і партію!
Адже вона зі сталася на неї...
Про це московський правозахисник та опозиціонер Марк Фейгін заявив в етері програми "Студія Захід" з Антоном Борковським, яка 9 травня 2020 року вийшла на https://espreso.tv/ Еспресо.TV .
"Я не ставлю під сумнів прагнення Зеленського відстоювати український суверенітет. Але я бачу, що він не вміє і не знає, як це робити. Ось це я бачу. Тому що рік потому Зеленський оточений непрофесіоналами. Ті, хто займається питаннями перемовин, війни, миру тощо, ці люди часто дуже є випадковими. Наприклад, Сивохо", - пояснив він.
За словами Фейгіна, в умовах війни з таким противником як Росія рівень професіоналізму помічників українського президента має бути дуже високим.
"Це не політика з Америкою або зі Швейцарією, це політика з Кремлем. Ось з тим Кремлем, який ми знаємо, з бункером Путіна і з його вічною політикою брехонь. Щоб з брехунами працювати потрібно мати інші здібності, інші знання і інший background", - підкреслив експерт.
Тоді як background глави держави щодо Росії досить суперечливий, зазначив Фейгін, і такий що породжує серйозні сумніви.
"З приводу зв'язків Зеленського з російським істеблішментом, а вони у нього є. Адже він дуже довго був пов'язаний і бізнесом і особистими, дружніми відносинами з російською владою, з російським шоубізнесом, з російським бізнесом. Він кінобізнесом займався", - нагадав оппозіцонер.
https://espreso.tv/news/2020/05/10/*************************************************************************
-Я права имею?
-Имеете!
-А могу я...?
-Нет не можете!
-Я права имею!
-Имеете!
-А могу я...?
-Нет не можете...
"безхатькуешь", это явно не Украина, если бы ты там жил, то не писал этот зеленый бред
в отличии от Барыги и его поросятника, что тут из кожи вон лезет, загаживая форум и мешая
дискуссиям, которым Украина - лишь объект коррупционного дерибана и паразитического
самопиара на трудностях и ценностях страны.
Какое-то очень странное представление?Ты адекватно представляешь, что тут происходит?
давай гоните на выезд украрбайтеров,
шоб потом с польш
возить самалетами на укркарантин обратно
под визг геращенки, шо мол бросили укрграмадян
от сучье ента геращенка
при ющенке оная сопровождала падписание универсала ющ-янукович со сливом всех памаранчевых ревалюцыанеров в унитаз
счас оная вместе с соевым гетьманом слила ревалюцыанеров вместе с 100 ней и тыщами убиенных в унитаз 2-й раз
ганяет в раду на своем Lexus 350
и никаких прамблем уже 15 лет как
Сначала заманил в Украину, а сейчас не выпускает и рабочие места не создал. Это и есть продолжение завуалированного геноцида украинцев.
...
Дед: Да два вопроса , первый дорог в селе нет , одни ямы , не скорая приехать не может не пожарная .
Осел берет мобильный и кому то звонит : Значит так , завтра что бы пришла техника и все дороги в этом селе за неделю сделали .
Осел : Ну что дед первый вопрос решили , а какой второй ?
Дед : А второй , у нас в селе нет мобильной связи вообще.
Воно казало, якщо закон нарушить то піде у відставку сам...
Чекаємо...
Обсуждаем новый Суспильный договор,на больбшее пока хисту нема. Замаячит цель тогда может что то и сдвинется. На данный момент по социальному развитию мы стадо человеческое но стадо жлобов и ждунов с пастухами. Демократия это вооруженый гражданин. И пока у него есть оружие с ним будут договариваиться. Если нет ни оружия ни сплочености погонят палками пастухи в стойло. И томму нема рады. Такова селявуха.
И возмущение тут уже просто не поможет
Іринко, сходіть підкріпитися. І так щоразу замість того, щоб щось коментувати...