Зеленський під прикриттям коронавірусу влаштував "безвиїзд", - Ірина Геращенко

П'ятий президент Петро Порошенко отримав для України безвізовий режим попри збройну агресію Росії на Донбасі. А президент Зеленський, прикриваючись пандемією COVID-19, обмежує право українців на вільне пересування.

Про це пише співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ми пишалися, що вибороли безвіз. Я тоді виграла безліч парі, навіть деякі найближчі друзі не вірили, що ЄС надасть Україні безвіз у шенгенській зоні в період агресії на Донбасі. В Ризі, на саміті "Східного партнерства" Порошенко зробив неймовірне і домігся вилучення політичного пункту з безвізової угоди (про прив’язку відкриття кордонів до закінчення війни на Донбасі)", - наголосила вона.

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Геращенко пише, що у Зеленського посилюють контроль за україцями і вибудовують авторитарну державу, обмежуючи права і свободи.

"Зеленський і Ко будують безвиїзд, нову стіну і завісу. Й карантин тут ні до чого. Під приводом боротьби з COVID ці хлопці знищують демократію і громадянські свободи. Це їхня ідеологія - взяти під контроль все: ваше спілкування, ваше пересування світом, ваше життя, все. Так будуються тоталітарні держави. Ми готуємо відповідні запити до уряду і вимагаємо негайних роз‘яснень від МЗС: що взагалі відбувається?" – повідомила Ірина Геращенко.

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