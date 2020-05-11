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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине с сегодняшнего дня ослабляют карантин

В Украине с сегодняшнего дня ослабляют карантин

В Украине с понедельника, 11 мая, по решению правительства ослабляются карантинные меры - будет возобновлена работа части учреждений и определенных видов деятельности при условии соблюдения ими противоэпидемических мер.

В частности, будет разрешена работа парикмахерских и салонов красоты, стоматологий, посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, детских и спортивных площадок, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Правительство разрешило деятельность заведений общепита навынос и летних площадок в них, заведений бытового обслуживания, торговлю непродовольственными товарами в магазинах (в том числе и в ТРЦ).

Смогут возобновить деятельность музеи, в том числе и под открытым небом, историко-культурные заповедники (однако их руководство будет решать, будут ли они принимать посетителей).

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Разрешены также тренировки спортсменов национальных сборных команд, деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов. Предприятия, работающие в области средств массовой информации, тоже смогут возобновить деятельность.

Разрешено осуществление кино - и видеосъемок, репетиций в театрах, цирках, концертных организациях, художественных (творческих) коллективах (с участием до 50 человек или без зрителя).

При этом должны соблюдать ограничительные мероприятия, такие как масочный режим, социальное дистанцирование, проведение регулярной дезинфекции и т.п.

В то же время, под запретом остается деятельность фудкортов и зон развлечений в ТРЦ, работа кинотеатров и театров, метрополитена, общественного транспорта без спецпропусков, пригородное, междугородное, внутриобластное, межобластное сообщение, регулярное железнодорожное и авиасообщение.

Закрытыми останутся сейчас спортзалы, фитнес-центры, заведения дошкольного, школьного и высшего образования.

Не разрешается проведение массовых мероприятий, перемещение группами более, чем 2 человека(кроме сопровождения детей), пребывание в общественных местах детей в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых.

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В общественных местах необходимо надевать маску или респиратор, а выходя из дома, нужно иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

Сохраняется запрет на самовольное оставление места самоизоляции/обсервации.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения будут ослаблены.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
"мальчик, ты дурак?" напомни мне плиз статью конституции, которая обязывает меня носить документы с собой? или у тебя в кацапии так принято, и так в Украине должно быть?
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11.05.2020 09:39 Ответить
+12
В Україні від сьогодні послаблюють карантин - Цензор.НЕТ 572
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11.05.2020 09:11 Ответить
+10
Зебілам достатньо показати наліпку за Зе і одразу можна заходити у транспорт🐸
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11.05.2020 09:11 Ответить
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Інщі придурки теж не сумують
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11.05.2020 12:10 Ответить
В Україні від сьогодні послаблюють карантин - Цензор.НЕТ 1783
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11.05.2020 09:44 Ответить
В Україні від сьогодні послаблюють карантин - Цензор.НЕТ 4889
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11.05.2020 09:50 Ответить
Пустиня
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11.05.2020 11:29 Ответить
Фото з перукарень можна?
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11.05.2020 10:36 Ответить
Непогано подати колективний позов від усіх українців на Зе Міністерство і на Зе особисто яке запровадило карантин за збитки і банкрутство приватних бізнесов, тим паче карантин був в обхід КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
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11.05.2020 12:12 Ответить
В твою контору іски подавати, навіщо? У українців фінанси за карантин пропали, а не мізки
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11.05.2020 15:10 Ответить
Якщо б вони у них були, то не обрали б витю,петю та вову.За попереднеків вже промовчу.
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11.05.2020 15:12 Ответить
ОслаБлять форева!
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11.05.2020 14:59 Ответить
-- пачєму смородіна "КРАСНАЯ", йєслі на сам дєлє она БЄЛАЯ?
-- патамушта ЗЄЛЬОНАЯ
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11.05.2020 15:00 Ответить
Зараз дуже перспективною бути перукарем
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11.05.2020 15:19 Ответить
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