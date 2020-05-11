В Україні від сьогодні послаблюють карантин

В Україні з понеділка, 11 травня, за рішенням уряду послаблюються карантинні заходи - буде відновлено роботу частини установ і певних видів діяльності за умови дотримання ними протиепідемічних заходів.

Зокрема, буде дозволена робота перукарень і салонів краси, стоматологій, відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, дитячих та спортивних майданчиків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Уряд дозволив діяльність закладів громадського харчування навинос та літніх майданчиків у них, закладів побутового обслуговування, торгівлю непродовольчими товарами в магазинах (зокрема й у ТРЦ).

Зможуть поновити діяльність музеї, зокрема й просто неба, історико-культурні заповідники (проте їх керівництво вирішуватиме, чи прийматимуть вони відвідувачів).

Дозволено також тренування спортсменів національних збірних команд, діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів. Підприємства, які працюють у галузі засобів масової інформації, теж зможуть поновити діяльність.

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Дозволено здійснення кіно- та відеозйомок, репетицій у театрах, цирках, концертних організаціях, художніх (мистецьких) колективах (за участю до 50 осіб або без глядача).

При цьому мають дотримуватися обмежувальніих заходів, як-от масковий режим, соціальне дистанціювання, проведення регулярної дезінфекції тощо.

Водночас, під забороною залишається діяльність фудкортів та зон розваг у ТРЦ, робота кінотеатрів і театрів, метрополітену, громадського транспорту без спецпропусків, приміське, міжміське, внутрішньообласне, міжобласне сполучення, регулярне залізничне та авіасполучення.

Закритими залишатимуться наразі спортзали, фітнес-центри, заклади дошкільної, шкільної і вищої освіти.

Не дозволятиметься проведення масових заходів, переміщення групами більш ніж 2 особи (окрім супроводження дітей), перебування у громадських місцях дітей віком до 14 років без супроводу дорослих.

У громадських місцях необхідно вдягати маску або респіратор, а виходячи з дому, потрібно мати з собою документ, що посвідчує особу.

Зберігається заборона на самовільне залишення місця самоізоляції/обсервації.

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Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.