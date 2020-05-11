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В Польше избирательная комиссия подтвердила, что президентские выборы не состоялись

В Польше избирательная комиссия подтвердила, что президентские выборы не состоялись

Государственная избирательная комиссия Польши официально подтвердила, что запланированные на 10 мая выборы президента страны не состоялись.

Об этом пишет RMF24, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что избирательная комиссия констатировала, что на президентских выборах, назначенных на 10 мая 2020 года, избиратели не имели возможности проголосовать за кандидатов.

Теперь у маршалка польского Сейма Эльжбеты Витек есть 14 дней, чтобы объявить новую дату проведения президентских выборов.

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Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда 8 мая подписал закон о проведении президентских выборов с помощью почты из-за пандемии коронавируса.

Автор: 

выборы (24766) Польша (8548)


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А про що думали раніше?
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11.05.2020 10:15 Ответить
Комбіновали-комбіновали і нічого не викомбіновали.
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11.05.2020 10:55 Ответить
Знал бы Петя что так можно - завез бы вирус в Украину годом ранее, а не придумывал клоунаду с военным положением.
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11.05.2020 10:30 Ответить
Ну, без "Пети" ніяк. Навіть, якщо про Польщу мова.
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11.05.2020 10:34 Ответить
Так він і завіз, зелений вірус.
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11.05.2020 11:32 Ответить
Теперь и Польша для нас - терра инкогнита! Даже если получишь рабочку, семью не вывезешь. И те кто остались в Польше с контрактом, тоже приплыли. Семьи остались в заложниках. Как это продуманно. Просто урологи со скрипачами и ювелирами подсуетились.
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11.05.2020 11:50 Ответить
Голосование надо проводить по телефону, как за Евровиденье У каждого избирателя должен быть свой 8-значный номер, после которого идет номер кандидата по списку. И тогда выборы в любом случае состоятся. Готов продать идею полякам за недорого!
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11.05.2020 16:21 Ответить
 
 