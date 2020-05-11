В Польше избирательная комиссия подтвердила, что президентские выборы не состоялись

Государственная избирательная комиссия Польши официально подтвердила, что запланированные на 10 мая выборы президента страны не состоялись.

Об этом пишет RMF24, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что избирательная комиссия констатировала, что на президентских выборах, назначенных на 10 мая 2020 года, избиратели не имели возможности проголосовать за кандидатов.

Теперь у маршалка польского Сейма Эльжбеты Витек есть 14 дней, чтобы объявить новую дату проведения президентских выборов.

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Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда 8 мая подписал закон о проведении президентских выборов с помощью почты из-за пандемии коронавируса.