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Великобритания обогнала Италию по количеству больных коронавирусом
За прошедшие сутки Великобритания обогнала Италию по количеству инфицированных коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, в Великобритании коронавирус подтвердили в 219 183 человек, из которых 31 855 - умерили. Таким образом Великобритания оказалась на третьем месте по количеству зараженных. В Италии - 219 070 больных коронавирусом.
Отметим, по количеству инфицированных и умерших от коронавируса по-прежнему лидируют США (1 367 638) и Испания (264 663).
Как сообщалось, по состоянию на утро 11 мая в мире зарегистрировали более 4,1 млн случаев инфицирования COVID-19.
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https://www.worldometers.info/coronavirus/
Не дохнет, падла, хоть ты тресни!
Махнет с утра вовнутрь стакан, -
И похеру ему болезни.
По сообщениям Росстата, за время Первой Чеченской войны потери со стороны боевиков вдвое превысили численность населения Чечни. Со стороны войск РФ - ранен один солдат в мизинец левой руки.
Ковид в России растет быстрей!
Запальний синдром, імовірно пов'язаний з коронавірусом, фіксують також в країнах Європи. У дітей спостерігається надмірна імунна реакція, що вражає органи.
Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо повідомив про поширення серед дітей запального синдрому, який, імовірно, пов'язаний з коронавірусом. Про це він заявив в неділю, 10 травня.
За словами де Блазі, в місті він виявлений у 38 дітей, ще в дев'яти випадках діагноз поки що не підтвердили. У хворих дітей спостерігається надмірна імунна реакція, яка веде до враження внутрішніх органів.
Цю інформацію підтвердив губернатор однойменного штату Ендрю Куомо. Він уточнив, що в регіоні перевіряють 85 випадків зазначеного синдрому. Від його наслідків могли померти три дитини, молодшому з яких було п'ять років.
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Смертність від Ковід у Білорусі і Росії..
Если верить официальной статистике Минздрава Беларуси, то при примерно одинаковом количестве зараженных, в нашей стране от Covid-19 умерло в 30 раз меньше людей, чем в Швеции. Как такое может быть?
Об этом пишет наш читатель, который прислал скриншоты с графиками и статистикой коронавирусу в Беларуси и Швеции.
"Посмотрел официальную статистику по заболевшим и умершим в Беларуси и Швеции. Каким-то невероятным образом, количество смертей от Covid-19 у нас в 30 раз меньше при почти равных условиях, чем в Швеции! Это при том, что в скандинавской стране закрыта часть учебных заведений и определенные карантинные меры там принимаются.
Количество населения в Беларуси и Швеции примерно равное, количество подтверждённых случаев заражения Covid-19 примерно одинаковое ( в Швеции 25921 человек, в Беларуси, если верить Минздраву, 22052 человека).
Количество умерших в Швеции - 3220 человек. В Беларуси, опять же, если верить властям, всего 126 летальных исходов? Фантастика! Такого просто не может быть", - пишет читатель.
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Нынешний апрель поставил рекорд по смертности в Москве за последние 10 лет.
Рост смертности в среднем привысил показатели прошлых лет на 20%. Разница в сравнению с обычными периодами составляет около 2000 человек. Официально же от коронавирусом умерло лишь 642 человека.
Куда дели ещё 1400?