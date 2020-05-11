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Новости Коронавирус и карантин
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Великобритания обогнала Италию по количеству больных коронавирусом

Великобритания обогнала Италию по количеству больных коронавирусом

За прошедшие сутки Великобритания обогнала Италию по количеству инфицированных коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, в Великобритании коронавирус подтвердили в 219 183 человек, из которых 31 855 - умерили. Таким образом Великобритания оказалась на третьем месте по количеству зараженных. В Италии - 219 070 больных коронавирусом.

Отметим, по количеству инфицированных и умерших от коронавируса по-прежнему лидируют США (1 367 638) и Испания (264 663).

Великобритания обогнала Италию по количеству больных коронавирусом 01

Как сообщалось, по состоянию на утро 11 мая в мире зарегистрировали более 4,1 млн случаев инфицирования COVID-19.

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Автор: 

Великобритания (5048) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
хахаха!!! а параша сёдня обошла в одном рывке и бритов и итальянцев, заняв третье место! завта обойдут испанцев и начнут борьбу с омериканцами за мечту дидов - перегнать ! так держать!
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11.05.2020 10:53 Ответить
+3
Кацап живуч, как таракан, -
Не дохнет, падла, хоть ты тресни!
Махнет с утра вовнутрь стакан, -
И похеру ему болезни.

Велика Британія випередила Італію за кількістю хворих на коронавірус - Цензор.НЕТ 4100
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11.05.2020 11:18 Ответить
+2
Но от тайги до Британских морей
Ковид в России растет быстрей!
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11.05.2020 11:19 Ответить
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А лэнта сру бреше? Всего в России выявлено 221 344 случая коронавируса в 85 регионах.
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11.05.2020 10:48 Ответить
Відносно Росії дані вже відповідають вашим. На сьогодні кацапи на третьому місці в турнірному заліку.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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11.05.2020 11:01 Ответить
хахаха!!! а параша сёдня обошла в одном рывке и бритов и итальянцев, заняв третье место! завта обойдут испанцев и начнут борьбу с омериканцами за мечту дидов - перегнать ! так держать!
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11.05.2020 10:53 Ответить
Шоб меньше думали про цены на нефть и неизбежный крах.
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11.05.2020 10:56 Ответить
А толку, не мрет никто.
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11.05.2020 11:05 Ответить
Кацап живуч, как таракан, -
Не дохнет, падла, хоть ты тресни!
Махнет с утра вовнутрь стакан, -
И похеру ему болезни.

Велика Британія випередила Італію за кількістю хворих на коронавірус - Цензор.НЕТ 4100
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11.05.2020 11:18 Ответить
Да, работа росстата давно пища для анекдотов. Нпример сводки середины 90-х
По сообщениям Росстата, за время Первой Чеченской войны потери со стороны боевиков вдвое превысили численность населения Чечни. Со стороны войск РФ - ранен один солдат в мизинец левой руки.
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11.05.2020 11:23 Ответить
та, да. постсовковая статистика во всех постсоциалистических республиках это ещё та тема.
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11.05.2020 11:30 Ответить
здесь нужно просто уметь ждать. у природы время течёт по другому, чем у людей. то что сразу никто не мрёт, ни о чём пока не говорит. о побочных эффектах у переболевших станет известно кууууда попозже. переболение в любой форме может быть просто спусковым крючком "отложенного запуска" с гораздо более интересными результатами. Програмер ещё тот приколист, он умеет стебаться над верующими, закусившимы удила "Hybris"-а. так что вероятность, что переболевшие, но не умершие сегодня, будут "долго мучаться" если не завтра, то через определённый промежуток времени, никто не отменял. а "хорошо бы помучаться" - раша заслужила особо.
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11.05.2020 11:29 Ответить
Но от тайги до Британских морей
Ковид в России растет быстрей!
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11.05.2020 11:19 Ответить
)) воистину скрепная пестня!
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11.05.2020 11:32 Ответить
У Нью-Йорку виявили десятки випадків небезпечного синдрому у дітей
Запальний синдром, імовірно пов'язаний з коронавірусом, фіксують також в країнах Європи. У дітей спостерігається надмірна імунна реакція, що вражає органи.
Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо повідомив про поширення серед дітей запального синдрому, який, імовірно, пов'язаний з коронавірусом. Про це він заявив в неділю, 10 травня.
За словами де Блазі, в місті він виявлений у 38 дітей, ще в дев'яти випадках діагноз поки що не підтвердили. У хворих дітей спостерігається надмірна імунна реакція, яка веде до враження внутрішніх органів.
Цю інформацію підтвердив губернатор однойменного штату Ендрю Куомо. Він уточнив, що в регіоні перевіряють 85 випадків зазначеного синдрому. Від його наслідків могли померти три дитини, молодшому з яких було п'ять років.

Перший Український (https://t.me/joinchat/AAAAAEWUV1CAZ3Qr30Kpkg)
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11.05.2020 13:45 Ответить
Очевидное-НЕВЕРОЯТНОЕ.

Смертність від Ковід у Білорусі і Росії..



Если верить официальной статистике Минздрава Беларуси, то при примерно одинаковом количестве зараженных, в нашей стране от Covid-19 умерло в 30 раз меньше людей, чем в Швеции. Как такое может быть?
Об этом пишет наш читатель, который прислал скриншоты с графиками и статистикой коронавирусу в Беларуси и Швеции.
"Посмотрел официальную статистику по заболевшим и умершим в Беларуси и Швеции. Каким-то невероятным образом, количество смертей от Covid-19 у нас в 30 раз меньше при почти равных условиях, чем в Швеции! Это при том, что в скандинавской стране закрыта часть учебных заведений и определенные карантинные меры там принимаются.
Количество населения в Беларуси и Швеции примерно равное, количество подтверждённых случаев заражения Covid-19 примерно одинаковое ( в Швеции 25921 человек, в Беларуси, если верить Минздраву, 22052 человека).
Количество умерших в Швеции - 3220 человек. В Беларуси, опять же, если верить властям, всего 126 летальных исходов? Фантастика! Такого просто не может быть", - пишет читатель.
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Нынешний апрель поставил рекорд по смертности в Москве за последние 10 лет.
Рост смертности в среднем привысил показатели прошлых лет на 20%. Разница в сравнению с обычными периодами составляет около 2000 человек. Официально же от коронавирусом умерло лишь 642 человека.


Куда дели ещё 1400?
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11.05.2020 13:53 Ответить
 
 