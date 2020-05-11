Великобритания обогнала Италию по количеству больных коронавирусом

За прошедшие сутки Великобритания обогнала Италию по количеству инфицированных коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, в Великобритании коронавирус подтвердили в 219 183 человек, из которых 31 855 - умерили. Таким образом Великобритания оказалась на третьем месте по количеству зараженных. В Италии - 219 070 больных коронавирусом.

Отметим, по количеству инфицированных и умерших от коронавируса по-прежнему лидируют США (1 367 638) и Испания (264 663).

Как сообщалось, по состоянию на утро 11 мая в мире зарегистрировали более 4,1 млн случаев инфицирования COVID-19.

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