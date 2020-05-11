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Новини Коронавірус і карантин
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Велика Британія випередила Італію за кількістю хворих на коронавірус

Велика Британія випередила Італію за кількістю хворих на коронавірус

За минулу добу Велика Британія випередила Італію за кількістю інфікованих коронавірусом.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, у Великій Британії коронавірус підтвердили у 219 183 осіб, з яких 31 855 - померли. Таким чином, Велика Британія опинилася на третьому місці за кількістю заражених. В Італії - 219 070 хворих на коронавірус.

Зазначимо, за кількістю інфікованих та померлих від коронавірусу, як і раніше, лідирують США (1 367 638) та Іспанія (264 663).

Велика Британія випередила Італію за кількістю хворих на коронавірус 01

Як повідомлялося, станом на ранок 11 травня у світі зареєстрували понад 4,1 млн випадків інфікування COVID-19.

Також читайте: У Великі Британії почали послаблювати карантин: дозволяють гуляти вулицями і в парках

Автор: 

Велика Британія (5688) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
хахаха!!! а параша сёдня обошла в одном рывке и бритов и итальянцев, заняв третье место! завта обойдут испанцев и начнут борьбу с омериканцами за мечту дидов - перегнать ! так держать!
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11.05.2020 10:53 Відповісти
+3
Кацап живуч, как таракан, -
Не дохнет, падла, хоть ты тресни!
Махнет с утра вовнутрь стакан, -
И похеру ему болезни.

Велика Британія випередила Італію за кількістю хворих на коронавірус - Цензор.НЕТ 4100
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11.05.2020 11:18 Відповісти
+2
Но от тайги до Британских морей
Ковид в России растет быстрей!
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11.05.2020 11:19 Відповісти
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А лэнта сру бреше? Всего в России выявлено 221 344 случая коронавируса в 85 регионах.
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11.05.2020 10:48 Відповісти
Відносно Росії дані вже відповідають вашим. На сьогодні кацапи на третьому місці в турнірному заліку.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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11.05.2020 11:01 Відповісти
хахаха!!! а параша сёдня обошла в одном рывке и бритов и итальянцев, заняв третье место! завта обойдут испанцев и начнут борьбу с омериканцами за мечту дидов - перегнать ! так держать!
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11.05.2020 10:53 Відповісти
Шоб меньше думали про цены на нефть и неизбежный крах.
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11.05.2020 10:56 Відповісти
А толку, не мрет никто.
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11.05.2020 11:05 Відповісти
Кацап живуч, как таракан, -
Не дохнет, падла, хоть ты тресни!
Махнет с утра вовнутрь стакан, -
И похеру ему болезни.

Велика Британія випередила Італію за кількістю хворих на коронавірус - Цензор.НЕТ 4100
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11.05.2020 11:18 Відповісти
Да, работа росстата давно пища для анекдотов. Нпример сводки середины 90-х
По сообщениям Росстата, за время Первой Чеченской войны потери со стороны боевиков вдвое превысили численность населения Чечни. Со стороны войск РФ - ранен один солдат в мизинец левой руки.
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11.05.2020 11:23 Відповісти
та, да. постсовковая статистика во всех постсоциалистических республиках это ещё та тема.
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11.05.2020 11:30 Відповісти
здесь нужно просто уметь ждать. у природы время течёт по другому, чем у людей. то что сразу никто не мрёт, ни о чём пока не говорит. о побочных эффектах у переболевших станет известно кууууда попозже. переболение в любой форме может быть просто спусковым крючком "отложенного запуска" с гораздо более интересными результатами. Програмер ещё тот приколист, он умеет стебаться над верующими, закусившимы удила "Hybris"-а. так что вероятность, что переболевшие, но не умершие сегодня, будут "долго мучаться" если не завтра, то через определённый промежуток времени, никто не отменял. а "хорошо бы помучаться" - раша заслужила особо.
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11.05.2020 11:29 Відповісти
Но от тайги до Британских морей
Ковид в России растет быстрей!
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11.05.2020 11:19 Відповісти
)) воистину скрепная пестня!
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11.05.2020 11:32 Відповісти
У Нью-Йорку виявили десятки випадків небезпечного синдрому у дітей
Запальний синдром, імовірно пов'язаний з коронавірусом, фіксують також в країнах Європи. У дітей спостерігається надмірна імунна реакція, що вражає органи.
Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо повідомив про поширення серед дітей запального синдрому, який, імовірно, пов'язаний з коронавірусом. Про це він заявив в неділю, 10 травня.
За словами де Блазі, в місті він виявлений у 38 дітей, ще в дев'яти випадках діагноз поки що не підтвердили. У хворих дітей спостерігається надмірна імунна реакція, яка веде до враження внутрішніх органів.
Цю інформацію підтвердив губернатор однойменного штату Ендрю Куомо. Він уточнив, що в регіоні перевіряють 85 випадків зазначеного синдрому. Від його наслідків могли померти три дитини, молодшому з яких було п'ять років.

Перший Український (https://t.me/joinchat/AAAAAEWUV1CAZ3Qr30Kpkg)
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11.05.2020 13:45 Відповісти
Очевидное-НЕВЕРОЯТНОЕ.

Смертність від Ковід у Білорусі і Росії..



Если верить официальной статистике Минздрава Беларуси, то при примерно одинаковом количестве зараженных, в нашей стране от Covid-19 умерло в 30 раз меньше людей, чем в Швеции. Как такое может быть?
Об этом пишет наш читатель, который прислал скриншоты с графиками и статистикой коронавирусу в Беларуси и Швеции.
"Посмотрел официальную статистику по заболевшим и умершим в Беларуси и Швеции. Каким-то невероятным образом, количество смертей от Covid-19 у нас в 30 раз меньше при почти равных условиях, чем в Швеции! Это при том, что в скандинавской стране закрыта часть учебных заведений и определенные карантинные меры там принимаются.
Количество населения в Беларуси и Швеции примерно равное, количество подтверждённых случаев заражения Covid-19 примерно одинаковое ( в Швеции 25921 человек, в Беларуси, если верить Минздраву, 22052 человека).
Количество умерших в Швеции - 3220 человек. В Беларуси, опять же, если верить властям, всего 126 летальных исходов? Фантастика! Такого просто не может быть", - пишет читатель.
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Нынешний апрель поставил рекорд по смертности в Москве за последние 10 лет.
Рост смертности в среднем привысил показатели прошлых лет на 20%. Разница в сравнению с обычными периодами составляет около 2000 человек. Официально же от коронавирусом умерло лишь 642 человека.


Куда дели ещё 1400?
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11.05.2020 13:53 Відповісти
 
 