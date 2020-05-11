Велика Британія випередила Італію за кількістю хворих на коронавірус

За минулу добу Велика Британія випередила Італію за кількістю інфікованих коронавірусом.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, у Великій Британії коронавірус підтвердили у 219 183 осіб, з яких 31 855 - померли. Таким чином, Велика Британія опинилася на третьому місці за кількістю заражених. В Італії - 219 070 хворих на коронавірус.

Зазначимо, за кількістю інфікованих та померлих від коронавірусу, як і раніше, лідирують США (1 367 638) та Іспанія (264 663).

Як повідомлялося, станом на ранок 11 травня у світі зареєстрували понад 4,1 млн випадків інфікування COVID-19.

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