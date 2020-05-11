Путин заявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России
Президент РФ Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается и для граждан, и для экономики.
Об этом сообщате Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Он объявил, что Россия подошла к следующему этапу борьбы с коронавирусом - смягчению режима ограничений. При этом для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболевания ограничительные меры будут сохранены.
Кроме того, Путин подчеркнул, что массовые мероприятия пока исключены. Для организаций продолжает действовать особый санитарный режим.
Также президент РФ объявил, что полномочия глав субъектов по выработке мер по ограничениями на своих территориях продлеваются.
Ранее сообщалось, что Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19, всего заболели более 221 тыс. человек.
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а теперь - 90 дней законных каникулов!
Уже давно положили бы его рядом с члениным и молились на чучел
А рядовой касаб без пуцина-царя не сможет
Потерять полпроцента населения за месяц - фигня вопрос для режимов, своими руками убивающих значительную часть своего населения. Не будем показывать пальцами на Р* и Б*
Нихреная этих ватников не понимаю - хоть убей! Курочкин ... У нас же никто этого птичьего языка не понимает. Кроме вас, никто не сможет его допросить. Я специально его притащил прямо к вашему штабу.
Нефть в цене упала-будем экономить на пенсиях
чем меньньшк пенсионеров-тем ***** лучше
https://www.youtube.com/watch?v=ht7PP4397LE
Или отравится?
Где его Ева Браун?