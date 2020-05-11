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Новости Коронавирус и карантин
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Путин заявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России

Путин заявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России

Президент РФ Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается и для граждан, и для экономики.

Об этом сообщате Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Он объявил, что Россия подошла к следующему этапу борьбы с коронавирусом - смягчению режима ограничений. При этом для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболевания ограничительные меры будут сохранены.

Кроме того, Путин подчеркнул, что массовые мероприятия пока исключены. Для организаций продолжает действовать особый санитарный режим.

Также президент РФ объявил, что полномочия глав субъектов по выработке мер по ограничениями на своих территориях продлеваются.

Ранее сообщалось, что Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19, всего заболели более 221 тыс. человек.

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Автор: 

карантин (16729) путин владимир (31658) россия (96472) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
Вот и хорошо. РФ уверенно идёт на второе место по заболеваемости ковидом.
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11.05.2020 16:39 Ответить
+12
Однозначно, свинособакам пора арбайтен. Разленились совсем...

Путін заявив про закінчення 12 травня періоду неробочих днів у Росії - Цензор.НЕТ 9033
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11.05.2020 16:48 Ответить
+12
В 30 раз? Бери выше - в 330 раз. Распятый мальчик подтвердит.
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11.05.2020 16:51 Ответить
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Путин заявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России

а теперь - 90 дней законных каникулов!
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11.05.2020 16:35 Ответить
зер гуд
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11.05.2020 16:37 Ответить
Плешивое чмо еще нездохло -- или уже тройник за него мелет херню !!!
Уже давно положили бы его рядом с члениным и молились на чучел
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11.05.2020 17:05 Ответить
та тебе легко говорить...
А рядовой касаб без пуцина-царя не сможет
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11.05.2020 17:07 Ответить
зачем написать постоянно про эту ср*нь!??? что он там заявил, что жрал итд, А???
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11.05.2020 16:37 Ответить
а откуда инфу вате черпать как не с цензора?
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11.05.2020 16:39 Ответить
на выгребной яме рамблера
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11.05.2020 16:51 Ответить
Петух старый ..
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11.05.2020 16:38 Ответить
Вот и хорошо. РФ уверенно идёт на второе место по заболеваемости ковидом.
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11.05.2020 16:39 Ответить
Второе место по тестам и второе по заболеваемости, это вполне естественно. Там делается в 30 раз больше исследований чем в Украине.
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11.05.2020 16:42 Ответить
В 30 раз? Бери выше - в 330 раз. Распятый мальчик подтвердит.
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11.05.2020 16:51 Ответить
Это официальные данные с американского сайта по вирусу, 5 млн против 170 тыс.
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11.05.2020 16:59 Ответить
Американские данные ссылаются на официальные данные каждой из стран.
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11.05.2020 17:00 Ответить
А как они на этот сайт попали? Америкосы ездили по Рашке и собирали статистику? Или все было, как обычно?
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11.05.2020 17:09 Ответить
Заболеваемость это ниачём, вот по смертности ей бы выйти.
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11.05.2020 16:43 Ответить
Вышли и давно. Официальные данные вранье, как и то что кацапских войск в Украине нет
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11.05.2020 17:01 Ответить
Не, не вышли.
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11.05.2020 19:33 Ответить
Идёт формирование популяционного имунитет намного быстрее чем в Украине. В Украине не будет имунитета в отличии от той же Беларуси
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11.05.2020 16:54 Ответить
что такое популяционный иммунитет? Чтобы все переболели, слабые умрут, остальные выживут?
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11.05.2020 17:16 Ответить
Это тоже что и при гриппе. Стадный имунитет. Защитить группу риска только надо а когда будет стадный имунитет тогда вирус перестанет поширюватися
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11.05.2020 17:19 Ответить
если смертность высока, такой номер не прокатит. Недаром вакцинацию придумали 200 лет назад.
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11.05.2020 17:32 Ответить
Смертность не высокая. Доказано же в исследованиях. 0.1 0.2% как при гриппе
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11.05.2020 18:07 Ответить
Вымершие 0.6% населения Ломбардии (провинции Италии) тонко намекают, что не все исследования одинаково полезны (хотя да, в Ломбардии сформировалось нечто похожее на коллективный иммунитет).
Потерять полпроцента населения за месяц - фигня вопрос для режимов, своими руками убивающих значительную часть своего населения. Не будем показывать пальцами на Р* и Б*
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11.05.2020 18:37 Ответить
Что такое Р* и Б* ?
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11.05.2020 19:03 Ответить
это страны после-советские части СССР
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11.05.2020 21:31 Ответить
Какие 0.6% за месяц? Населення ломбардії 10 млн. Які ще 0.6% еще й за месяц
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11.05.2020 19:08 Ответить
Ты токошо насчитал 60 тысяч смертей в ломбардии. Интересно считаешь. Хоть и итальянцы все смерти поголовно списывали на Ковид но им у тебя надо поучиться) в математике)
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11.05.2020 19:23 Ответить
Короче я так понимаю карантин ломбардии не помог. Потому что основная масса умерших это деды по 80 лет которых не защитил что-то карантин. От чего они умерли это ещё надо проводить разследование. Похоже вина не так вируса как геноцида со стороны итальянской медецины. По-этому все твои сопли по поводу нужности карантина не адекватные. Тем более уже два месяца Украина карантинит пора открывать экономику иначе умрут больше намного людей из-за дурантина а не из-за вируса. Вирус для Украины уже не есть опасен. Надо учиться жить без дурантинов. Вечный дурантин это путь к голодомору
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11.05.2020 19:30 Ответить
работай, двигай экономику. Мне 64, я дома у компа работаю.
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11.05.2020 21:32 Ответить
"нерабочие дни" - это типа карантин или как ?

Нихреная этих ватников не понимаю - хоть убей! Курочкин ... У нас же никто этого птичьего языка не понимает. Кроме вас, никто не сможет его допросить. Я специально его притащил прямо к вашему штабу.
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11.05.2020 16:41 Ответить
Взрывы это хлопки, упавший самолёт это инцидент с техникой, полстраны без канализации это мелкие недостатки. "Новояз и величие-с барин. Иначе народ всё увидит-с".
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11.05.2020 16:57 Ответить
Неужели касапы работать пойдут.. научились??
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11.05.2020 16:42 Ответить
Почни з себе, вилазь із бункера
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11.05.2020 16:42 Ответить
старое, больное х#йло остается на карантине.
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11.05.2020 16:42 Ответить
Чем больше сдохнут от вируса в параше, тем меньше ихтамнетов будет в Донбассе.
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11.05.2020 16:45 Ответить
Однозначно, свинособакам пора арбайтен. Разленились совсем...

Путін заявив про закінчення 12 травня періоду неробочих днів у Росії - Цензор.НЕТ 9033
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11.05.2020 16:48 Ответить
А я думал от куда наши бл.ди все копируют .
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11.05.2020 16:50 Ответить
Копируют что, о первом этапе снятия ограничений было обьявлено еще давно, в ЕС тоже есть страны где послабления с 11 мая.
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11.05.2020 16:55 Ответить
чем больше кацапов прекратят карантин завтра - тем меньше винторогиг нужно будет уничтожать на Донбассе и в Крыму.
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11.05.2020 16:57 Ответить
Когда этот цирк закончится?
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11.05.2020 16:59 Ответить
У вас не когда, ибо ви- рузге
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11.05.2020 17:25 Ответить
правильное решение
Нефть в цене упала-будем экономить на пенсиях
чем меньньшк пенсионеров-тем ***** лучше
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11.05.2020 17:01 Ответить
Это "воздействия" парада в Минске 9 мая. Путин перед своим плебсом оказался в роли "слабака".. что то нужно было делать, вот и решил с 12 мая снимать карантин. Кстати по любому выигрышная ситуация, прокатит хорошо, а нет и эпидемия начнет разрастаться в разы быстрее обвинит нетерплячий народ, противников карантина из лица ученого сообщества в "подставе" и закрутит карантин еще сильнее. ( ну или статистику будет писать сам.. тоже вариант) Увидим, ждать долго не придется. Там же еще нужно устроить референдум по обнулению его президентских сроков, время уходит, рейтинг падает.
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11.05.2020 17:09 Ответить
Похоже, подмарафетили кремлевского мясника, или двойника вытащили, вся история смены власти, начиная с 1917г, лживая и кровався, и сейчас то же самое.
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11.05.2020 17:09 Ответить
нєту нікакова двайніка...проста у путіна сорак братьєв-блізніцов
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11.05.2020 17:18 Ответить
а тем временем рашка проводит тестов в 30 раз больше и уже 1 июня выходит из карантина так как все кто мог заразится уже это сделали украинцы же будут молча дохнуть в своих квартирах
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11.05.2020 17:24 Ответить
заразись, кто тебе может помешать? Переболеешь, говорят осложнение на мозги бывает.
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11.05.2020 17:34 Ответить
Есть ложь, есть наглая ложь, а есть кацапская статистика.
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11.05.2020 17:38 Ответить
Смотри плюхи о Луки .
https://www.youtube.com/watch?v=ht7PP4397LE
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11.05.2020 17:27 Ответить
Больше, чем на две минуты не хватает. Очень нудный и медленный аффтар. Работай над компактностью и целостностью подачи информации. Удачи!
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11.05.2020 20:32 Ответить
то добре нехай працюють по стахановські та дохнуть також
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11.05.2020 17:28 Ответить
путина закусило, из за Лукошенко.
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11.05.2020 18:04 Ответить
Мда... завтра рашка окажется второй по количеству зараженных короновирусом. Холодильник победил. Плохо это всё.
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11.05.2020 18:37 Ответить
Если все кордони закроют и никого из питарашки выпускать не будут, то не думаю, что кто-то будет особо переживать по поводу того, что 1/7 часть суши освободится от террористов-оккупантов.
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11.05.2020 20:34 Ответить
выпить и закусить то уже не за что, а протрезвеют спросят где бабло из ФНБ , а бабла то уже нет- Пу накупил золотишка и отправил 7 самолётов взабугор. Ещё и углеводородица подвела.
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11.05.2020 23:21 Ответить
Неужели ху@ло из бункера вылезет?
Или отравится?
Где его Ева Браун?
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12.05.2020 00:37 Ответить
 
 