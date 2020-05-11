Путин заявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России

Президент РФ Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается и для граждан, и для экономики.

Об этом сообщате Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Он объявил, что Россия подошла к следующему этапу борьбы с коронавирусом - смягчению режима ограничений. При этом для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболевания ограничительные меры будут сохранены.

Кроме того, Путин подчеркнул, что массовые мероприятия пока исключены. Для организаций продолжает действовать особый санитарный режим.

Также президент РФ объявил, что полномочия глав субъектов по выработке мер по ограничениями на своих территориях продлеваются.

Ранее сообщалось, что Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19, всего заболели более 221 тыс. человек.

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