Путін заявив про закінчення 12 травня періоду неробочих днів у Росії

Президент РФ Володимир Путін оголосив, що з 12 травня єдиний період неробочих днів у країні завершується і для громадян, і для економіки.

Про це повідомлять Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Він оголосив, що Росія підійшла до наступного етапу боротьби з коронавірусом - пом'якшення режиму обмежень. При цьому для осіб старше 65 років і тих, хто страждають на хронічні захворювання, обмежувальні заходи будуть збережені.

Крім того, Путін підкреслив, що масові заходи поки виключені. Для організацій продовжує діяти особливий санітарний режим.

Також президент РФ оголосив, що повноваження глав суб'єктів щодо вироблення заходів щодо обмежень на своїх територіях продовжуються.

Раніше повідомлялося, що Росія вийшла на третє місце у світі за кількістю заражених COVID-19, загалом захворіло понад 221 тис. осіб.

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