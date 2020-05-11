С начала месяца количество безработных выросло еще на 140 тысяч, - Шмыгаль
В Государственном центре занятости в мае дополнительно зарегистрировались 140 тысяч безработных, для выплаты им помощи правительство выделило средства из Фонда борьбы с коронавирусом.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания в Офисе Президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Чтобы помочь с выплатами людям, которые потеряли работу, Кабинет Министров выделил шесть миллиардов гривен из Фонда борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.
Также во время совещания Шмыгаль заявил, что правительство сейчас предлагает частным предпринимателям ряд программ для поддержки бизнеса.
По его словам, это "Доступные кредиты 5-7-9%", а также дополнительно финализируется другая программа - "Новые деньги", по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.
"Эти программы помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программ - сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнеса", - сказал премьер.
Напомним, по данным Госслужбы занятости, по состоянию на 4 мая 2020 года количество зарегистрированных безработных составляет 456,8 тыс. человек, что почти на 148,5 тыс., или 48%, больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года (по состоянию на 4 мая 2019 количество безработных составляло 308,3 тыс).
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это он безработных имел ввиду.
немного осталось.
Кракантин необходимо продлить!
ну да, есть негатив. уволили 2 сотрудников. шеф сказал они были не нужны.оптимизация.
я понимаю одну маленькую суть. людям надо работать и кормить семьи. все.
шмыгаля только за воду крыму, надо было в отставку
безработица растет - но сидите дома холопы ,
И еще будет расти.. Пообещали нахаляву денег.. теперь только ленивый в безработные не запишется...