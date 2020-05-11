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Новости Коронавирус и карантин
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С начала месяца количество безработных выросло еще на 140 тысяч, - Шмыгаль

С начала месяца количество безработных выросло еще на 140 тысяч, - Шмыгаль

В Государственном центре занятости в мае дополнительно зарегистрировались 140 тысяч безработных, для выплаты им помощи правительство выделило средства из Фонда борьбы с коронавирусом.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания в Офисе Президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Чтобы помочь с выплатами людям, которые потеряли работу, Кабинет Министров выделил шесть миллиардов гривен из Фонда борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Также во время совещания Шмыгаль заявил, что правительство сейчас предлагает частным предпринимателям ряд программ для поддержки бизнеса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безработным украинцам с начала карантина выплатили почти 2,3 млрд, - и.о. директора Госцентра занятости Жовтяк

По его словам, это "Доступные кредиты 5-7-9%", а также дополнительно финализируется другая программа - "Новые деньги", по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.

"Эти программы помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программ - сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнеса", - сказал премьер.

Напомним, по данным Госслужбы занятости, по состоянию на 4 мая 2020 года количество зарегистрированных безработных составляет 456,8 тыс. человек, что почти на 148,5 тыс., или 48%, больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года (по состоянию на 4 мая 2019 количество безработных составляло 308,3 тыс).

Также читайте: Нацбанк ожидает резкий рост безработицы в ближайшие месяцы - до 12%

Автор: 

безработица (451) бизнес (1626) карантин (16729) предприниматели (1236) Шмыгаль Денис (2741) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
А как же обещанных 500 тыс.рабочих мест?
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11.05.2020 17:02 Ответить
+9
Пока наблюдаем только стагнацию экономики и дальнейшее обнищание населения. Все остальное бла-бла-бла.
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11.05.2020 17:02 Ответить
+8
С начала месяца количество безработных выросло еще на 140 тысяч, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7302
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11.05.2020 17:05 Ответить
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А как же обещанных 500 тыс.рабочих мест?
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11.05.2020 17:02 Ответить
он умножил 500 т на 8 т грн. Получилось 4 лярда. Дорого...
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11.05.2020 17:05 Ответить
Результат правления Шмыгаля давай в отставку
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11.05.2020 17:20 Ответить
по состоянию на 4 мая 2020 года количество зарегистрированных безработных составляет 456,8 тыс. человек.

это он безработных имел ввиду.
немного осталось.
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12.05.2020 09:49 Ответить
Пока наблюдаем только стагнацию экономики и дальнейшее обнищание населения. Все остальное бла-бла-бла.
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11.05.2020 17:02 Ответить
С начала месяца количество безработных выросло еще на 140 тысяч, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7302
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11.05.2020 17:05 Ответить
Незаметно крадется
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11.05.2020 17:19 Ответить
маловато...
Кракантин необходимо продлить!
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11.05.2020 17:02 Ответить
Падажжи, сейчас в связи с ослаблением карантина откроются многие сферы обслуживания, и "безработные" найдут себе работу, магическим образом совпадающую с предыдущей.
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11.05.2020 17:03 Ответить
не поверите. открылись первый день. сделали недельную кассу.
ну да, есть негатив. уволили 2 сотрудников. шеф сказал они были не нужны.оптимизация.
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11.05.2020 17:31 Ответить
А далі буде спад, бо не буде грошей.
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11.05.2020 17:37 Ответить
согласен. не будет работы, не будет денег.
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11.05.2020 17:39 Ответить
ну скажем так. я не завмаг, не руководитель отдела.
я понимаю одну маленькую суть. людям надо работать и кормить семьи. все.
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11.05.2020 17:48 Ответить
А ему кто-нибудь сообщил, что по данным ТПП у нас более 3,5 млн. новых безработных? И что людям тупо некуда будет выходить по окончанию карантина.?
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11.05.2020 17:03 Ответить
Та нормально всё. Уже можно выпускать ямы на дорогах засыпать.
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11.05.2020 17:03 Ответить
Так это на самом деле только начало. Через пару месяцев будет массовое разорение и закрытие бизнеса с тотальным увольнением персонала. Денег то у людей теперь реально нет, раньше было просто мало, а вот сейчас реально нет, и миллионы безработных..Ну и кто будет создавать спрос??
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11.05.2020 17:07 Ответить
Как вы думаете , индекс полвареника сейчас показывает какую величину ?
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11.05.2020 18:47 Ответить
Кредиты берутся под прогнозы будущего обогащения и уверенности в завтрашнем дне,какие могут быть уверенности при туманоголовом президенте шестерке ахметки премьере.
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11.05.2020 17:10 Ответить
Не понятно, для чего паяц назначил шмыгаля, чтобы он считал каждый день увеличение безработных, или чтобы безработных становилось меньше?
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11.05.2020 17:17 Ответить
Мне кажется Шмыгаль медицинский идиот
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11.05.2020 17:21 Ответить
Каков поп, такой і пріход!
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11.05.2020 17:34 Ответить
500 тис робочих місць - цей німець мав на увазі найманців, які знову відразу побіжать з недокраїни.
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11.05.2020 17:20 Ответить
хватит играться в карантин, дайте людям работать, они уже сами выберут, от чего им страдать, от голода или кашля!
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11.05.2020 17:23 Ответить
Після карантину можно проводити вибори😊
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11.05.2020 17:29 Ответить
Начало конца стартануло 2 месяца назад, все мыслящие(надеюсь таковые еще есть) просто ждут полноценного открытия границ более ничего ждать не приходится. Думаю уставших от скотской жизни (30-и летней) увеличилось до абсолютного max. Эта волна унесет все остатки мыслящих украинцев. Мои "поздравления" всем. К надежде не вызывайте, она мертва. Как говорится каждому свое. ✋
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11.05.2020 17:31 Ответить
В Украине не будет лучше никогда. Всё "лучшее" всегда будет оседать на офшорных счетах, что с карантином что без.
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11.05.2020 17:36 Ответить
Дебилы недоученные - даже зарплату медикам не смогли раздать! А они хотят еще рабочие места создавать - вы только можете себе разливайку поставить возле вокзала...
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11.05.2020 17:37 Ответить
Но за границу на работу выпускать не хотят...
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11.05.2020 17:44 Ответить
ЗЕшибісь!
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11.05.2020 17:44 Ответить
премьеры у нас один краше другого , людям жрать нечего - но транспорт по пропускам
шмыгаля только за воду крыму, надо было в отставку
безработица растет - но сидите дома холопы ,
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11.05.2020 17:50 Ответить
Зе, ты что творишь, ты зачем ковид создал?
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11.05.2020 18:00 Ответить
в 95-м еще места освободились)))
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11.05.2020 18:23 Ответить
шмиголь вместо юзика?
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11.05.2020 18:35 Ответить
Помощь безработным? Моя соседка зарегистрировалась еще 31 марта и до сих пор не получила НИ КОПЕЙКИ? Помогаю, как могу и наблюдаю со стороны за бесстыдством, наглостью этой зеленой плесени.
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11.05.2020 18:42 Ответить
И не получит. Не для того государственные денежки в кубышке лежат, чтобы направо - налево их нищим раздавать.
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11.05.2020 18:50 Ответить
Увы... Украина - территория беззакония, а совесть ушла из нее еще в 90-е...
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11.05.2020 20:56 Ответить
Шото мало, а Шмыгаль? Давай и дальше так, безработица в разы будет больше.
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11.05.2020 19:13 Ответить
ТА ТЫ шо?!не может быть!А я то думал...
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11.05.2020 19:17 Ответить
Так,скоро всем по лопате и кирзакам и все песок засыпать в ямы на дорогах...4тыс на руки и спасибо в конце каждого дня зашмыгалю..ну а кому-то и на мальдивы пора
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11.05.2020 21:16 Ответить
Один п*дар был с гонтаревой,теперь новый *******...
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11.05.2020 21:17 Ответить
количество безработных выросло еще на 140 тысяч..

И еще будет расти.. Пообещали нахаляву денег.. теперь только ленивый в безработные не запишется...
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11.05.2020 22:07 Ответить
 
 