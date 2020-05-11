Від початку місяця кількість безробітних зросла ще на 140 тисяч, - Шмигаль

У Державному центрі зайнятості в травні зареєструвалося додатково 140 тисяч безробітних, для виплати їм допомоги уряд виділив шість мільярдів гривень із Фонду боротьби з коронавірусом.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час наради в Офісі президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Щоб допомогти з виплатами людям, які втратили роботу, Кабінет Міністрів виділив шість мільярдів гривень з Фонду боротьби з коронавірусом", - говорится в сообщении.

Також під час наради Шмигаль заявив, що уряд зараз пропонує приватним підприємцям низку програм для підтримки бізнесу.

За його словами, це "Доступні кредити 5-7-9%", а також додатково фіналізується інша програма - "Нові гроші", за якою підприємці зможуть отримати кредити під дуже низький відсоток.

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"Ці програми допоможуть українському бізнесу витримати важкі економічні умови, обумовлені епідемією, а також стануть запорукою збереження робочих місць. Основна умова програм - збереження не менше 80% робочих місць у малому і мікробізнесі", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, за даними Держслужби зайнятості, станом на 4 травня 2020 року кількість зареєстрованих безробітних становить 456,8 тис. осіб, що майже на 148,5 тис., або 48%, більше, ніж станом на відповідну дату минулого року (станом на 4 травня 2019 кількість безробітних становила 308,3 тис).