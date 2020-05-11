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Новини Коронавірус і карантин
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Від початку місяця кількість безробітних зросла ще на 140 тисяч, - Шмигаль

Від початку місяця кількість безробітних зросла ще на 140 тисяч, - Шмигаль

У Державному центрі зайнятості в травні зареєструвалося додатково 140 тисяч безробітних, для виплати їм допомоги уряд виділив шість мільярдів гривень із Фонду боротьби з коронавірусом.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час наради в Офісі президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Щоб допомогти з виплатами людям, які втратили роботу, Кабінет Міністрів виділив шість мільярдів гривень з Фонду боротьби з коронавірусом", - говорится в сообщении.

Також під час наради Шмигаль заявив, що уряд зараз пропонує приватним підприємцям низку програм для підтримки бізнесу.

За його словами, це "Доступні кредити 5-7-9%", а також додатково фіналізується інша програма - "Нові гроші", за якою підприємці зможуть отримати кредити під дуже низький відсоток.

Читайте також: Безробітним українцям від початку карантину виплатили майже 2,3 млрд, - в.о. директора Держцентру зайнятості Жовтяк

"Ці програми допоможуть українському бізнесу витримати важкі економічні умови, обумовлені епідемією, а також стануть запорукою збереження робочих місць. Основна умова програм - збереження не менше 80% робочих місць у малому і мікробізнесі", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, за даними Держслужби зайнятості, станом на 4 травня 2020 року кількість зареєстрованих безробітних становить 456,8 тис. осіб, що майже на 148,5 тис., або 48%, більше, ніж станом на відповідну дату минулого року (станом на 4 травня 2019 кількість безробітних становила 308,3 тис).

Автор: 

безробіття (564) бізнес (2036) карантин (18172) підприємці (625) Шмигаль Денис (4683) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
А как же обещанных 500 тыс.рабочих мест?
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11.05.2020 17:02 Відповісти
+9
Пока наблюдаем только стагнацию экономики и дальнейшее обнищание населения. Все остальное бла-бла-бла.
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11.05.2020 17:02 Відповісти
+8
С начала месяца количество безработных выросло еще на 140 тысяч, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7302
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11.05.2020 17:05 Відповісти
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А как же обещанных 500 тыс.рабочих мест?
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11.05.2020 17:02 Відповісти
он умножил 500 т на 8 т грн. Получилось 4 лярда. Дорого...
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11.05.2020 17:05 Відповісти
Результат правления Шмыгаля давай в отставку
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11.05.2020 17:20 Відповісти
по состоянию на 4 мая 2020 года количество зарегистрированных безработных составляет 456,8 тыс. человек.

это он безработных имел ввиду.
немного осталось.
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12.05.2020 09:49 Відповісти
Пока наблюдаем только стагнацию экономики и дальнейшее обнищание населения. Все остальное бла-бла-бла.
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11.05.2020 17:02 Відповісти
С начала месяца количество безработных выросло еще на 140 тысяч, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7302
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11.05.2020 17:05 Відповісти
Незаметно крадется
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11.05.2020 17:19 Відповісти
маловато...
Кракантин необходимо продлить!
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11.05.2020 17:02 Відповісти
Падажжи, сейчас в связи с ослаблением карантина откроются многие сферы обслуживания, и "безработные" найдут себе работу, магическим образом совпадающую с предыдущей.
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11.05.2020 17:03 Відповісти
не поверите. открылись первый день. сделали недельную кассу.
ну да, есть негатив. уволили 2 сотрудников. шеф сказал они были не нужны.оптимизация.
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11.05.2020 17:31 Відповісти
А далі буде спад, бо не буде грошей.
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11.05.2020 17:37 Відповісти
согласен. не будет работы, не будет денег.
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11.05.2020 17:39 Відповісти
ну скажем так. я не завмаг, не руководитель отдела.
я понимаю одну маленькую суть. людям надо работать и кормить семьи. все.
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11.05.2020 17:48 Відповісти
А ему кто-нибудь сообщил, что по данным ТПП у нас более 3,5 млн. новых безработных? И что людям тупо некуда будет выходить по окончанию карантина.?
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11.05.2020 17:03 Відповісти
Та нормально всё. Уже можно выпускать ямы на дорогах засыпать.
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11.05.2020 17:03 Відповісти
Так это на самом деле только начало. Через пару месяцев будет массовое разорение и закрытие бизнеса с тотальным увольнением персонала. Денег то у людей теперь реально нет, раньше было просто мало, а вот сейчас реально нет, и миллионы безработных..Ну и кто будет создавать спрос??
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11.05.2020 17:07 Відповісти
Как вы думаете , индекс полвареника сейчас показывает какую величину ?
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11.05.2020 18:47 Відповісти
Кредиты берутся под прогнозы будущего обогащения и уверенности в завтрашнем дне,какие могут быть уверенности при туманоголовом президенте шестерке ахметки премьере.
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11.05.2020 17:10 Відповісти
Не понятно, для чего паяц назначил шмыгаля, чтобы он считал каждый день увеличение безработных, или чтобы безработных становилось меньше?
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11.05.2020 17:17 Відповісти
Мне кажется Шмыгаль медицинский идиот
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11.05.2020 17:21 Відповісти
Каков поп, такой і пріход!
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11.05.2020 17:34 Відповісти
500 тис робочих місць - цей німець мав на увазі найманців, які знову відразу побіжать з недокраїни.
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11.05.2020 17:20 Відповісти
хватит играться в карантин, дайте людям работать, они уже сами выберут, от чего им страдать, от голода или кашля!
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11.05.2020 17:23 Відповісти
Після карантину можно проводити вибори😊
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11.05.2020 17:29 Відповісти
Начало конца стартануло 2 месяца назад, все мыслящие(надеюсь таковые еще есть) просто ждут полноценного открытия границ более ничего ждать не приходится. Думаю уставших от скотской жизни (30-и летней) увеличилось до абсолютного max. Эта волна унесет все остатки мыслящих украинцев. Мои "поздравления" всем. К надежде не вызывайте, она мертва. Как говорится каждому свое. ✋
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11.05.2020 17:31 Відповісти
В Украине не будет лучше никогда. Всё "лучшее" всегда будет оседать на офшорных счетах, что с карантином что без.
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11.05.2020 17:36 Відповісти
Дебилы недоученные - даже зарплату медикам не смогли раздать! А они хотят еще рабочие места создавать - вы только можете себе разливайку поставить возле вокзала...
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11.05.2020 17:37 Відповісти
Но за границу на работу выпускать не хотят...
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11.05.2020 17:44 Відповісти
ЗЕшибісь!
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11.05.2020 17:44 Відповісти
премьеры у нас один краше другого , людям жрать нечего - но транспорт по пропускам
шмыгаля только за воду крыму, надо было в отставку
безработица растет - но сидите дома холопы ,
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11.05.2020 17:50 Відповісти
Зе, ты что творишь, ты зачем ковид создал?
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11.05.2020 18:00 Відповісти
в 95-м еще места освободились)))
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11.05.2020 18:23 Відповісти
шмиголь вместо юзика?
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11.05.2020 18:35 Відповісти
Помощь безработным? Моя соседка зарегистрировалась еще 31 марта и до сих пор не получила НИ КОПЕЙКИ? Помогаю, как могу и наблюдаю со стороны за бесстыдством, наглостью этой зеленой плесени.
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11.05.2020 18:42 Відповісти
И не получит. Не для того государственные денежки в кубышке лежат, чтобы направо - налево их нищим раздавать.
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11.05.2020 18:50 Відповісти
Увы... Украина - территория беззакония, а совесть ушла из нее еще в 90-е...
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11.05.2020 20:56 Відповісти
Шото мало, а Шмыгаль? Давай и дальше так, безработица в разы будет больше.
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11.05.2020 19:13 Відповісти
ТА ТЫ шо?!не может быть!А я то думал...
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11.05.2020 19:17 Відповісти
Так,скоро всем по лопате и кирзакам и все песок засыпать в ямы на дорогах...4тыс на руки и спасибо в конце каждого дня зашмыгалю..ну а кому-то и на мальдивы пора
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11.05.2020 21:16 Відповісти
Один п*дар был с гонтаревой,теперь новый *******...
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11.05.2020 21:17 Відповісти
количество безработных выросло еще на 140 тысяч..

И еще будет расти.. Пообещали нахаляву денег.. теперь только ленивый в безработные не запишется...
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11.05.2020 22:07 Відповісти
 
 