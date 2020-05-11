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Новости Коронавирус и карантин
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Черновицкая область решила сохранить жесткий вариант карантинных ограничений,- ОГА

Черновицкая область решила сохранить жесткий вариант карантинных ограничений,- ОГА

Черновицкая область, где выявили 2324 случая коронавирусной болезни, сохранит карантин в более жестком виде по сравнению с другими регионами. Несмотря на то, что правительство разрешило смягчить многие ограничительные меры, власти самого пострадавшего от коронавируса региона Украины отказались это делать.

Как передает Цензорр.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Черновицкой областной госадминистрации.

Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила продлить действие ограничений на работу магазинов и сферы услуг, посещение детских и спортивных площадок, пребывание в общественных местах без масок, проведение массовых мероприятий, предоставление стоматологических услуг.

Разрешено возобновить работу только кафе и ресторанам (в режиме доставки или на вынос), адвокатским и нотариальным бюро, кабинетам психологов, музеям.

Карантин сохраняется в школах и детских садах.

Продлен запрет на движение пригородных автобусов и общественного транспорта в Черновцах.

Особый режим въезда и выезда в Черновицкой области также будет действовать до момента принятия отдельного решения о снятии ограничений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От коронавируса умер депутат сельсовета в Черновицкой области

Напомним, что 10 мая в Черновицкой области было зафиксировано 56 новых случаев COVID-19. Умерли три человека: мужчина 1946 г.р. с двусторонней пневмонией, ишемической болезнью сердца, гипертонией; мужчина 1948 г.р. с двусторонней пневмонией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом; мужчина 1957 г.р. с пневмонией, ишемической болезнью сердца и перенесенным инфарктом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Черновицкой области умерли пять человек с COVID-19, - ОГА

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Буковина (901) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Черновицкая область решила сохранить жесткий вариант карантинных ограничений...

Не Черновицкая область решила, а так решил один человек.
Там не было референдума по этому поводу, даже не областные и районные депутаты так решили, не городские и сельские власти так решили, не выбранные мэры так решили, итд...
Так решил один залётный чиновник, назначенный Зелей - глава ОГА.
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11.05.2020 19:40 Ответить
+6
Нужно просто жить как Белорусь. Справляются на отлично.
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11.05.2020 19:40 Ответить
+6
Я одного не пойму где были все дурантинщики когда в Украине за декабрь и январь было 1500 смертей от гриппа и пневмоний. Где вы все были?
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11.05.2020 20:02 Ответить
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Нужно было начинать не с введения жесткого китайского варианта карантина для всей страны, а подходить с умом дифференцировано и с учетом ситуации в каждом конкретном регионе. Но для этого нужно было как минимум иметь реальные данные тестов. А это уже не про зеленую пошесть.
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11.05.2020 19:39 Ответить
Нужно просто жить как Белорусь. Справляются на отлично.
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11.05.2020 19:40 Ответить
Хреново справляются. Совсем хреново.
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11.05.2020 19:42 Ответить
Почему? Там за два месяца сколько смертей? Чуть больше ста. Это копейки
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11.05.2020 19:44 Ответить
Там просто тупо врет власть, как в Раше. Умершим запрещено ставить диагноз. Умерают от осложнений или "внебольничной пневминии".

В Беларуси на 11 мая зарегистрированы 23 906 человек с положительным тестом на COVID-19. За последние сутки прирост составил 933 новых случая. Об этом сообщает https://t.me/minzdravbelarus телеграм-канал Минздрава.

И это официальные данные в стране, где населения меньше в 4.5 раза, чем у нас. Умножьте все цифры - вот вам и результат.
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11.05.2020 19:52 Ответить
Ну положительный это не значит что больной. В Украине почему-то 80-90% положительных вдома лечаться значить они без симптомов или маленькая простуда если дома. Так же и Беларусь там же не все госпитализируются. Зато тестов там делается Больше чем в Украине. Посчитайте во сколько раз на 1 млн населения там делается Больше тестов. Существенно больше чем в Украине.
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11.05.2020 19:56 Ответить
Мне и читать не нужно. Я и знаю из первых рук от родни. А вы читайте

https://charter97.org/ru/news/2020/5/11/376062/
https://charter97.org/ru/news/2020/5/11/376086/
https://charter97.org/ru/news/2020/5/7/375615/
https://charter97.org/ru/news/2020/5/11/376091/
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11.05.2020 20:02 Ответить
Ну насколько я знаю власти Италии увеличивали статистику так и в Америке врачи заинтересованы увеличивать статистику по ковиду. По-этому не пойму откуда у вас такая Вера в итальянцев и недоверия к Беларусам. Спустились на землю там тоже не святые люди. Послушайте выступления итальянского депутата яСгарби в парламенте Италии.
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11.05.2020 19:58 Ответить
Я одного не пойму где были все дурантинщики когда в Украине за декабрь и январь было 1500 смертей от гриппа и пневмоний. Где вы все были?
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11.05.2020 20:02 Ответить
Были только указания в СМИ,забивать мозги короновируючим.Других указаний не поступало.
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11.05.2020 20:26 Ответить
Там-же где и маски со средствами защиты. Нет тестов -- нет эпидемии. А две волны "атипичной пневмонии" не в счет.
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11.05.2020 21:21 Ответить
Так тестов никогда и не было. И людство жило завжди без таких дурантинів і без тестів. Так ти не можеш сказати чому в грудні і січні ніхто не кричав що ми всі вмремо. А зараз за два місяці із-за 300 якбудто ковідчиків карантинили? При тому що в Україні за день вмирає 1500 чоловік в загальному
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11.05.2020 21:29 Ответить
Ага и в 1918 никто не кричал, просто тихо умирали штабелями. Хотим сильно повторить?
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11.05.2020 21:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dKjWInpLzR0 Доктор Буттар: Билл Гейтс хочет вакцинировать всю планету рекомендую вам посмотреть
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11.05.2020 21:51 Ответить
Чернівецька область вирішила зберегти жорсткий варіант карантинних обмежень, - ОДА - Цензор.НЕТ 3848
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12.05.2020 10:26 Ответить
Теперь в некоторых регионах по ситуации реально нужен полный карантин, но дальше его держать уже Зеля не в состоянии. Люди просто его сметут.
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11.05.2020 19:41 Ответить
Людей нужно поддержать материально, и все будут карантинить без проблем. А карантин за собственные средства, месяц за месяцем, за что жить? Відчуття тривоги.
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11.05.2020 19:45 Ответить
Чернівецька область вирішила зберегти жорсткий варіант карантинних обмежень, - ОДА - Цензор.НЕТ 9091
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11.05.2020 19:55 Ответить
https://censor.net/user/101672 Та хто ж буде підтримувати населення?
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11.05.2020 20:01 Ответить
https://www.facebook.com/5139861/videos/10110808578618652/ CBS news caught faking lines and patients обьясни плиз это видео здесь и без особого знания ангийского должен понять. перевода пока нет
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11.05.2020 20:35 Ответить
Ты бы "ананим" прокси перестал постоянно менять. а то палишься бот по тупому.
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12.05.2020 10:29 Ответить
Черновицкая область решила сохранить жесткий вариант карантинных ограничений...

Не Черновицкая область решила, а так решил один человек.
Там не было референдума по этому поводу, даже не областные и районные депутаты так решили, не городские и сельские власти так решили, не выбранные мэры так решили, итд...
Так решил один залётный чиновник, назначенный Зелей - глава ОГА.
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11.05.2020 19:40 Ответить
Там конечно жесть... а куда смотрит власть ? Почему необеспечить больницы всем необходимым ? На этом позерство "слуг народа " заканчивается ?! Ну да нехай народ сам вирішує свої проблеми
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11.05.2020 19:40 Ответить
0.002% инфицированных это жесть?
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11.05.2020 19:46 Ответить
Так там же околр тыщи случаев.их шо в больницах не лечат ?
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11.05.2020 20:15 Ответить
И больницы пустые
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11.05.2020 19:47 Ответить
Відчуття тривоги. Дітей годувати нічим. Держава не допомогає. Відчуття тривоги. Жах без кінця.
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11.05.2020 19:40 Ответить
Это наверное врачи топят за карантин. Им то пофиг что много людей без работы.
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11.05.2020 19:51 Ответить
Там наверное и контрабанда жесткая.
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11.05.2020 19:44 Ответить
Это наверное врачи топят за карантин. Им то пофиг что много людей без работы.
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11.05.2020 19:52 Ответить
Зелёная логика - Черновицкая область, населения, в четыре раза меньше чем в Киеве, а количество больных для запуска метро, которое в Черновицкой области видели только на картинке, должна быть одинаковой на уровне пяти человек.. вопрос.... сколько десятилетий ждать киевлянам, пока запустят метро в Киеве..
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11.05.2020 20:03 Ответить
Метро в Киеве запустят одновременно с маршрутками и троллейбусами в Черновцах...******* уже со своими музеями
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11.05.2020 21:24 Ответить
Музеи, это важно..
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11.05.2020 20:04 Ответить
Филармония важней.
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11.05.2020 21:01 Ответить
Вони лицемірять,кажучи,що це все на благо людей.Від цього всього більше людей постраждає і помре.
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11.05.2020 20:06 Ответить
Ситуація така, що ніхто не знає що куди і як... Карантин? ******. Відміна карантину? ******. ***, розкажіть як не ******, але аргументовано))
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11.05.2020 20:07 Ответить
Правильно. Добейте экономику в борьбе с лоховирусом.
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11.05.2020 20:10 Ответить
Ху#во то, что за 30 лет наши воровитые правители разкрали все - от армии до медицины. А мы все тыкаем друг на друга, они 30 лет у власти и ржут над нами
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11.05.2020 20:15 Ответить
Борьба с коронавирусом давно (да практически с самого начала) превратилась в своеобразный спорт, бессмысленный и беспощадный. Вроде спортивной ходьбы: вроде бы энергетически эффективнее - ходьба, быстрее - бег, а спортивная ходьба - ни в пень, ни в Красную армию. Вот и карантин типа того: не важно, сколько людей помрет от карантина, лишь бы не от вируса. Почему? А просто правила такие.
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11.05.2020 20:22 Ответить
Давайте Черновцы годика на два еще введите карантин.
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11.05.2020 20:26 Ответить
может они карантин не так вьіполняют, как в Николаеве, только зеркально.
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11.05.2020 20:33 Ответить
логично
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11.05.2020 21:29 Ответить
Пока не опровергните бацьку все коронобесие сидит по уши в брехне. Самый правдивый средняя летальность от ОРВИ по годам.
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11.05.2020 21:50 Ответить
З сьогоднішнього дня в Чернівцях дозволили працювати сфері послуг і торгівлі непродовольчими товарами, а завтра знову закривають. Дебілізм зелений...
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11.05.2020 23:19 Ответить
О! Вот это и есть самоуправление...регион действует сообразно обстановке у них на месте..И местная власть , которая в курсе всех деталей , принимает по ситуации решение и несёт ответственность перед избирателями ( в первую очередь) ... И без "приветов" .
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12.05.2020 10:35 Ответить
 
 