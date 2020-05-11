Черновицкая область решила сохранить жесткий вариант карантинных ограничений,- ОГА
Черновицкая область, где выявили 2324 случая коронавирусной болезни, сохранит карантин в более жестком виде по сравнению с другими регионами. Несмотря на то, что правительство разрешило смягчить многие ограничительные меры, власти самого пострадавшего от коронавируса региона Украины отказались это делать.
Как передает Цензорр.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке Черновицкой областной госадминистрации.
Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила продлить действие ограничений на работу магазинов и сферы услуг, посещение детских и спортивных площадок, пребывание в общественных местах без масок, проведение массовых мероприятий, предоставление стоматологических услуг.
Разрешено возобновить работу только кафе и ресторанам (в режиме доставки или на вынос), адвокатским и нотариальным бюро, кабинетам психологов, музеям.
Карантин сохраняется в школах и детских садах.
Продлен запрет на движение пригородных автобусов и общественного транспорта в Черновцах.
Особый режим въезда и выезда в Черновицкой области также будет действовать до момента принятия отдельного решения о снятии ограничений.
Напомним, что 10 мая в Черновицкой области было зафиксировано 56 новых случаев COVID-19. Умерли три человека: мужчина 1946 г.р. с двусторонней пневмонией, ишемической болезнью сердца, гипертонией; мужчина 1948 г.р. с двусторонней пневмонией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом; мужчина 1957 г.р. с пневмонией, ишемической болезнью сердца и перенесенным инфарктом.
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В Беларуси на 11 мая зарегистрированы 23 906 человек с положительным тестом на COVID-19. За последние сутки прирост составил 933 новых случая. Об этом сообщает https://t.me/minzdravbelarus телеграм-канал Минздрава.
И это официальные данные в стране, где населения меньше в 4.5 раза, чем у нас. Умножьте все цифры - вот вам и результат.
https://charter97.org/ru/news/2020/5/11/376062/
https://charter97.org/ru/news/2020/5/11/376086/
https://charter97.org/ru/news/2020/5/7/375615/
https://charter97.org/ru/news/2020/5/11/376091/
Не Черновицкая область решила, а так решил один человек.
Там не было референдума по этому поводу, даже не областные и районные депутаты так решили, не городские и сельские власти так решили, не выбранные мэры так решили, итд...
Так решил один залётный чиновник, назначенный Зелей - глава ОГА.