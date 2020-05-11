Чернівецька область вирішила зберегти жорсткий варіант карантинних обмежень, - ОДА

Чернівецька область, де виявили 2324 випадки коронавірусної хвороби, збереже карантин у більш жорсткому вигляді порівняно з іншими регіонами. Незважаючи на те, що уряд дозволив пом'якшити багато обмежувальних заходів, влада регіону України, який найбільше потерпів від коронавірусу, відмовилася це робити.

Як передає Цензорр.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці Чернівецької обласної держадміністрації.

Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила продовжити дію обмежень на роботу магазинів та сфери послуг, відвідування дитячих і спортивних майданчиків, перебування в громадських місцях без масок, проведення масових заходів, надання стоматологічних послуг.

Дозволено відновити роботу тільки кафе і ресторанів (у режимі доставки або навинос), адвокатських і нотаріальних бюро, кабінетів психологів, музеїв.

Карантин зберігається у школах і дитячих садках.

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Продовжено заборону на рух приміських автобусів і громадського транспорту в Чернівцях.

Особливий режим в'їзду і виїзду в Чернівецькій області також діятиме до моменту ухвалення окремого рішення про зняття обмежень.

Нагадаємо, що 10 травня в Чернівецькій області було зафіксовано 56 нових випадків COVID-19. Померло троє людей: чоловік 1946 р.н. з двобічною пневмонією, ішемічною хворобою серця, гіпертонією; чоловік 1948 р.н. з двобічною пневмонією, ішемічною хворобою серця, цукровим діабетом; чоловік 1957 р.н. з пневмонією, ішемічною хворобою серця та перенесеним інфарктом.

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