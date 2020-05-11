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Новини Коронавірус і карантин
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Чернівецька область вирішила зберегти жорсткий варіант карантинних обмежень, - ОДА

Чернівецька область вирішила зберегти жорсткий варіант карантинних обмежень, - ОДА

Чернівецька область, де виявили 2324 випадки коронавірусної хвороби, збереже карантин у більш жорсткому вигляді порівняно з іншими регіонами. Незважаючи на те, що уряд дозволив пом'якшити багато обмежувальних заходів, влада регіону України, який найбільше потерпів від коронавірусу, відмовилася це робити.

Як передає Цензорр.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці Чернівецької обласної держадміністрації.

Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила продовжити дію обмежень на роботу магазинів та сфери послуг, відвідування дитячих і спортивних майданчиків, перебування в громадських місцях без масок, проведення масових заходів, надання стоматологічних послуг.

Дозволено відновити роботу тільки кафе і ресторанів (у режимі доставки або навинос), адвокатських і нотаріальних бюро, кабінетів психологів, музеїв.

Карантин зберігається у школах і дитячих садках.

Також читайте: Чернівецька область не планує завершувати карантин до 22 травня, - голова ОДА Осачук

Продовжено заборону на рух приміських автобусів і громадського транспорту в Чернівцях.

Особливий режим в'їзду і виїзду в Чернівецькій області також діятиме до моменту ухвалення окремого рішення про зняття обмежень.

Нагадаємо, що 10 травня в Чернівецькій області було зафіксовано 56 нових випадків COVID-19. Померло троє людей: чоловік 1946 р.н. з двобічною пневмонією, ішемічною хворобою серця, гіпертонією; чоловік 1948 р.н. з двобічною пневмонією, ішемічною хворобою серця, цукровим діабетом; чоловік 1957 р.н. з пневмонією, ішемічною хворобою серця та перенесеним інфарктом.

Читайте також: Від коронавірусу помер депутат сільради в Чернівецькій області

Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Черновицкая область решила сохранить жесткий вариант карантинных ограничений...

Не Черновицкая область решила, а так решил один человек.
Там не было референдума по этому поводу, даже не областные и районные депутаты так решили, не городские и сельские власти так решили, не выбранные мэры так решили, итд...
Так решил один залётный чиновник, назначенный Зелей - глава ОГА.
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11.05.2020 19:40 Відповісти
+6
Нужно просто жить как Белорусь. Справляются на отлично.
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11.05.2020 19:40 Відповісти
+6
Я одного не пойму где были все дурантинщики когда в Украине за декабрь и январь было 1500 смертей от гриппа и пневмоний. Где вы все были?
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11.05.2020 20:02 Відповісти
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Нужно было начинать не с введения жесткого китайского варианта карантина для всей страны, а подходить с умом дифференцировано и с учетом ситуации в каждом конкретном регионе. Но для этого нужно было как минимум иметь реальные данные тестов. А это уже не про зеленую пошесть.
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11.05.2020 19:39 Відповісти
Нужно просто жить как Белорусь. Справляются на отлично.
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11.05.2020 19:40 Відповісти
Хреново справляются. Совсем хреново.
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11.05.2020 19:42 Відповісти
Почему? Там за два месяца сколько смертей? Чуть больше ста. Это копейки
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11.05.2020 19:44 Відповісти
Там просто тупо врет власть, как в Раше. Умершим запрещено ставить диагноз. Умерают от осложнений или "внебольничной пневминии".

В Беларуси на 11 мая зарегистрированы 23 906 человек с положительным тестом на COVID-19. За последние сутки прирост составил 933 новых случая. Об этом сообщает https://t.me/minzdravbelarus телеграм-канал Минздрава.

И это официальные данные в стране, где населения меньше в 4.5 раза, чем у нас. Умножьте все цифры - вот вам и результат.
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11.05.2020 19:52 Відповісти
Ну положительный это не значит что больной. В Украине почему-то 80-90% положительных вдома лечаться значить они без симптомов или маленькая простуда если дома. Так же и Беларусь там же не все госпитализируются. Зато тестов там делается Больше чем в Украине. Посчитайте во сколько раз на 1 млн населения там делается Больше тестов. Существенно больше чем в Украине.
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11.05.2020 19:56 Відповісти
Мне и читать не нужно. Я и знаю из первых рук от родни. А вы читайте

https://charter97.org/ru/news/2020/5/11/376062/
https://charter97.org/ru/news/2020/5/11/376086/
https://charter97.org/ru/news/2020/5/7/375615/
https://charter97.org/ru/news/2020/5/11/376091/
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11.05.2020 20:02 Відповісти
Ну насколько я знаю власти Италии увеличивали статистику так и в Америке врачи заинтересованы увеличивать статистику по ковиду. По-этому не пойму откуда у вас такая Вера в итальянцев и недоверия к Беларусам. Спустились на землю там тоже не святые люди. Послушайте выступления итальянского депутата яСгарби в парламенте Италии.
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11.05.2020 19:58 Відповісти
Я одного не пойму где были все дурантинщики когда в Украине за декабрь и январь было 1500 смертей от гриппа и пневмоний. Где вы все были?
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11.05.2020 20:02 Відповісти
Были только указания в СМИ,забивать мозги короновируючим.Других указаний не поступало.
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11.05.2020 20:26 Відповісти
Там-же где и маски со средствами защиты. Нет тестов -- нет эпидемии. А две волны "атипичной пневмонии" не в счет.
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11.05.2020 21:21 Відповісти
Так тестов никогда и не было. И людство жило завжди без таких дурантинів і без тестів. Так ти не можеш сказати чому в грудні і січні ніхто не кричав що ми всі вмремо. А зараз за два місяці із-за 300 якбудто ковідчиків карантинили? При тому що в Україні за день вмирає 1500 чоловік в загальному
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11.05.2020 21:29 Відповісти
Ага и в 1918 никто не кричал, просто тихо умирали штабелями. Хотим сильно повторить?
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11.05.2020 21:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dKjWInpLzR0 Доктор Буттар: Билл Гейтс хочет вакцинировать всю планету рекомендую вам посмотреть
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11.05.2020 21:51 Відповісти
Чернівецька область вирішила зберегти жорсткий варіант карантинних обмежень, - ОДА - Цензор.НЕТ 3848
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12.05.2020 10:26 Відповісти
Теперь в некоторых регионах по ситуации реально нужен полный карантин, но дальше его держать уже Зеля не в состоянии. Люди просто его сметут.
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11.05.2020 19:41 Відповісти
Людей нужно поддержать материально, и все будут карантинить без проблем. А карантин за собственные средства, месяц за месяцем, за что жить? Відчуття тривоги.
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11.05.2020 19:45 Відповісти
Чернівецька область вирішила зберегти жорсткий варіант карантинних обмежень, - ОДА - Цензор.НЕТ 9091
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11.05.2020 19:55 Відповісти
https://censor.net/user/101672 Та хто ж буде підтримувати населення?
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11.05.2020 20:01 Відповісти
https://www.facebook.com/5139861/videos/10110808578618652/ CBS news caught faking lines and patients обьясни плиз это видео здесь и без особого знания ангийского должен понять. перевода пока нет
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11.05.2020 20:35 Відповісти
Ты бы "ананим" прокси перестал постоянно менять. а то палишься бот по тупому.
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12.05.2020 10:29 Відповісти
Черновицкая область решила сохранить жесткий вариант карантинных ограничений...

Не Черновицкая область решила, а так решил один человек.
Там не было референдума по этому поводу, даже не областные и районные депутаты так решили, не городские и сельские власти так решили, не выбранные мэры так решили, итд...
Так решил один залётный чиновник, назначенный Зелей - глава ОГА.
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11.05.2020 19:40 Відповісти
Там конечно жесть... а куда смотрит власть ? Почему необеспечить больницы всем необходимым ? На этом позерство "слуг народа " заканчивается ?! Ну да нехай народ сам вирішує свої проблеми
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11.05.2020 19:40 Відповісти
0.002% инфицированных это жесть?
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11.05.2020 19:46 Відповісти
Так там же околр тыщи случаев.их шо в больницах не лечат ?
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11.05.2020 20:15 Відповісти
И больницы пустые
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11.05.2020 19:47 Відповісти
Відчуття тривоги. Дітей годувати нічим. Держава не допомогає. Відчуття тривоги. Жах без кінця.
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11.05.2020 19:40 Відповісти
Это наверное врачи топят за карантин. Им то пофиг что много людей без работы.
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11.05.2020 19:51 Відповісти
Там наверное и контрабанда жесткая.
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11.05.2020 19:44 Відповісти
Это наверное врачи топят за карантин. Им то пофиг что много людей без работы.
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11.05.2020 19:52 Відповісти
Зелёная логика - Черновицкая область, населения, в четыре раза меньше чем в Киеве, а количество больных для запуска метро, которое в Черновицкой области видели только на картинке, должна быть одинаковой на уровне пяти человек.. вопрос.... сколько десятилетий ждать киевлянам, пока запустят метро в Киеве..
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11.05.2020 20:03 Відповісти
Метро в Киеве запустят одновременно с маршрутками и троллейбусами в Черновцах...******* уже со своими музеями
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11.05.2020 21:24 Відповісти
Музеи, это важно..
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11.05.2020 20:04 Відповісти
Филармония важней.
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11.05.2020 21:01 Відповісти
Вони лицемірять,кажучи,що це все на благо людей.Від цього всього більше людей постраждає і помре.
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11.05.2020 20:06 Відповісти
Ситуація така, що ніхто не знає що куди і як... Карантин? ******. Відміна карантину? ******. ***, розкажіть як не ******, але аргументовано))
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11.05.2020 20:07 Відповісти
Правильно. Добейте экономику в борьбе с лоховирусом.
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11.05.2020 20:10 Відповісти
Ху#во то, что за 30 лет наши воровитые правители разкрали все - от армии до медицины. А мы все тыкаем друг на друга, они 30 лет у власти и ржут над нами
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11.05.2020 20:15 Відповісти
Борьба с коронавирусом давно (да практически с самого начала) превратилась в своеобразный спорт, бессмысленный и беспощадный. Вроде спортивной ходьбы: вроде бы энергетически эффективнее - ходьба, быстрее - бег, а спортивная ходьба - ни в пень, ни в Красную армию. Вот и карантин типа того: не важно, сколько людей помрет от карантина, лишь бы не от вируса. Почему? А просто правила такие.
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11.05.2020 20:22 Відповісти
Давайте Черновцы годика на два еще введите карантин.
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11.05.2020 20:26 Відповісти
может они карантин не так вьіполняют, как в Николаеве, только зеркально.
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11.05.2020 20:33 Відповісти
логично
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11.05.2020 21:29 Відповісти
Пока не опровергните бацьку все коронобесие сидит по уши в брехне. Самый правдивый средняя летальность от ОРВИ по годам.
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11.05.2020 21:50 Відповісти
З сьогоднішнього дня в Чернівцях дозволили працювати сфері послуг і торгівлі непродовольчими товарами, а завтра знову закривають. Дебілізм зелений...
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11.05.2020 23:19 Відповісти
О! Вот это и есть самоуправление...регион действует сообразно обстановке у них на месте..И местная власть , которая в курсе всех деталей , принимает по ситуации решение и несёт ответственность перед избирателями ( в первую очередь) ... И без "приветов" .
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12.05.2020 10:35 Відповісти
 
 