Чернівецька область вирішила зберегти жорсткий варіант карантинних обмежень, - ОДА
Чернівецька область, де виявили 2324 випадки коронавірусної хвороби, збереже карантин у більш жорсткому вигляді порівняно з іншими регіонами. Незважаючи на те, що уряд дозволив пом'якшити багато обмежувальних заходів, влада регіону України, який найбільше потерпів від коронавірусу, відмовилася це робити.
Як передає Цензорр.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці Чернівецької обласної держадміністрації.
Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила продовжити дію обмежень на роботу магазинів та сфери послуг, відвідування дитячих і спортивних майданчиків, перебування в громадських місцях без масок, проведення масових заходів, надання стоматологічних послуг.
Дозволено відновити роботу тільки кафе і ресторанів (у режимі доставки або навинос), адвокатських і нотаріальних бюро, кабінетів психологів, музеїв.
Карантин зберігається у школах і дитячих садках.
Продовжено заборону на рух приміських автобусів і громадського транспорту в Чернівцях.
Особливий режим в'їзду і виїзду в Чернівецькій області також діятиме до моменту ухвалення окремого рішення про зняття обмежень.
Нагадаємо, що 10 травня в Чернівецькій області було зафіксовано 56 нових випадків COVID-19. Померло троє людей: чоловік 1946 р.н. з двобічною пневмонією, ішемічною хворобою серця, гіпертонією; чоловік 1948 р.н. з двобічною пневмонією, ішемічною хворобою серця, цукровим діабетом; чоловік 1957 р.н. з пневмонією, ішемічною хворобою серця та перенесеним інфарктом.
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В Беларуси на 11 мая зарегистрированы 23 906 человек с положительным тестом на COVID-19. За последние сутки прирост составил 933 новых случая. Об этом сообщает https://t.me/minzdravbelarus телеграм-канал Минздрава.
И это официальные данные в стране, где населения меньше в 4.5 раза, чем у нас. Умножьте все цифры - вот вам и результат.
https://charter97.org/ru/news/2020/5/11/376062/
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Не Черновицкая область решила, а так решил один человек.
Там не было референдума по этому поводу, даже не областные и районные депутаты так решили, не городские и сельские власти так решили, не выбранные мэры так решили, итд...
Так решил один залётный чиновник, назначенный Зелей - глава ОГА.