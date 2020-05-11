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Правительство не вмешивается в процесс найма украинских работников иностранными работодателями, - Пристайко. ВИДЕО

Каждой стране Европейского союза нужны работники из Украины. Только в Финляндию в этом году поедут от 12 до 15 тысяч украинцев.

Вице-премьер по евроинтеграции Украины Вадим Пристайко в интервью Deutsche Welle рассказал о трудоустройстве украинцев за рубежом, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поляки не смогут заменить заробитчан из Украины. Мне сейчас нужны работники, но несмотря на кризис, желающих нет, - глава Ассоциации переработчиков Польши Гайовничек

"Мы представляем, о каких цифрах идет речь. Это от сотен до десятков тысяч человек", - сказал он. Так, в этом году только Финляндии нужны от 12 до 15 тысяч украинских заробитчан преимущественно для сельскохозяйственных работ, которые продлятся в этой стране до августа.

"В Австрию планируется 802 человека точно", - добавил вице-премьер по евроинтеграции Украины. В то же время относительно других стран Евросоюза данных нет, подчеркнул чиновник: "Некоторые страны не имеют такой точной цифры".

"О Германии сложно сказать из-за ее федеративного устройства. Каждая федеральная земля приглашает по-своему. В Чехии наши сотрудники - самая большая этническая группа, которая там будет находиться", - поделился чиновник.

Пристайко отметил, что уже улетели рейсы с сезонными работниками "на Лондон, на Хельсинки и в ФРГ". Он добавил, что подобные договоренности ведутся и с другими странами: "Мы говорили не только со странами ЕС. Например, есть договоренность об определенном количестве рабочих в Израиль". Однако, сколько именно украинских работников нужны израильским работодателям, Пристайко не уточнил.

Также читайте: Запрета на выезд украинцев за границу нет, ограничения связаны с закрытием части пограничных пунктов, - МИД

В то же время Пристайко заверил, что украинское правительство никоим образом не вмешивается в процесс найма украинских работников иностранными работодателями. Этот вопрос "зависит, в первую очередь, от работодателей в тех странах", где работают украинцы, убеждает член Кабмина. "Правительство Украины не ограничивает (процесс трудоустройства. - Ред.). Мы лишь стараемся придать этому движению какую-то координацию", - отметил Пристайко.

Он также уверен, что украинское правительство никак не проверяет тех, кто собирается ехать работать за границу. "Мы не проверяем контрактов, не помогаем или не мешаем эти контракты заключать. Не спрашиваем, чем собираются заниматься люди, не выясняем сколько им платят", - рассказал вице-премьер.

Напомним, днем 29 апреля стало известно, что граждане Украины, которые планировали улететь на заработки в Великобританию и прибыли в аэропорт "Борисполь", не могут вылететь из-за запрета Госавиаслужбы на рейс Киев - Лондон компании "МАУ". Перевозчик утверждал, что предоставил все необходимые документы для получения разрешения.

Вечером того же дня авиакомпания получила разрешение и рейс состоялся.

Накануне, 28 апреля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать заробитчанам возвращаться на работу в другие страны. "В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.

Читайте также: Зеленский о выезде заробитчан: Рабства в Украине нет. Германия, Италия, Финляндия и Польша прислали заказ на рейсы для рабочих

Вечером того же дня в пресс-службе МИД заявили, что не принимали решение о запрете украинцам выезжать за границу.

29 апреля стало известно, что переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Автор: 

карантин (16729) заробитчане (587) Пристайко Вадим (500) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
Лысый из квартала будет греть свое жирное **** в Испании, а тебе, зэизбиратель, запретят даже в Польшу
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11.05.2020 22:02 Ответить
+12
Не вмешивается, но вылетать запрещает, уроды....
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11.05.2020 22:02 Ответить
+12
Рабів до Польші не пускають. Зєлєбобікам привіт!
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11.05.2020 22:03 Ответить
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"У Зеленського прагнуть запровадити одну гілку влади - виконавчо-законодавчо-судову - Климпуш-Цинцадзе"

Висловлення недовіри голові Національного банку України Якову Смолію буде свідчити про руйнацію однієї з останніх незалежних від влади інституцій.

Про це заявила народна депутатка фракції "Європейська солідарність"Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Деякі наші колеги ініціювали, і це включено тепер у порядок денний - заслухати голову Національного банку України. Це мене дуже сильно турбує. Тому що насправді та постанова, яку вони зареєстрували, там написано першим кроком заслухати, а друге - Висловити недовіру.

І ось це дуже небезпечно. На даний момент існує, напевно, кілька ще острівців влади, яка залишається незалежною від цього "зеленого вірусу", який нас захопив рік тому. Я дивилася на авторів цього законопроєкту. Я бачила, що пан Герус і пан Наталуха зібрали всіх практично голів комітетів від "Слуги народу", які підписалися під ініціацією цього. Як на мене, це виглядає як замовлення від виконавчої влади на те, щоб Національний банк приструнити й примусити його діяти відповідно по побажань виконавчої влади. І це мене непокоїть.

Практично один з останніх бастіонів незалежних інституцій буде зруйновано, якщо їм вдасться це провести. У нас на даний момент є новий тип влади в Україні. Замість будь-якої іншої демократичної держави, де судова, законодавча, виконавча влади - вони всі розділені та є противагою одна одній. То у нас вони винайшли такий новий тип влади - виконавчо-законодавчо-судова. І це все одна гілка влади", - сказала політик.

Климпуш-Цинцадзе припустила, що влада буде намагатися поставили "свою" людину на чолі Нацбанку.

"Цей "антидефолтний" закон, "антиколомойський" закон - він зміцнює незалежність Національного банку України. То я думаю, що на цьому тлі вони ніби й будуть змушені проголосувати за цей законопроєкт. Але все одно будуть намагатися знайти когось слухняного на керівництво Нацбанку", - сказала депутат.
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11.05.2020 22:01 Ответить
Лысый из квартала будет греть свое жирное **** в Испании, а тебе, зэизбиратель, запретят даже в Польшу
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11.05.2020 22:02 Ответить
Уряд не втручається в процес найму українських працівників іноземними роботодавцями, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5316
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11.05.2020 22:44 Ответить
Зачьотний перефраз!
Хай дують в Кацапівщину! 😂
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11.05.2020 22:48 Ответить
Дурак ???
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12.05.2020 00:55 Ответить
В КМ уже 6 лет идиоты. По сравнению с ними Зеркаль и Супрун-софьи ковалевские.
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12.05.2020 09:25 Ответить
Не вмешивается, но вылетать запрещает, уроды....
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11.05.2020 22:02 Ответить
https://twitter.com/Njyuschka

https://twitter.com/Njyuschka Спецпроект Сюрреалізму https://twitter.com/Njyuschka @Njyuschka https://twitter.com/Njyuschka/status/1259887489734639616 3 ч

В контексті нашого теперішнього зеленого варіанту безвізу чомусь згадався анекдот.
- Товаришу прапорщик, а можна телевізор подивитись?
- Можна. Тільки не вмикайте.
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11.05.2020 22:57 Ответить
Рабів до Польші не пускають. Зєлєбобікам привіт!
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11.05.2020 22:03 Ответить
на заводах папы Бени нужен дармовой рабочий ЗЕскот.
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11.05.2020 22:06 Ответить
по пріколу наголосували блд.
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11.05.2020 22:07 Ответить
Цікаво, а це досягнення зекоманди і зевиборців вже нарешті можна на хліб намастити?
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11.05.2020 23:33 Ответить
Cуки, встромили свои пятак туда. где запахло халявными деньгами и назвали это заботой о своих гражданах.
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11.05.2020 22:04 Ответить
Сивохо транслює російську ідею, а не виступає за мир - Таран

Якби Сергій Сивохо дуже хотів миру, він би хоч раз наважився сказати, хто в Україну зайшов з військами, а не пропагував російську ідею.

Таку думку в ток-шоу "Ехо України" висловив політолог Сергій Таран.

"Це є російська ідея, яку транслює Сивохо: розказати українцям, що в Україні йде громадянська війна. Він так говорить на кожному кроці, він так прямо каже. До речі, ще коли він виконував обов'язки самого головного по інтеграції від Зеленського в РНБО, він тоді казав, що Україна має вибачитись перед Донбасом за війну. Я цитую. Тобто в його уяві існує громадянська війна між Донбасом, як він каже, і рештою України. І щоб підкреслити, що він за мир, і ми всі маємо бути за мир, ми маємо помиритися з Донбасом. І спільне покладання квітів біля Вічного вогню в голові Сивохо працює на цю ідею. Це ж зрозуміло, для чого це", - сказав Таран.

Він зауважив, що у Росії така само підтримують цю ідею.

"Якби Сивохо дуже хотів миру, він би хоч раз наважився сказати, хто сюди зайшов з військами. Він би хоч раз сказав, що якщо ми хочемо припинити війну, і щоб був мир, для цього російські війська мають просто залишити територію України. Все, мир одразу буде", - додав Таран.
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11.05.2020 22:05 Ответить
Правительство не вмешивается в процесс найма украинских работников иностранными работодателями, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9531
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11.05.2020 22:06 Ответить
Бывают странные народы,
Что, рабство горькое изведав,
Хотят не собственной свободы,
А лишь того же для соседа.

Правительство не вмешивается в процесс найма украинских работников иностранными работодателями, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9433
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11.05.2020 22:18 Ответить
Уряд не втручається в процес найму українських працівників іноземними роботодавцями, - Пристайко - Цензор.НЕТ 5725
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11.05.2020 22:59 Ответить
Тринди іншим вухам,Кулєба сказав що він організовує трансфери.
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11.05.2020 22:06 Ответить
нещасна країна....торгує вже робочою силою.
Вот ето уровєнь!
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11.05.2020 22:07 Ответить
Ну так - понад 10-12 % валового обслуговують ...- чомуб і ні .... В принципі тут і плюси є....
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12.05.2020 09:39 Ответить
немає жодного.
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12.05.2020 10:05 Ответить
Агга..
Проходили контроль государства..
Вилочки не найдется спагетти с ушей снимать??
Контракт только напрямую!
Государство нахлебет, проходили!
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11.05.2020 22:07 Ответить
И это очень плохо !!
Защита прав украинских граждан за рубежом, в том числе трудовых, прямая обязанность правительства.
Сейчас уникальный шанс поставить Европу рачки и заставить ее подписать соответствующие соглашения о гарантиях наших работников

Эх, не с вашими ЗЕльоными "талантами" 😕
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11.05.2020 22:07 Ответить
Не врет.

Брат Ермака таки не в правительстве.
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11.05.2020 22:08 Ответить
можна перепливати та переповзати або "проривати"
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11.05.2020 22:08 Ответить
ЗЕбилов будут мариновать внутри страны, цель думаю понятна..огромная тотальная безработица заставит рабский ЗЕскот ишачить за похлёбку баланды от папы Бени.
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11.05.2020 22:09 Ответить
Кочегар, поддай давления в котле! 😂
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11.05.2020 22:51 Ответить
Лапти с Корра сюда перебрались)
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11.05.2020 22:09 Ответить
С какого Корра?
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11.05.2020 22:13 Ответить
А ты шо лапоть?
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11.05.2020 22:14 Ответить
https://twitter.com/svecha62
https://twitter.com/svecha62

свічка

@svecha62


Ц-ц-ц! А куди ділася "у нас хорошая финансовая подушка" ? І кто же ето сдєлал вмєстє?

Правительство не вмешивается в процесс найма украинских работников иностранными работодателями, - Пристайко - Цензор.НЕТ 8520
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11.05.2020 22:11 Ответить
Миша, а что за хрень?
Тебя наняли работать чудотворцем ! 😍
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11.05.2020 22:53 Ответить
А ведь все равно хочется верить. Его надо было ставить премьером ещё год назад. Но шмаркле было интереснее дурочку ломать.
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12.05.2020 09:17 Ответить
Увы он счастия не ищет. и не от счастия бежит.
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11.05.2020 22:12 Ответить
У дристайко был запор, потому он не мог сказать об этом 2 недели назад. Когда правительству насовали и МИД Великобритании и граждане Украины, только тогда подумали и решили откатывать губы назад от сборов денег со всех пересекающих границы в обе стороны.
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11.05.2020 22:15 Ответить
Михаил Чаплыга: Знаете зачем вашему Зеленскому "контракты" при выпуске заробитчан за границу?
Ему интересно ******** копеек вы привезете, чтоб снять с вас дань

ПРЕКРАТИТЕ носить траву Зеленскому! Он совсем плохой! Как его СБУ! Одни своим заявлением опровергают заяву посольства США, а второй сам себе противоречит в 2х абзацах!

1. "Хотите работать - пожалуйста, рабства в Украине нет". Зеленский заявил, что не будет мешать выезду заробитчан

2. Мы отпускаем граждан на эти работы - при условии, что нам показывают копию контракта с человеком на как минимум три месяца работы", - сказал Зеленский., Кого ты, ГАРАНТ, отпускать собрался? Какие контракты? Какие условия? Ты ж КОНСТИТУЦИИ гарант? Не? Ну покажи мне в Конституции свои условия?

Какие контракты? Какие условия? Кто может мне ВНЕ периода ЧП запретить выйти за пределы родины или перемещаться по ней?

ЭТО РАБОТОРГОВЛЯ. ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ! Понимаешь?! Или тебе на пальцах пояснить, как МАУ и Ко вместе с авиаслужбой, погранцами и инфраструктурой берут ДАНЬ за каждую голову крепостного? А отвечать будешь ты!

Ты понимаешь, что тебя КАК МИНИМУМ судить будут? КАК МИНИМУМ! Ты понимаешь, что все решения твоего кабмина будут неконституционны и МЫ опять заплатим за ТВОИ глупости?!

Вали уже в Кривой Рог... тебя заждались. Безработные с ГОКов... Привет твоему патрону Ахметычу. ЗЕ-леной йенергетике и Герусу!

КРЕПОСТНЫМИ ТЫ ТОРГУЕШЬ... гуманитаркой, коммерческими грузами на МРИЕ под видом дипгруза, нарушая Венскую Конвецию...

Ты переплюнул порошенку... А ведь тебя избрали не ЗА тебя, а чтоб снести Петра... а ты его уже переплюнул! Привет твоим 4-м колокольчикам!

ТЫ ПРЕСТУПНИК, а не Гарант Конституции. Поцелуй Мендель... это видимо предел твоих горизонтов.

P.S. ЗНАЕТЕ зачем вашему Зе-Ленскому "контракты" при выпуске за границу? Ну ясно, что это НЕ конституционно и он преступник, требуя контракт для выезда...

Это не только нарушение ГАРАНТОМ Конституции... это не только Торговля Людьми и Работорговля...

ВАШ (вы же его избрали) Зе-Ленский... хочет БАБЛО С ВАС за ваш голос в его пользу! В контракте написано сколько крепостные заработают - теперь Зеленский будет знать сколько с вас содрать шкур! (тема не о формальных налогах).

Он просто хочет не только вами торгануть, требуя бабло с работодателя - иначе чартер не взлетит, а граница не откроется, но и обобрать вас... ему интересно СКОЛЬКО копеек вы привезете, чтоб снять с вас вторую ДАНЬ.

НЕ? В глаза смотреть, Ленский, ты мой!

И не забудьте поддержать его и его партию на местных выборах! Это очень важно! Ему нужно кушать, чтоб его супруга вещала вам о безбарьерности... Да и видосики нужно за что-то записывать...

Прошел это в 80-х..
Ничего нового не придумали..
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11.05.2020 22:15 Ответить
Восторженний довбогриз та незламний соціаліст-анархіст Чаплига починає качать права, не знаючи, що воно таке. Характерно, що він публічно пробує щось втирить владі, якої не визнає ні в якому вигляді (крім своєї власної, звісно).
При чому тут США? При чому тут конституція - хоч українська, хоч американська?
Ніякий безвіз у Конституції не прописаний, як і режим перетину державного кордону...
Чи він якимось боком зацікавлений в організації чартерних рейсів для героїчного вивезення "завуханьських українців" у рідні Санжари і такого ж славного їх вивезення нах...впаки?
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12.05.2020 01:03 Ответить
я
Сівчутя Вам...
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12.05.2020 01:21 Ответить
Та дякую...
Але нам тут ще трохи ранувато співчувати. Наразі можу поспівчувати навзаєм.

Reported Cases and Deaths:
USA - 1 385 329 total cases - 81 766 total deaths - 247 deaths per million population
Ukraine - 15 648 total cases - 408 total deaths - 9 deaths per million population
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12.05.2020 03:13 Ответить
В Украине эпидемия короновируса была в январе 2020 года. Но МинЗдрав это скрыл и представил "воспалением лёгких". Только потому у нас официальных умерших от вируса меньше чем в других странах.
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12.05.2020 09:15 Ответить
Та епідемія в нас ще толком і не починалася. Як і лохдаун.
Україна ж не окрема планета - навіть не острівна держава...
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12.05.2020 13:24 Ответить
Современное рабство.
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11.05.2020 22:20 Ответить
но учёт всех уезжающих будут вести точно. сейчас это особенно просто. а потом, ну по минимуму, учтённым пенсионерам, за время их заробитчанства не будут платить пенсию ) и это так, первое, шо навскидку )
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11.05.2020 22:21 Ответить
Безвиз на хлеб не намажешь. Стадо ******Правительство не вмешивается в процесс найма украинских работников иностранными работодателями, - Пристайко - Цензор.НЕТ 116
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11.05.2020 22:25 Ответить
Takije vsiakyje vmesatelstva umensit legalnix zarobocan zagranice.Rabotodateli ne liubit kogda im stavit uslovija.Nenado zabyvajet sto karantin nikde nepropal rabocejj sili toze nado pomense,a ecio plius uslovija
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11.05.2020 22:26 Ответить
Правительство не вмешивается в процесс найма украинских работников иностранными работодателями, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9695
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11.05.2020 22:28 Ответить
Уряд не втручається в процес найму українських працівників іноземними роботодавцями, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6207
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11.05.2020 22:42 Ответить
Уряд повинен добиватися рівноправного доступу на ринок праці, аби вберегти українських громадян від дискримінації, а не влазити у переговори з роботодайцями, чи встановлювати квоти на експорт рабсили.
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11.05.2020 22:50 Ответить
Это нас с тобой, Питерман надо было брать в министры, а не этих ЗЕльоных Ослов!

Элементарных вещей сделать не могут, рукожопые!
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11.05.2020 22:57 Ответить
Ой могут... Ісчьо как могут.
Вони там тільки такими речами й займаються. Що нинішні зельмани, що папєрєдні петермани, гроссмани, гетьмани, що реформатори, що стабілізатори...
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12.05.2020 00:44 Ответить
Знову на чорне - біле. Чому жодних пробле з цим не було до зеленського? Бо тоді війсно не втручались. Пристайко перетворивсяповнідтю на зеленого брехуна.
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11.05.2020 22:53 Ответить
Пристайко утверждает, что МИД Великобритании врет?
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11.05.2020 23:29 Ответить
Все правильно, ніяких заробітків. Наголосували нехай тепер сидять вдома і розхльобують. Нехай ідуть класти асфальт, за місяць отримають 6тис гривень і грубим таким шаром намастять їх на скибку хліба
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11.05.2020 23:57 Ответить
Зеленский ты муфлон !
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12.05.2020 00:56 Ответить
БРЕХНЯЯЯЯ ! и только поляки, чехи и ... в очереди за рабами почти бесплатными стоят. Ах да и еще чартеры готовы высылать за ними... Ну просто какой то писец!
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12.05.2020 01:04 Ответить
всё верно сказал.
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12.05.2020 01:31 Ответить
. все кто топил за зелёную соплю .вы конченные.что вы твари сдохли во время карантина
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12.05.2020 01:38 Ответить
Коли читаєш такий заголовок, то зразу хочеться сказати: Пристайко, йди на йух. То виходить Великобританія збрехала, що Україна не випускає українців на роботу без погодження МЗС?
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12.05.2020 09:55 Ответить
Уж простите меня, но я никак не могу склеить в голове два типа "факта". Первый - "правительство никак не вмешивается", "не проверяет тех, кто собирается ехать работать" и вообще типа НЕ В КУРСАХ. Второй - он при этом дает четкий перечень количества едущих по странам в цифрах. Я так понял, что откаты таки пошли от работяг. Или от нанимателей. Это не столь важно, поскольку все равно за счет заробитчан. Что-то вот такое навеивает все это мне...
Уряд не втручається в процес найму українських працівників іноземними роботодавцями, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7771
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12.05.2020 10:36 Ответить
Чисто совковый стиль..Втихаря пытаются нахимичить, а пойманные за руку, хлопают глазками " А я чё ? Я - ничё ! "
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12.05.2020 10:54 Ответить
 
 