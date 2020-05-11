Правительство не вмешивается в процесс найма украинских работников иностранными работодателями, - Пристайко. ВИДЕО
Каждой стране Европейского союза нужны работники из Украины. Только в Финляндию в этом году поедут от 12 до 15 тысяч украинцев.
Вице-премьер по евроинтеграции Украины Вадим Пристайко в интервью Deutsche Welle рассказал о трудоустройстве украинцев за рубежом, передает Цензор.НЕТ.
"Мы представляем, о каких цифрах идет речь. Это от сотен до десятков тысяч человек", - сказал он. Так, в этом году только Финляндии нужны от 12 до 15 тысяч украинских заробитчан преимущественно для сельскохозяйственных работ, которые продлятся в этой стране до августа.
"В Австрию планируется 802 человека точно", - добавил вице-премьер по евроинтеграции Украины. В то же время относительно других стран Евросоюза данных нет, подчеркнул чиновник: "Некоторые страны не имеют такой точной цифры".
"О Германии сложно сказать из-за ее федеративного устройства. Каждая федеральная земля приглашает по-своему. В Чехии наши сотрудники - самая большая этническая группа, которая там будет находиться", - поделился чиновник.
Пристайко отметил, что уже улетели рейсы с сезонными работниками "на Лондон, на Хельсинки и в ФРГ". Он добавил, что подобные договоренности ведутся и с другими странами: "Мы говорили не только со странами ЕС. Например, есть договоренность об определенном количестве рабочих в Израиль". Однако, сколько именно украинских работников нужны израильским работодателям, Пристайко не уточнил.
В то же время Пристайко заверил, что украинское правительство никоим образом не вмешивается в процесс найма украинских работников иностранными работодателями. Этот вопрос "зависит, в первую очередь, от работодателей в тех странах", где работают украинцы, убеждает член Кабмина. "Правительство Украины не ограничивает (процесс трудоустройства. - Ред.). Мы лишь стараемся придать этому движению какую-то координацию", - отметил Пристайко.
Он также уверен, что украинское правительство никак не проверяет тех, кто собирается ехать работать за границу. "Мы не проверяем контрактов, не помогаем или не мешаем эти контракты заключать. Не спрашиваем, чем собираются заниматься люди, не выясняем сколько им платят", - рассказал вице-премьер.
Напомним, днем 29 апреля стало известно, что граждане Украины, которые планировали улететь на заработки в Великобританию и прибыли в аэропорт "Борисполь", не могут вылететь из-за запрета Госавиаслужбы на рейс Киев - Лондон компании "МАУ". Перевозчик утверждал, что предоставил все необходимые документы для получения разрешения.
Вечером того же дня авиакомпания получила разрешение и рейс состоялся.
Накануне, 28 апреля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать заробитчанам возвращаться на работу в другие страны. "В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.
Вечером того же дня в пресс-службе МИД заявили, что не принимали решение о запрете украинцам выезжать за границу.
29 апреля стало известно, что переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.
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Висловлення недовіри голові Національного банку України Якову Смолію буде свідчити про руйнацію однієї з останніх незалежних від влади інституцій.
Про це заявила народна депутатка фракції "Європейська солідарність"Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"Деякі наші колеги ініціювали, і це включено тепер у порядок денний - заслухати голову Національного банку України. Це мене дуже сильно турбує. Тому що насправді та постанова, яку вони зареєстрували, там написано першим кроком заслухати, а друге - Висловити недовіру.
І ось це дуже небезпечно. На даний момент існує, напевно, кілька ще острівців влади, яка залишається незалежною від цього "зеленого вірусу", який нас захопив рік тому. Я дивилася на авторів цього законопроєкту. Я бачила, що пан Герус і пан Наталуха зібрали всіх практично голів комітетів від "Слуги народу", які підписалися під ініціацією цього. Як на мене, це виглядає як замовлення від виконавчої влади на те, щоб Національний банк приструнити й примусити його діяти відповідно по побажань виконавчої влади. І це мене непокоїть.
Практично один з останніх бастіонів незалежних інституцій буде зруйновано, якщо їм вдасться це провести. У нас на даний момент є новий тип влади в Україні. Замість будь-якої іншої демократичної держави, де судова, законодавча, виконавча влади - вони всі розділені та є противагою одна одній. То у нас вони винайшли такий новий тип влади - виконавчо-законодавчо-судова. І це все одна гілка влади", - сказала політик.
Климпуш-Цинцадзе припустила, що влада буде намагатися поставили "свою" людину на чолі Нацбанку.
"Цей "антидефолтний" закон, "антиколомойський" закон - він зміцнює незалежність Національного банку України. То я думаю, що на цьому тлі вони ніби й будуть змушені проголосувати за цей законопроєкт. Але все одно будуть намагатися знайти когось слухняного на керівництво Нацбанку", - сказала депутат.
Хай дують в Кацапівщину! 😂
https://twitter.com/Njyuschka Спецпроект Сюрреалізму https://twitter.com/Njyuschka @Njyuschka https://twitter.com/Njyuschka/status/1259887489734639616 3 ч
В контексті нашого теперішнього зеленого варіанту безвізу чомусь згадався анекдот.
- Товаришу прапорщик, а можна телевізор подивитись?
- Можна. Тільки не вмикайте.
Якби Сергій Сивохо дуже хотів миру, він би хоч раз наважився сказати, хто в Україну зайшов з військами, а не пропагував російську ідею.
Таку думку в ток-шоу "Ехо України" висловив політолог Сергій Таран.
"Це є російська ідея, яку транслює Сивохо: розказати українцям, що в Україні йде громадянська війна. Він так говорить на кожному кроці, він так прямо каже. До речі, ще коли він виконував обов'язки самого головного по інтеграції від Зеленського в РНБО, він тоді казав, що Україна має вибачитись перед Донбасом за війну. Я цитую. Тобто в його уяві існує громадянська війна між Донбасом, як він каже, і рештою України. І щоб підкреслити, що він за мир, і ми всі маємо бути за мир, ми маємо помиритися з Донбасом. І спільне покладання квітів біля Вічного вогню в голові Сивохо працює на цю ідею. Це ж зрозуміло, для чого це", - сказав Таран.
Він зауважив, що у Росії така само підтримують цю ідею.
"Якби Сивохо дуже хотів миру, він би хоч раз наважився сказати, хто сюди зайшов з військами. Він би хоч раз сказав, що якщо ми хочемо припинити війну, і щоб був мир, для цього російські війська мають просто залишити територію України. Все, мир одразу буде", - додав Таран.
Что, рабство горькое изведав,
Хотят не собственной свободы,
А лишь того же для соседа.
Вот ето уровєнь!
Проходили контроль государства..
Вилочки не найдется спагетти с ушей снимать??
Контракт только напрямую!
Государство нахлебет, проходили!
Защита прав украинских граждан за рубежом, в том числе трудовых, прямая обязанность правительства.
Сейчас уникальный шанс поставить Европу рачки и заставить ее подписать соответствующие соглашения о гарантиях наших работников
Эх, не с вашими ЗЕльоными "талантами" 😕
Брат Ермака таки не в правительстве.
https://twitter.com/svecha62
свічка
@svecha62
Ц-ц-ц! А куди ділася "у нас хорошая финансовая подушка" ? І кто же ето сдєлал вмєстє?
Тебя наняли работать чудотворцем ! 😍
Ему интересно ******** копеек вы привезете, чтоб снять с вас дань
ПРЕКРАТИТЕ носить траву Зеленскому! Он совсем плохой! Как его СБУ! Одни своим заявлением опровергают заяву посольства США, а второй сам себе противоречит в 2х абзацах!
1. "Хотите работать - пожалуйста, рабства в Украине нет". Зеленский заявил, что не будет мешать выезду заробитчан
2. Мы отпускаем граждан на эти работы - при условии, что нам показывают копию контракта с человеком на как минимум три месяца работы", - сказал Зеленский., Кого ты, ГАРАНТ, отпускать собрался? Какие контракты? Какие условия? Ты ж КОНСТИТУЦИИ гарант? Не? Ну покажи мне в Конституции свои условия?
Какие контракты? Какие условия? Кто может мне ВНЕ периода ЧП запретить выйти за пределы родины или перемещаться по ней?
ЭТО РАБОТОРГОВЛЯ. ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ! Понимаешь?! Или тебе на пальцах пояснить, как МАУ и Ко вместе с авиаслужбой, погранцами и инфраструктурой берут ДАНЬ за каждую голову крепостного? А отвечать будешь ты!
Ты понимаешь, что тебя КАК МИНИМУМ судить будут? КАК МИНИМУМ! Ты понимаешь, что все решения твоего кабмина будут неконституционны и МЫ опять заплатим за ТВОИ глупости?!
Вали уже в Кривой Рог... тебя заждались. Безработные с ГОКов... Привет твоему патрону Ахметычу. ЗЕ-леной йенергетике и Герусу!
КРЕПОСТНЫМИ ТЫ ТОРГУЕШЬ... гуманитаркой, коммерческими грузами на МРИЕ под видом дипгруза, нарушая Венскую Конвецию...
Ты переплюнул порошенку... А ведь тебя избрали не ЗА тебя, а чтоб снести Петра... а ты его уже переплюнул! Привет твоим 4-м колокольчикам!
ТЫ ПРЕСТУПНИК, а не Гарант Конституции. Поцелуй Мендель... это видимо предел твоих горизонтов.
P.S. ЗНАЕТЕ зачем вашему Зе-Ленскому "контракты" при выпуске за границу? Ну ясно, что это НЕ конституционно и он преступник, требуя контракт для выезда...
Это не только нарушение ГАРАНТОМ Конституции... это не только Торговля Людьми и Работорговля...
ВАШ (вы же его избрали) Зе-Ленский... хочет БАБЛО С ВАС за ваш голос в его пользу! В контракте написано сколько крепостные заработают - теперь Зеленский будет знать сколько с вас содрать шкур! (тема не о формальных налогах).
Он просто хочет не только вами торгануть, требуя бабло с работодателя - иначе чартер не взлетит, а граница не откроется, но и обобрать вас... ему интересно СКОЛЬКО копеек вы привезете, чтоб снять с вас вторую ДАНЬ.
НЕ? В глаза смотреть, Ленский, ты мой!
И не забудьте поддержать его и его партию на местных выборах! Это очень важно! Ему нужно кушать, чтоб его супруга вещала вам о безбарьерности... Да и видосики нужно за что-то записывать...
Прошел это в 80-х..
Ничего нового не придумали..
При чому тут США? При чому тут конституція - хоч українська, хоч американська?
Ніякий безвіз у Конституції не прописаний, як і режим перетину державного кордону...
Чи він якимось боком зацікавлений в організації чартерних рейсів для героїчного вивезення "завуханьських українців" у рідні Санжари і такого ж славного їх вивезення нах...впаки?
Сівчутя Вам...
Але нам тут ще трохи ранувато співчувати. Наразі можу поспівчувати навзаєм.
Reported Cases and Deaths:
USA - 1 385 329 total cases - 81 766 total deaths - 247 deaths per million population
Ukraine - 15 648 total cases - 408 total deaths - 9 deaths per million population
Україна ж не окрема планета - навіть не острівна держава...
Элементарных вещей сделать не могут, рукожопые!
Вони там тільки такими речами й займаються. Що нинішні зельмани, що папєрєдні петермани, гроссмани, гетьмани, що реформатори, що стабілізатори...