Уряд не втручається в процес найму українських працівників іноземними роботодавцями, - Пристайко. ВIДЕО

Кожна країна Європейського союзу має потребу в працівниках з України. Лише до Фінляндії в цьому році поїдуть від 12 до 15 тисяч українців.

Віцепрем'єр з євроінтеграції України Вадим Пристайко в інтерв'ю Deutsche Welle розповів про працевлаштування українців за кордоном передаєт Цензор.НЕТ.

"Ми уявляємо, про які цифри йдеться. Це від сотень до десятків тисяч людей", - сказав він. Так, цьогоріч лише Фінляндія потребуватиме від 12 до 15 тисяч українських заробітчан переважно для сільськогосподарських робіт, що триватимуть в цій країні до серпня.

"В Австрію планується 802 людини точно", - додав віцепрем'єр з євроінтеграції України. Водночас щодо інших країн Євросоюзу даних немає, наголосив посадовець: "Деякі країни не мають такої точної цифри".

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"Щодо Німеччини, то тут складно сказати через її федеральний устрій. Кожна федеральна земля запрошує по-своєму. У Чехії наші працівники - найбільша етнічна група, яка там перебуватиме", - поділився чиновник.

Пристайко зазначив, що вже відлетіли рейси з сезонними працівниками "на Лондон, на Гельсінкі та до ФРН". Він додав, що схожі домовленості ведуться й з іншими країнами: "Ми говорили не тільки з країнами ЄС. Наприклад, є домовленість про певну кількість робітників до Ізраїлю". Однак, скільки саме українських працівників потребують ізраїльські працедавці, Пристайко не уточнив.

Водночас Пристайко запевнив, що український уряд жодним чином не втручається в процес найму українських працівників іноземними працедавцями. Це питання "залежить, в першу чергу, від роботодавців в тих країнах", де працюють українці, переконує член Кабміну. "Уряд України не обмежує (процес працевлаштування. - Ред.). Ми лише намагаємося придати цьому руху якусь координацію", - зазначив Пристайко.

Він також впевнений, що український уряд ніяк не перевіряє тих, хто збирається їхати працювати за кордон. "Ми не перевіряємо контрактів, не допомагаємо або не заважаємо ці контракти укладати. Не запитуємо, чим збираються займатися люди, не з'ясовуємо скільки їм платять", - розповів віцепрем'єр.

Нагадаємо, вдень 29 квітня стало відомо, що громадяни України, які планували полетіти на заробітки до Великої Британії і прибули до аеропорту "Бориспіль", не можуть вилетіти через заборону Державіаслужби на рейс Київ – Лондон компанії "МАУ". Перевізник стверджував, що надав усі необхідні документи для отримання дозволу.

Увечері того ж дня авіакомпанія отримала дозвіл і рейс відбувся.

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28 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде допомагати заробітчанам повертатися на роботу в інші країни. "В умовах пандемії будь-яка подорож - це наразитися на небезпеку захворіти, особливо коли це подорож літаком", - підкреслив він. За його словами, зараз усі зусилля влади спрямовані на те, щоб повертати українців, які застрягли за кордоном.

Увечері того ж дня в пресслужбі МЗС заявили, що не ухвалювали рішення про заборону українцям виїжджати за кордон.

29 квітня стало відомо, що переговори з країнами, які хочуть залучити українців до сезонних робіт, буде вести віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

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