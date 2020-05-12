Около 400 украинских работников отправятся в Австрию 18 мая
Ассоциация производителей фруктов и овощей Верхней Австрии организует на 18 мая еще два специальных авиарейса, которые доставят сезонных рабочих из Киева в Линц.
Об этом в комментарии собственному корреспонденту Укринформа сообщил управляющий делами Ассоциации производителей фруктов и овощей Верхней Австрии Штефан Гамедингер, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас я занимаюсь организацией двух других рейсов с примерно 390 людьми из Киева в Линц на 18 мая 2020 года. Эти два самолета также прибывают на заказ нашей Ассоциации производителей фруктов и овощей Верхней Австрии", - заявил он.
Еще один спецрейс с рабочими из Украины планируется в середине июня 2020 года.
8 мая в Линц (столица федеральной земли Верхняя Австрия) прибыл первый спецрейс из Киева, который привез 213 украинских сезонных рабочих. Этот рейс также был организован Ассоциацией производителей фруктов и овощей Верхней Австрии после того, как соответствующие договоренности были достигнуты между правительствами двух стран.
По словам Гамедингера, у одного из прибывших украинцев после тестирования был выявлен COVID-19, а поэтому в настоящее время 19 рабочих находятся на карантине - "но не в одном месте, а маленькими группами у шести разных фермеров". Остальные 194 украинских рабочих с первого рейса уже работают на сборе клубники.
Как сообщили в Ассоциации производителей фруктов и овощей Верхней Австрии, им нужны около 800 сезонных рабочих для сбора клубники, абрикосов, вишни, и, особенно важно - огурцов. Там также хотели бы, чтобы работники остались и на сбор яблок.
"Четыре-шесть месяцев в году - было бы супер", - заявил Гамедингер.
Напомним, днем 29 апреля стало известно, что граждане Украины, которые планировали улететь на заработки в Великобританию и прибыли в аэропорт "Борисполь", не могут вылететь из-за запрета Госавиаслужбы на рейс Киев - Лондон компании "МАУ". Перевозчик утверждал, что предоставил все необходимые документы для получения разрешения.
Вечером того же дня авиакомпания получила разрешение и рейс состоялся.
Накануне, 28 апреля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать заробитчанам возвращаться на работу в другие страны. "В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.
Вечером того же дня в пресс-службе МИД заявили, что не принимали решение о запрете украинцам выезжать за границу.
29 апреля стало известно, что переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
кому австрия, а кому - раша
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/95607/07-Lapan.pdf?sequence=1
"У зв'язку із балансовим обмеженням НАЕК "Енергоатом" блок №4 РАЕС переведено у "гарячий резерв", реакторна установка енергоблоку розвантажена.."
мы решили переночевать в машине. где-то в центре.
подьехали полицаи. а мы уже бухие. они нас не оштрафовали, сопроводили к месту, где можно ночевать. когда я собрался дать взятку, полицай сказал чтоб я исчез и они уехали.
вот это полиция.
это та страна, где хотелось бы жить (на порядок приятнее, чем Германия) !
но дорогая
самый дешевый отель -50 евро. с завтраком.
автобус или... 2 евро минимум.
поесть просто самое дешевое - 10 евро.
дармовой сыр - в мышеловке.
2. поесть ты можешь и собачьи каки с мостовой. бесплаптно.
за роки війни було засуджено 2 500 000 військовослужбовців, із них 154 000 (15 дивізій було розстріляно)
Саме стільки !!!!!!
Знакомый работает дальнобойщиком по Европе, так он все музеи посетил,все достопримечательности и пляжи, там где его грузовик стоял на погрузке. От Испании до Польши