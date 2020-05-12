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Новости Коронавирус и карантин
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Около 400 украинских работников отправятся в Австрию 18 мая

Около 400 украинских работников отправятся в Австрию 18 мая

Ассоциация производителей фруктов и овощей Верхней Австрии организует на 18 мая еще два специальных авиарейса, которые доставят сезонных рабочих из Киева в Линц.

Об этом в комментарии собственному корреспонденту Укринформа сообщил управляющий делами Ассоциации производителей фруктов и овощей Верхней Австрии Штефан Гамедингер, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас я занимаюсь организацией двух других рейсов с примерно 390 людьми из Киева в Линц на 18 мая 2020 года. Эти два самолета также прибывают на заказ нашей Ассоциации производителей фруктов и овощей Верхней Австрии", - заявил он.

Еще один спецрейс с рабочими из Украины планируется в середине июня 2020 года.

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8 мая в Линц (столица федеральной земли Верхняя Австрия) прибыл первый спецрейс из Киева, который привез 213 украинских сезонных рабочих. Этот рейс также был организован Ассоциацией производителей фруктов и овощей Верхней Австрии после того, как соответствующие договоренности были достигнуты между правительствами двух стран.

По словам Гамедингера, у одного из прибывших украинцев после тестирования был выявлен COVID-19, а поэтому в настоящее время 19 рабочих находятся на карантине - "но не в одном месте, а маленькими группами у шести разных фермеров". Остальные 194 украинских рабочих с первого рейса уже работают на сборе клубники.

Как сообщили в Ассоциации производителей фруктов и овощей Верхней Австрии, им нужны около 800 сезонных рабочих для сбора клубники, абрикосов, вишни, и, особенно важно - огурцов. Там также хотели бы, чтобы работники остались и на сбор яблок.

"Четыре-шесть месяцев в году - было бы супер", - заявил Гамедингер.

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Напомним, днем 29 апреля стало известно, что граждане Украины, которые планировали улететь на заработки в Великобританию и прибыли в аэропорт "Борисполь", не могут вылететь из-за запрета Госавиаслужбы на рейс Киев - Лондон компании "МАУ". Перевозчик утверждал, что предоставил все необходимые документы для получения разрешения.

Вечером того же дня авиакомпания получила разрешение и рейс состоялся.

Накануне, 28 апреля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать заробитчанам возвращаться на работу в другие страны. "В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.

Читайте также: Зеленский о выезде заробитчан: Рабства в Украине нет. Германия, Италия, Финляндия и Польша прислали заказ на рейсы для рабочих

Вечером того же дня в пресс-службе МИД заявили, что не принимали решение о запрете украинцам выезжать за границу.

29 апреля стало известно, что переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Автор: 

Австрия (832) карантин (16729) заробитчане (587) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
австрийские фермеры ...
Около 400 украинских работников отправятся в Австрию 18 мая - Цензор.НЕТ 3421
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12.05.2020 17:40 Ответить
+7
Братья дЕрмаки порешали - Шмыгаль утвердил
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12.05.2020 17:39 Ответить
+5
Около 400 украинских работников отправятся в Австрию 18 мая - Цензор.НЕТ 4174
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12.05.2020 17:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Братья дЕрмаки порешали - Шмыгаль утвердил
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12.05.2020 17:39 Ответить
Зарплату будут шиллингами платить
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12.05.2020 17:39 Ответить
едой и экскурсиями
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12.05.2020 17:41 Ответить
Там валюта євро!
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12.05.2020 18:01 Ответить
Хіба що для колекціонерів
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12.05.2020 18:08 Ответить
Ну хоть не в Германию.
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12.05.2020 17:39 Ответить
австрийские фермеры ...
Около 400 украинских работников отправятся в Австрию 18 мая - Цензор.НЕТ 3421
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12.05.2020 17:40 Ответить
На следующий день после короновируса
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12.05.2020 17:42 Ответить
Как у вас там погодка в козломордоре ? Сезонных работников не набираете на сбор мухоморов и валежника ?
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12.05.2020 21:35 Ответить
А що українців в Австрію брали на с/г роботи? Ану хто знає цю тему?
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12.05.2020 17:55 Ответить
********** особисто буде їх провожать під марш слов"янки. він спєц в цьому, літаки і всьо такоє...
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12.05.2020 17:41 Ответить
Как говорится, каждому своё...

Около 400 украинских работников отправятся в Австрию 18 мая - Цензор.НЕТ 1981
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12.05.2020 17:48 Ответить
эт точно!

кому австрия, а кому - раша
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12.05.2020 18:34 Ответить
а говорили не создаст шмыгаль рабочих мест...а он сразу по 400 создаёт
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12.05.2020 17:50 Ответить
Около 400 украинских работников отправятся в Австрию 18 мая - Цензор.НЕТ 4174
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12.05.2020 17:51 Ответить
до кінця 1943 р. виїзд на роботу із Галичини був добровільний, а назад, в совецький союз після війни повернулося лише 42% галичан (із східних областей - 84%), решта ж дримнула якнайналі від комуністичного щастя, аж до Австралії - бо боялись вусатого таргана
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/95607/07-Lapan.pdf?sequence=1
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12.05.2020 19:07 Ответить
Близько 400 українських працівників вирушать в Австрію 18 травня - Цензор.НЕТ 400
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12.05.2020 19:20 Ответить
Около 400 украинских работников отправятся в Австрию 18 мая - Цензор.НЕТ 2992
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12.05.2020 17:51 Ответить
https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/12/660363/ На Рівненській АЕС відключили від мережі енергоблок
"У зв'язку із балансовим обмеженням НАЕК "Енергоатом" блок №4 РАЕС переведено у "гарячий резерв", реакторна установка енергоблоку розвантажена.."
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12.05.2020 17:52 Ответить
Повязки и кандалы уже выдали? Я бы на месте западных стран сделал спецпрограмму по эмиграции, благо те кто возвращался домой с подработок уже поняли что очень серьезно ошиблись, в том числе паспортом.
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12.05.2020 17:53 Ответить
писатели, кто из вас хоть раз был в Австрии?
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12.05.2020 17:53 Ответить
больше всего мне понравились альпы. хоть и вена тоже неплоха. но жить там не дешево.
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12.05.2020 17:57 Ответить
Вена интересный город.
мы решили переночевать в машине. где-то в центре.
подьехали полицаи. а мы уже бухие. они нас не оштрафовали, сопроводили к месту, где можно ночевать. когда я собрался дать взятку, полицай сказал чтоб я исчез и они уехали.
вот это полиция.
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12.05.2020 20:14 Ответить
самая классная страна, а австрияки - самые немецкие из немцев.
это та страна, где хотелось бы жить (на порядок приятнее, чем Германия) !
но дорогая
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12.05.2020 19:10 Ответить
а в это "хозяева жизни" из азии и африки, спойно попивают пивко на террассе ресторана в линце, поскольку у них жизнь удалась. им можно ничего не делать, а тупые австрийцы будут и дальше им давать деньги на жизнь.
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12.05.2020 17:55 Ответить
казус. австрийцы просто так денег не дают.
самый дешевый отель -50 евро. с завтраком.
автобус или... 2 евро минимум.
поесть просто самое дешевое - 10 евро.
дармовой сыр - в мышеловке.
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12.05.2020 18:01 Ответить
зачем ты мне это рассказываешь? удивить хочешь? тогда учтоню твой комент. в вене транспорт в одну сторону - 2,40; самый дешевый отель - койка в хостеле за 13-15 евро; поесть самое дешевое - шоколадка милка в билле за 0,99 евро, а попить - вода 1,5 литра за 0,20 в той же билле. сыру можно взять 100 грамм дешевле 2 евро.
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12.05.2020 18:23 Ответить
дорогая страна, самая дорогая из тех, где удалось побывать
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12.05.2020 19:11 Ответить
самое интересное что дешевый отель я нашел на Пратере. это центр Вены, парк развлечений.
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12.05.2020 19:34 Ответить
Огласите пожалуйста весь список и скоко бабок нужно брать с собой чтоб туда поехать к примеру на неделю и НЕ на заработки
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12.05.2020 21:41 Ответить
ну чтоб не напрягаться, 100 баксов в день человека.
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13.05.2020 09:01 Ответить
Благодарю . Ценная информация . Буду ориентироваться
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13.05.2020 18:30 Ответить
1. я не про хостел, а отель с завтраком.
2. поесть ты можешь и собачьи каки с мостовой. бесплаптно.
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12.05.2020 19:31 Ответить
Якби діди знали, що через 75 років після перемоги їхні нащадки будуть самовільно їздити до переможених батрачити...
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12.05.2020 18:04 Ответить
і шоб діди зробили ? попереду Гітлер, позаду - Сталін.

за роки війни було засуджено 2 500 000 військовослужбовців, із них 154 000 (15 дивізій було розстріляно)

Саме стільки !!!!!!
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12.05.2020 19:15 Ответить
вибір не великий
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12.05.2020 19:32 Ответить
Это несомненно пэрэмога!
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12.05.2020 18:25 Ответить
У нас принято провожать в Путь.Значит все правительство в составе на перон.
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12.05.2020 18:28 Ответить
Я одного не понимаю, зачем было воевать с немцами? Ведь и безвиз был с Европой и бесплатно возили на работу
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12.05.2020 18:30 Ответить
Это дно, или еще нет? Как обезьян вывозят.
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12.05.2020 18:30 Ответить
Правильно. Закрывайте оставшиеся АЕС и подгоняйте вагоны для гастарбайтеров. Больше в Украине делать нечего
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12.05.2020 18:31 Ответить
Они зарабатывают, а Украина из-за них должна сидеть на карантине.
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12.05.2020 18:36 Ответить
а почему из за них? если бы зеленый идиот ввел с 17 марта 2х неделный карантин для прибывающих в украину, последствия были бы намного мягче
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12.05.2020 18:46 Ответить
как в австрию? а дороги кто за 6-8 тыщ в мес шмыгалю строить будет?))))))
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12.05.2020 18:44 Ответить
Збулась мрія 400 україців - нарешті вони зможуть випити філіжанку кави, в Віденській опері!
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12.05.2020 19:03 Ответить
От вы зря зубоскалите.
Знакомый работает дальнобойщиком по Европе, так он все музеи посетил,все достопримечательности и пляжи, там где его грузовик стоял на погрузке. От Испании до Польши
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12.05.2020 20:30 Ответить
 
 