Около 400 украинских работников отправятся в Австрию 18 мая

Ассоциация производителей фруктов и овощей Верхней Австрии организует на 18 мая еще два специальных авиарейса, которые доставят сезонных рабочих из Киева в Линц.

Об этом в комментарии собственному корреспонденту Укринформа сообщил управляющий делами Ассоциации производителей фруктов и овощей Верхней Австрии Штефан Гамедингер, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас я занимаюсь организацией двух других рейсов с примерно 390 людьми из Киева в Линц на 18 мая 2020 года. Эти два самолета также прибывают на заказ нашей Ассоциации производителей фруктов и овощей Верхней Австрии", - заявил он.

Еще один спецрейс с рабочими из Украины планируется в середине июня 2020 года.

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8 мая в Линц (столица федеральной земли Верхняя Австрия) прибыл первый спецрейс из Киева, который привез 213 украинских сезонных рабочих. Этот рейс также был организован Ассоциацией производителей фруктов и овощей Верхней Австрии после того, как соответствующие договоренности были достигнуты между правительствами двух стран.

По словам Гамедингера, у одного из прибывших украинцев после тестирования был выявлен COVID-19, а поэтому в настоящее время 19 рабочих находятся на карантине - "но не в одном месте, а маленькими группами у шести разных фермеров". Остальные 194 украинских рабочих с первого рейса уже работают на сборе клубники.

Как сообщили в Ассоциации производителей фруктов и овощей Верхней Австрии, им нужны около 800 сезонных рабочих для сбора клубники, абрикосов, вишни, и, особенно важно - огурцов. Там также хотели бы, чтобы работники остались и на сбор яблок.

"Четыре-шесть месяцев в году - было бы супер", - заявил Гамедингер.

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Напомним, днем 29 апреля стало известно, что граждане Украины, которые планировали улететь на заработки в Великобританию и прибыли в аэропорт "Борисполь", не могут вылететь из-за запрета Госавиаслужбы на рейс Киев - Лондон компании "МАУ". Перевозчик утверждал, что предоставил все необходимые документы для получения разрешения.

Вечером того же дня авиакомпания получила разрешение и рейс состоялся.

Накануне, 28 апреля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать заробитчанам возвращаться на работу в другие страны. "В условиях пандемии любое путешествие - это подвергнуться опасности заболеть, особенно когда это путешествие самолетом", - подчеркнул он. По его словам, сейчас все усилия властей направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших за границей.

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Вечером того же дня в пресс-службе МИД заявили, что не принимали решение о запрете украинцам выезжать за границу.

29 апреля стало известно, что переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.