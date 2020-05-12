Близько 400 українських працівників вирушать в Австрію 18 травня

Асоціація виробників фруктів та овочів Верхньої Австрії організовує на 18 травня ще два спеціальні авіарейси, які доставлять сезонних робітників з Києва до Лінца.

Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу повідомив управляючий справами Асоціації виробників фруктів та овочів Верхньої Австрії Штефан Гамедінгер, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз я займаюся організацією двох інших рейсів з приблизно 390 людьми з Києва до Лінца на 18 травня 2020 року. Ці два літака також прибувають на замовлення нашої Асоціації виробників фруктів та овочів Верхньої Австрії", - заявив він.

Ще один спецрейс із робітниками з України планується всередині червня 2020 року.

8 травня до Лінца (столиця федеральної землі Верхня Австрія) прибув перший спецрейс з Києва, який привіз 213 українських сезонних робітників. Цей рейс також був організований Асоціацією виробників фруктів та овочів Верхньої Австрії після того, як відповідні домовленості були досягнуті між урядами двох країн.

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За словами Гамедінгера, в одного з прибулих українців після тестування було виявлено COVID-19, а тому наразі 19 робітників знаходяться під карантином - "але не в одному місці, а в маленькими групами у шести різних фермерів". Інші 194 українських робітників з першого рейсу вже працюють на зборі полуниці.

Як повідомили в Асоціації виробників фруктів та овочів Верхньої Австрії, вони потребують цих близько 800 сезонних робітників для збирання полуниці, абрикос, вишні, і що, особливо важливо – огірків. Там також хотіли б, щоб заробітчани залишилися і на збір яблук.

"Чотири-шість місяців на рік – було б супер", - заявив Гамедінгер.

Нагадаємо, вдень 29 квітня стало відомо, що громадяни України, які планували полетіти на заробітки до Великої Британії і прибули до аеропорту "Бориспіль", не можуть вилетіти через заборону Державіаслужби на рейс Київ – Лондон компанії "МАУ". Перевізник стверджував, що надав усі необхідні документи для отримання дозволу.

Увечері того ж дня авіакомпанія отримала дозвіл і рейс відбувся.

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28 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде допомагати заробітчанам повертатися на роботу в інші країни. "В умовах пандемії будь-яка подорож - це наразитися на небезпеку захворіти, особливо коли це подорож літаком", - підкреслив він. За його словами, зараз усі зусилля влади спрямовані на те, щоб повертати українців, які застрягли за кордоном.

Увечері того ж дня в пресслужбі МЗС заявили, що не ухвалювали рішення про заборону українцям виїжджати за кордон.

29 квітня стало відомо, що переговори з країнами, які хочуть залучити українців до сезонних робіт, буде вести віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

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