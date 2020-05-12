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Новини Коронавірус і карантин
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Близько 400 українських працівників вирушать в Австрію 18 травня

Близько 400 українських працівників вирушать в Австрію 18 травня

Асоціація виробників фруктів та овочів Верхньої Австрії організовує на 18 травня ще два спеціальні авіарейси, які доставлять сезонних робітників з Києва до Лінца.

Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу повідомив управляючий справами Асоціації виробників фруктів та овочів Верхньої Австрії Штефан Гамедінгер, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз я займаюся організацією двох інших рейсів з приблизно 390 людьми з Києва до Лінца на 18 травня 2020 року. Ці два літака також прибувають на замовлення нашої Асоціації виробників фруктів та овочів Верхньої Австрії", - заявив він.

Ще один спецрейс із робітниками з України планується всередині червня 2020 року.

8 травня до Лінца (столиця федеральної землі Верхня Австрія) прибув перший спецрейс з Києва, який привіз 213 українських сезонних робітників. Цей рейс також був організований Асоціацією виробників фруктів та овочів Верхньої Австрії після того, як відповідні домовленості були досягнуті між урядами двох країн.

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За словами Гамедінгера, в одного з прибулих українців після тестування було виявлено COVID-19, а тому наразі 19 робітників знаходяться під карантином - "але не в одному місці, а в маленькими групами у шести різних фермерів". Інші 194 українських робітників з першого рейсу вже працюють на зборі полуниці.

Як повідомили в Асоціації виробників фруктів та овочів Верхньої Австрії, вони потребують цих близько 800 сезонних робітників для збирання полуниці, абрикос, вишні, і що, особливо важливо – огірків. Там також хотіли б, щоб заробітчани залишилися і на збір яблук.

"Чотири-шість місяців на рік – було б супер", - заявив Гамедінгер.

Нагадаємо, вдень 29 квітня стало відомо, що громадяни України, які планували полетіти на заробітки до Великої Британії і прибули до аеропорту "Бориспіль", не можуть вилетіти через заборону Державіаслужби на рейс Київ – Лондон компанії "МАУ". Перевізник стверджував, що надав усі необхідні документи для отримання дозволу.

Увечері того ж дня авіакомпанія отримала дозвіл і рейс відбувся.

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28 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не буде допомагати заробітчанам повертатися на роботу в інші країни. "В умовах пандемії будь-яка подорож - це наразитися на небезпеку захворіти, особливо коли це подорож літаком", - підкреслив він. За його словами, зараз усі зусилля влади спрямовані на те, щоб повертати українців, які застрягли за кордоном.

Увечері того ж дня в пресслужбі МЗС заявили, що не ухвалювали рішення про заборону українцям виїжджати за кордон.

29 квітня стало відомо, що переговори з країнами, які хочуть залучити українців до сезонних робіт, буде вести віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

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Автор: 

Австрія (986) карантин (18172) заробітчани (673) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
австрийские фермеры ...
Около 400 украинских работников отправятся в Австрию 18 мая - Цензор.НЕТ 3421
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12.05.2020 17:40 Відповісти
+7
Братья дЕрмаки порешали - Шмыгаль утвердил
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12.05.2020 17:39 Відповісти
+5
Около 400 украинских работников отправятся в Австрию 18 мая - Цензор.НЕТ 4174
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12.05.2020 17:51 Відповісти
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Братья дЕрмаки порешали - Шмыгаль утвердил
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12.05.2020 17:39 Відповісти
Зарплату будут шиллингами платить
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12.05.2020 17:39 Відповісти
едой и экскурсиями
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12.05.2020 17:41 Відповісти
Там валюта євро!
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12.05.2020 18:01 Відповісти
Хіба що для колекціонерів
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12.05.2020 18:08 Відповісти
Ну хоть не в Германию.
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12.05.2020 17:39 Відповісти
австрийские фермеры ...
Около 400 украинских работников отправятся в Австрию 18 мая - Цензор.НЕТ 3421
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12.05.2020 17:40 Відповісти
На следующий день после короновируса
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12.05.2020 17:42 Відповісти
Как у вас там погодка в козломордоре ? Сезонных работников не набираете на сбор мухоморов и валежника ?
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12.05.2020 21:35 Відповісти
А що українців в Австрію брали на с/г роботи? Ану хто знає цю тему?
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12.05.2020 17:55 Відповісти
********** особисто буде їх провожать під марш слов"янки. він спєц в цьому, літаки і всьо такоє...
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12.05.2020 17:41 Відповісти
Как говорится, каждому своё...

Около 400 украинских работников отправятся в Австрию 18 мая - Цензор.НЕТ 1981
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12.05.2020 17:48 Відповісти
эт точно!

кому австрия, а кому - раша
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12.05.2020 18:34 Відповісти
а говорили не создаст шмыгаль рабочих мест...а он сразу по 400 создаёт
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12.05.2020 17:50 Відповісти
Около 400 украинских работников отправятся в Австрию 18 мая - Цензор.НЕТ 4174
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12.05.2020 17:51 Відповісти
до кінця 1943 р. виїзд на роботу із Галичини був добровільний, а назад, в совецький союз після війни повернулося лише 42% галичан (із східних областей - 84%), решта ж дримнула якнайналі від комуністичного щастя, аж до Австралії - бо боялись вусатого таргана
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/95607/07-Lapan.pdf?sequence=1
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12.05.2020 19:07 Відповісти
Близько 400 українських працівників вирушать в Австрію 18 травня - Цензор.НЕТ 400
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12.05.2020 19:20 Відповісти
Около 400 украинских работников отправятся в Австрию 18 мая - Цензор.НЕТ 2992
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12.05.2020 17:51 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/news/2020/05/12/660363/ На Рівненській АЕС відключили від мережі енергоблок
"У зв'язку із балансовим обмеженням НАЕК "Енергоатом" блок №4 РАЕС переведено у "гарячий резерв", реакторна установка енергоблоку розвантажена.."
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12.05.2020 17:52 Відповісти
Повязки и кандалы уже выдали? Я бы на месте западных стран сделал спецпрограмму по эмиграции, благо те кто возвращался домой с подработок уже поняли что очень серьезно ошиблись, в том числе паспортом.
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12.05.2020 17:53 Відповісти
писатели, кто из вас хоть раз был в Австрии?
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12.05.2020 17:53 Відповісти
больше всего мне понравились альпы. хоть и вена тоже неплоха. но жить там не дешево.
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12.05.2020 17:57 Відповісти
Вена интересный город.
мы решили переночевать в машине. где-то в центре.
подьехали полицаи. а мы уже бухие. они нас не оштрафовали, сопроводили к месту, где можно ночевать. когда я собрался дать взятку, полицай сказал чтоб я исчез и они уехали.
вот это полиция.
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12.05.2020 20:14 Відповісти
самая классная страна, а австрияки - самые немецкие из немцев.
это та страна, где хотелось бы жить (на порядок приятнее, чем Германия) !
но дорогая
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12.05.2020 19:10 Відповісти
а в это "хозяева жизни" из азии и африки, спойно попивают пивко на террассе ресторана в линце, поскольку у них жизнь удалась. им можно ничего не делать, а тупые австрийцы будут и дальше им давать деньги на жизнь.
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12.05.2020 17:55 Відповісти
казус. австрийцы просто так денег не дают.
самый дешевый отель -50 евро. с завтраком.
автобус или... 2 евро минимум.
поесть просто самое дешевое - 10 евро.
дармовой сыр - в мышеловке.
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12.05.2020 18:01 Відповісти
зачем ты мне это рассказываешь? удивить хочешь? тогда учтоню твой комент. в вене транспорт в одну сторону - 2,40; самый дешевый отель - койка в хостеле за 13-15 евро; поесть самое дешевое - шоколадка милка в билле за 0,99 евро, а попить - вода 1,5 литра за 0,20 в той же билле. сыру можно взять 100 грамм дешевле 2 евро.
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12.05.2020 18:23 Відповісти
дорогая страна, самая дорогая из тех, где удалось побывать
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12.05.2020 19:11 Відповісти
самое интересное что дешевый отель я нашел на Пратере. это центр Вены, парк развлечений.
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12.05.2020 19:34 Відповісти
Огласите пожалуйста весь список и скоко бабок нужно брать с собой чтоб туда поехать к примеру на неделю и НЕ на заработки
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12.05.2020 21:41 Відповісти
ну чтоб не напрягаться, 100 баксов в день человека.
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13.05.2020 09:01 Відповісти
Благодарю . Ценная информация . Буду ориентироваться
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13.05.2020 18:30 Відповісти
1. я не про хостел, а отель с завтраком.
2. поесть ты можешь и собачьи каки с мостовой. бесплаптно.
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12.05.2020 19:31 Відповісти
Якби діди знали, що через 75 років після перемоги їхні нащадки будуть самовільно їздити до переможених батрачити...
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12.05.2020 18:04 Відповісти
і шоб діди зробили ? попереду Гітлер, позаду - Сталін.

за роки війни було засуджено 2 500 000 військовослужбовців, із них 154 000 (15 дивізій було розстріляно)

Саме стільки !!!!!!
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12.05.2020 19:15 Відповісти
вибір не великий
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12.05.2020 19:32 Відповісти
Это несомненно пэрэмога!
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12.05.2020 18:25 Відповісти
У нас принято провожать в Путь.Значит все правительство в составе на перон.
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12.05.2020 18:28 Відповісти
Я одного не понимаю, зачем было воевать с немцами? Ведь и безвиз был с Европой и бесплатно возили на работу
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12.05.2020 18:30 Відповісти
Это дно, или еще нет? Как обезьян вывозят.
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12.05.2020 18:30 Відповісти
Правильно. Закрывайте оставшиеся АЕС и подгоняйте вагоны для гастарбайтеров. Больше в Украине делать нечего
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12.05.2020 18:31 Відповісти
Они зарабатывают, а Украина из-за них должна сидеть на карантине.
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12.05.2020 18:36 Відповісти
а почему из за них? если бы зеленый идиот ввел с 17 марта 2х неделный карантин для прибывающих в украину, последствия были бы намного мягче
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12.05.2020 18:46 Відповісти
как в австрию? а дороги кто за 6-8 тыщ в мес шмыгалю строить будет?))))))
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12.05.2020 18:44 Відповісти
Збулась мрія 400 україців - нарешті вони зможуть випити філіжанку кави, в Віденській опері!
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12.05.2020 19:03 Відповісти
От вы зря зубоскалите.
Знакомый работает дальнобойщиком по Европе, так он все музеи посетил,все достопримечательности и пляжи, там где его грузовик стоял на погрузке. От Испании до Польши
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12.05.2020 20:30 Відповісти
 
 