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Из-за малого количества осадков в украинских водохранилищах недостаточно воды, чтобы балансировать энергосистему, - Буславец

Из-за малого количества осадков в украинских водохранилищах недостаточно воды, чтобы балансировать энергосистему, - Буславец

Украине не хватает мощностей гидроэнергетики для балансировки энергетической системы. Эти обязательства возложили на тепловую генерацию.

Об этом сказала и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец в программе "Реальная политика", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкоэнерго.

"К сожалению, "зеленая" генерация у нас - это негарантированное производство. Когда светит солнце и когда нашла туча - будет разное производство. То есть она не балансирует, а наоборот, дает еще большее возбуждение в системе. Обычно система у нас балансируется гидроэлектростанциями, но мы с вами уже проговорили, что у нас маловодный год, и этот инструмент у нас очень ограничен. Наши водохранилища имеют недостаточно воды для того, чтобы ее (энергосистему. - Ред.) балансировать, как это делалось в предыдущие годы", - сказала Буславец.

По ее словам, обязательства по балансировке возложено на тепловую генерацию.

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"Да, она старая, она уже требует или значительной модернизации или замены на новую генерирующую мощность. Но, к сожалению, мы не построили новых мощностей в тепловой генерации, которые могли бы маневрировать", - отметила Буславец.

Она подчеркнула, что у диспетчера должен быть инструмент, чтобы балансировать систему, для этого нужны мощности разной генерации.

"Для того, чтобы обеспечить безопасность поставок нашим потребителям, генерация должна быть разная. Должен быть энергетический микс. Все эти возбуждения утром, вечером, когда мы включаем много приборов, когда у нас есть увеличение потребления, эта генерация должна их покрывать. И еще она обеспечивает нашу надежность за счет имеющихся резервов в системе. То есть если по каким-то причинам "выпадет", так у нас в энергетике называют, выйдет из строя какой-то блок - диспетчер должен иметь инструмент и понимать, каким образом и за счет какой генерации покрыть отсутствие мощностей того или иного блока", - добавила и.о. министра.

Укринформ уточняет, что гидроэнергетика на сегодняшний день вырабатывает на 40% меньше электроэнергии по сравнению с прошлым годом, ведь Украина переживает один из наименее водных годов за 120 лет наблюдений.

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Согласованные на май режимы работы позволят накапливать основные водохранилища днепровского каскада, но, по информации ЧАО "Укргидроэнерго", приведут к уменьшению в мае плановой выработки электроэнергии предприятием на 25%.

Автор: 

ГЭС (119) энергетика (2583) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (43) Буславец Ольга (71)


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Топ комментарии
+25
казалось бы - что тут сложного: запускаем энергоблоки АЭС на полную, а гидроэлектростанции - сокращают выработку э/э и накапливают воду..
но ведь тогда моника зелох и ахметка - не заработают.. да и гэрус - в пролете с экспортом э/э из рашки..
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12.05.2020 17:59 Ответить
+22
и поэтому нужно останавливать АЭС и закупать э/э в рашке - у них типа "воды достаточно"?))
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12.05.2020 17:55 Ответить
+10
поэтому зебилы остановили аэс и начали закупать дорогую эл. энергию у ахметова
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12.05.2020 18:00 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
и поэтому нужно останавливать АЭС и закупать э/э в рашке - у них типа "воды достаточно"?))
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12.05.2020 17:55 Ответить
казалось бы - что тут сложного: запускаем энергоблоки АЭС на полную, а гидроэлектростанции - сокращают выработку э/э и накапливают воду..
но ведь тогда моника зелох и ахметка - не заработают.. да и гэрус - в пролете с экспортом э/э из рашки..
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12.05.2020 17:59 Ответить
Нельзя запускать АЭС на полную.Блоки атомных электростанций не маневренные, их подстроить под неравномерное суточное потребление.Поэтому АЭС вырабатывают 60-70 процентов общей мощности, остальное -другие источники.Но зеленая энергетика непостоянна, а гидроэнергетика в этом году точно в заднице.Остается тепловая генерация.
Но Вам это не понять, этому учат в институтах, причем, технических.
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12.05.2020 18:59 Ответить
тут половина выпускников консерваторий ...
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12.05.2020 19:12 Ответить
Если ты такой ВУМНЫЙ, то скажи, сколько было остановлено атомных энергоблоков, кто дал команду на сокращение закупки ТВЭЛов на следующий год, какая мощность в мегаваттах необходима для маневрирования и какая мощность АЭС выведена в простой? К сожалению тебе - ахметовский прихвостень не понять.
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12.05.2020 19:49 Ответить
у них двенадцать часовых поясов...и излишние дешевые ночные мощности Сибири и Д Востока как раз и перекрывают наши пики...там меньше 1% закупается....вонь насчет поставок из рашки разносят ахметкины прbхвостни и недалекие....а АЭС не из росиянских ТВЭЛов энергию вырабатывает?
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12.05.2020 19:20 Ответить
кремлєбот детектед
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12.05.2020 22:12 Ответить
меняй детектор, лапоть
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14.05.2020 13:57 Ответить
Как в рашке, рассказывают бредятину и держат людей за идиотов ...
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12.05.2020 20:43 Ответить
Кароч...

Крокодил не ловится, не растёт кокос
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12.05.2020 17:56 Ответить
К концу года будет еще меньше...
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12.05.2020 17:59 Ответить
иии?атомные стоят не куда девать тут по 6 грн за квт давай им
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12.05.2020 18:03 Ответить
а почему вдруг стало некуда девать ?
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12.05.2020 18:04 Ответить
У них 7 пятниц на неделе. Сначала кричали, что атомную генерацию надо отключать, потому, что в стране избыток э/э. (Некуда девать, потому, что падает производство. А падает оно потому, новая власть (актёры, тренеры, массажисты и фотографы) не знает, как управлять промышленностью. Даже предлагали (а что ещё может предложить вышеуказанный контингент?) возле АС построить фермы для майнинга криптовалют, которые якобы поглотят избыточную мощность. Теперь кричат, что э/э не хватает.
Как же мы теперь без криптовалюты будем обходиться?
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12.05.2020 19:02 Ответить
а управлять промышленностью легко. нужно просто открыть границу с россией и продавать туда все, как это было до 14 года. основного клиента так никем и не смогли заменить. но если откроют границу, ты же и тебе подобные ******** будете визжать как свиньи недорезанные "зрадаааа! зрадааа! ))) так как же быть?
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13.05.2020 00:04 Ответить
А тепер Шмигаль дасть воду на Крим, бо там його люди?
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12.05.2020 17:59 Ответить
Так может они тихой сапой уже и поставляют водичку по немногу. Или это невозможно ?
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12.05.2020 19:08 Ответить
паБЕДЫ Зеденского все впереди,наьеритесь терпения...
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12.05.2020 18:00 Ответить
поэтому зебилы остановили аэс и начали закупать дорогую эл. энергию у ахметова
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12.05.2020 18:00 Ответить
Головне АЕС зупинити,так?До влади пришли довболоби.
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12.05.2020 18:01 Ответить
газ возможности заработать на холопах не даёт , остаётся вода и электричество ... греют тему повышения цен и на то и на другое
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12.05.2020 18:01 Ответить
РАБссия запустила печатный станок....,к чему бы это?Денег нет,но вы держитесь?
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12.05.2020 18:02 Ответить
по чому це видно?
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12.05.2020 22:14 Ответить
А запустити реактори АЕС і почати набирати воду не вистачає клепки?
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12.05.2020 18:02 Ответить
Эээ,нет, нет, нет -тогда ахметка на карман не кинет.
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12.05.2020 18:36 Ответить
При чём тут какие-то осадки, просто не все ещё достаточно патриотичны.
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12.05.2020 18:15 Ответить
Наши водохранилища имеют недостаточно воды для того, чтобы энергосистему балансировать, как это делалось в предыдущие годы", - сказала Буславец./ мощность ГЭС составляет не более 10% всех мощностей.Поэтому :" В настоящее время в Украине для балансировки используют угольную генерацию ТЭС",-Проблемы украинской возобновляемой энергетики. 04.03.2019 .
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12.05.2020 18:16 Ответить
то якого хєра зупиняєте АЕС?????
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12.05.2020 18:19 Ответить
А Атомную уже пора резать на метал .
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12.05.2020 18:22 Ответить
Сборщик метаЛЛолома?
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12.05.2020 18:41 Ответить
Если в человеке есть Закладка Ума , а не место для ее Закладки , то может сказать , что в то время при больших запасах мощностей атомной энергетики и маленьких Гидро. амомную ограничивают , а высокозатратную и нерентабельную на углю поощряют, делая тем самым услугу только одному собственнику, а Государство кидают с ее гражданами заставляя их платить . И не зря ходят слухи о повышении электроэнергии и это не высосано из Пальца. метаЛЛолом у тебя в Голове отображение как в Колоколе .
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12.05.2020 19:04 Ответить
Те, кто якобы кидает государство ради одного собственника, от которого они якобы имеют какие-то откаты - разновидность теории заговора. Неужели ты думаешь, эти люди настолько глупы, что не понимают, что от развития и процветания всей промышленности они поимели бы значительно больше, чем от поддержки одного производителя?
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12.05.2020 19:24 Ответить
Но это уже какой то Конструктив.Возьми свою Семью. У Вас плохо , денег нет , кредиторы наседают , кушать нет. Скажи мне у тебя возникнет боль за Ахметова у которого какие то Проблемы и доход уменшился на пару миллионов.У его есть угольные шахты заводы и пароходы и Генерация и сбыт, - Все , что его интересует. Сейчас на карантине сбыт электроэнергии уменшился в Разы , а значит и Доход. Уголь не сжигают в том обьеме сбыт уменшился. Электроэнергия такова , что ее не сольешь в Бочку или хранилище. Значит государство уменьшает свои Мощностя , а дорогую тем самым Дотирует из Общака , тоесть Бюджета более дорогой энергией, закрывая более дешевую.В итоге он ничего не потерял
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12.05.2020 19:36 Ответить
Не путай себестоимость с ценой. Э/э, полученная на АЭС по себестоимости ниже всех. Но продавать её населению и промышленности государство имеет право по любой цене, которую оно считает нужной установить, не обязательно по низкой. Если есть какие-то ограничения на цену э/э, полученной от АЭС, то в изменившейся обстановке можно даже снять. При этом прибыль государства будет всё равно больше, чем если оно будет продавать э/э, выработанную на высокозатратных ТЭС. Поэтому мне не понятно, зачем отдавать предпочтение ТЭСам. Главный закон рынка - выигрывает тот, кто взял товар дешевле (на АЭС), а продал потребителям по выгодной для себя цене, которую само же государство и установило.
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12.05.2020 20:28 Ответить
По ленте новостей выше Шмыгаль еще и про зеленую энергетику , которую начали массово подключать к Энергосистеме. А она еще дороже по крайней мере ее сделал закон .Все требует баланса , а дорвались к власти протекторат определенных людей и им начхать на государство, где обогащение во краю Угла.Говорит , что будит разбираться , людей за идиотов держут.А сами пирог делят и сами же его едят. Ну ничего может стошнит.Дякую.
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12.05.2020 20:44 Ответить
Схоже на те, що, замість того, щоб був і хліб і пиріг, уряд хоче підтягнути ціну на хліб до ціни на пиріг.
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12.05.2020 21:05 Ответить
Схоже на те , що , замість вмілого управліня єкономікою , нам презентують хаос і анархію.Не може бути так , що десь подівалися єнергійті і завзяті до процвітання своєї Держави.
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12.05.2020 21:40 Ответить
Согласен лишь в Том , что трезвые понимают , что залог успеха процветающая экономика и чем лучше стране , тем лучше каждому ее Жителю.А так как написал выше.
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12.05.2020 19:46 Ответить
Ето где мало осадков? В какой Украине? Ну покатилось по наклонной... теперь и ГЕС будете закрывать? а как же вы наполнили крымский канал раньше срока для готовности подать воду окупантам в крым?
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12.05.2020 18:24 Ответить
Уроды вы вражеские. Пока вы не трогали АЕС и не всунули свою *зеленую енергетику* всем и всего хватало. и свет был по 17 копеек.
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12.05.2020 18:27 Ответить
Де взяли цю шмару?
Віддайте її назад, ахмету, така безграмотна хитрожопа ****
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12.05.2020 18:28 Ответить
Вот что стало, когда разрешили "бабу грамоте учить"
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12.05.2020 18:44 Ответить
Из-за малого количества осадков в украинских водохранилищах недостаточно воды, чтобы балансировать энергосистему, - Буславец - Цензор.НЕТ 8224
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12.05.2020 18:28 Ответить
Зелёные макаки и электричество.
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12.05.2020 18:45 Ответить
дрянь шмара, почему охметову по пять гривен за киловатт, а гэс по 30коп,
буславец тварь зегнидная дорвавшаяся до корыта
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12.05.2020 18:47 Ответить
У этой министеркини, по-моему одни проблемы в голове, И синдром учительницы младших классов!
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12.05.2020 19:19 Ответить
Доля ГЭС в 2018 6,5% , ГАЭС - 1% , этого слишком мало , чтобы существенно влиять на энергосистему Украины . Причина другая . Герус , глава комитета ВР по энергетике открытый и явный враг Украины . Вот в чём причина проблем .
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12.05.2020 19:53 Ответить
 
 