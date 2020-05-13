Интервью с Поклонской - это способ понять анатомию предательства, - Гордон

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что записал интервью с бывшим оккупационным прокурором Крыма, ныне депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской, чтобы документировать факты российской агрессии.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

По словам Гордона, с предложением записать программу выступила сама Поклонская. "Условием интервью (главным и единственным) было то, что не будет купюр. Я соблюл четко, у меня нет вырезанных моментов", – рассказал Гордон.

Он заявил, что его собеседники – исторические фигуры, а с помощью своих программ он "пишет историю страны".

"Можно не любить Поклонскую, можно любить Поклонскую, но ее интересно слушать. Я журналист, и я слушаю всех, кто представляет для меня как для журналиста интерес. Если завтра Виктор Федорович (Янукович. — Ред.) пойдет на интервью, я буду счастлив с ним его сделать", – сказал Гордон.

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"У нас достаточно много и в политикуме, и в журналистской среде людей психически нездоровых, много убогих, серых, завистников много. Много людей, которые просто не способны ничего создать, но зато способны критиковать", — отозвался Гордон о тех, кто осудил его за интервью с Поклонской.

Он заявил, что подобными интервью делает очень много для своей страны.

"В данном случае речь идет об интервью, повторюсь, с человеком, ставшим символом предательства. И понять анатомию этого человека и анатомию его поступков крайне интересно. Я беру на себя эту функцию и помогаю нашему государству очень правильно составлять соответствующие документы для судов, в том числе для Гааги", — сказал Гордон.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что интервью Поклонской Гордону оскорбляет тех, кто сейчас в Крыму лишен свободы, в том числе, из-за действий Поклонской.

Накануне на данное интервью также отреагировал постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич. Он отметил, что "лица, которые напрямую способствовали оккупации части Украины, не могут и не будут считаться голосом крымчан".