Интервью с Поклонской - это способ понять анатомию предательства, - Гордон
Журналист Дмитрий Гордон заявил, что записал интервью с бывшим оккупационным прокурором Крыма, ныне депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской, чтобы документировать факты российской агрессии.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".
По словам Гордона, с предложением записать программу выступила сама Поклонская. "Условием интервью (главным и единственным) было то, что не будет купюр. Я соблюл четко, у меня нет вырезанных моментов", – рассказал Гордон.
Он заявил, что его собеседники – исторические фигуры, а с помощью своих программ он "пишет историю страны".
"Можно не любить Поклонскую, можно любить Поклонскую, но ее интересно слушать. Я журналист, и я слушаю всех, кто представляет для меня как для журналиста интерес. Если завтра Виктор Федорович (Янукович. — Ред.) пойдет на интервью, я буду счастлив с ним его сделать", – сказал Гордон.
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"У нас достаточно много и в политикуме, и в журналистской среде людей психически нездоровых, много убогих, серых, завистников много. Много людей, которые просто не способны ничего создать, но зато способны критиковать", — отозвался Гордон о тех, кто осудил его за интервью с Поклонской.
Он заявил, что подобными интервью делает очень много для своей страны.
"В данном случае речь идет об интервью, повторюсь, с человеком, ставшим символом предательства. И понять анатомию этого человека и анатомию его поступков крайне интересно. Я беру на себя эту функцию и помогаю нашему государству очень правильно составлять соответствующие документы для судов, в том числе для Гааги", — сказал Гордон.
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Как сообщал Цензор.НЕТ, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что интервью Поклонской Гордону оскорбляет тех, кто сейчас в Крыму лишен свободы, в том числе, из-за действий Поклонской.
Накануне на данное интервью также отреагировал постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич. Он отметил, что "лица, которые напрямую способствовали оккупации части Украины, не могут и не будут считаться голосом крымчан".
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В нем нет никакой самостоятельной ценности. Он живет отраженным светом. Подтверждение этому - все те фото со знаменитостями, которыми он обклеил вход в свою редакцию. Не думаю, что хоть кто-то из его гостей повесил дома фото с самим Гордоном.
Из него бы мог получиться неплохой метрдотель. Подбирал бы столики и меню для посетителей. Раздавал бы комплименты и получал чаевые. Собственно, он и сейчас это делает, но зачем-то называет это журналистикой.
От що б було якби він Няшу з перших хвилин напхав? - Вона б просто припинила розмову і вийшла з мережі. А тут, м'якими питаннями він цю бовдурку вивів на душевну розмову. Вона сама зізналася у своєму злочині і повідомила мотиви якими керувалася. Тепер під час її обвинувачення спірних питань щодо її мотивів не буде
А я правильно зрозумів що ви попираєте ст. 62 Конституції України?
"Правота" - це не істина, а співвідношення дій з переконаннями. Кожна людина яка діє відповідно до своїх переконань і не приховує їх - права. Тому у різних людей різні, іноді протилежні правди. У Ю.Шевчука у пісні це класно описано словами: "Правда на правду. Віра на ікону". І звісно, що в цьому контексті ти був би правий.
А от щодо права... Я думаю, якщо б ти це зробив, в твоїх діях був би склад злочину, і ти мав би постати перед судом для вирішення питання наявності вини в твоїх діях. А далі не я, а український суд мав би вирішити, на підставі усієї сукупності доказів у справі і питання вини, і питання покарання.
Нажаль, тактичної можливості успіху для прийняття рішення недостатньо. З стратегічного боку у Турчинова було недостатньо силових ресурсів для захисту інших напрямків (в тому числі прямого напрямку удару на Київ) і лише тому він розіграв карту затягування часу у Криму. Фактично, він здав Крим в обмін на час для підготовки оборони держави. І, нажаль, в умовах відставання у розвертанні жертва пішака в обмін на позиційний розвиток - це єдино вірна стратегія навіть у шахах.
Загнати морські суда в озеро, заборонити їм застосовувати зброю, втратити їх всі, а потім пробувати героїзовувати екіпаж судна яке найдовше протрималося у безнадійних умовах... Від самої ідеї цього "російським світом" підвонює.
Якби екіпаж прийняв бій, або ж просто підірвав боєзапас/затопив його щоб не здаватися ворогу, то ще був би якийсь сенс. Але ж корабель сів на мілину і був зданий без бою з потрохами і зараз цілий та неушкоджений у Севасі стирчить.
Власне, я не засуджую навіть тих моїх кримських знайомих, які стали зрадниками та колаборантами і в приватних розмовах відкрито визнають факт зради з корисливих мотивів (зарплати більші, квартири залишати не треба). Не засуджую тому, що засуджувати їх може лише суд. А я - звичайна людина. Я лише можу зараз продовжувати з ними спілкуватися, щоб коли вони потрапили під суд я зміг вийти, заявити себе свідком і розповісти про них та їх корисливі мотиви все що знаю. Тому я ніколи не відмовляюся їх вислухати, посміхаюся і занотовую.
На суде Петен заявил, что всегда был сторонником Сопротивления, что ничего не имел даже против https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8C де Голля , что защищал Францию от оккупантов, что судить его должен весь французский народ, а не верховный суд и т. п., и потому отказался отвечать на вопросы, предложенные ему судом. Несмотря на это, было решено продолжать процесс, ограничившись допросом свидетелей и экспертов и прениями защиты и обвинения.
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 15 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1945 года Анри Филипп Петен был признан виновным в государственной измене и военных преступлениях, за что приговорён к преданию смертной казни через расстрел, общественному бесчестью и конфискации всего имущества в том числе лишения воинского звания маршала Франции (тем не менее маршальский жезл не был конфискован)."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF
Хочете розвиватися ? .. викорчіть бур'ян , принаймі зробіть щоб він не давав голос , не мішав вам керувати своею Державою...!
Хто ви ?………
"Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.",-
розберемося по пунктам.
1. гондон - громадянин України - громадянин, нажаль.
2.Вчиняв діяння на шкоду України, а саме, спілкувався з ворогом і розповсюдив через ЗМІ, це пріснопам'ятне інтерв'ю - вчиняв.
3. Чи була шкода від тего інтерв'ю, безумовно була, тому що розповсюджувала брехливу точку інформацію про події в Криму, які ми кваліфікуємо, як окупацію.
Росйським ЗМІ в Україні працювати заборонено, а гондону від їх імені можна? А хто дав йому таке право? Президент, СБУ, МЗС відправило його на це надважке завдання? Поки що ніхто з вищеназваних за цього жидівського 3.14ідора не вписався. Отже - ознаки злочину за цією статтею - в наявності, а реабілітуючих обставин - катма, то ж за роботу, таварісчі конторські. Чи сцикотно?
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/013/111.php
чи де інде.
Єто віползают из жопі все эти "торговля на крови" барцы-разаблачители...
так хочется Могучего Гавна навалить, чтоб снова в тиливизар вернуться....
Про ЧТО дефекация?
Ну Гиркин, ну Поклонская, вы млять не знали, кто они и что скажут?
Ну выдохлась Пирамидка Гордона, ну затеял он хипес - а вы, придурки, и небо гавном измазали на радость рекламе?
Рождённые дыбилами - дыбилами умрут!
Далой прививки!