Інтерв'ю з Поклонською - це спосіб зрозуміти анатомію зради, - Гордон

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що записав інтерв'ю з колишнім окупаційним прокурором Криму, нині депутатом Держдуми РФ Наталією Поклонською, щоб документувати факти російської агресії.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

За словами Гордона, з пропозицією записати програму виступила сама Поклонська. "Умовою інтерв'ю (головною і єдиною) було те, що не буде купюр. Я дотримав чітко, у мене немає вирізаних моментів", - розповів Гордон.

Він заявив, що його співрозмовники - історичні постаті, а за допомогою своїх програм він "пише історію країни".

"Можна не любити Поклонську, можна любити Поклонську, але її цікаво слухати. Я журналіст, і я слухаю всіх, хто становить для мене як для журналіста інтерес. Якщо завтра Віктор Федорович (Янукович. - Ред.) піде на інтерв'ю, я буду щасливий з ним його зробити", - сказав Гордон.

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"У нас доволі багато й у політикумі, й у журналістському середовищі людей психічно хворих, багато убогих, сірих, заздрісників багато. Багато людей, які просто не здатні нічого створити, але зате здатні критикувати", - відгукнувся Гордон про тих, хто засудив його за інтерв'ю з Поклонською.

Він заявив, що подібними інтерв'ю робить дуже багато для своєї країни.

"В цьому випадку йдеться про інтерв'ю, повторюся, з людиною, яка стала символом зради. І зрозуміти анатомію цієї людини і анатомію її вчинків вкрай цікаво. Я беру на себе цю функцію і допомагаю нашій державі дуже правильно складати відповідні документи для судів, у тому числі для Гааги", - сказав Гордон.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що інтерв'ю Поклонської Гордону ображає тих, кого зараз у Криму позбавлено волі, зокрема, через дії Поклонської.

Напередодні на це інтерв'ю також відреагував постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич. Він зазначив, що "особи, які безпосередньо сприяли окупації частини України, не можуть і не будуть вважатися голосом кримчан".