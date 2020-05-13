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Інтерв'ю з Поклонською - це спосіб зрозуміти анатомію зради, - Гордон

Інтерв'ю з Поклонською - це спосіб зрозуміти анатомію зради, - Гордон

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що записав інтерв'ю з колишнім окупаційним прокурором Криму, нині депутатом Держдуми РФ Наталією Поклонською, щоб документувати факти російської агресії.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

За словами Гордона, з пропозицією записати програму виступила сама Поклонська. "Умовою інтерв'ю (головною і єдиною) було те, що не буде купюр. Я дотримав чітко, у мене немає вирізаних моментів", - розповів Гордон.

Він заявив, що його співрозмовники - історичні постаті, а за допомогою своїх програм він "пише історію країни".

"Можна не любити Поклонську, можна любити Поклонську, але її цікаво слухати. Я журналіст, і я слухаю всіх, хто становить для мене як для журналіста інтерес. Якщо завтра Віктор Федорович (Янукович. - Ред.) піде на інтерв'ю, я буду щасливий з ним його зробити", - сказав Гордон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чубаров про інтерв'ю Поклонської Гордону: "І в журналістів має бути межа огиди"

"У нас доволі багато й у політикумі, й у журналістському середовищі людей психічно хворих, багато убогих, сірих, заздрісників багато. Багато людей, які просто не здатні нічого створити, але зате здатні критикувати", - відгукнувся Гордон про тих, хто засудив його за інтерв'ю з Поклонською.

Він заявив, що подібними інтерв'ю робить дуже багато для своєї країни.

"В цьому випадку йдеться про інтерв'ю, повторюся, з людиною, яка стала символом зради. І зрозуміти анатомію цієї людини і анатомію її вчинків вкрай цікаво. Я беру на себе цю функцію і допомагаю нашій державі дуже правильно складати відповідні документи для судів, у тому числі для Гааги", - сказав Гордон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інтерв'ю Поклонської Гордону використають у кримінальному провадженні проти неї, - прокуратура АРК

Як повідомляв Цензор.НЕТ, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що інтерв'ю Поклонської Гордону ображає тих, кого зараз у Криму позбавлено волі, зокрема, через дії Поклонської.

Напередодні на це інтерв'ю також відреагував постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич. Він зазначив, що "особи, які безпосередньо сприяли окупації частини України, не можуть і не будуть вважатися голосом кримчан".

Автор: 

Крим (14203) Поклонська Наталія (166)


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Топ коментарі
+52
Геббельса попробуй почитать для зрителей.

Для осознания анатомии нацизма.

Желательно с трансляцией на Израиль
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13.05.2020 00:53 Відповісти
+46
Предатель пытался узнать что такое предательство!?
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13.05.2020 00:52 Відповісти
+40
Интервью с Поклонской - это способ понять анатомию предательства, - Гордон - Цензор.НЕТ 2748
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13.05.2020 00:55 Відповісти
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Это абсолютно ни чего не доказывает. Штирлиц в Третьем Рейхе тоже был на хорошим счету, патриот Великой Германии. Это однозначно подрыв суверенитета Украины, она и так проигрывает в сухую информационную войну, так еще агенты в Украине очень помогают.
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14.05.2020 16:03 Відповісти
се очень просто. Дмитрий Гордон - это имитатор. Он научился ругать что-то абстрактное, чтобы не поссориться с кем-то конкретным. Он успешно притворяется журналистом, хотя единственный его талант - это нравиться гостям. В этом нет ничего сложного, если научиться кивать в кадре. Он научился.
В нем нет никакой самостоятельной ценности. Он живет отраженным светом. Подтверждение этому - все те фото со знаменитостями, которыми он обклеил вход в свою редакцию. Не думаю, что хоть кто-то из его гостей повесил дома фото с самим Гордоном.
Из него бы мог получиться неплохой метрдотель. Подбирал бы столики и меню для посетителей. Раздавал бы комплименты и получал чаевые. Собственно, он и сейчас это делает, но зачем-то называет это журналистикой.
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13.05.2020 10:15 Відповісти
(с) Kazarin
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13.05.2020 10:16 Відповісти
шо там кому здалось то його власна справа. мені теж не до вподоби занадто м"яка манера зі сторони гордона в цьому інтерв"ю. але зараз він чітко визначив свою позицію-- анатомія зради няші. всі питання повинні бути зняті. журналістика має великі вади, як то копирсання в багнюці. мене не здивувало б навіть інтерв"ю з адольфом ілоізовичем. нікого не повинно вводити в оману ніякі щебетання ніяких няш будь де будь з ким. звісно якщо ти сам не коливаєшся від легенького вітерця всякої брехні. та й свободу слова ми теж виборювали для всіх, в тому числі гордонів. так що все нормально з цим інтерв"ю. на людей з переконаннями воно не подіє, а всяка бестолоч вона на те і бестолоч, тому нікому крім шмаріїв непотрібна.
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13.05.2020 11:11 Відповісти
Насправді Гордон молодець.
От що б було якби він Няшу з перших хвилин напхав? - Вона б просто припинила розмову і вийшла з мережі. А тут, м'якими питаннями він цю бовдурку вивів на душевну розмову. Вона сама зізналася у своєму злочині і повідомила мотиви якими керувалася. Тепер під час її обвинувачення спірних питань щодо її мотивів не буде
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13.05.2020 11:53 Відповісти
Їй не треба було ні в чому зізнаватися, її злочин - ОЧЕВИДНИЙ: Зрада Присязі, Батьківщини, співробітництво з ворогом у спробі, зміни Конститцуійного ладу і територіального устрою України. Мінімум ТРИ статті - одна другої втяжче. А гондон лише озвучив зайвий раз на всю Україну її та й усієї сєпарні тези пра правосєкав і лєва - татара екстремістав. Так що - падло він брехливе, зрадливе, жидівське.
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17.05.2020 09:04 Відповісти
Іноді дивуюся як може людина заявляти рух в Європу і залишаючись за свідомістю повною радянщиною.... Лише комуняки звинувачували без доведення мотиву і карали за "очевидним" фактом. В цивілізованому світі, відношення до якого ми постійно заявляємо, відповідальність пов'язана не з фактом, а з внутрішнім ставленням особи до подій.
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17.05.2020 10:10 Відповісти
+ Я правильно зрозумів: Ви заперечуєте факт зради , щодо Поклонської.?
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17.05.2020 10:18 Відповісти
Ні, ти неправильно зрозумів. Я ані стверджую, ані заперечую зради. З одного боку вважаю що в її діях є ознаки багатьох злочинів. Припускаю що в неї був прямий умисел на вчинення злочинів. З іншого боку вважаю її невинною доки її вина не буде доведеною в судовому порядку з встановленням форми вини, мотиву, мети, тощо. А простими словами, відношуся до неї так, як маю відноситися відповідно до Конституції моєї держави.
А я правильно зрозумів що ви попираєте ст. 62 Конституції України?
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17.05.2020 10:36 Відповісти
В данному конкретному випадку Так, правильно. Бо, якби ТОДІ трапилась нагода знищити зрадницю Поклонську, Аксьонова сотоваріщі, БЕЗ СУДУ І СЛІДСТВА ЗРОБИВ БИ ЦЕ НЕ ЗАДУМУЮЧИСЬ. і як Ви вважаєте , я був би правий чичи ні, враховуючи ІСНУЮЧІ РЕАЛІЇ?
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17.05.2020 10:45 Відповісти
Ну, тут є певна різниця між "правий" та право.
"Правота" - це не істина, а співвідношення дій з переконаннями. Кожна людина яка діє відповідно до своїх переконань і не приховує їх - права. Тому у різних людей різні, іноді протилежні правди. У Ю.Шевчука у пісні це класно описано словами: "Правда на правду. Віра на ікону". І звісно, що в цьому контексті ти був би правий.
А от щодо права... Я думаю, якщо б ти це зробив, в твоїх діях був би склад злочину, і ти мав би постати перед судом для вирішення питання наявності вини в твоїх діях. А далі не я, а український суд мав би вирішити, на підставі усієї сукупності доказів у справі і питання вини, і питання покарання.
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18.05.2020 15:56 Відповісти
Сподобалось визначення правоти, ну, прямо, хоч в енциклопедію. Відчувається рука людини, яка працює з текстами. Хоча визначення спірне, але то Таке, як каже нинішня молодь.
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18.05.2020 16:53 Відповісти
НА ВІЙНІ ТРЕБА ПРИЙМАТИ ШВИДКІ, АЛЕ ПРАВИЛЬНІ РІШЕННЯ, БЕЗ СУДУ І СЛІДСТВА.
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17.05.2020 10:55 Відповісти
На війні треба швидко приймати рішення які вважаються правильними. Що жодним чином не скасовує слідства та суду. Навпаки, правильність цих рішень має перевірятися слідством та судом. Саме так діють і НАТО-вські військові, і НАТО-вські військові суди. І якщо НАТО-вський військовий вирішить вбити некомбатанта без наказу, він сам порушить питання перевірки своїх дій на наявність вини.
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18.05.2020 16:24 Відповісти
Спочатку, пробачте за, можливо , некоректні вирази у ваш бік. А потім на протязі всього цього часу я по крихтам збирав інформацію від безпосередніх учасників тих подій. Мій особистий, суб'єктивний висновок такий : Крим просрали завдяки недолугості, непослідовності, нерішучості, а може і неінформованності тодішнього керівництва. І захоплений парламент, і перекидання кацапських військ і багато чого іншого можна було б зупинити РІШУЧИМИ І ВЧАСНИМИ КОНТРДІЯМИ. І на це з головою вистачило ТОДІ НАЯВНИХ СИЛ. Ще раз я переконався в цьому, коли був на прем'єрі фільму "Черкаси", а потім і зустрічі з трупою. В якості аккторів там були і моряки корабля. На моє питання: "Чи відчувають вони, що зробили ВСЕ",- один хлопчик, похнюпившись, відповів : " Недоробили"
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18.05.2020 16:47 Відповісти
Я - людина пряма, і тому не бачу нічого некоректного. Та все ж мені приємно чути вибачення за слова які б могли образити більш чуттєву людину. З Вашим особистим висновком я частково погоджуюся. Недолугості, непослідовності, нерішучості там було через край. Багато що мож було зробити краще, в тому числі не допускати блокування кораблів. Однак, нажаль, з самого початку операції захоплення Криму перевага сил у людському та технічному оснащені була на боці окупантів. До того ж їх відкрито підтримувало командування всіх силових структур Криму яке свідомо створило умови неінформованості, відмовлялося виконувати та видавати накази. Тому, нажаль, утримати весь Крим можливості не було. Була інша тактична можливість. Мож було: 1) малими силами знищити терористів які захопили Раду АРК та роспустити її не допустивши прийняття нею рішень; 2) відступити у напрямку Перекопу та утримувати його. В цьому випадку окупанти захопили б не весь півострів, а лише його окремі райони чого було б недостатньо для анексії. Тоді в Криму було б десь так як на Донбасі.
Нажаль, тактичної можливості успіху для прийняття рішення недостатньо. З стратегічного боку у Турчинова було недостатньо силових ресурсів для захисту інших напрямків (в тому числі прямого напрямку удару на Київ) і лише тому він розіграв карту затягування часу у Криму. Фактично, він здав Крим в обмін на час для підготовки оборони держави. І, нажаль, в умовах відставання у розвертанні жертва пішака в обмін на позиційний розвиток - це єдино вірна стратегія навіть у шахах.
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18.05.2020 17:13 Відповісти
Дуже твереза оцінка і дій і подій, як на мене. Але мені здається, що , якби була : безпосередня взаємодія Київського командування з НЕЗРАДИВШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ЗСУ І ВМФ УКРАЇНИ(НЕ ЧЕРЕЗ ШТАБИ ЗРАДНИКІВ), то можна було присікти на самому початку перекидання сил із кацапстану до Криму, як повітряним так і морським шляхом, а тоді чи була б достатньою для відкритої агресії ця перевага в силах - дуже велике питання. А збивати ці ІЛ-76 разом з "Крокодилами" було і чим, і кому, і звідки. Я на цьому знаюся. Дійсно, над Києвом нависало їхнє угрупування, але чи наважилися б касаби на штурм Києва - дуже проблематичне для них питання. Ну та тепер, залишилося лише скриготіти зубами і.... зробити роботу над помилками ...ОБОВ'ЯЗКОВО.
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18.05.2020 17:38 Відповісти
Теоретично, перекидання сил з кацапстану до Криму мож було присікти на самому початку перекидання. А практично, перекидання сил почалося ще за часів та за сприяння Януковича. Буквально: спочатку Вітя свідомо призначив на силові посади в Криму людей з подвійним громадянством. Потім російська солдатня заїхала як паломники і розквартирувалася по монастирях УПЦ МП по всьому Криму. Також по монастирях була розвезена зброя в тому числі й гранатомети. Після цього, в січні 2014 року Янукович організовував перевірку травматологій медичних частин південно-сходу країни. Тому на момент початку операції окупанти знаходилися не в севастополі а відразу по всьому Криму. З севастополя їм лишень розвозилася бронетехніка. Тому з цього приводу до Турчинова жодних питань. Він зіткнувся не з тим що ворог перекидає сили, а з тим що ворог давно сидить в Криму.
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18.05.2020 21:23 Відповісти
Щодо "Черкас"... Я ніц не розумію нащо було екранізовувати цю подію.
Загнати морські суда в озеро, заборонити їм застосовувати зброю, втратити їх всі, а потім пробувати героїзовувати екіпаж судна яке найдовше протрималося у безнадійних умовах... Від самої ідеї цього "російським світом" підвонює.
Якби екіпаж прийняв бій, або ж просто підірвав боєзапас/затопив його щоб не здаватися ворогу, то ще був би якийсь сенс. Але ж корабель сів на мілину і був зданий без бою з потрохами і зараз цілий та неушкоджений у Севасі стирчить.
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18.05.2020 17:33 Відповісти
Все вірно. Тільки, заганяли в озеро накази зрадникиів зі штабу ВМСУ, а командир "Черкас" зізнався, що мав можливість порушивши наказ, вийти з Донузлаву на Одесу, але не наважився порушити злочинний, хоча тоді це було не очевидно, наказ. Ну та бог, їм суддя. І, точно - не Я.
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18.05.2020 17:45 Відповісти
Я також нікого з них не засуджую. Не готові вони були до такого. Ніхто з них не був готовим до такого. І я б на їх місці також не був би готовим.
Власне, я не засуджую навіть тих моїх кримських знайомих, які стали зрадниками та колаборантами і в приватних розмовах відкрито визнають факт зради з корисливих мотивів (зарплати більші, квартири залишати не треба). Не засуджую тому, що засуджувати їх може лише суд. А я - звичайна людина. Я лише можу зараз продовжувати з ними спілкуватися, щоб коли вони потрапили під суд я зміг вийти, заявити себе свідком і розповісти про них та їх корисливі мотиви все що знаю. Тому я ніколи не відмовляюся їх вислухати, посміхаюся і занотовую.
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18.05.2020 21:06 Відповісти
Перехід на бік ворога під час війни, що призвів до тяжких наслідків НЕ Є достатньою підставою для засудження? Цікава думка і, головне свіжа. Цікаво , чому це Європа, Франція зокрема, засудила Петена за державну зраду, хоча тодішній її пардамент , правда ВЖЕ окупованої країни підтвердив його Петена повноваження. Прямо Кримський варіянт. Савпадєніє, нє думаю. Тож не треба кобилі хєр дрочитиі заводити на манівці, праєврапєйський, ви наш.
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17.05.2020 10:30 Відповісти
"В конце августа 1944 года, при приближении союзников и сил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F) Сопротивления , Петен и его правительство были насильно эвакуированы немцами в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 Баден-Вюртемберг , в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD замок Зигмаринген https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF#cite_note-10 [10] . Там они были взяты https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F 26 апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1945 года союзниками в плен и препровождены в Париж, где преданы верховному суду, начавшемуся уже https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 23 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1945 года .
На суде Петен заявил, что всегда был сторонником Сопротивления, что ничего не имел даже против https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8C де Голля , что защищал Францию от оккупантов, что судить его должен весь французский народ, а не верховный суд и т. п., и потому отказался отвечать на вопросы, предложенные ему судом. Несмотря на это, было решено продолжать процесс, ограничившись допросом свидетелей и экспертов и прениями защиты и обвинения.
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 15 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1945 года Анри Филипп Петен был признан виновным в государственной измене и военных преступлениях, за что приговорён к преданию смертной казни через расстрел, общественному бесчестью и конфискации всего имущества в том числе лишения воинского звания маршала Франции (тем не менее маршальский жезл не был конфискован)."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF
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17.05.2020 10:47 Відповісти
Треба бачити процес та вирок. Впевнений, що у справі все одно реально піднімалося та доводилося питання вини (тобто його суб'єктивного відношення до власних дій) Петена, а не просто було засуджено за голим фактом.
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18.05.2020 16:32 Відповісти
Я не заперечую правомірність ваших зауважень стоосовно правових нюансів відносно "мотивів" і т.д. Доводити треба. ...І , може, випадково , годон своїм інтерв'ю допоміг ще не розпочатому, здається, слідству. Але чи мав він на те право? Чи уповноважували його на це СБУ чи МЗС, якщо ні, то дії цего вилупка підпадають під ст. 111 ККУ в частині "умисно вчинене громадянином України на шкоду інформаційній безпеці України:..надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України"
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18.05.2020 17:22 Відповісти
Досудове розслідування за ст. 111 ККУ здійснюють слідчі СБУ. І якщо вони вирішать перевірити дії Гордона на наявність цього складу, я буду лише за. А якщо не вирішать, то... сам розумієш... народ обрав бубочку президентом і досі надає йому перевагу... а другим у переліку переваг нашого народу йде Бойко... Отже, те що СБУ не хочити бачити в діях Гордона "допомоги в проведенні підривної діяльності" відповідає думці народу.... тупій думці дуже тупого народу.
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18.05.2020 21:34 Відповісти
Здається заворушилися. Мітя-сцикун ще й виспався і почав неконтрольовані викиди "адреналіну" назовні. СБУ мітяя чи злило, чи, й справді, не знало про його інтерв'ю. Але, менше з тим, ознаки ст.111 в наявності, м'яч на полі СБУ.ЯК на мене, тему гандону краще б "присісти". А то бузина вже скучає, напевне....
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19.05.2020 18:54 Відповісти
Ти оптиміст... Подивись на справи проти Рифмастера, Чорновол та інших осіб патріотичного руху... думаєш прибічники Януковича які їх переслідують знайдуть склад злочину у діях Гордона який організовує інтерв'ю з самим Януковичем?... Нажаль, контрреволюція підтримується більшістю населення України яке виявилося лівоавторитарним та неорадянським. А це означає, що інтерв'ю будуть продовжуватися, здобутки Майдану будуть знищуватися, ОПК буде послаблюватися і врешті-решт почнеться нове посягання РФ на Україну. Більш підготовлене. Кремль розширить площу окупованих територій, а втримає він їх чи подавиться і розвалить РФ буде залежити від партизанського та підпільного руху. Тому, якщо хочеш щось змінити, купляй собі рушницю, і йди на курси навчатися військової справи з медициною..
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21.05.2020 09:52 Відповісти
Не залежно від того хто ти в мирному житті, багатий або бідний, інтелігент або робітник. Якщо ти патріот, ти маєш знати військову справу і вміти поводитися зі зброєю. А також маєш мати контакти з підготовленими до спротиву людьми які думають так само як і ти.
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21.05.2020 09:54 Відповісти
І ось в цьому контексті Гордон дуже допоміг слідству. Замість того щоб допитувати 100500+ свідків намагаючись зрозуміти що саме штовхало Поклонську на дії достатньо відтворити в суді її інтерв'ю Гордону і порівняти сказане нею з фактами.
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18.05.2020 16:36 Відповісти
ДЕ І КОЛИ Я ГОВОРИВ ПРО пУ, ТА ЩЕ Й У КОНТЕКСТІ ФРАНЦІЇ чи про його ОСУД чи ЗАСУДЖЕННЯ? Переведення стрілок не зараховується.
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17.05.2020 11:11 Відповісти
Справа Петена мені була невідома і я сприйняв цю репліку як репліку про Пу. Визнаю свою помилку і дякую за пояснення.
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18.05.2020 16:26 Відповісти
Інтерв'ювання зрадника - добра справа. Хоче говорити три години - хай говорить. Тому що все що зрадник скаже може бути використане проти нього. До цього інтерв'ю встановлення суб'єктивної сторони злочину Поклонської, (в тому числі з оцінкою її осудності, бо вона іноді виглядала психічно хворою) було складним питанням. А зараз вона весь свій внутрішній бруд сама для огляду вивернула. Чітко та однозначно видно що це здорова людина яка свідомо вчинила злочин супроти своєї країни в інтересах РФ.
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13.05.2020 11:48 Відповісти
ПРИКАЗАЛА ПУТИНУ ДОЛГО ЖИТЬ !) И ТЕПЕРЬ Я ПОНИМАЮ КТО ТАКАЯ ДУРАЧКА С ПЕРЕУЛОЧКА )))
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13.05.2020 12:34 Відповісти
ОТГАДАЙТЕ НА КОГО ОНА ПОХОЖА !?)
Інтерв'ю з Поклонською - це спосіб зрозуміти анатомію зради, - Гордон - Цензор.НЕТ 4610
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13.05.2020 12:48 Відповісти
И ввёл Гордон ей свою пирамидку в самый портрет Государя Императора, и она замироточила....
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13.05.2020 12:47 Відповісти
"ОНА" це - пірамідка, чи паклонська?
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17.05.2020 09:06 Відповісти
НЕ задавай неприличных вопросов. В Камасутре посмотри.
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17.05.2020 10:25 Відповісти
Гондонний Гордон на....уй яка історична постать, вона просто прокурваторська шлюха ,яка присягала Україні і не погано жила, брала хабарі і паризитувала. У неї ватні мозги,тому у своїй зраді вона не бачить нічого осудливого. ЗРАДНИК є зрадником,человечком з підлою душонкою а не мужественним человеком. Гондон твоє інтервю нікому нічого не поможе ти просто вилизав СТЕРВІ Поклонській всі її зловонні місця
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13.05.2020 13:58 Відповісти
До речі, Нацрада вже штрафувала цего 3.14дора за інтерв'ю з міколою яничєм, видно не дійшло - треба, таки, 3.14здить.
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13.05.2020 18:03 Відповісти
Інтерв'ю з Поклонською - це спосіб зрозуміти анатомію зради, - Гордон - Цензор.НЕТ 5768
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13.05.2020 18:58 Відповісти
Коллаборант берёт интервью у коллаборантки.
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13.05.2020 22:51 Відповісти
Свій до свого по своє.
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17.05.2020 09:06 Відповісти
Совкодрочер и поклонник НКВД-шных упырей
Інтерв'ю з Поклонською - це спосіб зрозуміти анатомію зради, - Гордон - Цензор.НЕТ 5457
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13.05.2020 22:54 Відповісти
Гордон , як і Рабінович ,Добкін ...рахують себе евреями які тимчасово проживають в Україні ..,в Ізраїлі вони так собі не дозволили б...., тому мае бути ведений паспорт не громадянина України , який мають мати всі ті для яких Україна це місце заробітку чи сепаратистам чи тим хто кричав Росія , Росія ...Вони мають право працювати , жити но не мають права голосувати ...
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14.05.2020 00:09 Відповісти
Литва мае такі паспорти .., чому Україна мае страждати , чому мають страждати ті хто реально боровся за її незалежність, проливаючи кров , ті хто був на передовій..?))
Хочете розвиватися ? .. викорчіть бур'ян , принаймі зробіть щоб він не давав голос , не мішав вам керувати своею Державою...!
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14.05.2020 00:14 Відповісти
О що я пишу..., 73% на керівні ролі виберають якраз таких ..» негромадян» які нічо реального для них не зробили...)?
Хто ви ?………
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14.05.2020 00:18 Відповісти
Если всех евреев собрать в Израиле , то там не хватит места . Там офис ( как Армения у армян ) . а они по всему миру и !!! их больше чем украинцев .об этом мало знают и они сами преуменьшают свое кол -во .
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14.05.2020 13:28 Відповісти
Не журися хватить.., лиш би в них було бажання вернутися ..,На загал , я не виганяю .., я говорю про тих хто себе не відчувае українцем * ,і я мав на увазі всіх ...незалежно хто вони росіяни.., киргизи чи навіть так звані украінціхохли ..
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15.05.2020 00:34 Відповісти
Інтерв'ю з Поклонською - це спосіб зрозуміти анатомію зради, - Гордон - Цензор.НЕТ 6744
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14.05.2020 00:13 Відповісти
Поклонская оч оч тупая преступница и враг . А интервью . это все ради денег и хайпа .Для Димы понт и бабки превыше всего . но под своим соусом .
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14.05.2020 13:25 Відповісти
Для тупих(безнадійно), просто неграмотних і, тупо, прибічників зєльоної наволочі :
"Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.",-
розберемося по пунктам.
1. гондон - громадянин України - громадянин, нажаль.
2.Вчиняв діяння на шкоду України, а саме, спілкувався з ворогом і розповсюдив через ЗМІ, це пріснопам'ятне інтерв'ю - вчиняв.
3. Чи була шкода від тего інтерв'ю, безумовно була, тому що розповсюджувала брехливу точку інформацію про події в Криму, які ми кваліфікуємо, як окупацію.
Росйським ЗМІ в Україні працювати заборонено, а гондону від їх імені можна? А хто дав йому таке право? Президент, СБУ, МЗС відправило його на це надважке завдання? Поки що ніхто з вищеназваних за цього жидівського 3.14ідора не вписався. Отже - ознаки злочину за цією статтею - в наявності, а реабілітуючих обставин - катма, то ж за роботу, таварісчі конторські. Чи сцикотно?
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18.05.2020 18:22 Відповісти
Визначення злочину згідно ст. 111 ККУ, можете прочитати тут:
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/013/111.php
чи де інде.
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18.05.2020 18:24 Відповісти
Сборище идиотов...
Єто віползают из жопі все эти "торговля на крови" барцы-разаблачители...
так хочется Могучего Гавна навалить, чтоб снова в тиливизар вернуться....
Про ЧТО дефекация?
Ну Гиркин, ну Поклонская, вы млять не знали, кто они и что скажут?
Ну выдохлась Пирамидка Гордона, ну затеял он хипес - а вы, придурки, и небо гавном измазали на радость рекламе?
Рождённые дыбилами - дыбилами умрут!
Далой прививки!
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19.05.2020 18:55 Відповісти
Мітя(гондона), тобі допіру вже й про дітей подумати чи, принаймні, за душу. Ти ж не вічний ...
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26.05.2020 20:17 Відповісти
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