Інтерв'ю з Поклонською - це спосіб зрозуміти анатомію зради, - Гордон
Журналіст Дмитро Гордон заявив, що записав інтерв'ю з колишнім окупаційним прокурором Криму, нині депутатом Держдуми РФ Наталією Поклонською, щоб документувати факти російської агресії.
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".
За словами Гордона, з пропозицією записати програму виступила сама Поклонська. "Умовою інтерв'ю (головною і єдиною) було те, що не буде купюр. Я дотримав чітко, у мене немає вирізаних моментів", - розповів Гордон.
Він заявив, що його співрозмовники - історичні постаті, а за допомогою своїх програм він "пише історію країни".
"Можна не любити Поклонську, можна любити Поклонську, але її цікаво слухати. Я журналіст, і я слухаю всіх, хто становить для мене як для журналіста інтерес. Якщо завтра Віктор Федорович (Янукович. - Ред.) піде на інтерв'ю, я буду щасливий з ним його зробити", - сказав Гордон.
"У нас доволі багато й у політикумі, й у журналістському середовищі людей психічно хворих, багато убогих, сірих, заздрісників багато. Багато людей, які просто не здатні нічого створити, але зате здатні критикувати", - відгукнувся Гордон про тих, хто засудив його за інтерв'ю з Поклонською.
Він заявив, що подібними інтерв'ю робить дуже багато для своєї країни.
"В цьому випадку йдеться про інтерв'ю, повторюся, з людиною, яка стала символом зради. І зрозуміти анатомію цієї людини і анатомію її вчинків вкрай цікаво. Я беру на себе цю функцію і допомагаю нашій державі дуже правильно складати відповідні документи для судів, у тому числі для Гааги", - сказав Гордон.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що інтерв'ю Поклонської Гордону ображає тих, кого зараз у Криму позбавлено волі, зокрема, через дії Поклонської.
Напередодні на це інтерв'ю також відреагував постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич. Він зазначив, що "особи, які безпосередньо сприяли окупації частини України, не можуть і не будуть вважатися голосом кримчан".
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В нем нет никакой самостоятельной ценности. Он живет отраженным светом. Подтверждение этому - все те фото со знаменитостями, которыми он обклеил вход в свою редакцию. Не думаю, что хоть кто-то из его гостей повесил дома фото с самим Гордоном.
Из него бы мог получиться неплохой метрдотель. Подбирал бы столики и меню для посетителей. Раздавал бы комплименты и получал чаевые. Собственно, он и сейчас это делает, но зачем-то называет это журналистикой.
От що б було якби він Няшу з перших хвилин напхав? - Вона б просто припинила розмову і вийшла з мережі. А тут, м'якими питаннями він цю бовдурку вивів на душевну розмову. Вона сама зізналася у своєму злочині і повідомила мотиви якими керувалася. Тепер під час її обвинувачення спірних питань щодо її мотивів не буде
А я правильно зрозумів що ви попираєте ст. 62 Конституції України?
"Правота" - це не істина, а співвідношення дій з переконаннями. Кожна людина яка діє відповідно до своїх переконань і не приховує їх - права. Тому у різних людей різні, іноді протилежні правди. У Ю.Шевчука у пісні це класно описано словами: "Правда на правду. Віра на ікону". І звісно, що в цьому контексті ти був би правий.
А от щодо права... Я думаю, якщо б ти це зробив, в твоїх діях був би склад злочину, і ти мав би постати перед судом для вирішення питання наявності вини в твоїх діях. А далі не я, а український суд мав би вирішити, на підставі усієї сукупності доказів у справі і питання вини, і питання покарання.
Нажаль, тактичної можливості успіху для прийняття рішення недостатньо. З стратегічного боку у Турчинова було недостатньо силових ресурсів для захисту інших напрямків (в тому числі прямого напрямку удару на Київ) і лише тому він розіграв карту затягування часу у Криму. Фактично, він здав Крим в обмін на час для підготовки оборони держави. І, нажаль, в умовах відставання у розвертанні жертва пішака в обмін на позиційний розвиток - це єдино вірна стратегія навіть у шахах.
Загнати морські суда в озеро, заборонити їм застосовувати зброю, втратити їх всі, а потім пробувати героїзовувати екіпаж судна яке найдовше протрималося у безнадійних умовах... Від самої ідеї цього "російським світом" підвонює.
Якби екіпаж прийняв бій, або ж просто підірвав боєзапас/затопив його щоб не здаватися ворогу, то ще був би якийсь сенс. Але ж корабель сів на мілину і був зданий без бою з потрохами і зараз цілий та неушкоджений у Севасі стирчить.
Власне, я не засуджую навіть тих моїх кримських знайомих, які стали зрадниками та колаборантами і в приватних розмовах відкрито визнають факт зради з корисливих мотивів (зарплати більші, квартири залишати не треба). Не засуджую тому, що засуджувати їх може лише суд. А я - звичайна людина. Я лише можу зараз продовжувати з ними спілкуватися, щоб коли вони потрапили під суд я зміг вийти, заявити себе свідком і розповісти про них та їх корисливі мотиви все що знаю. Тому я ніколи не відмовляюся їх вислухати, посміхаюся і занотовую.
На суде Петен заявил, что всегда был сторонником Сопротивления, что ничего не имел даже против https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8C де Голля , что защищал Францию от оккупантов, что судить его должен весь французский народ, а не верховный суд и т. п., и потому отказался отвечать на вопросы, предложенные ему судом. Несмотря на это, было решено продолжать процесс, ограничившись допросом свидетелей и экспертов и прениями защиты и обвинения.
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0 15 августа https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1945 года Анри Филипп Петен был признан виновным в государственной измене и военных преступлениях, за что приговорён к преданию смертной казни через расстрел, общественному бесчестью и конфискации всего имущества в том числе лишения воинского звания маршала Франции (тем не менее маршальский жезл не был конфискован)."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF
Хочете розвиватися ? .. викорчіть бур'ян , принаймі зробіть щоб він не давав голос , не мішав вам керувати своею Державою...!
Хто ви ?………
"Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.",-
розберемося по пунктам.
1. гондон - громадянин України - громадянин, нажаль.
2.Вчиняв діяння на шкоду України, а саме, спілкувався з ворогом і розповсюдив через ЗМІ, це пріснопам'ятне інтерв'ю - вчиняв.
3. Чи була шкода від тего інтерв'ю, безумовно була, тому що розповсюджувала брехливу точку інформацію про події в Криму, які ми кваліфікуємо, як окупацію.
Росйським ЗМІ в Україні працювати заборонено, а гондону від їх імені можна? А хто дав йому таке право? Президент, СБУ, МЗС відправило його на це надважке завдання? Поки що ніхто з вищеназваних за цього жидівського 3.14ідора не вписався. Отже - ознаки злочину за цією статтею - в наявності, а реабілітуючих обставин - катма, то ж за роботу, таварісчі конторські. Чи сцикотно?
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/013/111.php
чи де інде.
Єто віползают из жопі все эти "торговля на крови" барцы-разаблачители...
так хочется Могучего Гавна навалить, чтоб снова в тиливизар вернуться....
Про ЧТО дефекация?
Ну Гиркин, ну Поклонская, вы млять не знали, кто они и что скажут?
Ну выдохлась Пирамидка Гордона, ну затеял он хипес - а вы, придурки, и небо гавном измазали на радость рекламе?
Рождённые дыбилами - дыбилами умрут!
Далой прививки!